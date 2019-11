Live Ajaccio - Marseille, le match en direct

Merci à tous d'avoir suive ce match sur Vavel France et à bientôt

L'Olympique de Marseille remporte ce match (1-3) face l'AC Ajaccio et reprend sa marche en avant.

C'EST TERMINÉ !

90+2' Khalifa lance loin devant Jordan Ayew mais voit sa frappe trop enroulée passer près du montant de Guillermo Ochoa

90+1' L'arbitre ne donne pourtant pas le corner aux Olympiens

90+1' Jordan Ayew tente une frappe après une belle entrée dans la surface mais OChoa détourne du bout des doigts.

89' Il y aura 3 minutes de temps additionnel

88' André-Pierre Gignac motive ses coéquipier depuis le banc de touche. Il est totalement investi ce soir dans ce match.

85' Florian Thauvin, auteur d'un but et d'une passe décisive, laisse sa place à Saber Khalifa

82' Les Marseillais se montrent moins offensifs désormais et les Ajacciens pourraient bien en profiter pour réduire le score.

80' Lasne et Goncalves frappent trois corners consécutifs en faveur de l'AC Ajaccio. Mais Mandanda, bien protégé par sa défense, ne sera pas inquiété.

78' André-Pierre Gignac cède sa place à Jordan Ayew. L'attaquant n'a rien à se repporcher sur ce match, très bon dans le jeu et efficace il a prouvé qu'il était indispensable au sein de l'effectif olympien.

76' Gignac part en rush vers les buts d'Ochoa et dribble les défenseurs Ajacciens mais se trouve à angle fermé face au portier Corse et ne trouve personne à qui la remettre.

73' Gignac offre un bon ballon pour Mendy qui voit sa frappe contrée et Thauvin et à deux doigts de la reprendre à bout portant.

71' Valbuena sort également, sous les sifflets, il est remplacé par Lemina

71' Sortie d'Eduardo pour l'entrée d'Arrache

70' Mendy prend le le boulevard sur le couloir gauche et centre en bout de course. Dielna tacle au point de penalty et enlève le ballon. Gignac attendait le ballon dans son dos.

67' L'OM est désormais plus serein dans ce match et calme un peu le jeu face à des Ajacciens qui jouent très physique

64' Au bout de son raid sur le couloir droit, Thauvin repique au centre et frappe en force du pied droit. Celle-ci est non cadrée.

62' Premier changement, il est côté Corse avec la sortie de Cavalli pour l'entrée de Gonçalves.

60' Ce but accentue la belle entente collective entre les attaquants de l'OM (Thauvin, Giganc et Payet). Le trio marseillais s'en sort vraiment bien et se trouve presque à chaque fois.

58' BUT ! Florian Thauvin accentue l'avantage pour l'OM ! Dimitri Payet, côté gauche, centre fort au 2e poteau où Florian Thauvin peut reprendre tranquillement et ajuster Memo Ochoa.

57' Le corner ne donne rien

56' Thauvin dribble sur le côté droit et compose avec Payet qui remet pour Cheyrou plein axe qui voit frappe détournée en corner.

53' C'est frappé par Payet au 2e poteau mais Abdallah ne peut que toucher le cuir sans le mettre au fond.

52' Faute sur Gignac aux abords de la surface Corse. Coup-franc pour l'OM.

52' Paul Lasne hérite d'un bon ballon au dessus de la défense mais Souleymane Diawara intervient in-extremis pour sauver l'OM.

48' Récupération de Valbuena, au milieu de terrain, et part dans un rush vers le but mais se fait stopper par Pierazzi qui récolte directement un carton jaune.

45' Aucuns changements d'un côté comme de l'autre

45' C'est reparti au stade François Coty !

MI-TEMPS !

44' Sur le plan physique les Ajacciens dominent clairement

40' Le jeu reprend et Payet voit sa frappe retomber un rien derrière les buts d'Ochoa.

40' Payet et Valbuena viennent alors calmer Gignac.

40' Altercation entre Gignac et Dielna.

39' BUT ! Gignac redonne l'avantage aux Marseillais après une frappe somptueuse ! Après un centre de Thauvin , Gignac contrôle de la poitrine et se retrouve dos au but. L'attaquant décide alors de reprendre d'une volée sublime qui finit en lucarne d'Ochoa.

37' Valbuena s'occupe de le frapper mais trouve le mur Corse.

37' Coup-franc pour l'OM !

36' On sent les Marseillais assomés par cette égalisation quasi-immédiate qui leur a fait très mal au moral.

35' Nouveau coup-franc pour les Ajacciens. C'est encore tiré par Cavalli mais les défenseurs marseillais repoussent sur André qui frappe hors cadre.

33' Payet frappe hors surface et Ochoa repousse sur Thauvin et Gignac qui se gênent et ne trouve pas le cadre du coup. Beaucoup de détresse dans le regard de Gignac qui voit sa frappe passer à côté. Thauvin semblait le mieux placé pour la mettre au fond des filets.

30' Après visualisation du ralenti, le défenseur Corse était bel et bien hors-jeu mais n'a pas été signalé par l'arbitre donc le but reste valable.

30' BUT ! Égalisation ! Coup-franc pour les Ajacciens. Cavalli à la frappe et trouve Perozo de la tête qui détourne dans les buts de Mandanda.

29' Ajaccio met la pression et continue d'exploiter ce côté droit mais les Olympiens restent attentifs.

26' BUT ! Ouverture du score de l'Olympique de Marseille ! Florian Thauvin récupère un ballon difficile côté droit et centre à ras-de-terre, il trouve plein axe Dimitri Payet qui frappe fort sur la gauche de Memo Ochoa clairement battu.

20' Superbe frappe de Gignac ! Une grosse frappe enroulée côté gauche (hors-surface) qui fini sur le poteau d'Ochoa.

19' Coup-franc quasi-identique mais pour l'AC Ajaccio cette fois. Hengbart détourne mais c'est hors cadre.

18' Joli coup-franc frappé par le pied gauche de Thauvin mais correctement boxé par Memo Ochoa

16' Grosse échauffourée entre Thauvin et Cavalli qui provoque un affrontement entre tous les joueurs sur le terrain.

16' Pour l'instant c'est bien l'AC Ajaccio qui domine cette rencontre mais on sent que l'OM peut prendre l'ascendant à tout moment.

15' LEs Ajacciens exploitent un bon ballon côté droit avec Lasne, Eduardo et Hengbart mais Nkoulou sauve l'OM.

13' Lancé dans la profondeur Eduardo ne peut reprendre un ballon fort intéressant repris de justesse par Mandanda

11' Cavalli le frappe magnifiquement bien mais personne à la réception ! Les Ajacciens récupère le ballon mais tergiversent trop et laissent ainsi les Olympiens se remettre en place.

11' Premier corner du match en faveur de l' AC Ajaccio

9' Les Ajacciens partent en contre direct mais Eduardo est signalé hors-jeu ! C'était très chaud pour les Olympiens

9' Centre fort intéressant d'André-Pierre Gignac mais repoussé par le premier poteau de Guillermo Ochoa.

6' Coup-franc pour l'AC Ajaccio mais Cavalli rate totalement sa frappe

4' Les fautes des Ajacciens se multiplient désormais

3' Les Corses font le jeu tandis que les Marseillais se contentent de subir et entrer doucement dans le jeu

1' Les Ajacciens mettent la pression et défendent très haut

0' Coup d'envoiau satde François Coty

20:30 Entrée des joueurs

19:35 L'OM en net regain de forme occupe actuellement la 5e place du championnat. Ils affrontent ce soir l'AC Ajaccio, 19e de Ligue 1 et dans une forme plutôt mauvaise. De plus, l'équipe corse devra faire avec un nouvel entraîneur après le départ de Fabrizio Ravanelli.

19:30 Voici les compositions des deux équipes :

Ajaccio : Ochoa - Hengbart, Dielna, Perozo, Crescenzi - Lasne, Pierazzi (cap.), André, Cavalli - Eduardo, Tallo.

Marseille : Mandanda (cap.) - Abdallah, Diawara, Nkoulou, Mendy - Valbuena, Romao, Cheyrou - Thauvin, Gignac, Payet.

19:25 Bienvenue sur Vavel France pour suivre avec nous en direct le match entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille