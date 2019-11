Live Marseille - Nantes, le match en direct

Merci d'avoir suivi cette belle affiche entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Le FC Nantes obtient une victoire méritée au vue du match et de sa domination. L'Olympique de Marseille a manqué d'envie surtout en première mi-temps. Très peu inspirée et rarement en mesure d'inquiéter les Canaris, l'OM enchaîne une défaite, après Lille cette semaine. L'OM cède sa 4e place à son adversaire du soir.

C'EST TERMINÉ !

90+1' Corner pour l'OM. Nkoulou coupe la trajectoire mais la tête du défenseur passe au-dessus des cages nantaises.

3 minutes d'arrêts de jeu annoncées !

90' Thauvin s'infiltre dans la surface, et multiplie les dribbles, avant de centrer. Aucun Marseillais ne peut reprendre, et, après un petit cafouillage, la défense nantaise se dégage.

87' Mendy récolte un carton jaune pour une "bousculade" sur l'arbitre après une contestation de la part du défenseur.

87' Gignac signale une main de Cissokho dans la surface nantaise mais Clément Turpin ne bronche pas.

86' Nantes est en train d'assurer son succès au Stade Vélodrome. Un résultat que les Nantais n'avaient plus effectué depuis 2002.

82' Tandis que Gakpé laisse sa place à Audel

81' Imbula entre à la place de Cheyrou

81' Gignac décroche pour venir cherche le ballon à 30 mètres du but, puis s'excentre côté droit, accélère, laisse toute la défense nantaise sur place, avant de centrer fort devant le but, à ras de terre. Mais aucun Marseillais n'avait suivi...

77' Gakpé côté gauche élimine Mendy et repique dans l'axe avant de servir Djordjevic seul face à Mandanda. Le portier marseillais soauve son équipe avec un arrêt salvateur.

76' Les Nantais subissent et les marseillais mettent la pression sans pour autant marquer. La faute à un manque de précision des attaquants olympiens.

74' Côté marseillais, Jordan Ayew remplace Dimitri Payet

71' Deuxième changement nantais : Touré est remplacé par Trebel.

69' Riou repousse encore une grosse frappe de Payet qui aurait pu finir au fond.

67' Gignac perce côté droit et réussi à repiquer dans la surface et décide de centrer au deuxième poteau, à destination de Khalifa. Mais celui-ci rate sa reprise qui passe largement au-dessus.

64' Bedoya est remplacé par Veretout, côté nantais

61' Mendy côté gauche centre à destination de Thauvin à l'entrée de la surface nantaise mais sa frappe est détournée.

60' Carton jaune pour Dimitri Payet après contestation. Gignac semble avoir été accroché dans la surface mais Clément Turpin n'a rien sifflé.

58' Servi à l'entrée de la surface nantaise, légèrement excentré côté gauche, Saber Khalifa prend sa chance. Malgré la présence de Djilobodji et Vizcarrondo devant lui, Riou plonge du bon côté et capte le tir du nouvel entrant.

54' Premier carton jaune du match. Il est pour Filip Djordjevic pour une faute sur Souleymane Diawara

53' Djordjevic bien placé dans la surface marseillaise remet pour Gakpé à droite mais celui-ci rate sa frappe de peu.

52' Côté gauche, Payet remet pour Mendy qui centre vers Thauvin. Ce dernier reprend de la tête mais ça passe au-dessus.

49' Petite combinaison nantaise à l'abord de la surface marseillaise, Djordjevic hérite du ballon en plein axe mais l'attaquant pousse son ballon trop loin. Diawra dégage ainsi in-extremis.

46' Coup-franc intéressant pour le FC Nantes. Gros cafouillage des Nantais dans la surface marseillaise et l'OM se relance difficilement.

REPRISE !

À noter que Saber Khalifa entre à la place de Mario Lemina.

Nantes a eu les meilleures occasions et a su se montrer plus dominateurs. Les Marseillais ont mis trop de temps à lancer son match.

MI-TEMPS !

44' Thauvin à la frappe voit celle-ci passer trop au-dessus. Sa frappe était bien partie pourtant mais celle-ci n'est pas assez redescendue.

43' Touré auteur d'une faute sur Payet offre un bon coup-franc aux marseillais.

41' Les marseillais poussent et se reprennent dans cette fin de première période. Mais Riou soulage les Nantais par ses arrêts.

37' Après un premier corner repoussé en corner par Nkoulou. Nantes gagne un nouveau corner, lequel est dégagé en deux temps par la défense marseillaise

36' Deaux récupère le ballon au milieu de terrain et lance Bessat. Il est à la lutte avec Lemina et ne peut pas centrer mais obtient un corner.

31' Mendy rush côté gauche, élimine Cissokho et repique pour s'infiltrer ensuite dans la surface nantaise mais décide frapper et Riou capte ce ballon. Mauvais choix du marseillais qui aurait pu servir Thauvin, seul, au point de penalty.

28' Payet remet à Gignac qui lance Thauvin dans la profondeur. L'ailier marseillais s'infiltre dans la surface nantaise et voit sa frappe contrée.

26' Beaucoup de laxisme dans le marquage et le placement de la ligne défensive marseillaise.

26' Corner pour Nantes. Et djilobodji voit sa tête, au premier poteau,stoppée par Mandanda sur sa ligne.

25' Payet et Thauvin se replacent dans le coeur du jeu et l'OM commence enfin a montré un visage plus offensif. Il aura fallu l'implication de ses deux ailiers.

23' Djordjevic élimine deux Marseillais, avant de s'appuyer sur Bedoya, plein axe, à 35 mètres du but adverse. Mais la remise du buteur est interceptée par Nkoulou, qui relance.

22' Dimitri Payet à l'entrée de la surface décide de prendre sa chance et Riou se couche parfaitement pour capter ce ballon.

21' Beaucoup d'imprécisions dans les passes des joueurs marseillais

18' Les Marseillais ont pris un coup derrière la tête et le but a jeté un froid dans les tribunes. Nantes repart à l'attaque, ce but ne les a pas rassasié pour le plus grand bonheur de leurs supporters.

16' BUUUUT ! Le FC Nantes ouvre le score par l'intermédiaire de Bedoya. ! Bessat côté droit, centre en direction du point penalty et Djordjevic remet en retrait à Bedoya qui trompe tranquillement Mandanda.

14' Lancé dans la profondeur, Bessat attend trop pour frapper puis Nkoulou et Mandanda repoussent.

13' Les transmissions entre les milieux de terrain et les attaquants olympiens sont de moins en moins précis.

11' Long ballon en avant pour Djordjevic esseulé mais Mandanda sort promptement devant l'attaquant nantais.

9' Les Marseillais ont du mal à trouver leur attaquant , André-Pierre Gignac, malgré un gros travail de Thauvin et Payet.

8' Djilobodji remet un beau ballon pour Djordjevic mais Diwara veille encore au grain et dégage une situation qui aurait pu devenir dangereuse pour l'OM.

7' Gakpé et Cissokho combinent dans le couloir droit, et éliminent Benjamin Mendy grâce à un une-deux. Mais, Souleymane Diawara dégage en touche.

5' Le jeu est très fermé et les deux équipes rentrent doucement dans le match.

1' Aucun joueur ne touche ce ballon. Les Nantais auraient pu en profiter.

1' Bousculé par Fanni dans un duel aérien, Vincent Bessat obtient le premier coup-franc du match. Coup-franc intéressant pour le FC Nantes aux abords de la surface marseillaise !

0' Les Marseillais engagent

0' Coup d'envoi donné par Jean-Pierre Papin !

20:30 Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse du Vélodrome, emmenées par leurs capitaines, Steve Mandanda et Filip Djordjevic.

Côté nantais, devant une défense classique, Lucas Deaux et Birama Touré sont titulaires dans l'entrejeu, Vincent Bessat et Serge Gakpé dans les couloirs. Djordjevic et Bedoya forment le duo d'attaque.

Privé de son meneur de jeu Mathieu Valbuena (entorse acromio-claviculaire), Baup a dessiné un 4-3-3 avec Romao, Cheyrou et Lemina au milieu de terrain, derrière le trio offensif habituel. Au poste de latéral gauche, Mendy prend la place de Morel.

En revanche, dans les séries des deux clubs le coude à coude est plus prononcé. Nantes semble plus en forme que l'OM surtout que les marseillais devront faire sans Valbuena et A. Ayew, blessés.

Au niveau des cpnfrontations passées, l'OM est largement devant mais les statistiques nous prouvent qu'une victoire de Nantes ou même un nul ne sont pas impossible loin de là.

Le FC Nantes réalisant un très bon début de saison pour son retour parmi l'élite. Les Canaris ont toutefois du mal face aux grosses formations du championnat. Une carte à jouer donc pour l'OM.

Victoire quasi impérative pour les Marseillais qui risqueraient de voir s'éloigner dangereusement le podium en cas de faux pas au Stade Vélodrome. Elie Baup a du composer avec les absences de Valbuena et A. Ayew.

Voici les compositions des deux équipes :

Marseille : Mandanda - Fanni, Nkoulou, Diawara, Mendy - Lemina, Romao, Cheyrou - Thauvin, Gignac, Payet.

Nantes : Riou - Cissokho, Vizcarrondo, Djilobodji, Alhadhur - Deaux, Touré - Bessat, Bedoya, Gakpé - Djordjevic.

Bonjour et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes comptant pour la 17e journée de Ligue1