Live Marseille - Montpellier, le match en direct

C'EST TERMINÉ ! Victoire de l'OM 2-0 !

90+2' BUUUT ! Saber Khalifa à gauche frappe toute en finesse et trompe Jourdren.

90+1' Hors-jeu de Mounier sur une action qui fini sur un but de Montaño ! Ce but avait plongé le Vélodrome dans le silence mais l'arbitre assistant a bel et bien signalé le Montpéllierain hors-jeu.

90' Diawara part en contre et sert gignac à gauche. Celui-ci repique dans l'axe mais Hilton dégage juste devant lui.

90' Coup-franc tiré directement par Tiéné mais Mandanda capte sereienement.

89' Carton jaune pour Romao !

88' Dernier changement réalisé par Elie Baup, Dimitri Payet est remplacé par Saber Khalifa.

83' Imbula progresse dans l'axe et remet à gauche dans la profondeur pour Payet qui fait l'effort. L'ex-lillois centre au premier poteau mais c'est repoussé par Hilton. Thauvin était seul et idéalement placé au deuxième poteau.

82' Hilton tente d'alterner Montano dans la profondeur, mais celui-ci est signalé en position de hors-jeu.

79' Imbula va donc remplacer Valbuena tandis que Lemina va prendre la place de Cheyrou

78' Du côté de l'OM, Lemina et Imbula vont faire leurs entrées.

78' Troisième et dernier changement pour Montpellier, Sahi sort pour l'entrée de Mounier.

77' Centre dangereux de Cabella venu de la droite mais Abdallah repousse de la tête en corner au deuxième poteau

77' Coup franc pour l'OM, tiré de loin par Gignac. Jourdren sort de ses buts, et dévie en corner. Celui-ci ne donne rien.

74' Tandis que Mendy se fait soigner, Gignac est venu rouspéter auprès du quatrième arbitre.

73' Le coup-franc est frappé directement par Tiéné mais il est bien capté par Mandanda.

73' Les Olympiens protestent auprès de l'arbitre car Mendy était blessé à terre qeulques minutes avant la faute de Cheyrou et l'arbitre ne l'a pas signalé.

73' Carton jaune pour Cheyrou auteur d'un accroc par derrière sur Camara aux abords de la surface.

70' Centre de Payet, la défense Héraultaise est absente et Gignac,surpris, au deuxième poteau manque le cadre sur sa reprise.

69' Gignac sur la gauche dribble Condré et enroule une frappe magnifique mais Jourdren repousse

69' Centre de Payet, en provenance de la gauche, pour Thauvin mais Jourdren capte juste au-dessus de lui.

68' Cabella s'infiltre dans la surface et voit sa frappe repoussée in-extremis par Mandanda.

67' Lancé en profondeur, à nouveau, Montaño frappe sous le pressing de Diawara mais l'ataquant Héraultais manque sa frappe.

64' Payet, sur l'aile gauche, élimine Congré sur son contrôle, puis tente de servir Valbuena dans l'axe. Bonne intervention d'El-Kaoutari.

64' Montaño part en contre, il remet à gauche pour Cabella qui dribble et provoque. Le meneur de Montpellier centre pour Montaño mais Nkoulou repousse de la tête.

60' Excentré sur l'aile droite, Thauvin se charge du coup franc, qu'il frappe avec une trajectoire rentrante. Jourdren capte le ballon sans difficulté.

59' Faute de Tiéné sur Thauvin sur l'aile droite.

56' Personne ne touche ce ballon très dangereux. Nkoulou détourne de peu le ballon devant Montaño, présent au deuxième poteau, qui manque donc de pousser ce ballon au fond. L'égalisation était proche.

56' Faute de Nkoulou aux abords de la surface sur Cabella. Coup-franc intéressant pour le MHSC.

53' Le début de cette deuxième mi-temps est timorée des deux côtés. C'est une dynamique bien différente de la première qui voit les deux équipes ralentir clairement le rythme.

52' Nkoulou se fait soigner sur le bord du terrain, après un petit coup au visage sur sa dernière intervention. Rien de grave pour le défenseur marseillais.

50' Montaño est lancé en profondeur par Cabella mais Nkoulou intervient parfaitement une nouvelle fois.

50' Intervention in-extremis de Nkoulou dans sa surface devant Camara.

48' Double corner pour l'OM qui n'abouti à rien malgré la présence aérienne de Diwara sur les deux coups de pied arrêtés.

48' Cabella lance Sanson le long de la ligne de touche, sur l'aile gauche, mais le Montpelliérain est signalé en position de hors-jeu.

47' Jean Fernandez veut jouer la carte de l'attaque en sortant Marveaux pour l'entrée de Camara. Une entrée offensive qui peut coûter cher en cas d'un but encaissé rapidement.

REPRISE !

Marveaux remplacé par Camara pour Montpellier.

Florian Thauvin a donné un avantage au score à l'OM mais Les Marseillais avaient déjà l'avantage dans le jeu. Les Montpélierrains n'ont presque jamais inquiété Mandanda en première mi-temps.

MI-TEMPS !

45+1' Thauvin, à trente mètres plein axe, tente sa chance du pied gauche. C'est contré par El-Kaoutari.

2 minutes de temps additionnel !

44' Nouvelle offensive pour Montpellier emmenée par Cabella et Stambouli malheureusement le centre de ce dernier est repoussé par la défense marseillaise.

42' Coup-franc intéressant pour Montpellier mais Mandanda capte dans les airs sans être inquiété.

41' Lancé entre les deux défenseurs centraux, Thauvin rate son face à face avec Jourdren. Le buteur olympien a manqué le doublé de peu. En effet, celui-ci a tenté un piqué mais le portier héraultais est resté vigilant.

39' Double corner qui n'abouti à rien pour les Olympiens.

38' Giganc frappe bien à droite mais Jourdren concède le corner.

38' Faute sur Payet aux abords de la surface à nouveau et coup-franc intéressant pour l'OM à venir.

BUUUUT ! Ouverture du score pour l'OM de Florian Thauvin ! Centre d'Abdallah depuis la droite. Au deuxième poteau, le ballon passe au dessus de la tête de Congré et revient dans les pieds de Payet qui transmet à Thauvin. Seul au point de penalty, il trompe Jourdren d'un tir du gauche.

33' Valbuena frappe parfaitement ce coup-franc mais Jourdren repousse des poings.

32' Payet dribble la défense héraultaise mais Hilton accroche l'ex-lillois aux abords de la surface. Coup-franc sifllé par Mr Fautrel.

30' Romao coupable d'un coup sévère sur la cheville de Cabella. Le Marseillais a laissé traîné ses crampons sur la cheville gauche de Cabella. Celle-ci a peut-être tournée.

30' Marveaux repousse une nouvelle fois en touche cette fois-ci.

30' Gignac tente une frappe sur ce corner mais Marveaux contre pour un nouveau corner.

29' Deuxième corner pour l'OM après un centre de Payet contré par Hilton côté gauche.

28' Le rythme est élevé dans ce match et c'est l'OM qui s'est offert le plus de possiblités. Montpellier se montre plus défensif.

26' Valbuena centre de la gauche pour Payet mais l'ex-lillois s'est aidé de la main et l'arbitre le signale.

25' Congré centre en avant pour Montaño mais Diawara repousse de la tête.

24' Thauvin lancé par Valbuena essaye de repiquer dans l'axe pour frapper mais cette dernière est contrée.

22' Nouveau centre de Mendy depuis la gauche mais Jourdren capte sereinement. Les Marseillais ne sont pas assez présents au premier poteau.

21' Nouvelle alerte pour le MHSC. Sanson, sans solution décide de passer en retrait pour son gardien. Gignac manque de reprendre, mais Jourdren est bien sorti et dégage son camp in extremis.

19' Le corner est mal tiré et atteri directement dans les gants de Jourdren

19' Depuis la gauche, Mendy centre à ras de terre à destination de Thauvin mais Jourdren repousse. Payet à la preprise voit sa frappe détournée en corner.

18' Cabelle lance parfaitement Montaño dans le dos de la défense marseillaise mais l'attaquant manque son contrôle.

17' Thauvin et Valbuena composent côté droit mais El Kaoutari intercepte avant de relancer.

16' Après des premières minutes timides, l'OM a désormais pris le contrôle du ballon et impose son rythme dans ce match.

14' Dimitri Payet déclenche un rush côté gauche mais il pousse trop loin son ballon à l'approche des buts Montpéllierain et Jourdren reprend sereinement.

13' Beaucoup de pressing et de contacts physiques désormais entre les 22 joueurs.

12' Tentative lointaine de Cheyrou mais sa frappe passe largement au-dessus.

11' Depuis la droite, Valbuena centre, à destination de Gignac au deuxième poteau, mais Jourdren, sorti de son but, détourne le ballon.

11' Rien d'inquiétant pour l'attaquant olympien qui se relève rapidement.

11' Au tour de Gignac de rester à terre sur la pelouse du Vélodrome. L'attaquant enlève sa chaussure droite et se tient la cheville.

8' Payet obtient un coup-franc aux 30 mètres. Mais l'ex-lillois voit sa frappe repoussée correctement par la défense héraultaise.

5' Montaño est bien lancé dans la profondeur pour son premier ballon mais croise trop sa frappe.

3' Victor Montaño remplace donc Djamel Bakar blessé dès les premiers instants du match. Le montpelliérain est blessé au genou visiblement.

1' Djamel Bakar est à terre et hurle de douleur après un contact avec Mendy. Premier coup dur pour Montpellier !

0' Coup d'envoi donné à l'instant par l'arbitre de la rencontre, Mr Fredy Fautrel.

20h30 Les joueurs entrent sur la pelouse, dans une ambiance chaude au stade Vélodrome

20h20 Voici la composition des deux équipes.

OM : Mandanda - Abdallah, Diawara, Nkoulou, Mendy - Romao, Cheyrou - Thauvin, Valbuena, Payet - Gignac.

Montpellier : Jourdren - Congré, Hilton, El Kaoutari, Tiéné - Saïhi, Stambouli - Marveaux, Sanson, Cabella - Bakar.

18h30 L'Olympique de Marseille a cependant un léger désavantage physique. Puisque les joueurs olympiens ont affrontés Arsenal cette semaine (Mardi) à l'Emirates Stadium. Une rencontre qui s'est soldée par un cuisant éhec, un de plus en Champion's League, qui n'a pas du faire du bien au moral. Elie Baup a souligné ce matin le fait que l'OM, visait désormais le podium de la Ligue 1 et que cela constituait l'objectif principal de la saison.

18h15 Les statistiques sont en faveur de l'Olympique de Marseille. Dans les dernières confronations, l'OM a glané 8 victoires. Tandiq que Montpellier n'a réussi l'exploit de s'imposer au Vélodrome qu'une seule fois. En revanche, cette rencontre s'est souvent soldée par un match nul (9 au total).

18h00 Les deux clubs de ce soir vont tout faire pour atteindre la victoire et ces trois points si précieux qui permetraient à l'Olympique de Marseille de continuer sur sa nouvelle lancée et accrocher alors une troisième victoire de rang. Tandis que Montpellier, rêve d'une victoire pour se relancer et se sortir la tête de l'eau.

Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour le premier match de cette 15e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault SC.