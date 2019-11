Live Nice - Monaco, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce derby de la Côte d'Azur en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

L'AS Monaco facile vainqueur a déroulé son talent et sa maîtrise face à des Niçois trop faibles dans le jeu. Les premières minutes ont été fatales à l'OGC Nice.

C'EST TERMINÉ !

88' BUUUUT ! Ocampos inscrit le troisième but de l'AS Monaco ! Mathieu Bodmer hérite du ballon en position de dernier défenseur dos aux attaquants monégasques. Le milieu niçois se retourne et tente d'accélérer mais Ocampos récupère et dribble Veronese avant de tirer dans les buts vides.

85' Les Monégasques font tourner et gére la fin de match.

82' Ocampos sort du terrain après un coup reçu. L'argentin doit soigner un coup à la tête et changer de maillot à cause du sang apparent.

78' Dernier remplacement pour Monaco : Geoffrey Kondogbia entre à la place de James Rodriguez

77' Raggi centre côté droit, Ocampos ne peut reprendre de la tête mais James Rodriguez lui prend la volée. Mais ne trouve toujours pas le cadre.

76' Belle combinaison toujours côté gauche entre James Rodriguez et Layvin Kurzawa. Le buteur colombien hérite du ballon dans la surface niçoise mais n'arrive pas à cadrer sur sa frappe.

73' Rivière cède sa place à Germain pour l'AS Monaco

71' Monaco obtient encore une très bonne possibilité de contre. Rivière remet vers Ocampos qui s'avance dans l'axe avant de prendre sa chance aux vingt mètres. Mais l'Argentin se heurte à Gomis.

68' Monaco part en contre avec Carvalho qui remet vers Rivière prend de mauvaises décisions et remet à droite sur Ocampos à angle fermé qui frappe au-dessus du but. Que de mauvais choix sur une action en or !

67' Martial laisse sa place à Ocampos pour l'AS Monaco.

65' L'arbitre de la rencontre, Mr Lannoy, prend le temps d'arrêter le jeu pour ramasser des projectiles présents sur le terrain.

64' Kolodziejczak lève la tête et centre pour trouver Cvitanich, finalement trop loin du ballon. Kurzawa le laisse finalement sortir du terrain.

58' Eysseric est remplacé par Amavi côté niçois

57' Coup-franc pour l'AS Monaco mais celui-ci fini dans le mur niçois.

56' Lancé dans la profondeur, Rivière se retrouve seul face à Veronese, hors surface, le buteur dribble le portier niçois mais chute après un petit accrochcage au genou. L'arbitre, lui, ne signale aucune faute.

52' Après quelques combinaisons offensives pour les Niçois, Genevois centre vers l'avant mais Subasic capte en deux temps.

50' Grosse frappe de James Rodriguez mais celle-ci n'est malheureusement pas cadrée. D'abord déséquilibré, l'attaquant se relève très vite et frappe au but mais rate de peu le cadre.

50' Nice met de plus en plus de pressing sur Monaco mais les Monégasques restent sereins.

46' Corner tiré pour Nice. Bodmer au premier poteau est à la lutte avec Subasic et tente de placer sa tête. L'ancien Lillois réclame un corner car le gardien a touché le ballon mais M. Lannoy siffle une sortie de but.

46' Claude Puel a décidé d'apporter une menace offensive supplémentaire en lançant Honorat à la place d'Abriel.

REPRISE

Les joueurs rentrent aux vestiaires sous les sifflets des supporters niçois. Les joueurs du Gym n'ont rien pu faire dans une première période dominée par les Monégasques. L' AS Monaco a très bien débuté le match et a su être efficace rapidement. Le rouleau compresseur monégasque est de nouveau en marche !

MI-TEMPS !

44' Premier carton jaune ! Il est pour Kévin Gomis auteur d'un mauvais geste sur James Rodriguez

41' Belle combinaison autour de la défense monégasque et Mendy remet dans la profondeur à Genevois esseulé mais son centre est contré par Abidal.

40' Coup-franc pour l'ASM côté gauche. Moutinho tire celui-ci mais Raggi fait faute dans la surface niçoise.

38' Gros travail de dribbles et d'accélérations de James Rodriguez au milieu de terrain et lance Rivière dans la profondeur. Mais le buteur monégasque perd son face à face avec Veronese, en piquant de trop son ballon au-dessu du but niçois.

32' Les Niçois se présentent dans la surface monégasque mais tergiversent trop et voient Abdial sortir ce ballon.

31' L'organisation tactique et surtout le milieu en losange semblent avoir donné un nouveau souffle et permis à l'ASM d'épurer son jeu offensif.

28' Le corner est vite joué et Eysseric voit sa frappe sortie in-extremis de la lucarne par Subasic. Le jeune Niçois avait sorti une frappe toute en finesse qui aurait pu pourtant tromper le portier monégasque.

28' Corner pour Le Gym

25' Les Niçois vont devoir vite marquer s'il ne veulent pas être victimes d'un score fleuve. L'AS Monaco est en grande forme ce soir.

25' Dario Cvitanich tente sa chance à l'entrée de la surface monégasque. Sa frappe est cadrée et passe très près du poteau droit de Subasic mais celui-ci s'impose parfaitement.

23' BUUUUT ! Emmanuel Rivière double la mise ! Les Monégasques travaillent côté droit et Mounir Obbadi lance Anthony Martial dans la profondeur. Ce dernier centre vers Emmanuel Rivière au point de penalty qui s'élève et délivre une tête décroisée magnfique ! Action collective de grande classe des joueurs de l'ASM.

20' Abriel accélère sur le côté droit puis délivre un bon centre vers le second poteau. Le ballon est finalement dégagé par la défense monégasque.

17' L'OGC Nice est passé du 4-3-3 au 4-4-2. Réorganisation tactique obligatoire vu l'ouverture du score précoce.

14' Nouveau contre pour Nice. Kolodziejczak accélère sur le côté gauche mais dispute le ballon à Raggi, revenu défendre. Et le Niçois commet finalement une faute sur le défenseur italien.

11' Les Niçois continuent de souffrir face au pressing des Monégasques.

10' Kurzawa accélère sur le côté gauche puis délivre un bon centre. Rivière est trop court et laisse le ballon à Kolodziejczak.

5' BUUUUT ! Ouverture du score de l'AS Monaco ! Sur un contre rapide pour l'ASM, Moutinho passe vers Raggi qui est trop court mais le ballon arrive vers James Rodriguez. Excentré à droite, le buteur colombien croise parfaitement sa frappe et trompe Veronese.

1' Premier coup-franc pour l'ASM frappé par James Rodriguez mais Veronese capte sereinement.

1' Monaco s'installe déjà dans la moitié de terrain niçoise.

0' Coup d'envoi donné ! Et c'est l'AS Monaco qui engage

21:00 Entrée des équipes sur la pelouse de l'Allianz Riviera

20:35 Voici les équipes probables :

Nice : Veronese, Genevois, K.Gomis, Bodmer, Kolodziejczak - Abriel, Digard (cap), N.Mendy - Eysseric, Cvitanich, Brüls

Monaco : Subasic - Raggi, R.Carvalho, Abidal (cap) (ou Isimat-Mirin), Kurzawa - Moutinho, Toulalan, Obbadi - J.Rodriguez - A.Martial, E.Rivière

20:35 Et voici les séries actuelles des deux clubs :

20:30 Voici les statistiques pour les confrontations entre l'OGC Nice et l'AS Monaco

20:15 Désormais quinzièmes du championnat, les Niçois voient se profiler dangereusement la zone rouge dans leur rétroviseur. Une réaction est attendue face à l’ennemi intime de l'AS Monaco. Mais les Monégasques ne vont pas venir en victimes expiatoires à l’Allianz Riviera. Troisièmes de Ligue 1, les hommes de Claudio Ranieri ont l’occasion de faire une bonne opération au classement tout en faisant oublier les débats sur le rendement actuel de Radamel Falcao.

20:00 L'OGC Nice est dans une mauvaise passe au moment d'accueillir son voisin monégasque dans ce derby puisque les Niçois accusent 5 défaites en autant de matches.

20:00 Bonsoir à tous et merci de suivre le derby de la Côte d'Azur en direct live sur Vavel