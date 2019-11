Live Lyon - Marseille, le match en direct (Terminé)

Merci d'avoir suivi ce match en direct live sur Vavel France et à bientôt pour vivre le sport avec nous !

Après ce match, l'OM reste 6e, Lyon est 10e

Menait 2-0, Marseille est revenu au score avant la mi-temps grâce à Giganc avant d'égaliser sur un coup franc de Thauvain. Lyon laisse filer 2 points après un longue domination

MARSEILLE ACCROCHE LE POINT DU MATCH NUL ALORS QUE LYON MENAIT2-0 !

C'EST FINI

90'+2 Coup franc pour les Lyonnais. Grenier manque son tir !

90'+1 Tête de Thauvin sur un centre de Mendy, Vercourte s'interpose !

90' Temps additionel : 3 minutes

88' Mandanda repousse le coup franc de Gourcuff, puis capte le ballon après le tir de Benzia.

88' Faute, plus carton jaune pour Abdallah pour une faute sur Lacazette à l'entrée de la surface.

87' Pour le moment après Valenciennes et Toulouse, Marseille prend un point, alors que Lyon mené

86' Sur un coup franc de Thauvin, Diwara ne cadre pas sa reprise.

85' Carton jaune pour Grenier

82' Centre de Mendy pour Thavin, sa reprise ne passe pas loin du but Lyonnais.

78' EGALISATION DE L'OM ! LE COUP FRANC DE THAUVIN EST DEVIE PAR LE MUR CE QUI LOB VERCOUTRE. 2-2 !

76' Khalifa et Abdallah entrent, Payet et Fanni sortent pour l'OM

75' Ferri remplace Gourcuff, le changement était déjà prévu avant la blessure

74' Gourcuff reste au sol alors que Marseille est en attaque. Mr Buquet arrête le temps, les soigneurs arrivent !

71' Imbula décale sur la gauche Gignac, Vercoutre relâche le ballon sur lson centre. Thauvin est trop loin pour pouvoir reprendre le ballon. Les Lyonnais se dégagent

70' Alors qu'un supporter fait le tour du terrain

66' Benzia remplace Gomis, pour le premier changement de Rémi Garde

65' Débordement sur la gauche de Lacazette. Il cherche Gomis au second poteau mais Diawara dégage le ballon de la tête

62' Accélération de Lacazette, qui enchaine avec une frappe. Mais son tir passe juste au-dessus de la barre transversale

60' Carton jaune pour Benoit Cheyrou, pour une faute sur le premier buteur lyonnais, Alexandre Lacazette

58' Bon centre de Mendy, mais aucun partenaire ne peut reprendre le ballon

57' Gomis décale Gourcuff, qui tente de lui rendre le ballon au centre mais un Marseillais intercepte la passe

56' Premier changement de Jose Anigo : Imbula remplace Jordan Ayew

54' Mandanda, Nkoulou sauvent les Marseillais. Lacazette décale Gomis. Mandanda repousse la frappe de l'ancien Stéphanois. Gourcuff tente également sa chance mais Nkoulou se trouve sur la trajectoire du tir.

52' Diawara étant en retardLacazette tente sa chance à l'entrée de la surfae. Mandanda détourne la frappe du Lyonnais

50' Comme Marseille en première mi-temps, Lyon est fébrile dans ce début de deuxième mi-temps.

49' Fofana décale Gomis sur la droite, mais Payet récupère le ballon.

47' Bisevac reste au sol après un contact avec Gignac

DEBUT DE LA SECONDE MI-TEMPS

A la pause, la possession est à l'avantage de l'OL (61%).

Après une grosse domination, Lyon inscrit deux buts en profitant de l'absence défensive des Marseillais. Cependant avant la mi-temps sur une frappe lointaine, et une erreur d'interprétation de Vercoute, réduit le score

MI-TEMPS

45' BUUUT DE GIGNAC ! Il surprend Vercoute, avec une frappe lointaine. Seul Gignac tente sa chance et réduit le score tout de suite après le break Lyonnais

43' Bedimo récupère le ballon, puis trouve Gomis qui trompe Mandanda ! 2-0 pour Lyon

41' Les Marseillais finisent mieux cette première mi-temps,

38' Gonalons rate le ballon sur un centre, Jordan Ayew tente un lob en étant dos au but, mais Vercoute s'interpose et détourne le ballon.

37' Diawara met son gardien en difficulté sur une passe, par chance les Lyonnais ne récupèrent pas le ballon

34' Umtiti va plus haut que tout le monde, sur un corner de Grenier, mais n'arrive pas à reprendre le ballon de la tête.

32' Lyon récupère beaucoup de ballon, Marseille n'arrive pas à sortir de son camp.

30' Avertissement pour Lacazette, pour une faute sur Lemina

28' Bedimo ne cadre pas sa frappe

25' faute de Fanni qui reçoit un carton jaune

18' Quand Lyon marque le premier but c'est 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Quand l'OM concéde le premier but c'est 0victoire, 2 nuls et 2 défaites !

16' BUUUUUT DE LACAZETTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sur un centre de Fofana trop long, Gourcuff récupère le ballon. Il trouve Lacazette qui élimine N'Koulou par une feinte de frappe avant de tromper Mandanda. 1-0 pour Lyon

10' Nouvelle passe, de Grenier, dans le dos de la défense Marseillaise, pour Lacazette. Mandanda détourne la frappe du lyonnais

8' Bonne sortie de Mandanda devant un Lyonnais qui partait seul au but

5' C'est au tour de l'OM d'obtenir son premier corner, qui ne donne rien

3' Premier corner pour l'OL, qui ne donne rien

2' Gros pressing lyonnais, Thauvin perd le ballon, Grenier ne cadre pas sa frappe

1' Le premier centre de Grenier sort en sortie de but pour Mandanda

0' C'est parti, les Marseillais donnent le coup d'envoi !

Les joueurs entrent sur la pelouse d'un Gerland à guichet fermé ce soir !

Son homologue ne partage pas le même avis "Je pense que c’est un peu comme un derby. Ce sont des matches spéciaux, car les deux équipes ont l’habitude d’être en haut du classement, ce qui n’est pas forcément le cas pour l’une et pour l’autre, et particulièrement pour nous cette saison. Ce sont des matches particuliers et bien sûr que quand on les gagne, ça donne un peu plus que les trois points."

A l'inverse des supporters, Jose Anigo considère que "l'Olympico" est un match ordinaire : "Ça reste un des gros chocs du championnat, et pour moi, je l’ai dit aux joueurs, ça reste un match du championnat qu’il faut bien négocier."

Durant cette 18e journée 7 des 10 premières équipes ont gagnés ce week-end.

Ce soir l'arbitre de la rencontre est Mr Ruddy Buquet.

Il a déjà arbitré Lyon, 1 fois cette saison, pour la seule défaite de l'OL à domicile contre Reims (0-1), et 2 fois l'OM (1 défaite contre Monaco et 1 victoire contre Sochaux)

Les compos sont connues :

Lyon va évoluer en 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange : Vercoutre, M.Lopes, Bisevac, Umtiti, Bedimo, Gonalons, Fofana, Gourcuff, Grenier, Gomis, Lacazette. Le banc de l'OL : Lopes, Zefane, Kone, Ferri, Malbranque, Danic, Benzia.

Pour sa première composition Anigo opte pour un 4-2-3-1 : Mandanda - Fanni, Nkoulou, Diawara, Mendy - Lemina, Cheyrou - J. Ayew, Thauvin, Payet - Gignac. Le banc de l'OM : Samba, Abdallah, Mendes, Imbula, Tuiloma, Khalifa, Yousfi

Tout le monde se souvient, encore, du 5-5 de la saison 2oo9/2o1o, A 1 heure du coup d'envoi, nous vous proposons de revoir les meilleurs moments de cette belle soirée

Ce soir Abderrahmane Yousfi fait son entrée dans le groupe professionnel de l'OM. Le site internet du club, vous propose un petit portrait de ce joueur née à Oran ici

Cette après-midi en s'imposant 2-1 contre Valenciennes, Bordeaux (4e) à pris 3 points d'avances sur Marseille (6e). Lyon (11e) pourrait entrer dans la première parie du tableau en cas de victoire ce soir

Ayant fait tourner son effectif en Europa League, cette semaine, Rémi Garde mise sur la fraîcheur physique de ses joueurs :

Moralement Lyon a, sans doute, l'avantage après ses victoires à Bastia (1-3) et à Guimaraes (1-2) en Europa League. Alors que l'OM reste sur deux revers, un en championnat contre Nantes (0-1) et un en Ligue des Champions face à Dortmund (2-1).

Avant l'annonce des compositions, faisions un point sur les blessés des équipes :

OL : Briand (cuisse), M.Dabo (genou), Ghezzal (dos)

OM : A.Ayew (genou), Valbuena (épaule), Abergel (reprise)

Ajourd'hui c'est le 100è Olympico, voici un bilan chiffré des 99 OL-OM (via le Twitter officiel de Lyon) :

Le dernier succès de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais, remonte au 21 avril 2010 (c'était au stade Vélodrome)

Lyon est la 10é équipe à domicile avec 3 victoires, 5 nuls et 1 défaite (contre Reims), tandis que Marseille est la 3é équipe à l'extérieur avec 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Cependant l'OM a du mal à venir gagner à Gerland, sur les 21 derniers matches, les Olympiens se sont imposés seulement 2 fois, de plus les lyonnais sont invaincus lors de leurs six derniers matchs de Ligue 1 contre l’OM (3 victoires et 3 nuls)

L'ancien marseillais, Didier Drogba évoque sa relation avec Jose Anigo : « Si je suis là où je suis aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui. Il m’a fait confiance, il me parlait beaucoup et ça, c’est important pour un attaquant. Avec lui, j’ai une très bonne relation. Lors d’un Montpellier-Marseille, je ne touche pas un ballon en première période et à la mi-temps, il me dit : "Il t’en faut juste une, tu la mets, on défend et on rentre à la maison" »

Vincent Labrune explique son choix, tout en critiquant ses joueurs.

Ce soir, Jose Anigo est de retour aux affaires entant qu'entraineur de l'OM, après le licenciement d'Elie Baup

Bonsoir et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre Lyon et Marseille, "l'Olympico"