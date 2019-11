Lille - Monaco : revivez le match

Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre sur Vavel France et à bientôt !

Lille a su rester solide face aux attaques Monégasques la défense Lilloise et surtout son portier ont été le point fort de cette équipe. Monaco traverse une légère mauvaise période après la défaite en Coupe de la Ligue cette semaine face au Stade de Reims (1-0).

C'est terminé ! Lille met fin à la série de l'AS Monaco et reprend la 2e place à... Monaco qui chute à la 3e place de Ligue 1 et laisse filer du terrain au Paris Saint-Germain en tête.

90+2' Falcao joue un ballon aérien en enchainant contrôle et reprise mais Enyeama détourne encore.

90+1' Grosse occasion pour l'ASM, qui voit Falcao lancé et qui frappe mais trouve encore Enyeama qui repousse. James Rodriguez arrive en pleine vitesse et reprend ce ballon mais le portier Lillois s'impose encore ! Le public l'acclame.

3 minutes de temps additionnel

Enyeama porte à 675 le nombre de minutes sans prendre le moindre but.

84' Centre de Fabinho dévié par Obbadi pour Falcao, dont la reprise de la tête passe à côté.

82' Sortie de Nolan Roux, le double buteur, sous les acclamations Lilloise.

80' Superbe infiltration de James Rodriguez côté droit qui abouti sur un centre et une retournée de Kurzawa contrée. Falcao essaye de reprendre mais dos au but il perd le ballon.

78' Coup-franc pour Monaco repoussé par les Lillois qui repartent directement en contre. Mais les Dogues sont stoppés par le signalement de Nolan Roux en position de hors-jeu.

75' Moutinho est averti pour une faute sur Roux devant le rond central dans la moitié de terrain monégasque.

74' Kalou continue son festival en mystifiant plusieurs défenseurs adverses avant de buter sur Subasic d'un tir du droit.

Lille mène désormais de deux buts à rien ! Les Monégasques prennent l'eau !

72' BUUUUT ! Roux pousse au fond des buts monégasques après une passe lumineuse de Mavuba

71' Lille partdirectement en contre et Kalou lance un rush...

71' Incroyable Enyeama qui repousse encore de façon magistrale un tir du gauche de Falcao presque à bout portant !

66' Moutinho lance Rivière plein axe dans la surface Lilloise, et se retrouve en 1-contre-1 avec Enyeama mais le portier Lillois remporte le duel. Grosse occasion pour l'ASM.

65' Tandis que Lille temporise et calme les débats en redoublant les passes au milieu de terrain car la pression des hommes de Ranieri est totale.

65' Le premier quart d'heure de cette deuxième période est largement à l'avantage des Monégasques mais pourtant Enyeama n'a pas eu de gros arrêts à faire.

64' Cette fois ci c'est capté par le portier Monégasque.

64' Subasic détourne pour un nouveau corner.

64' Nouveau corner pour Lille après un duel Roux-Raggi

63' Subasic s'impose dans les airs.

63' Corner pour Lille.

61' Après une action collective de l'ASM, Falcao obtient le ballon plein axe et dribble les défenseurs mais il est accroché dans l'entrée de la surface. Mais toujours rien de la part de l'arbitre, Mr Bien...

60' Monaco, à son tour, use et abuse de longs ballons aériens vers ses attaquants qui sont très rapides et remuants, surtout Rivière, le nouvel entrant.

59' Nouveau corner donc pour Monaco. Mais il frappé trop fort par Moutihno et les Lillois partent en contre avec Kalou. L'ivoirien est stoppé par Toulalan.

58' Corner pour Monaco. Repoussé directement par Mavuba.

57' Emmanuel Rivière résiste, après un rush, face à 3 Lillois et provoque une touche pour les Monégasques.

56' Les deux entraîneurs donnent de la voix pour motiver leurs troupes. C'est clairement un moment clé du match et les coachs le sentent.

56' Raggi pénétre bien sur le côté droit mais rate totalement son centre.

55' Moutinho pique son ballon au-dessus de la défense Lilloise en direction de Falcao, à l'affût, mais Kjaer dégage superbement bien.

52' James lance Kurzwa sur le côté gauche. Sidibé fauche Kurzawa dans la surface Lilloise mais l'arbitre ne siffle pas un penalty qui semblait pourtant évident...

49' Centre de James pour Falcao qui est devancé par Enyeama.

49' Monaco va mieux et montre des signes encourageants. Emmanuel Rivière réactive un peu l'attaque Monégasque. Tandis que les Lillois reprennent le rythme plus tranquillment.

Yannick Ferreira Carrasco laisse sa place à Emmanuel Rivière pour la reprise.

C'est reparti !

Les Lillois mènent logiquement après une bonne entame de match et ont une défense solide non obstant des approximations dans les passes en retrait. Les Monégasques n'y arrivent pas face au bloc défensif Lillois. Et devra ruser pour égaliser ou renverser la tendance et prendre l'avantage.

Mi-temps sifflée par Mr Bien !

45+2' Hors-jeu de Falcao après une passe de Ferreira-Carrasco au bout d'un rush impressionant encore une fois côté gauche .

45+1' Corner pour l'AS Monaco repoussé par la défense Lilloise.

3 minutes de temps additionnel

44' Enyeama capte correctement le ballon juste devant Falcao.

44' Coup-franc pour l'AS Monaco à 30 mètres qui sera tiré par Joao Moutinho.

43' Les Lillois s'installent dans la moitié de terrain Monégasque et voient le centre-tir de Roux repoussé in extremis par Subasic devant Kalou.

39' Après visionnage du replay, on voit clairement Kalou par simulation.

38' Sur une blle passe en profondeur, Kalou navigue dans la surface Monégasque entre Abidal et Carvalho et dribble correctement et s'écroule après un contact (ou non ?) avec Subasic. L'arbitre ne bronche pas.

35' Grosse frayeur Lilloise ! Kjaer rate sa remise vers son portier et Ferreira-Carrasco lance un rush et remet à Falcao qui ne peux trouver le cadre instantanément malgré le but laissé vide par Enyeama...

34' Yannick Ferreira-Carrasco tente sa chance de loin mais son tir à ras de terre est capté par Enyeama.

31' Corner obtenu par Kurzawa. Rodriguez trouve Carvalho de l'extérieur du pied, mais le Portugais ne peut redresser un centre un peu trop haut.

30' La statistiques qui ne va pas rassurer l'AS Monaco et Claudio Ranieri, est que Lille a systématiquement gagné après avoir ouvert la marque cette saison en Ligue 1. C'est arrivé 7 fois avant ce match.

27' Le dynamisme Lillois a payé et les efforts de Roux également. Les Dogues prenne t l'avantage sur ce corner tôt dans le match.

26' BUUUUUT ! Basa reprend de la tête au deuxième poteau en sautant plus haut qu'Abidal et Nolan Roux détourne ensuite à bout portant du genou qui trompe évidemment Subasic.

26' Corner pour Lille. Balmont va frapper.

26' Sous pression avec Falcao dans son dos dans la surface Lilloise, Kjaer obtient un coup franc généreux qui permet au LOSC de se relancer.

24' Les deux équipes commencent à se libérer et développe leur jeu. Il ne manque que des buts désormais.

23' La défense Lilloise reste cependant vigilante et dégage sereinement.

22' Premier carton jaune pour Sidibé après avoir accroché Ferreira-Carrasco en plein rush.

20' Les Lillois profitent d'un gros moment d'errance défensive des Monégasques et attaque. Kalou joue à fond un ballon perdu par Kurzawa dans sa surface mais semble se faire légèrement accroché dans la surface. Les supporters sifflent mais pas l'arbitre qui juge qu'il n'y a pas de faute.

19' Grosse faute de Souaré sur Raggi qui aurait pu mériter un carton jaune mais l'arbitre préfére avertir verbalement le Lillois.

18' Corner pour Lille mais Kalou voit sa reprise pourtant à bout portant passer au-dessus.

17' En tout cas, les deux équipes ne ferment pas le jeu, au contraire. Nous assistons à une rencontre portée vers l'offensive, dans un stade plein et une grosse ambiance.

15' Après un quart d'heure, le match est assez équilibré même si Monaco s'est créé la meilleure occasion par Moutinho et James.

14' C'est correctement dégagé.

14' Premier corner du match en faveur de l'AS Monaco.

13' Les fautes se multiplient et le match a du mal à démarrer.

12' Faute de Roux sur Kurzawa.

11' Beaucoup de monde dans la surface Monégasque. Mais c'est correctement dégagé par ceux-ci.

10' Faute de James Rodriguez sur Balmont qui offre aux Dogues un bon coup franc.

9' Plus de peur que de mal pour Nolan Roux qui se relève très vite. Le ballon est ainsi rendu.

9' Intervention rugueuse de Carvalho sur Roux mais l'arbitre ne siffle rien. Le Lillois reste à terre et les Monégasques sortent le ballon directement.

8' Les Monégasques sont très incisifs dans les premières minutes de cette rencontre, les Lillois entrent tranquillement dans la rencontre et va crescendo de l'avant.

5' Premiers frissons dans la surface Lilloise, où James Rodriguez se trouve en position de frappe mais voit celle-ci contrée et qui retombe pour Joao Moutinho qui frappe directement mais Enyeama repousse des points.

3' Coup franc pour le LOSC, plein axe à 40 mètres du but monégasque. Balmont trouve la tête de Souaré dans la surface mais ça passe au-dessus.

2' Sur un long ballon lillois, Abidal laisse passer le ballon. Subasic est surpris mais il se couche bien sur le cuir.

0' Premier ballon exploité par les Dogues qui voient cette action côté gauche stoppée par le défenseur monégasque Raggi.

0' C'est parti ! Wilfried BIEN siffle le coup d'envoi. Et ce sont les Lillois qui engagent.

21:00 Eden Hazard vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre à l'instant.

À savoir que l'AS Monaco s'est incliné lors de ses 3 derniers déplacements à Lille en L1 et n'a jamais marqué plus d'un but lors de ses 8 derniers déplacements dans le Nord, toujours en L1.

C'est la première fois que Monaco reste invaincu lors des 11 premières journées de L1. Le club de la Principauté n'avait d'ailleurs plus aligné 11 matches de rang sans défaite en L1 depuis 10 ans : 16 matches d'août à décembre 2003.

Lille a récolté 23 points après 11 journées, son meilleur début de saison sur le plan comptable depuis 2001-2002 (23 points également). Cette saison-là, le LOSC avait terminé 5e.

Il pleut dans le Nord ce soir donc le toit du Stadium Lillois sera fermé :

L'AS Monaco évoluera ce soir avec sa troisième tenue voici un aperçu du vestiaire Monégasque :

Voici quelques statistiques des dernières confrontations entre Lille et Monaco :

[#Stats] Confrontations entre #LilleOSC et l'#ASMonacoFC #Ligue1 @VAVEL_France pic.twitter.com/tBh05QK1dn — Florian (@_DreamerEvasive) November 3, 2013

Voici les compositions d'équipes :

Lille : Enyeama - Sibidé, Kjaer, Basa, Souaré - Balmont, Mavuba, Gueye - Rodelin - Kalou, Roux.

Monaco : Subasic - Raggi, Carvalho, Abidal, Kurzawa - Toulalan, Obbadi - Rodriguez, Moutinho, Ferreira-Carrasco - Falcao.

C'est au Stade Pierre-Mauroy de Lille que va se dérouler cette rencontre pleine de promesses

Bonjour à tous merci de suivre avec nous la rencontre entre le Lille OSC et l'AS Monaco pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.