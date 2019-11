Live PSG - OL, le match en direct

23:00 : C'est la fin de notre soirée football sur VAVEL France ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi sur ce live PSG - OL pour connaitre le score du match en direct !

22:54 : Matuidi au micro de Canal+ : "Quand la machine a été mise en route, ça a été de suite plus facile, on a marqué, on a été solide derrière, on a pris beaucoup de plaisir.

22:52 : Le Paris Saint-Germain conforte donc sa première place au classment avec désormais 4 points d'avance sur le LOSC. Ils enchainent leur 26e match sans défaite en Ligue 1.

90+2' : Fin du match avec la victoire du PSG 4 à 0 face à l'OL !

Magnifique victoire Parisienne! les Rouges et Bleus s'imposent donc 4 à 0 face à Lyon au Parc des Princes! #PSGOL — PSG Officiel (@PSG_inside) 1 Décembre 2013

90' : Début des arrêts de jeu, il y aura 2 minutes de temps additionnel au minimum.

89' : Le public parisien continue de chambrer l'Olympique Lyonnais.

87' : Le PSG fait tourner le ballon maintenant.

85' : Les Parisiens tentent de marquer un cinquième but sur leurs contre-attaque mais c'est sans réussite.

84' : Belle frappe de Jordan Ferri de 25 mètres. Malheureusement elle retombe derrière le but de Sirigu.

83' : C'est le 9ème but de Zlatan sur ses 6 derniers matchs.

82' : ET 4 A 0 POUR LE PSG !!! Doublé de Zlatan Ibrahimovic, deux penaltys pour lui !!!

81' : Penalty pour le PSG ! Sur une passe de Lucas, Ibra joue de son corps pour provoquer la faute d'Umtiti qui prend un carton jaune !

79' : L'Italien s'est rattrapé de son carton rouge en Ligue des Champions. Il a touché 130 ballons en 79 minutes, affolant.

78' : Sortie d'Alexandre Lacazette, remplacé par Alassane Pléa. Verratti sort également remplacé par Adrien Rabiot.

77' : La domination parisienne est totale, Ibrahimovic se permet de jongler au milieu du terrain.

75' : Long ballon vers Cavani tout seul ! Il est signalé hors-jeu...

72' : Grenier est remplacé lui par Danic.

71' : Gourcuff auteur d'une bonne 1ère mi-temps est remplacé par Ferri.

69' : Bédimo est sanctionné d'un carton jaune après un mauvais tacle sur Lucas qui était bien lancé.

68' : A la 65ème minute, Verratti comptabilisait 105 ballons touchés. Il devrait finir à plus de 130 ballons touchés, ce qui est exceptionnel.

66' : Le PSG semble intouchable en Ligue 1 cette saison.

Mais sérieusement, ce PSG là est intouchable. Que de maîtrise et de sérénité — Tom MASSON (@MassonTom1) 1 Décembre 2013

64' : Oh l'action parisienne était magnifique ! Lucas avait servi Ibra, ce dernier a centré en une touche de balle pour Cavani seule au point de penalty qui voit sa tête finir juste au dessus du but de Vercoutre.

61 : Tous ses coéquipiers viennent le féliciter, grâce à lui le match est plié puisque les Lyonnais n'existent pas en cette seconde mi-temps et l'avance des parisiens est confortable.

60' : ET LE TROISIEME BUT PARISIEN EST SIGNE THIAGO SILVA ! ENCORE SUR CORNER LE PARISIEN VOIT SA TÊTE CONTREE, LE BALLON LUI REVIENT ALORS DANS LES PIEDS ET IL FUSILLE VERCOUTRE !

59' : Bon ballon de Verratti vers Ibra qui recupère un corner.

58' : Bonne combinaison du côté parisien avec Pastore qui lance Van der Wiel sur le côté droit. Le centre du néerlandais est bon mais repoussé par Umtiti.

57' : Certains joueurs lyonnais et parisiens comme Rabiot viennent de partir à l'échauffement.

55' : Les Lyonnais n'arrivent pas à trouver la brèche qui leur permettrait de réduire le score. Ils se contentent actuellement de faire circuler le ballon.

53' : Sirigu dégage les siens des poings sur ce corner bien tiré par Gourcuff.

51' : Miguel Lopes récolte un carton jaune pour une succession de fautes dangereuses.

49' : Grosse faute de Thiago Silva sur Fofana. Pas de carton néanmoins.

48' : Le corner est bien frappé mais la tête de Thiago Silva passe bien au dessus des cages de Vercoutre.

47' : Et déjà une occasion parisienne avec Ibrahimovic, bien trouvé en profondeur qui centre en force vers Lucas mais Umtiti dévie en corner.

46' : Début de la seconde mi-temps ! A noter l'entrée de Blaise Matuidi à la place de Thiago Motta, qui souffrirait d'une petite contracture.

22:03 : Les 22 joueurs font leur retour sur le terrain.

22:00 : Blaise Matuidi est à l'échauffement pendant la mi-temps.

21:57 : Gonalons, le capitaine lyonnais, estime "ne plus rien à voir à perdre et avoir tout à gagner".

21:53 : Pastore au micro de Canal+ : "La réorganisation tactique avec Lucas à droite et moi à gauche nous a permis d'avoir plus de ballons dangereux".

45' : Mi-temps au Parc des Princes sur le score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain alors que les Lyonnais ont principalement dominé cette première mi-temps !

44' : Il faut féliciter Verratti et Pastore qui ont donné des ballons décisifs en cette fin de mi-temps.

Deux passes lames de rasoir de Verratti et Pastore... — Cahiers du football (@cahiersdufoot) 1 Décembre 2013

42' : Et Ibrahimovic rejoint donc Cavani en tête du classement des buteurs avec 10 buts chacun !

41' : ET 2-0 POUR LE PARIS SAINT-GERMAIN AVEC CETTE PANENKA DE ZLATAN IBRAHIMOVIIIIIIIIIC ! SPLENDIDE !

40' : Bon ballon de Pastore dans la course de Cavani qui tente de dribbler Vercoutre ! Il est accroché ! Penalty accordé par M. Gautier !!! Et carton jaune pour Vercoutre !

38' : Carton jaune pour Ibrahimovic pour une faute sur Bédimo.

36' : Cavani devient donc le premier joueur de la saison à mettre plus de 10 buts dans la saison, il est donc logiquement le meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment.

35' : L'OUVERTURE DU SCORE D'EDINSON CAVANIIIIIII !!!! SUR LE CORNER QUI SUIT IL COUPE DE LA TÊTE AU PREMIER POTEAU ET CA FINIT AU FOND DES FILETS !!!!

34' : La double occasion de Zlatan Ibrahimovic !! Bien servi par Verratti, sa première frappe est contrée, la deuxième aussi mais elle passe à côté.

33' : Lucas Moura n'est pas en réussite en ce début de match. Il a raté à peu près tout ce qu'il a entrepris.

31' : Pastore la frappe !! C'est contré par Koné in extremis encore une fois !! Il avait pourtant le temps d'ajuster sa frappe !!

28' : Les joueurs lyonnais sont les plus en jambes dans ces 30 premières minutes.

26' : LA BARRE TRANSVERSALE DE LACAZETTE !!! L'attaquant lyonnais s'était crée son occasion tout seul en éliminant Thiago Silva, Thiago Motta et Van Der Wiel mais sa frappe du gauche puissante heurte le montant de Sirigu !!!

24' : Encore une belle ouverture de Verratti pour Ibrahimovic au point de penalty ! Mais c'est Koné qui sauve son équipe en envoyant le ballon en corner.

21' : Pour le moment, les Parisiens n'arrivent pas à prendre la mesure de l'Olympique Lyonnais. Aucune occasion franche pour le PSG pour le moment.

19' : Pastore écope du premier carton jaune du match.

17' : Au ralenti, la faute est évidente, à aucun moment Koné ne tacle le ballon.

Il y avait faute sur #Cavani, et donc penalty. pic.twitter.com/itNbvYjssE — Antoine k. (@antnparis) 1 Décembre 2013

16' : Le contre lyonnais qui a suivi n'a rien donné.

15' : Oh la faute sur Cavani ??? Non d'après l'arbitre ! C'est la bronca au Parc des Princes parce que tout le monde a cru voir Bakary Koné être pris par le crochet intérieur de Cavani qui avait été bien servi par Pastore.

14' : Oh Bedimo qui loupe le 3 contre 3, il avait Gourcuff sur sa droite mais il a préfère donner le ballon à Lacazette qui est devancé par Marquinhos.

12' : Les deux équipes se neutralisent pour le moment.

10' : Le défenseur lyonnais se relève, il avait pris le ballon dans la tête.

9' : Et c'est Ibrahimovic qui le tire ! Dans le mur ! Bedimo reste d'ailleurs au sol...

8' : Grosse faute de Miguel Lopes sur Cavani à l'entrée de la surface. Coup franc intéressant à suivre pour Ibrahimovic.

7' : Et la première frappe du match elle est pour Yoann Gourcuff ! Le milieu français tente sa chance à 25 mètres mais c'est bien capté par Sirigu.

5' : Belle ouverture de Maxwell pour Ibrahimovic, qui est signalé hors-jeu alors qu'il ne l'était pas.

3' : Coup franc intéressant pour l'OL. C'est pas très bien frappé par Gourcuff, Koné est à terre mais l'arbitre M. Gautier ne siffle pas à juste titre.

2' : Très bonne récupération de Verratti au centre de terrain, qui donne un très bon ballon à Cavani, qui tente un ciseau acrobatique, mais c'est raté de la part de l'Uruguayen.

1' : Pour le moment les Lyonnais ont le ballon et le font tourner sans réussir à tenter quelque chose.

0' : C'est parti pour ce dernier match de la 15ème journée ! Coup d'envoi donné par les Lyonnais.

20:59 : Ca y est, les joueurs viennent d'entrer sur la pelouse. Et c'est Koné qui remplace Gomis dans le onze titulaire dans un 3-4-3 surprenant.

20:55 : La tension monte dans les travées du Parc des Princes, les joueurs vont bientôt rentrer sur le terrain.

20:50 : On nous annonce Gomis forfait de dernière minute pour ce match, à vérifier.

20:45 : A noter que c'est la première fois en Ligue 1 qu'une équipe (le PSG) aligne une équipe sans aucun joueur français sur le terrain.

Aucun joueur français dans le XI de départ du PSG. Une première dans l'histoire du football français. — Eurosport.fr (@EurosportCom_FR) 1 Décembre 2013

20:40 : Les joueurs des deux équipe sont actuellement sur la pelouse du Parc des Princes pour une petite séance d'échauffement.

20:30 : Pour mieux comprendre les enjeux de ce match, Vavel vous propose de lire l'avant-match de ce choc de la 15ème journée.

20:20 : Les deux équipes sont arrivées au Parc des Princes. D'après une information Canal+ les bus des deux équipes ont été caillassés durant le trajet. Voici une image le prouvant :

20:10 : Voici le onze de départ de l'Olympique Lyonnais ce soir. Un onze-type aligné par Remi Garde.

#psgol, la compo : Vercoutre, M.Lopes, Bisevac, Umtiti, Bédimo, Gonalons, Fofana, Gourcuff, Grenier, Lacazette, Gomis. #teamol — Olympique Lyonnais (@OL) 1 Décembre 2013

20:05 : Voici la composition du Paris Saint-Germain ce soir. La seule surprise provient de la titularisation de Pastore à la place de Matuidi.

H-1 : La compo #PSGOL pic.twitter.com/FG9L6gO5L4 — PSG Officiel (@PSG_inside) 1 Décembre 2013

20:00 : Plus tôt dans la journée, les Girondins de Bordeaux se sont imposé 4-0 face à l'AC Ajaccio tandis qu'Evian Thonon-Gaillard s'est incliné au stade Furiani face au SC Bastia sur le score de 2-0. Les deux équipes victorieuses en profitent pour réintégrer le top 10 du classement de la Ligue 1.

19:45 : Le match de ce soir sera arbitré par Antony Gautier. L'arbitre français a arbitré 6 matchs en Ligue 1 cette saison pour un total de 24 cartons jaunes et 2 cartons rouges.

19:30 : Du côté lyonnais, le bilan de ce début de saison est plus compliqué. Malgré leur récente qualification en seizièmes de finale d'Europa League, le club rhodanien ne pointe qu'à la 10ème place du classement. En cas de victoire ce soir, l'Olympique Lyonnais serait septième à l'issue de cette 15ème journée.

19:15 : Le PSG qui reçoit l'OL ce soir est plus que jamais en tête de la Ligue 1 avant ce match. Ils pourraient accroître leur avance sur le LOSC en cas de nouvelle victoire ce soir. Rappelons tout de même que le PSG est invaincu cette saison en Ligue 1.

19:00 : Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre en direct ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, dernier match de cette onzième journée du championnat de France de Ligue 1 au Parc des Princes. Cette rencontre qui s'annonce palpitante est à suivre en direct ici-même sur VAVEL France. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 !