Live Reims-Monaco, le match en direct

90+3' : C'est terminé! Reims l'emporte sur le score de 1-0 grâce à un but d'Antoine Devaux. Même s'ils ont souffert en concédant notamment deux transversales, ils ont pu compter sur un Placide solide et efficace. Le Stade se retrouve donc en 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue tandis que Monaco subit sa première défaite de la saison. Merci de nous avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux Live sur VAVEL France!

90+3' : Bien décalé par Charbonnier, Oniangué frappe mais Romero parvient à repousser sa tentative

90+1' : Auguste-Delaune est chaud bouillant dans ces dernières minutes et pousse derrière ses joueurs. C'est àa le douzième homme

90' : Il y aura trois minutes de temps additionnel!

89' : De Preville profite des appels de Charbonnier et Ayité pour frapper mais il rate totalement son geste et offre un cadeau à Romero.

88' : Ca chauffe sur le but rémois mais pour le moment les hommes de Fournier tiennent.

85' : Quelques inquiétudes sur le banc rémois dûes aux grimaces de Placide. Alors que tous les changements ont été fait, une blessure serait préjudiciable.

83' : Dernier changement du match avec la sortie de l'excellent Fortes au profit de De Preville.

79' : Floyd Ayité remplace l'Israëlien Atar. Dans le même temps, un adjoint de Claudio Ranieir se fait expulser.

76' : Une mauvaise relance rémoise profite à Rodriguez qui fait jouer sa vitesse avant de tenter sa chance d'une frappe écrasée que capte Placide.

75' : Bon, pour la première frappe de Martial dans ce match, un "no comment" s'impose...

74' : Le jeune Anthony Martial remplace Poulsen. là encore du poste pour poste, mais côté monégasque cette fois-ci.

73' : Sur une louche magnifique de Rodriguez, Poulsen parvient à reprendre le ballon mais bute sur la sortie de Placide!

72' : Premier changement côté Rémois. Ca est remplacé par Oniangué. On ne change pas le système et on fait rentrer du sang frais.

70' : Fabinho est averti après un tacle très en retard. Logique.

69' : Le jeune Jessy Pi tente sa chance mais au contraire de Fabinho il y a quelques instants, sa tentative est beaucoup moisn dangereuses Sauf pour les supporters rémois amassés derrière le but de Placide évidemment...

68' : Après une baisse de ythme d'une dizaine de minutes, c'est reparti très fort sur les dernières minutes! La fin de match s'annonce passionnate!

67' : Sur un corner rémois qui file deuxième poteau, Krychowiak tacle le ballon mais lors qu'il est totalement seul, il appuie trop sa frappe et gâche une énorme occasion!

66' : Sur un ballon repoussé, Fabinho expédie un missile à l'entrée dela surface de réparation en plein sur la barre!

62' : Pi et Rodriguez remplacent donc Toulalan et Ocampos.

59' : Double changement en gestation côté Monaco puisque Rodriguez et Pi s'apprêtent à rentrer.

54' : Hors-jeu rémois après un corner joué à deux. Fail.

53' : Bonne tentative de Ocampos mais une nouvelle fois, Placide se montre vigilant et capte le ballon

52' : Très bonne frappe de Fabinho sortie du pied par Johnny Placide! Cette deuxième période reprend de très belle façon!

50' : Une frappe sans élan mais avec beaucoup d'effets de la part de Charbonnier oblige Romero à s'employer!

49' : Transparent jusque là, Poulsen déclenche une frappe à 20 mètres qui ne passe pas vraiment loin du but.

48' : On repart sur les mêmes bases avec un Reims toujours plus entreprenant et précis dans les gestes.

46' : C'est reparti pour 45 minutes à Auguste-Delaune!

Après 15 minutes de repos, les joueurs reviennent sur le terrain pour en découdre durant la seconde période.

On sait se montrer réaliste sur le Rocher :

Apparemment, Claudio Ranieri est pas content. Il est pas d'humeur à la déconne.

45+1 ' : M. Varela siffle la mi-temps sur le score de 1-0! Un score logique vu le scénario du match, dominé par les Rémois. Mais ils devront se méfier d'un retour monégasque qui à l'image de la frappe de mammouth de Kondogbia ont les capacités pour revenir.

45' : Sur un nouveau centre de Turan, Charbonnier reprend le ballon de la tête mais ne peut contrôler sa reprise qui part loin du but.

43' : M. Varela s'explique avec un Ranieri bouillant sur le banc de touche. Pas sur que l'Italien termine la rencontre sur le banc à ce rythme là...

42' : Sur un centre de Ocampos, Placide passe au travers mais parvient à gêner Germain qui n'arrive pas à reprendre le ballon! Monaco réagit enfin!

41' : Oh quel frappe de Kondogbia! Le milieu français envoie un missile de plus de 20 mètres qui vient s'écraser sur la transversale!

40' : L'ouverture du score rémoise est totalement méritée tellement les hommes de Hubert Fournier ont la maîtrise du match.

38' : M. Varela décide de donner un jaune à Ocampos et à Ca. Toulalan s'en tire sans rien du tout. L'expérience sans doute...

37' : Quelques échauffourées commencent au bord de la ligne de touche après un tacle rugueux du George Clooney français, Jérémy Toulalan.

35' : Une erreur défensive monégasque profite à Devaux qui peut tener sa chance mais joue la carte de l'altruisme, sans réussite.

34' : A la suite d'un super travail de Atar côté gauche, Turan centre sur la tête d'Antoine Devaux qui pique parfaitement sa tête au premier poteau! 1-0

34' : pour Reims!

30' : Première bonne prise de balle de Romero sur un centre moyennement dangereux de Mandi. L'occasion pour l'Argentin de rentrer dans son match.

29' : Une nouvelle fois, Charbonnier se retrouve à la lutte avec Isimat-Mirin dans la surface mais c'est bien le défenseur monégasque qui a encore le dernier mot.

24' : Et la première biscotte du match est pour Geoffrey Kondogbia! Averti verbalement en début de match, le jeune international français s'essuie la semelle sur le pied d'Atar et a donc logiquement droit à son jaune même si Ranieri n'est pas d'accord.

23' : Après Krychowiak, obligé de jouer avec un bandeau ravissant tout autour du crâne, c'est Bocundji Ca qui est obligé de se faire soigner sur saignement. Rude.

20' : Charbonnier s'amuse face à une défense passive mais sa frappe est repoussée par Isimat-Mirin. La défense monégasque est aux fraises et va devoir se réveiller.

18' : Dans la foulée, Valère Germain trouve la tête d'Emmanuel Rivière mais l'homme qui tourne à 1 but toutes les 59 minutes n'arrive pas à cadrer sa frappe.

17' : Sur un centre de Devaux, Fortes surgit au second poteau mais n'arrive pas à reprendre le ballon alors que Romero était passé au travers!

13' : Première occasion du match. Sur un centre de Mandi, Atar reprend de volée mais ne parvient pas à maitriser sa reprise qui s'envole dans les tribunes.

11' : Pour des joueurs comme Poulsen, Isimat-Mirin, Germain ou Lopez, ce match est crucial puisqu'il peut leur permettre de remonter dans une hiérarchie où ils sont pour le moment en retrait.

8' : Pour le moment, c'est Reims qui a le contrôle du jeu mais en contre, l'ASM se montre très percutant notamment par l'intermédiaire d'un Ocampos toujours aussi fougueux.

5' : Ca va d'un camp à l'autre très rapidement. Pourvu que ça dure!

3' : Reims bénéficie du premier corner du match mais cela ne donne rien.

2' : Ce match part sur un bon rythme avec des intentions des deux côtés. Prometteur.

0' : Le coup d'envoi vient d'être donné par les Monégasques à Auguste-Delaune!

On y est! Tout le monde est sur la pelouse, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes.

Les joueurs commencent à sortir des vestiaires.

Le public a répondu présent puisqu'ils sont 16 731 à être dans les travées d'Auguste-Delaune.

L'arbitre de la rencontre sera le Breton Bartolomeu Varela. Il a déjà officié à 6 reprises en Ligue 1 cette saison, notamment lors de la 4ème journée qui opposa Reims à Nantes. Le match s'était terminé sur un triste 0-0.

Peu connu du grand public, Sergio Romero va faire sa première apparition sous le maillot monégasque. Prêté par la Sampdoria et âgé de 26 ans, il est le portier titulaire de la sélection argentine. On va enfin avoir l'occasion de le voir à l'oeuvre dans l'hexagone.

Du côté de Monaco, là on a fait tourner. Des joueurs comme Abidal, Subasic ou Falcao ne sont même pas sur la feuille de match tandis que l'on retrouve Carvalho, Rodriguez ou Obbadi sur le banc, laissant leurs places à Romero, Lopez, Isimat-Mirin, Raggi, Poulsen ou encore Germain.

#SDRASM COMPO - Romero, Fabinho, Borja, Isimat, Raggi, Toulalan (cap), Kondogbia, Poulsen, Ocampos, Germain, Rivière pic.twitter.com/4C1xXALaT5 — ASM FC - OFFICIEL (@ASMFC_MONACO) October 30, 2013

Le Stade de Reims aligne donc une équipe qui se rapproche de son équipe-type, avec Placide dans les buts remplaçant Agassa.Pour le reste, c'est du classique.

Publication de Stade De Reims - Officielle.

Les compositions des deux équipes viennent de tomber. Commencons tout d'abord par les locaux.

En championnat, les deux équipes s'étaient rencontrées ici-même à Auguste-Delaune le 29 septembre dernier et la partie s'était conclue sur le score nul de 1-1. Ce soir, il faudra obligatoirement un vainqueur.

Ce match a lieu dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue. Toutes les équipes de L1 qui sont non européennes intégraient la compétition à l'occasion de ce Tour.

Bonsoir et bienvenue à tous sur VAVEL France pour suivre en direct la rencontre qui oppose le Stade de Reims et l'AS Monaco!