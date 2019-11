Paris - Real Madrid : Bien plus qu'un simple match amical pour le PSG et le Qatar

Comme depuis 3 ans, le PSG effectue un stage de préparation à Doha, afin de préparer au mieux la deuxième partie de saison, durant laquelle le PSG va jouer le titre de champion France, les phases finales de la Ligue des Champions, les coupes nationales. Si pour Laurent Blanc ce stage lui permet de travailler la régénération et le physique, les dirigeants et partenaires du PSG ont d'autres intentions, et notamment, d'assurer la promotion du Qatar à quelques année de la Coupe du Monde

Laurent Blanc : « On a peu de jours pour attaquer le premier match à Ajaccio, en tout et pour tout, on a une dizaine de jours pour pouvoir travailler physiquement pour essayer d'être au point durant toute cette deuxième partie de championnat »

Une affiche, de rêve, à un certain prix

Quoi de mieux, pour faire de la promotion que de proposer une affiche de rêve, entre le PSG et le Real Madrid, avec en tête d'affiche le duel entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs buteurs de l'année 2013. (47 buts pour le suédois, 69 pour le portugais toutes compétitions confondues). Le match se jouera à guichet fermé, plus de 38 000 billets ont été vendus. Et certains ont du déboursé une fortune. Dans un entretien accordé au Parisien le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a indiqué que certains billets, ont étaient vendus entre « 6 000 et 7 000 riyals », c'est-à-dire entre 1 200€ et 1 400€.

le Qatar Winter Tour, ou la grande promotion du PSG ...

La ville de Doha, s'est mise aux couleur du PSG, et du match de gala. Ainsi certains taxis font de la publicité pour le match entre le PSG et le Real Madrid.

Mais il n'y a pas que les taxis qui se sont mis aux couleurs de l'évènement, certains bâtiments l'on également fait.

C'est ensuite les joueurs, dirigeants et entraineurs qui ont assuré cette promotion.

Durant les 4 jours de stage, les joueurs n'ont pas fais que du travail physique. Van Der Weil, Marquinhos et Ongend ont accompagné Jean-Claude Blanc et Frédéric Longuépée pour l'inauguration de la toute nouvelle boutique, « la première boutique internationale du club » (Frédéric Longuépée, Directeur Général adjoint en charge des activités commerciales du club).

Une ouverture de boutique qui a attiré du monde.

Celle-ci s'est faite devant de nombreux journalistes internationaux et des "centaines de clients" assure le club.

Les entraîneurs ont également participé. Laurent Blanc et son adjoint Claude Makelele ont dirigé à un entrainement avec des jeunes participants à un stage PSG Accademy.

Avant de permettre aux jeunes joueurs de rencontrer l'effectif parisien.

Pour finir, le club avait organisé lors de la dernière soirée un repas entre les joueurs et les partenaires de cette tournée, le "Qatar Winter Tour."

... Pour le Qatar.

Mais attention, il ne faut pas se tromper le but de la tournée du PSG est de promouvoir le Qatar, et non l'inverse, et ainsi ramener des touristes.

Le champion de France à réalisé une, grande, campagne d'affiche dans la capitale, comme à la Porte de Ouen ou encore Neuilly-sur-Seine

Le club à également organiser avec, son partenaire, Qatar Tourism Authority (QTA), un concours offrant au gagnant la possibilité de gagner un voyage au Qatar. Durant le voyage, le Fan Reporter "accompagnera donc les joueurs parisiens aux entraînements, lors des visites et à l’occasion du match amical face au Real Madrid, le 2 janvier 2014 à Doha"

Une nouvelle promotion en 2015, cette fois en Asie ?

Dans l'entretien accordé au Parisien, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, évoque également la posibilité d'une "conquête" du marché asiatique dès l'année prochaine, pour le développement du club.

«L'Asie est un marché très important pour nous, c'est aussi pour cela que nous avons signé un partenariat avec l'Indonésie»

Et pour cela, le PSG pourrait l'été prochain se rendre en Asie pour tournée, avec en appui, comme pour celle du Qatar, une grande affiche, mais cette fois contre Liverpool. Les clubs anglais s'intéressant également au marché asiatique

« Nous discutons d'un match amical contre Liverpool à Singapour à l'été 2015 »

crédit photos : le site officiel du PSG, lesponsoring.fr