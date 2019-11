Paris ne s'envolera pas encore

La dernière rencontre de l'année en Ligue 1 est un véritable choc, entre le Paris SG, 1er incontestable de Ligue 1 et les Lillois, 3ème du championnat. Deux équipes qui sont en pleine confiance, et qui ont, tout de même l'ambition d'être champion en mai prochain. Le Paris Saint-Germain, après la défaite de Monaco contre Valenciennes (2-1), est officiellement champion d'automne, mais pourquoi pas finir sur une bonne note pour les hommes de Laurent Blanc.

Ca résiste pour Lille !

Les premières minutes sont bleues et rouges, les Parisiens techniquement sont au-dessus, mais ce sont les Lillois qui vont ouvrir la première brèche : Nolan Roux qui centre côté gauche, Kalou reprend seul face à Sirigu, mais ça passe juste à côté (9'). Les deux équipes poussent sur les premières minutes, mais le Paris Saint-Germain semblent légèrement plus en jambes. Le milieu de terrain lillois est incontestablement très mobile, les Parisiens sont obligés de trouver leurs attaquants sur les longs ballons. A la 21ème minute, le show Enyeama commence : Digne centre côté gauche, Lavezzi reprend d'une reprise, le gardien sort une belle parade, avant que Lucas ne puisse pas reprendre le ballon (22ème minute). C'était la meilleure occasion du PSG, avec un Lavezzi transparent. Les Lillois sont à chaque fois en train de prendre l'eau, mais les défenseurs récupèrent le ballon, au dernier moment. Le loupé du match est pour Thiago Silva qui reprend un centre de Ibrahimovic qui s'envole au-dessus des buts d'Enyeama, alors qu'il était à quelques mètres seulement des buts. Un loupé qui vient peut-être, encore une fois, sauver les Lillois. Et finalement, c'est Ibrahimovic sur un coup-franc légèrement côté droit qui va transpercer les filets lillois (36ème minute). Enyeama est totalement battu. Très en deça pendant tout le match, Ibrahimovic vient montrer la voie à ses coéquipiers. Enyeama n'est plus totalement serein et subit la pression des Parisiens, avec un centre de Van Der Wiel qui oblige le Nigérien à dégager en corner. Le but n'a absolument pas réveillé les Lillois, qui souffrent de la poussée parisienne. Contre toute attente, Mavuba égalise, juste avant la pause ; Kalou centre et Mavuba récupère pour un plat du pied efficace ! (44ème minute). C'est le premier but de Mavuba de l'année. A la mi-temps, les Lillois et Parisiens se séparent sur un score, pas très logique de 1-1.

Les florilèges chez nos amis Twittos pendant la mi-temps :

Mavuba c'est quand même un sacré joueur! Superbe mentalité, énorme d'abnégation, esprit d'équipe et en plus il marque des buts ! #PSGLOSC — P h i l (@F_il_) 22 Décembre 2013

#PSGLOSC Très belle action et beau but de @riomavuba24 Pas le droit de se relâcher face à cette équipe de Lille...! Très bon match...!! — PatrickBruel (@PatrickBruelOff) 22 Décembre 2013

Mavuba : "Ibrahimovic ? On lui touche le visage et il tombe" #PSGLOSC

— ParisFans (@ParisFansfr) 22 Décembre 2013

Van der Wiel a été bien pris par les milieux lillois

Les premières minutes de la seconde période sont comme celles de la première période : les Parisiens contrôlent le ballon. L'inspiration de Béria provoque un pénalty. Lucas Digne est dépassé par le défenseur lillois qui tacle dans la surface (50'). Franck Béria cède sa place à la suite de cette faute. Salomon Kalou transforme le pénalty à contre-pied. Les Lillois sont réellement chanceux, encore une fois... Offensivement, c'est Lucas et Lavezzi qu'on voit très peu, et cela se ressent dans les attaques parisiennes. Au terme d'un cafouillage dans le camp lillois, Verratti reprend un ballon, qui frôle le poteau lillois ; c'était très chaud (61'). Les Lillois referment peu à peu les côtés, et c'est difficilement que le PSG va finir la rencontre. Preuve peut-être que le Paris Saint Germain n'arrive plus à marquer : Ibrahimovic qui envoie une frappe des 30 mètres dans les nuages (69'). Les 20 dernières minutes sont ultra-parisiennes, et à la 70ème minute, sur corner, Basa touche le ballon dans ses buts après une sortie calamiteuse du gardien lillois (70'). A la 80ème minute, Pastore, tout juste entré, bute sur Enyeama. Les coup-francs se sont suivis, mais ne se sont pas ressemblés : Ibrahimovic loupe le cadre cette fois-ci. (83'). La réplique lilloise est à mettre pour Origi qui tente une frappe cadrée, mais détournée en corner par Sirigu (87'), avant que Basa soit tout près de mettre un but au fond des filets parisiens après un bon centre de Balmont (89'). La dernière occasion sera à l'actif de Jérémy Menez qui sur son côté gauche, loupe son duel face au gardien lillois.

La fin du match laissera peut-être plus amer côté lillois que côté parisien, tant les Lillois ont semblé ambitieux. Finalement, le PSG ne s'envolera pas, comme attendu, mais c'est surtout Lille qui montre les crocs et leur ambition de finir, au moins sur le podium en fin de saison.