Live ASSE - OL, le match en direct

23:08 : Cela fait maintenant 20 ans que l'ASSE n'a plus gagné un derby dans son stade.

23:05 : Très bon coaching de Remi Garde avec les entrées importantes de Gourcuff et Briand.

23:00 : L'Olympique Lyonnais rejoint au classement l'AS Saint-Etienne. Voici le classement de Ligue 1 après la 13ème journée :

22:58 : Rémi Garde : "On a de la chance, ils touchent la barre à un moment où on doute, ça nous sourit, j'espère qu'on saura enchainer derrière".

22:57 : Quelques échauffourrés dans les couloirs de Geoffrey-Guichard, la frustration se ressent.

22:55 : Loïc Perrin, capitaine de l'ASSE : "On prend ce but à la fin, c'est cruel."

90+4' : Fin du match avec la victoire lyonnaise au bout du suspens ! Et encore une défaite de Saint-Etienne dans le derby du Forez ! La deuxième mi-temps aura été d'une autre qualité que la première.

90+3' : OH LA VICTOIRE LYONNAISE !!! LE BUT DE JIMMY BRIAND !!! SUR UN CENTRE DE YOANN GOURCUFF QUI AVAIT MYSTIFIE GRADEL !!!

90+1' : Grenier tente une contre attaque tout seul, il est logiquement repris par trois défenseurs de Saint-Etienne.

90' : 3 minutes d'arrêts de jeu.

88' : Grosse occasion pour l'OL !! La première depuis longtemps !! Bon centre de Dabo pour Lacazette qui remise sur Briand qui voit sa frappe détournée par Ruffier en corner.

87' : Nouveau centre de Clerc, encore une fois dégagé par Bisevac.

85' : Gradel, décalé sur la droite, tente de s'appliquer sur son centre, mais il est contré par Bisevac.

84' : Dernier remplacement du match : Miguel Lopes sort, remplacé par Dabo.

83' : Mauvais choix de Gradel dans un 4 contre 3, il décide de prendre sa chance alors qu'il aurait pu décaler Tabanou côté gauche.

81' : Romain Hamouma, le buteur, sort et est remplacé par Tabanou.

80' : Coup franc dangereux tiré par Hamouma ! Ca passe légèrement à côté du but.

79' : Sortie de Cohade pour l'entrée de Diomandé.

78' : Le centre de Lacazette est dangereusement détourné mais Ruffier est attentif sur sa ligne.

76' : Le public du Chaudron est exceptionnel encore une fois ce soir !

74' : Belle frappe à ras de terre de François Clerc, captée par Gorgelin.

73' : Hamouma est un maillon essentiel de l'attaque stéphanoise cette saison.

71' : Double changement pour l'Olympique Lyonnais : Briand rentre à la place de Gomis et Gourcuff remplace Malbranque.

70' : LA BARRE TRANSVERSALE POUR LOÎC PERRIN ! Sur un bon centre, le capitaine des Verts, resté aux avants-postes, voit sa tête heurté la barre transversale de Gorgelin qui était battu !!

69' : Encore une occasion stéphanoise avec le débordement de Gradel qui frappe et quel arrêt de Gorgelin !

68' : Gorgelin continue d'être limite sur ses sorties aériennes mais Brandao n'en profite pas et met sa tête au-dessus du but.

67' : Le match s'emballe ! Ce n'est pas le même match qu'en première période ! Les Verts poussent devant leur public ! Vont-ils prendre l'avantage ?

65' : L'EGALISATION STEPHANOISE !! DE ROMAIN HAMOUMA !! Quel geste de buteur de l'attaquant des Verts ! Après un centre de Ghoulam au second poteau pour Brandao, ce dernier remet la balle à Hamouma qui tente un retourné acrobatique très malin qui vient tromper Gorgelin ! 1-1 !!! LE MATCH EST RELANCE !!!

63' : La passe dans la profondeur de Corgnet pour Brandao, qui touche le poteau ! Ah le Brésilien avait été préalablement signalé hors-jeu.

62' : Remplacement pour l'ASSE avec la sortie de Mollo et l'entrée de Gradel. L'ailier français n'a pas convaincu son coach dans ce match.

61' : Les défenseurs lyonnais ne s'embêtent plus et dégagent un à un les centres stéphanois.

60' : ENCORE un débordement de Corgnet après un bon tacle mais il met trop de temps à alerter Brandao devant le but. Gonalons intervient. L'orage sévit dans la surface lyonnaise depuis quelques minutes.

59' : Jean Michel Aulas est colère dans les tribunes de Geoffrey Guichard pour une raison encore inconnue. Il semblait s'énerver sur quelqu'un sur le banc stéphanois ou sur l'arbitre.

58' : Belle récupération de Corgnet qui mystifie un défenseur lyonnais avant d'être bien repris par Bisevac.

58' : Le corner qui suit ne donne rien.

57' : C'est tendu dans la surface ! Sur un coup franc bien tiré par Ghoulam ! Gorgelin dégage le ballon en corner tandis qu'un lyonnais fait chuter Perrin.

56' : Carton jaune pour Clément Grenier pour une poussette sur Romain Hamouma !

55' : Ballon bien négocié par Gorgelin encore une fois.

53' : Ca chauffe dans la surface lyonnaise, Gorgelin doit s'y reprendre à deux fois pour dégager les siens.

51' : Du côté stéphanois, on met tout en oeuvre pour égaliser, mais ça reste assez brouillon.

50' : C'est le 6ème but de Lacazette en Ligue 1 cette saison.

49' : La réaction stéphanoise ? La frappe de Corgnet est captée par Gorgelin.

48' : Le Lyonnais en profite pour chambrer le kop stéphanois derrière le but.

48' : L'OUVERTURE DU SCORE LYONNAISE ! ET C'EST ALEXANDRE LACAZETTE ! Très bon centre de Bedimo côté gauche sur la tête de Bafétimbi Gomis oublié par la défense stéphanoise ! Elle est parfaite mais repoussée par un bel arrêt de Ruffier. C'était sans compter sur Lacazette qui reprend du plat du pied ce ballon qui finit au fond des filets !

47' : Belle ouverture de Mollo pour Hamouma qui perd le ballon...

45' : Le jeu reprend !

22:06 : Benjamin Corgnet est en grande forme ce soir, et pas que dans l'animation du jeu...

22:05 : Les joueurs sont de retour sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

22:00 : La deuxième mi-temps est biensûr à suivre en direct sur VAVEL France sur cette même page.

21:57 : Le seul débat sur cette première mi-temps se base sur le tacle très dangereux de François Clerc sur Bedimo qui ressemble à celui de Zouma sur Guerbert avec la blessure en moins. Beaucoup réclament un carton rouge.

21:55 : Les deux joueurs interviewés sont conscients du niveau de jeu en première mi-temps. Celle-ci fut à la fois ennuyante et brouillonne.

21:52 : C'est au tour de Renaud Cohade d'être au micro de Canal+ : "Ca se jouera sur des détails."

21:50 : Maxime Gonalons au micro de Canal+ : "C'est très tactique, il y a très peu d'occasions, c'est un derby et tout le monde veut le gagner".

45+2' : C'est la mi-temps au stade Geoffrey-Guichard !

45+1' : Il y aura 2 minutes de temps additionnel.

45' : A la suite d'un corner mal dégage, Gueida Fofana se procure un bon ballon et tente un pointu pour tromper Ruffier, c'est cadré mais c'est sans danger.

44' : Ca se chauffe sur les bancs stéphanois et lyonnais, c'est plus taquin qu'autre chose mais Stéphane Lannoy préfère intervenir directement.

43' : Beaucoup trop de déchets techniques dans cette première mi-temps.

42' : Monsieur Lannoy interrompt le match quelques instants à la suite de projectiles lancés sur le terrain dans la surface de Gorgelin.

41' : Ce corner ne donne rien, et Fofana commet une nouvelle faute, sifflée par Stéphane Lannoy.

40' : Le centre tir de Bedimo aurait pu finir au fond des filets mais il récupère uniquement un corner.

38' : Sortie dans les airs de Gorgelin ! Il tamponne son coéquipier Bisevac et Hamouma, il a fait des dégâts dans la surface, en ratant également sa sortie.

37' : Faute d'antijeu de Fofana sifflée par M. Lannoy mais pas de carton à l'horizon.

36' : Nouveau corner stéphanois dégagé par la défense lyonnaise...

33' : Gomis signalé hors-jeu ! A juste titre ! L'attaquant lyonnais avait tout de même tenté une tête croisée sur ce centre de Bedimo. Mais Ruffier était présent à la réception.

32' : La tête de Brandao ! C'est capté par Gorgelin ! Tout part d'un joli contre stéphanois qui a emmené Mollo côté gauche, ce dernier centre avec un extérieur pied droit sur le Brésilien qui ne force pas assez sa tête.

31' : Jolie combinaison entre Lacazette, Malbranque et Grenier. Ce dernier tente sa chance mais sa frappe est trop écrasée.

30' : L'homme à surveiller côté stéphanois est Benjamin Corgnet qui est une nouvelle fois très dangereux quand il joue à son poste de prédilection.

29' : Beaucoup trop de nervosité et de manque de concentration et de lucidité comme le prouve cette transversale totalement ratée de François Clerc.

27' : Très bonne intervention de Miguel Lopes devant Mollo.

26' : Carton pour Lacazette pour une grossière erreur sur Bayal Sall dans le rond central, geste d'antijeu totalement inutile.

25' : Malbranque est trop court pour récupérer un ballon qui semblait intéressant à l'entrée de la surface stéphanoise.

24' : Le match est très haché, nous n'avons pas droit à du beau jeu pour le moment.

23' : Carton jaune pour Brandao ! Le brésilien est en retard sur Grenier et lui marche sur la cheville... Il sera suspendu face à l'OGC Nice.

21' : Quant à Perrin et Bayal Sall, ils musèlent très bien pour le moment les deux attaquants lyonnais.

20' : Le match ne s'enflamme pas encore, Sainté a le ballon mais n'arrive pas vraiment à l'exploiter comme ils avaient sur le faire face au PSG notamment.

18' : Premier mouvement lyonnais intéressant avec un centre de Lopes à destination de Lacazette. Ce dernier est devancé par un défenseur adverse. Dans la continuité, Grenier fait faute sur Ghoulam.

16' : Les duels sont très engagés, on ressent l'intensité de ce derby.

14' : Nouveau centre de Mollo sur le côté gauche. Au 1er poteau Brandao dévie ce ballon bien à côté du but. Il y avait pourtant Hamouma qui trainait tout seul devant le but de Gorgelin.

13' : Corgnet réclame une faute ! Le milieu offensif stéphanois voulait tenter sa chance à l'entrée de la surface mais il est gêné par un lyonnais. M. Lannoy laisse jouer.

12' : Gomis tente sa chance, mais c'est bien à côté du but de Ruffier.

11' : Retour de Bedimo sur la pelouse.

10' : Le bon centre de Mollo côté droit, qui avait bien été décalé par Hamouma...c'est dégagé de la tête en catastrophe par Miguel Lopes.

9' : Henri Bédimo reste au sol, il semble touché, il est d'ailleurs évacué sur une civière tandis que Dabo est à l'échauffement.

8' : Quelle faute de François Clerc sur ce débordement de Bédimo !! Il reçoit un carton jaune largement mérité. Il s'en sort bien, il était extrêmement en retard.

7' : C'est bien dégage par la défense stéphanoise.

6' : Ca combine bien entre Malbranque et Lopes sur le côté droit. Le centre de ce dernier est contré en corner.

4' : Le match s'emballe et les duels sont de plus en plus musclés comme cette intervention correcte mais avec un certain engagement de Bafétimbi Gomis sur François Clerc.

3' : Les lyonnais contrôlent la possession du ballon mais n'arrivent pas à en profiter pour s'approcher du but de Ruffier.

2' : Coup franc tiré par Ghoulam à 35 mètres, ça passe bien au dessus des cages de Gorgelin.

1' : Et la première occasion est stéphanoise ! Sur un bon centre de Mollo côté gauche, Gorgelin le portier lyonnais se dégage mal et François Clerc reprend le ballon, mais c'est totalement raté.

0' : Le coup d'envoi officiel vient d'être donné par l'AS Saint-Etienne ! C'est parti pour un derby qui s'annonce endiablé !

21:01 : Aubameyang vient de donner le coup d'envoi fictif.

21:00 : L'Olympique Lyonnais joue en 4-3-1-2 avec Grenier derrière les deux attaquants tandis que l'ASSE joue en 4-3-3 avec Corgnet en milieu offensif.

20:59 : Les 22 acteurs de la soirée viennent d'entrer sur le terrain dans une atmosphère irrespirable.

20:55 : Le Chaudron est aussi chaud que lors du match face au PSG voire plus ! L'hymne des Verts résonne comme jamais !

20:50 : La dernière victoire de l'ASSE à Geoffrey-Guichard remonte à 19 ans. Il est temps pour le club de Saint-Etienne d'en finir avec cette série.

20:45 : Un autre ancien joueur du club stéphanois est présent ce soir. En effet Aubameyang donnera le coup d'envoi du match ce soir.

20:40 : L'ancien gardien emblématique de l'AS Saint-Etienne Jérémie Janot est présent au stade ce soir, et il le fait savoir.

20:35 : Il est important de rappeler qu'à la suite d'une décision de la Ligue, aucun supporter lyonnais ne pourra faire le déplacement ce soir, et du coup les supporters lyonnais ont manifesté aujourd'hui.

20:30 : Le match de ce soir sera arbitré par Stéphane Lannoy. L'arbitre international français aura donc la lourde tâche d'arbitre ce derby qui s'annonce bouillant dans un Chaudron qui fera du bruit et qui se fera entendre. 20 cartons jaunes et 1 seul carton rouge en cinq matchs, ce sont les stats de M. Lannoy cette saison en Ligue 1.

20:25 : Composition de l'Olympique Lyonnais : Gorgelin, M.Lopes, Bisevac, Umtiti, Bedimo, Gonalons (c), Fofana, Malbranque, Grenier, Lacazette, Gomis.

20:25 : Composition de l'AS Saint-Etienne : Ruffier, Ghoulam, Perrin (c), Sall, Clerc, Clément, Cohade, Corgnet, Mollo, Hamouma, Brandao.

20:23 : Les joueurs lyonnais rentrent sur le terrain pour s'échauffer. Ils sont froidement accueillis par le public stéphanois, c'est dans la logique de la rivalité qui existe entre les deux clubs.

20:20 : Ca se chauffe déjà entre les supporters stéphanois et les stadiers du Stade Geoffroy-Guichard. La raison ? Joël Bats, entraineur des gardiens de l'Olympique Lyonnais est venu accrocher une écharpe lyonnaise dans les buts, juste devant le kop des Verts. Certains supporters sont allés sur le terrain, mais tout est rentré dans l'ordre.

20:15 : Côté lyonnais, le club sort d'une semaine plutôt intéressante avec une victoire face à Guingamp lors de la journée et un match nul à l'extérieur en Europa League sur le terrain de Rijeka avec une équipe très remanié contenant beaucoup de jeunes, les cadres ayant été conservé pour ce derby d'une importance extrême pour l'OL.

20:10 : L'AS Saint-Etienne reste sur une mauvaise série en cours avec 1 victoire lors des sept dernières journées de championnat. Le club est classé à la 7ème place du classement avec uniquement 3 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais.

20:05 : Pour plus d'informations sur les enjeux de ce match entre l'ASSE et le PSG, nous vous proposons de lire notre avant-match dédié à ce derby. Chacune des deux équipes vise la victoire ce soir pour remonter au classement. Ce sont également deux équipes à la rivalité historique qui s'affrontent ce soir , ce qui nous promet un match plus que mouvementé !

20:00 : Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre en direct ce derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique, dernier match de cette 13ème journée du championnat de France de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard. Ce 107ème derby entre ces deux équipes s'annonce passionnant et il est à suivre en direct ici-même sur VAVEL France. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 !