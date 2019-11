Live Marseille - Bordeaux, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce match entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux pour cette 19e journée de Ligue 1 en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Malgré un score nul, les deux équipes ont livrés un beau spectacle ! Bordeaux qui a mené par 2-0 a vu l'OM revenir au score en deux minutes sur deux actions explosives. Marseille peut s'en vouloir après les deux cadeaux offerts aux Bordelais sur les deux buts encaissés. Grâce à ce résultat, Bordeaux récupère la 4e place de Saint-Etienne. Marseille remonte 6e à 1 point des Verts et à 2 points des Bordelais.

C'EST TERMINÉ !

90+2' Beaucoup de fatigue pour les deux équipes.

90+1' Après de longues tergiversations des bordelais, Mandanda récupère ce ballon dans les airs.

90+1' Corner pour les bordelais.

3 minutes de temps additionnel !

88' Jordan Ayew lance un rush en plein axe et n'est pas attaqué mais le Ghanéen tente la frappe. Mais cette dernière est trop faible pour inquiéter Carrasso.

88' Sané repousse au deuxième poteau.

88' Gignac récupère au deuxième poteau et obtient un nouveau corner.

87' Nouveau corner pour les phocéens, obtenu par Jordan Ayew.

86' Henri Saivet lancé dans la profondeur est correctement repris par Diawara

85' Diawara ceinturé par Henrique s'effondre et demande le penalty mais l'arbitre indique les 6 mètres.

84' Corner pour l'OM, obtenu par Gignac face à Planus.

84' Benoit Cheyrou entre à la place de Giannelli Imbula côté marseillais.

80' Diawara dans les airs repousse ce corner bordelais.

80' Frappe de Saivet aux abords de la surface mais Mandanda détourne en corner.

80' Entrée de Savic à la place de Nguemo côté bordelais.

77' Thauvin frappe de nouveau et Diawara reprend puissament de la tête mais Carrasso stoppe sur sa ligne !

77' Coup-franc pour l'OM.

76' Incroyable remontée au score de l'Olympique de Marseille !

74' BUUUUT ! Mendy sur la gauche remet à Gignac qui trompe Carrasso et égalise ! L'Olympique de Marseille est revenu au score en 2 minutes seulement.

72' BUUUUT ! Romao reprend le ballon repoussé par Carrasso sur le coup-franc de Thauvin !

71' Coup-franc pour l'OM aux abords de la surface à droite.

68' Dexuième changement pour l'OM, Mario Lemina cède sa place à Jordan Ayew toujours sous les sifllets marseillais.

65' BUUUUT ! Maurice Belay profite d'une grossière erreur d'Abdallah sur le centre de Faubert et récupère le ballon pour croisé parfaitement son tir. Mandanda est totalement impuissant.

63' Repoussé correctement par la défense marseillaise

63' Corner pour les Girondins de Bordeaux.

61' Carton jaune déjà pour Saber Khalifa après une faute sur Marc Planus

58' Premier changement pour l'Olympique de Marseille, Saber Khalifa entre à la place de Dimitri Payet. La sortie de l'ex-Lillois est couverte par de nombreux sifflets de la part du public phocéen.

56' Après une action collective de l'OM, Imbula prend sa chance mais Carrasso capte tranquillement.

54' Carton jaune pour Diawara après une faute sur Saivet.

53' Lancé à nouveau dans la profondeur mais cette fois sans hors-jeu Julien Faubert est repris in-extremis par Nkoulou.

51' Lancé dans la profondeur, Julien Faubert est signalé hors-jeu sur l'aile droite.

50' Thauvin profite d'une perte de balle de Poundjé et lance un contre éclair, mais s'effondre dans la surface bordelaise après un léger contact avec Obraniak. L'arbitre fait signe au marseillais de se relever.

47' Sur une mauvaise remise pour Mandanda d'Abdallah, Henri Saivet récupère mais ne peut frapper. C'était chaud pour l'OM ! Bordeaux a failli doubler la mise.

46' Déjà un coup-franc pour l'OM. Thauvin à la frappe, trouve la tête de Diawara mais le défenseur bute sur Carrasso qui capte sur sa ligne.

45' Changement pour les Girondins de Bordeaux, Jussiê, le buteur, cède sa place à Faubert. L'attaquant est touché au bras et donc l'attaque bordelaise est réorganisée. Henri Saivet passe donc en pointe.

REPRISE !

Match très rythmé de part et d'autre, et ce sont les Girondins qui mènent à la pause grâce à un but de Jussiê. Le buteur est pourtant incertain pour la seconde période après une mauvaise chute sur son bras gauche. L'Olympique de Marseille n'a pas eu la réussite adéquate pour égaliser.

MI-TEMPS !

45' Thauvin frappe mais personne ne peut reprendre ce ballon aérien.

44' Planus fait faute sur Gignac juste en dehors de la surface bordelaise. Coup-franc pour l'OM.

43' Centre magnifique d'Abdallah venant de la droite, pour Imbula qui reprend ce ballon instantanément mais rate le cadre.

41' Jussiê reste à terre il est touché au poignet et peut-être même au coude. Il sort se faire soigner.

40' Payet à la frappe, mais la défense brodelaise repousse dans les airs à nouveau.

39' Du coup Marseille obtient un coup-franc intéressant.

38' Carton jaune pour Sané pour un méchant tacle sur Imbula.

38' Corner mal négocié pour les Olympiens et la défense bordelaise repousse.

37' Gignac dans la surface, essaye de se débarrasser du marquage de deux défenseurs bordelais mais celui-ci n'obtient qu'un corner.

36' Les Marseillais tentent de repartir de l'avant mais ils ont clairement pris un coup derrière la tête.

33' BUUUUT ! Jussiê ouvre le score pour les Girondins de Bordeaux ! L'attaquant bordelais profite d'un laxisme de la défense marseillaise sur le corner frappé par Obraniak et détourne au fond de la tête.

32' Centre d'Henri Saivet mais c'est repoussé. Jussiê récupère mais relance vers Maurice Belay sur la droite qui obtient un nouveau corner

31' Diawara, au duel avec Henrique, repousse correctement ce corner frappé par Obraniak

31' Henri Saivet accélère côté gauche et obtient un corner après un duel avec Mendy

30' La pelouse semble dans un état critique et cela va de mal en pis.

27' Bien servi à l'entrée de la surface Obraniak, esseulé, frappe mais ne trouve pas le cadre. Le milieu bordelais a été signalé hors-jeu alors qu'il ne l'était pas.

26' Gros fauchage sur Thauvin de la part de Planus. Il est simplement rappelé à l'ordre par l'arbitre.

25' Monsieur Bastien avertit verbalement Benjamin Mendy, à la faute sur Jussiê, le plus dangereux côté Bordeaux.

23' Marseille recule et subit les offensives des Bordelais. Mais Maurice-Belay est signalé hors-jeu après une combinaison un peu brouillonne avec Jussiê.

17' Obraniak sur la gauche, centre a destination de Jussiê qui se fait reprendre et remet en retrait. Le ballon retourne en direction d'Obraniak, lequel est signalé hors-jeu.

16' Après un centre de Mendy, Gignac sert Diawara qui remet finalement à Thauvin excentré à droite. L'ailier marseillais hérite du ballon et fait une feinte incroyable mettant à terre deux défenseurs bordelais mais ne trouve pas le cadre sur sa frappe.

15' Belle occasion pour Bordeaux qui combine côté droit et Henri Saivet tente de frapper à l'entrée de la surface mais il est contré.

12' Le corner frappé à gauche par Florian Thauvin est coupé au premier poteau par la défense bordelaise.

11' Lancé une nouvelle fois par Romao, Thauvin reprend d'une belle volée côté gauche mais Carrasso sauve les Girondins d'un bel arrêt in-extremis !

7' Lancé dans la profondeur Thauvin remet directement dans l'axe pour Gignac qui est repris instantanément par Henrique. Les deux hommes haussent le ton et sont séparés par Carrasso. Après visionnage du ralenti, il semble qu'Henrique met un coup de coude à l'attaquant phocéen.

7' Jussiê et Maurice-Belay combinent bien à gauche et Maurice-Belay tente la frappe mais celle-ci n'est pas cadrée.

6' Sur un centre venu de la droite et signé Kassim Abdallah, Henrique se fait une frayeur avec un contrôle manqué dans sa surface. Sous la menace d'André-Pierre Gignac, le défenseur parvient à récupérer son erreur.

3' Première frappe du match pour Gignac ! Après une belle combinaison avec Florian Thauvin sur la droite, André-Pierre Gignac à l'entrée de la surface bute sur Carrasso sur une grosse frappe.

0' Beaucoup de volonté et d'implications dès les premières minutes de la part des deux équipes.

Coup d'envoi de la rencontre donné par Alain Giresse !

14:00 Entrée des joueurs sur la pelouse du Stade Vélodrome !

12:05 Au niveau des compositions des deux équipes, José Anigo pourra compter sur Payet et Lemina, incertains avant ce match. En revanche, Valbuena, André Ayew et Fanni sont à l'infirmerie. Francis Gillot sera lui privé de plusieurs de ses habituels titulaires. Sertic est laissé au repos après sa crise de tachycardie, Diabaté, Orban, Traoré et Biyogo-Poko sont eux blessés.

12:00 Les statistiques en tout cas jouent en la faveur de l'Olympique de Marseille, qui a gagné 28 fois face aux Girondins au Vélodrome. Tandis que ceux-ci ne ce sont imposés que 5 fois. Cependant, il est à souligner que les deux équipes se sont quittées sur un score nul par 17 fois.

11:55 Tandis que l'OM reste sur un nul face à l'OL (2-2), et sur une défaite face au FC Nantes (1-0) comme le FCGB d'ailleurs. Avec également un nouvel entraîneur sur le banc en la personne de José Anigo, l'Olympique de Marseille saura t-il battre des Griondins en pleine confiance ?

11:55 Autant dire que ce sera très compliqué pour Marseille qui devra affronter Bordeaux actuellement dans une très bonne série. Restant sur 5 victoires en autant de matches (en Ligue 1), les Girondins n'ont plus perdus depuis le 10 Novembre face au FC Nantes.

11:50 En effet, cette rencontre est primordiale pour le classement avant la trêve hivernale. Car avec une victoire, Marseille pourrait remonter à la 4e place avec 1 point d'avance sur Saint-Etienne. Tandis que Bordeaux avec uen victoire pourrait grapiller la 4e place de Saint-Etienne mais également accroître son avance et raccrocher le podium.

11:50 Avec de telles victoires, les deux équipes se sont donnés de quoi se motiver pour cette rencontre décisive juste avant la trêve hivernale.

11:40 Tandis que les Girondins de Bordeaux ont battus le finaliste de la dernière édition, le Stade Rennais, sur le même score (2-1).

11:40 Les deux équipes devront certainement faire avec des joueurs un peu fatigués physiquement par les matches de cette semaine en Coupe de Ligue. Où l'on a pu voir notamment l'Olympique de Marseille battre Toulouse, sur le score de 2-1.

11:35 La rencontre aura lieu dans l'enceinte de l'Olympique de Marseille. En pleine rénovation pour l'Euro 2016, mais dont les travaux aboutissent.

11:30 La météo sera clémente au cours de ce match au Stade Vélodrome (Marseille) et la pluie ne devrait pas faire son apparition.

11:30 Bonjour et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, comptant pour cette 19e journée de Ligue 1. Avec la clé une position confortable ou non au classement.