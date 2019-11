Retrouver la bonne dynamique

Après une défaite face à l'AS Monaco dimanche dernier, le FCN démarre un nouveau cycle de trois matchs en six jours. Un cycle qui passera par la réception de Valenciennes mardi à la Beaujoire et le déplacement à Marseille vendredi. Ce soir, c'est l'EA Guingamp qui se profile pour les hommes de Michel Der Zakarian. La maison jaune n'a plus remporté la moindre rencontre au Roudourou depuis 13 ans, une éternité pour les nantais. L'an dernier, en Ligue 2, les canaris avaient connu la défaite (2-1) lors d'une rencontre entre deux prétendants à la Ligue 1. C'est un peu la même physionomie qui se profile en ce samedi 30 novembre, les deux promus sont installés dans la première partie de tableau et jouent les trouble-fêtes aux côtés des habitués.

Pour cette rencontre, le FC Nantes comptera forcément sur son arme fatale Filip Djordjevic, muet face à Monaco mais pas sur Lucas Deaux. Le milieu de terrain nantais est forfait (contracture), ce n'est pas le seul absent puisque que Gabriel Cichero titulaire dimanche est lui aussi forfait (élongation). S'ajoute à ces deux absences, celles de Johan Audel, Banel Nicolita qui seront à la disposition de la CFA. On notera quand même le retour de Papy Djilobodji, qui avait manqué la dernière rencontre suite à une suspension.

Le groupe nantais

Gardiens : Rémy Riou-Erwin Zelazny

Défenseurs : Issa Cissokho-Chaker Alhadur-Koffi Djidji-Oswaldo Vizcarrondo-Papy Djilobodji-Olivier Veigneau

Milieux : Birama Touré-Adrien Trebel-Jordan Veretout-Alejandro Bedoya-Fabrice Pancrate-Vincent Bessat

Attaquants : Ismaël Bangoura-Serge Gakpé-Fernando Aristeguieta-Filip Djordjevic

La composition probable

De son côté, la bande à Jocelyn Gourvennec, malgré une bonne première partie de saison est dans le doute. Les joies de la victoire sont plus passées aux oubliettes que dans le vestiaire. Eux qui n'ont plus goûté au succès depuis trois rencontres et la réception d'Ajaccio le 26 octobre dernier. Même si à domicile, cela reste solide, les Guingampais sont invaincus depuis la première journée et la défaite face à l'OM. Privés encore une fois de leur buteur providentiel Mustapha Yatabaré, les Guingampais devront prendre à revers la défense nantaise par un tout autre moyen. Le retour de Lionel Mathis, suspendu lors des dernières sorties pourrait être intéressant.

Dans un stade Roudourou chauffé à bloc et garni, l'EAG aura à coeur devant son public de retrouver le chemin de la victoire et d'entraîner le FC Nantes dans une spirale négative.

Le groupe costarmoricain

Gardiens : Guy Roland N'Dy Assembe-Mamadou Samassa

Défenseurs : Jonathan Martins Pereira-Grégory Cerdan-Dorian Lévêque-Reynald Lemaître-Jérémy Sorbon-Christophe Kerbrat

Milieux : Lionel Mathis-Younousse Sankharé-Laurent Dos Santos-Fatih Atik-Claudio Beauvue-Thibault Giresse

Attaquants : Steven Langil-Christophe Mandanne-Ladislas Douniama-Cédric Fauré

La composition probable