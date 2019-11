Pourquoi Robert Lewandowski va t-il rejoindre le Bayern Munich?

Le verein munichois avait déjà tenté d'attirer l'attaquant polonais en Bavière durant le précédent mercato estival mais le buteur de la ruhr n'avait pas obtenu son billet pour quitter le Signal Iduna Park et cela pour deux raisons évidentes :

-Tout d'abord laisser partir Lewandowski cet été n'était à l'évidence pas une bonne affaire sportivement pour le club de la ruhr malgré l'intérêt financier. Car même si la vente cet été aurait rapporté quelques millions au club qui est en très bonne santé économique elle n'aurait pas compensé le déficit sportif de la perte d'un joueur si important qui a notamment permit aux borussens de s'envoler pour Wembley en allant marqué un quadruplé face au Real Madrid, rien que ça.

-La deuxième raison est encore plus simple, le transfert du jeune prodige Mario Götze au club munichois ayant déjà été annoncé et officialisé de longues dates et ayant déjà fait beaucoup parler de l'autre côté du Rhin notamment chez les supporters du BVB qui n'ont évidemment pas appréciés que leur pépite rejoignent ne club rival. Il semble donc évident que pour une question d'honneur et de crédibilité, les dirigeants Borrussens n'ont pas décidé de lâcher deux de leurs meilleures joueurs au club rival qui venait de leurs ôter la ligue des champions des bras.

Pourtant durant la saison précédente Robert Lewandowski a prouvé une nouvelle fois tout l'étendu de son talent, ce qui n'a pas manqué d'attirer les plus grosses écuries européennes. En effet dès l'éclatement au grand jours de se buteur hors-norme, Manchester United et le Real Madrid se sont positionner pour accueillir le buteur polonais mais à ce moment la Lewandowski n'avait aucune intention de quitté son club. Lorsque celui-ci a clairement exprimé son envie d'aller voir ailleurs et la moitié de l'Europe s' est précipité, le Real Madrid cherchait une alternative à Karim Benzema, Manchester United cherchait à palier au très probable départ de Wayne Rooney et Arsenal était en quête d'un nouveau buteur, tout comme Manchester City : alors pourquoi le Bayern?

Tout simplement parceque à la fin de la saison 2012-2013 la meilleure équipe du monde est incontestablement le FC Bayern München et elle l'est probablement encore à l'heure actuel, mais ce qui est très étonnant c'est que le verein munichois ne dispose pas d'une ribambelle de solution en pointe comme certains grands clubs européens (Chelsea, Man City ect). Le départ de Mario Gomez est représentatif de la volonté des munichois d'offrir un buteur plus techniques que l'international allemand pourtant en pleine forme. Mario Mandzukic a mené l'attaque munichoise pendant toute la première moitié de la saison, efficacement mais probablement pas assez. Le croate n'est pas toujours bien placé et ne marque quasiment que de la tête, domaine dans lequel il exel, Pep Guardiola a donc fait plusieur fois le choix d'aligner le très polyvalent Thomas Müller en pointe, voir même Mario Götze en faux numéro 9 comme l'était Lionel Messi sous la directions du catalan pendant les grandes années du FC Barcelone. Robert Lewandowsky semble donc être le rouage manquant dans l'animation offensive bavaroise. De plus le polonais a des stats impressionnates : 28 buts en 24 matchs la saison dernière et déjà 13 cette saison.

De plus ce rouage sera gratuit, puisque le polonais sera libre de tout contrat lorsqu'il rejoindra la Bavière en Juin prochain, très bonne affaire pour Uli Hoeness et surtout pour Pep Guardiola qui va avoir à sa disposition l'une des meilleurs 'Tormachine" d'Europe.