Live Monaco - Ajaccio, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce dernier match de la 17e journée entre l'AS Monaco et l'AC Ajaccio en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Dominateurs, les Monégasques ont su prendre l'avantage après une expulsion de Pierazzi et une efficacité retrouvée notamment par les entrées d'Ocampos et Germain. Les Monégasques ont assurés l'essentiel et pouvaient difficilement faire mieux face à un bloc corse très défensif. Grâce à cette victoire, l'AS Monaco reprend la 2e place au Lille OSC et revient à 2 petits points du Paris Saint-Germain. L'AC Ajaccio n'a pu empêcher la défaite face à des Monégasques terriblement offensifs.

C'EST TERMINÉ !

90+3' À la suite d'undégagement d'Ochoa, Mostefa reprend de volée mais Subasic capte en deux temps.

90+1' Ochoa monte pour ce qui est très certainement le dernier corner des Corses.

4 minutes de temps additionnel !

89' Lancé dans la profondeur dans l'axe, Germain accélère puis lève la tête. L'attaquant centre et tente de trouver Rivière, qui arme une reprise du droit. En déséquilibre, l'ex-Stéphanois manque le ballon.

83' Joao Moutinho frappe en finesse et sa frappe termine sur le poteau d'Ochoa ! Même scénario que tout à l'heure sur le coup-franc de James.

83' Abidal obtient un très bon et très généreux coup-franc pour l'ASM.

82' Les Monégasques font tourner sereinement le ballon mais portent toujours des offensives tranchantes. Histoire de se mettre à l'abri.

79' Grosse frappe de James Rodriguez qui finit sa course sur le poteau d'Ochoa ! La défense corse parvient tout de même à se dégager.

78' Coup-franc très intéressant pour l'ASM après une faute de Faty sur Ocampos.

74' BUUUUT ! Après un centre de Kurzawa venant de l'aile gauche, Germain ne peut pousser ce ballon aufond alors Raggi s'essaie mais c'est finalement Rivière qui pousse le cuir au fond des filets d'Ochoa totalement battu.

72' Sortie de Mounir Obbadi pour l'entrée de Valère Germain

70' Rodriguez alerte Ocampos, placé au point de penalty. L'Argentin s'engage dans le dos de la défense et tente de contrôler le ballon, sans succès.

66' James décroche depuis le côté droit puis tente une frappe, légèrement déviée par Dielna, qui passe juste au-dessus du but.

64' Cavalli, milieu de terrain, cède ainsi sa place pour Faty, défenseur.

63' Réduit à dix les Corses vont tout faire pour rester solides derrière.

61' Carton jaune pour Pierazzi pour un gros tacle sur James... C'est son deuxième ! Et les Ajacciens viennent directement discuter avec l'abritre. En vain.

60' Denis Tonucci, blessé, cède sa place à Claude Dielna coté ajaccien.

59' Lucas Ocampos remplace Anthony Martial pour l'AS Monaco.

58' James Rodriguez s'approche de la surface corse tout en dribbles, le Colombien remet à Martial mais celui-ci rate son contrôle.

55' À la réception, c'est Carvalho qui reprend puissamment de la tête mais Ochoa repousse des poings sur sa ligne !

55' Corner pour les Monégasques.

54' Chirsitan Bracconi décide faire sortir son jeune attaquant Tallo pour faire entrer Eduardo

51' James sert Moutinho, démarqué. Le Portugais remet pour Martial. Ce dernier tente d'enchaîner contrôle orienté et frappe mais pousse trop loin le ballon, et Ochoa capte in-extremis

48' Moutinho combine avec Kurzawa. Ce dernier centre et trouve la tête de Martial, mais celle-ci passe à gauche du but corse.

46' Moutinho voit Raggi entamer sa course et le sert sur la droite de la surface. En bout de course, le défenseur centre en retrait mais est contré par Bonnart. Sur le corner qui suit, Pierazzi écarte le ballon loin devant.

REPRISE !

L’AS Monaco en pleine maîtrise bute sur un bloc défensif corse bien soudé. Les Monégasques manquent également un peu d’efficacité face à un Ochoa en bonne forme. Les Corses acculés en défense, sont quasiment inexistant en attaque. Ils ne peuvent pour l’instant prétendre à rien d’autre qu’au point du nul.

MI-TEMPS !

43' Les Ajacciens mettent un coup d'accélérateur et essayent de se créer quelques occasions en cette fin de première période. Cependant, la défense monégasque reste solide et vigilante.

40' Centre de Raggi depuis l'aile droite. Martial, au point de penalty, reprend d'une magnifique reprise de volée malheureusement non cadrée.

36' Pierrazzi au second poteau reprend de la tête mais ça passe au-dessus des buts de Subasic.

35' Bonnart obtient un corner pour l'ACA.

30' Première demi-heure contrastée. L'AS Monaco domine clairement mais n'arrive pas à trouver la faille avec un Ochoa en bonne forme notamment. Les ajacciens, eux, jouent très défensifs et ne montent quasiment jamais. Les Corses ne peuvent espèrer guère mieux que le point du nul en montrant ce visage.

29' Première montée du bloc ajaccien vers les buts monégasques. Une action bien menée qui abouti sur une frappe trop écrasée de Tallo que Subasic capte en deux temps.

26' Le banc ajaccien ne cesse de répèter à ses défenseurs de communiquer entre eux.

24' Carton jaune pour Pierrazzi qui accroche par derrière James Rodriguez qui parrtait en contre.

19' Corner monégasque à nouveau. Toulalan hérite du ballon à l'entrée de la surface et tente sa chance mais Ochoa s'impose encore et repousse.

17' Les défenseurs corses laissent de plus en plus d'espaces

16' Double corner pour l'ASM qui ne donne rien.

15' Grosse occasion de Martial ! Lancé par James, Martial arrive seul face à Ochoa mais le gardien corse a la main ferme et repousse en corner.

11' Kurzawa côté gauche centre vers le point de penalty. Les attaquants monégasques tergiversent et Ochoa peut prendre sereinement ce ballon dangereux.

10' L'AS Monaco domine dans le jeu avec une possesion, déjà abérante de 70%.

8' Corner rapidement joué pour l'AS Monaco, James remet à Moutinho esseulé plien axe. Mais le Portugais rate sa frappe.

7' Très actif sur le côté droit, Raggi voit pour l'instant ses centres repoussés.

4' C'est repoussé au second poteau par la défense corse

4' Coup-franc pour l'AS Monaco.

1' Premier tir monégasque effectué par James Rodriguez. Ceux-ci mettent déjà la pression sur des Corses qui ne sont pas à l'aise et très acculés en défense.

0' Coup d'envoi donné !

21:00 Entrée des joueurs sur la pelouse du Stade Louis II

Les séries actuelles des deux équipes en Ligue 1 :

Les statistiques des dernières confrontations entre l'AS Monaco et l'AC Ajaccio :

Christian Bracconi :

"Nos supporters nous suivent, ont fait les efforts financiers pour venir. Donc on leur doit de ne rien lâcher à Monaco."

James Rodriguez :

"Je ne faisais pas bien les choses. J'ai écouté, j'ai corrigé et je suis meilleur. Le coach m'avait mis un gros coup de pression."

La dernière - et unique - victoire ajaccienne cette saison remonte au 25 septembre (2-1 contre Lyon). L'ACA, qui a pris trois points en neuf matches depuis, ne va pas beaucoup mieux avec Christian Bracconi sur le banc.

Avec la défaite du PSG à Evian mercredi, l'ASM était revenue à deux points du leader. Un écart que Monaco voudra conserver à l'issue de la phase aller. Ce qui passe évidemment par une victoire contre l'ACA dimanche soir, en clôture de la 17e journée.

Voci un graphique exposant les différentes positions occupées par les deux équipes au classement depuis le début de cette saison.

Voici la composition probable des deux équipes :

Monaco : Subasic – Raggi, Carvalho, Abidal, Kurzawa – Moutinho, Toulalan, Obbadi, J. Rodriguez – Martial, Rivière.

Ajaccio : Ochoa – Hengbart, Perozo, Dielna, Bonnart – André, Pierrazzi, Cavalli, Mostefa, Lasne - Eduardo.

Les deux équipes diminuées par les blessures vont devoir se passer d'éléments primordiaux. L'AS Monaco sera ainsi privée de Falcao et Ferreira Carrasco blessés. Tandis que l''AC Ajaccio se déplace sans Pedretti et Zubar blessés, ni Oliech et Mutu non retenus.

Bonjour et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes comptant pour la 17e journée de Ligue1.