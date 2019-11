Live Paris - Lille, le match en direct (Terminé)

Merci d'avoir suivi ce match entre le PSG et le LOSC pour cette 19e journée de Ligue 1 en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Voici le classement après la première partie de la saison :

1 Paris 40 pts 2 Monaco 41 3 Lille 40 4 Bordeaux 31 5 Saint-Etienne (-1 match) 30 6 Marseille 29 7 Nantes 29 8 Reims 29 9 Lorient 27 10 Lyon 25 11 Toulouse 25 12 Guingamp 24 13 Bastia 24 14 Nice 23 15 Rennes 21 16 Evian 20 17 Montpellier 17 18 Valenciennes 14 19 Sochaux 11 20 Ajaccio 9

C'EST FINI, MATCH NUL 2-2 ! Malgré un score nul, les deux équipes ont livrés un beau spectacle !

94' Sur le côté gauche Menez tente sa chance, Enyeama capte le ballon. Sur cette action, un joueur du LOSC est au sol

90'+2 Lille dégage le coup franc de Menez

90' Temp additionnel : 5 minutes

89' La tête de Basa tombe sur la barre transversale !

88' Sur le corner le PSG a du mal de se dégager. Une nouvelle fois à cause de van der Wiel

87' Origi tente sa chance de loin, Sirigu détourne le ballon en corner

84' Le coup Franc d'Ibra passe juste a côté du but d'Enyeama

83' Bon coup france à 20m pour le PSG et ibra

82' Superbe défense de Verratti

81' Origi remplace Roux pour le dernier changement de René Girard

80' Enyeama capte la frappe de Pastore, qui lui tire directement dessus

80' Bon retour de Thiago Silva sur un Lillois

80' Un peu d'humour :

#PSGLOSC | Pendant ce temps-là Enyema fait une petite pause pic.twitter.com/MnNGGHnx5a

75' Rabiot remplace Digne, Menez remplace Lavezzi

74' Carton jaune pour Gueye pour une faute sur Lavezzi

71' BUUUUT DU PSG ! 2-2 ! CSC de Basa, alors qu'Enyeama rate sa sorite !

70' Le corner ne donne rien !

69' Verratti récupère le ballon, pénètre dans la surface, mais sa frappe est déviée en corner

68' Deuxième changement pour le LOSC : Rodelin remplace Martin

67' Pastore remplace Alex pour le PSG

66' Thiago Motta reçoit un jaune

65' Sirigu capte sans problème le tir de Balmont. C'est le premier tir de Lille qui ne fini pas au bout des filets

64' Nolan Roux reçoit un carton jaune, pour une faute sur Thiago Motta. C'est le 3é joueur de Lille a recevoir un avertissement

61' Matuidi reçoit un carton jaune après sa contestation

60' Alors que les Parisiens réclament une main, Enyeama détourne le ballon en corner !

60' Coup franc de Zlatan dans le mûr, puis le tir de Lucas contré

60' Carton jaune pour Balmont après une faute sur Matuidi

56' Souare reste au sol après un contact avec van Der Wiel

55' van Der Wiel gène Sirigu sur son dégagement des deux poings

53' Sidibé remplace Beria pour le LOSC

52' BUUUT DE KALOU (S.P) ! 2-1 POUR LE LOSC !

50' PENALTY POUR LILLE. FAUTE DE DIGNE SUR BERIA

49' Kalou décale Roux sur la gauche, mais il perd le ballon face à Alex

48' La pluie fait son retour

47' Deuxième corner pour le PSG, de l'autre côté

46' Corner pour le PSG

45' Le LOSC donne le coup d'envoi de cette dexième mi-temps

C'EST REPARTI

La statistique de la possession confirme la forte domination du PSG : 65 % pour le PSG, 35 % pour le LOSC

STAT : Le but de Mavuba est inscrit sur le premier tir cadré des Lillois. Le PSG a cadré 2 tirs et inscrit un but.

MI-TEMPS

42' BUUT DE MAVUBA !!!!! Le capitaine Lillois récupère le ballon après un centre de Kalou et une feinte de Martin. 1-1 ! C'est le 5e but de sa carrière

40' Carton jaune pour Ibra et Mavuba

39' "Ibra." reste au sol. Mavuba et Ibra se repoussent

36' STAT Lorsque le PSG ouvre le score à domicile : 7 victoires, 1 nul

35' BUUUUT DE ZLATAN IBRAHIMOVIC SUR UN COUP FRANC ! 1-0 POUR LE PSG ! Son coup franc est dévié par le coude de Béria

34' Nouveau coup franc pour le PSG (24.4 m)

33' Sur un centre, Lucas est trop court pour pouvoir reprendre le ballon de la tête

32' La Frappe d'Ibrahimovic finie dans les pieds de Thiago Silva seul devant le but, il ne cadre pas le ballon.

31' Superbe retour de Rozehnal sur Lucas qui partait au but

29' Lucas Digne est de retour sur la pelouse

28' Digne reste au sol après un choc avec Beria

25' Mauvaise décision de Kalou, il cherche Roux dans l'axe alors qu'il est entouré de plusieurs Parisiens. Les Lillois perdent le ballon

22' Matuidi s'écroule dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas

21' Thiago Motta, trouve Digne qui trouve Lavezzi, seul au point de penalty. Enyeama se trouve sur la trajectoire de sa frappe

20' STAT : Lavezzi depuis le début du match : 6 ballons joués, 5 perdus

17' Basa met en difficulté son gardien, avec une passe en retrait. Le gardien du LOSC s'en sort bien face au buteur suédois du PSG.

15' La combinaison du PSG sur le coup franc échoue, le suédois perd le ballon

15' Bon coup franc pour le PSG et Ibrahimovic

10' Après 10 minutes de jeu, les Parisiens ont l'air d'avoir le match de la semaine (contre Saint-Etienne) dans les jambes

9' Sur un centre, Kalou est trop court pour rependre le ballon

8' Matuidi dégage le premier corner. Paris tente de jouer en contre, mais les Lillois sont déja en défense malgré un repli assez lent

7' Sur un centre de Lucas, Ibrahimovic se fait contrer son tir par la défense

3' Basa remporte son premier duel face à Ibrahimovic, le suédois perd le ballon

3' Quelques petites imprécisions en ce début de match.

0' Les Parisiens donnent le coup d'envoi du dernier match de l'année, alors que la pluie s'est arrêtée

Les joueurs entrent sur la pelouse d'un Parc des Princes à guichet fermé.

Avec 42 buts (en 18 matches), le PSG rattrape le Nice de 1997/1978, qui avait également inscrit 42 buts

L'arbitre de la rencontre est Mr Fredy FAUTREL (9 matches, 33 jaunes et 1 rouge en ligue 1). C'est la première fois de la saison qu'il arbitre Lille. C'est la deuxième fois qu'il retrouve le PSG. La première fois, c'était à Nantes. Paris était alors reparti avec les 3 points de la victoire (1-2)

PSG - LOSC, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense :

Le PSG est la meilleure attaque du championnat avec 42 buts inscrits

Lille est la meilleure défense du championnat avec 6 buts concédés. 14 matches sur 18 sans encaisser de but

Si pour certain, la première partie de saison du LOSC est inattendue, ce n'est pas le l'avis de Laurent Blanc, pour lui "ce n'est pas une surprise"

A quelques minutes du match, nous vous proposons de lire notre avant match de ce match ici

La dernière victoire de Lille au Parc des Princes remonte au 27 avril 1996

De son côté René Girard pense que la victoire est déjà acquise pour les Parisiens : "il y a neuf chances sur dix que Paris gagne, il nous reste juste une à exploiter". Ce à quoi Laurent Blanc a répondu, avec un pointe d'humour : "s'ils nous donnent les 3 points, on part en vacances dès maintenant"

Laurent Blanc se méfie de Lille : "A nous d'avoir le ballon et de leur poser des problèmes. Pour cela, il faudra avoir bien récupéré. C'est ce qui m'inquiète, ce qui me gêne un peu". Le PSG enchaine un 9e match en moins d'un mois, et a jouer les prolongations cette semaine en coupe de la ligue contre Saint-Etienne, avant de s'imposer grâce à Cavani (2-1 a.p).

Les compositions d'équipes sont tombées :

PSG (4-3-3) : Sirigu - van der Wiel, Alex, Thiago Silva, Digne - Matuidi, T. Motta, Verratti - Lucas, Ibrahimovic, Lavezzi

LOSC (4-4-2) : Enyeama - Béria, Basa, Rozehnal, Souaré - Balmont, Mavuba, Gueye - Martin - Kalou, Roux

Cette saison, à domicile le PSG (2e) n'a perdu aucun matches (7 victoires et 2 nuls). A l'exterieur Lille (4e) : 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites

René Girard va lui pouvoir compter sur son gardien Enyeama qui à reçu deux trophées UNFP de meilleur joueur du moi depuis le début de la saison. Le dernier étant celui de novembre. Mais Kjaer est forfait.

Si Cavani est toujours en Uruguay, Laurent va po uvoir compter sur le meilleur buteur du championnat et le second passeur décisif, Zlatan Ibrahimovic (14 buts, 6 passes). Maxwell et Jalet sont également absents

Quel que soit le résultat ce soir, le PSG est, d'ores et déjà, champion d'automne. Mais un victoire offrirait au PSG 5 points d'avances sur Monaco, qui a perdu face à Valenciennes, et 7 sur l'adversaire du soir, le LOSC

Historiquement, le PSG domine ce duel :

Bonsoir et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre Paris (1er) et Lille (3e), comptant pour cette 19e journée de Ligue 1.