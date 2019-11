Le PSG était trop fort

Le Calvaire de Lorient

Depuis quelque temps Lorient réaliser de bons coups contre le PSG. Mais ce soir le PSG va être nettement au-dessus, la première période de Lorient ressemblant à un calvaire. Paris inscrit 3 buts, Christian Gourcuff doit effectuer très rapidement deux remplacements. Incertains au début de match Aliadiere est tout de même titularisé. Il cède sa place après 20 minutes de jeu à Diallo (22é). Le portier merlus, Audard, se blesse tout seul lors d'une sortie lors sur un corner, ou Alex a faillit inscrire un but. Il cède sa place à Reynet (24é) et indique qu'il pourrait être absent pendant 1 mois.

Verratti et Paris au-dessus

La pluie ne va pas déranger Marco Verratti. Auteur d'une passe décisive et à l'origine du troisième but, l'italien est certainement le joueur du match, un joueur important dans le jeu parisien, avec plus de 90 % de passes réussites, 113 ballons joués en 68 minutes. Même si pour Laurent Blanc il faut associer «Marco» et Thiago Silva.

Après la contre-performance à Saint-Etienne la semaine dernière (2-2), on attendait une réaction du PSG contre Lorient en difficulté depuis le début de la saison. La réaction du PSG ne pas se faire attrendre, le club de la capitale va rapidement ouvrir le score par l'intermédiaire de Lucas. Sur un centre de Digne, le brésilien met sa reprise au fond des filets de Fabien Audard (1-0 2é). Avant que Menez double la mise. Verratti se retourne et trouve le français qui inscrit son premier but de la saison (2-0 38é). Juste avant la pause Cavani inscrit le troisième but parisien. Verratti trouve Lucas sur sa transversale, le premier buteur parisien centre sur Cavani qui met le ballon au fond. (3-0 41é), avant d'inscrire un doublé. Tête de rabiot repoussée par Reynet, Cavani surgit pour mettre le ballon au fond des filets (4-0 81é). Avant le match de Monaco (à Lille), Cavani est le meilleur buteur du championnat avec 9 buts. Lorient a eu peu d'occasion. Et sur chacune, les merlus tombent sur Sirigu à l'image de Monnet Paquet (40é), Jouffre (32é) ou encore Aboubakar (27é ; 73é).

Le PSG prépare déjà la Ligue Des Champions

Durant la seconde mi-temps, le PSG gère, et Laurent Blanc fait tourner son effectif afin de préparer au mieux le match de la Ligue des Champions, pouvant assurer la première place aux Parisiens, en cas de victoire. Ainsi Thiago Motta, Verratti et Lucas sortent, Pastore (de retour après une blessure), Matuidi et Lavezzi rentrent. Grâce à sa victoire 4-0 le PSG reprend confiance avant de recevoir Anderlecht, et reprend également la tête du championnat avec 3 points d'avances sur Monaco. En attendant les autres matchs Lorient est 17é avec 3 points d'avances sur Ajaccio (18é) et 4 sur Sochaux (19é).

Retrouvez en bonus ici-même le résumé de la rencontre avec les quatres buts :