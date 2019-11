Live PSG - Real Madrid, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce match amical entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Le Paris Saint-Germain essuie une défaite sur son premier match de l'année 2014. Les parisiens ont manqués cruellement de réalisme malgré un nombre important d'occasions. Les Madrilènes ont su ouvrir rapidement la marque et ensuite assurer.

FIN DU MATCH !

90+2' SUperbe occasion de Lucas après un dribble merveilleux mais le Brésilien rate le cadre de peu sur sa frappe. Celle-ci rase le montant droit de Jesus Fernandez.

90+2' Le PSG tente de forcer dans les derniers instants alors que le Real fait tourner.

3 minutes de temps additionnel !

88' C'est de nouveau repoussé par la défense madrilène.

88' Belle entente entre Ongenda et Maxwell. Le français talonne Maxwell qui centre en première intention! Nouveau corner!

83' Contre offensif du Real Madrid en supériorité numérique. Les Madrilènes à 5 contre 3 emmené par Di Maria ne feront pourtant rien de cette occasion. Puisque l'argentin a fait le plus mauvais choix possible en voulant repiquer à l'entrée de la surface pour... personne.

82' Très actif sur le côté gauche, Ménez repique dans l'axe et tente une frappe qui effleure la lucarne de Jesus Fernandez.

80' Rabiot est à la réception de ce corner d'une t^te puissante qui passe juste au-dessus !

80' Lancé dans la profondeur, Coman arrive à dribble le portier, Jesus Fernandez, mais ne peut redresser sa frappe. Le PSG obtient tout de même un corner.

76' Mais le 5e corner des Madrilènes ne donne rien

75' Isco aux 30 mètres tente sa chance mais sa frappe est détournée en corner par Thiago Silva.

74' Di Maria tente sa chance directment après avoir vu Sirgu s'avancer. Mais la frappe de l'argentin passe au-dessus.

74' Quatrième corner pour le Real Madrid.

72' Sortie de Matuidi, Ibrahimovic et Van der Wiel côté PSG pour l'entrée de Coman, Ongenda et Camara.

70' Mais celui-ci ne donne rien comme les autres d'ailleurs...

70' Neuvième corner en faveur du PSG.

67' Lancé sur l'aile gauche, Ménez fixe Carvajal et centre fort devant le but. Et marcelo au second poteau, se manque dans son dégagement et n'est pas loin de marquer contre son camp !

66' Angel Di Maria tente une frappe aux 20 mètres mais elle est bien captée par Salvatore Sirigu

60' Trois changements à suivre pour le Paris Saint-Germain : Ménez, Pastore et Rabiot remplacent respectivement Cavani, Verratti et Motta.

57' Aux 30 mètres, Zlatan Ibrahimovic profite d'un coup franc pour déclencher un missile du pied droit. Le ballon franchit le mur et passe tout juste au-dessus !

52' Très bon travail de Marcelo sur le côté gauche qui centre à destination de Benzema. Après un contrôle de la poitrine, l'attaquant madrilène trouve la barre transversale de Sirigu sur sa volée !

47' Maxwell centre parfaitement pour Ibrahimovic qui place un très bon coup de tête. Mais n'est pas cadré, de plus l'attaquant du PSG est signalé hors-jeu.

REPRISE !

Jesus Fernandez, Pepe, Marcelo, Modric, Isco, Benzema, Di Maria et Jaime sont entrés côté Real Madrid.

Lucas, Marquinhos et Maxwell font leurs entrées côté Paris Saint-Germain et remplacent Lavezzi, Alex et Digne.

Les effectifs ont tournés des deux côtés.

[STATS] 13 tirs à 6 pour le Paris Saint-Germain après 45 minutes de jeu #PSGREAL — PSG Officiel (@PSG_inside) 2 Janvier 2014

Le Real Madrid domine au score et dans le jeu grâce à un but de Jesé (19e). Les Parisiens sont toutefois dans le rythme et se sont procurés beaucoup d'occasions de buts. Mais ils ont manqués cruellement de réalisme. Gageons que Laurent Blanc trouvera les mots pour motiver ses joueurs afin que ceux-ci trouvent la faille.

MI-TEMPS !

1 minutes de temps additionnel !

42' Les remplaçants des deux équipes s'échauffent déjà au bord du terrain. Plusieurs remplacements devraient s'opérer durant la pause...

41' Les Madrilènes repoussent une nouvelle fois dans les airs.

41' Le Paris Saint-Germain obtient un nouveau corner.

39' Grosse occasion sur le contre offensif du PSG. Après une grosse erreur de relance des défenseurs madrilènes, Verratti remet à Ibrahimovic seul a l'entrée de la surface. Mais le Suédois rate sa frappe et tir sur le portier du Real Madrid. Diego Loper qui capte en deux temps.

38' Accélération fulgurante de Cristiano Ronaldo qui passe en revue le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le Portugais sert dans la profondeur Jesé mais l'espagnol voit sa frappe atterir sur le poteau de Sirigu.

35' Les parisiens repoussent une nouvelle fois dans les airs.

35' Corner en faveur du Real Madrid.

33' Matuidi récupère le ballon aux abords de la surface madrilène. Ibrahimovic hérite du ballon et décide de lancer Cavani qui rate de peu sa frappe croisée. Celle à ras de terre passe tout près du poteau gauche de Diego Lopez.

31' Les parisiens s'installent peu à peu dans la moitié de terrain madrilène. Ceux-ci réussissent à se procurer des occasions sans pour autant trouver la faille. C'est ce manque de réalisme qui manque au Paris Saint-Germain désormais.

28' A l'entrée de la surface, Zlatan Ibrahimovic tente sa chance mais sa frappe est détournée... par un parisien. La frappe du Suédois semblait bien partie malheureusement.

26' Verratti, très dribbleur, entre bien dans la surface et réussit à servir Matuidi qui tente sa chance de l'extérieur à bout portant. Mais le milieu parisien rate le cadre d'un rien, son ballon frôle même la lucarne de Diego Lopez.

25' En position de pivot à l'entrée de la surface, Ibrahimovic remise en retrait pour Lavezzi qui manque de précision sur sa volée du droit.

23' Lavezzi est lancé rapidemment en profondeur mais Diego Lopez sort très vite de son but pour devancer l'argentin à l'entrée de la surface.

21' Lucas Digne combien avec Ezequiel Lavezzi sur la gauche. L'argentin remet au latéral français en pleine surface, qui tente sa chance mais sa frappe est trop croisée.

19' BUUUUT ! Ouverture du score du Real Madrid ! Jesé ouvre le score sur une passe en profondeur lumineuse de Morata. Le proidge madrilène ne rate pas son vis-à-vis avec Sirigu et donne l'avantage aux siens.

17' Hors-jeu signalé contre Alvaro Morata. L'attaquant madrilène trompe Salvatore Sirigu mais le but est logiquement refusé.

15' Grosse occasion pour le PSG ! Sur l'aile gauche, Ibrahimovic pique un ballon vers l'axe et Matuidi prolonge pour Cavani, esseulé dans l'axe. L'Uruguayen se retrouve en face à face avec Diego Lopez mais le portier madrilène gagne le duel.

14' Après une belle combinaison avec Verratti sur le côté droit, Cavani tente une frappe totalement dévissée.

12' Thiago Motta est revenu sur la pelouse avec une belle entaille au genou gauche. Pour le moment, le milieu de terrain parisien tient sa place.

10' Mais une nouvelle fois les madrilènes repoussent dans les airs. Verratti tente de repartir de l'avant avec un centre mais la défense du Real Madrid reste solide.

10' Nouveau corner pour les parisiens

8' Rien d'alarmant finalement pour le milieu de terrain qui devrait reprendre sa place très vite.

6' Thiago Motta reste au sol après un choc avec Rodriguez. Le Parisien semble touché au genou

5' Première faute du match de la part de Matuidi. Le milieu parisien auteur d'une poussette sur Illaramendi

4' La défense du PSG reste vigilante et repousse.

3' Corner pour le Real après unh bon retour d'Alex.

3' Ibrahimovic reprend sur le corner de volée mais celle-ci n'est pas cadrée.

2' Très bon contre offensif pour les parisiens, emmené par Cavani qui décide servir Lavezzi dans l'axe mais Nacho dégage en corner.

1' Première occasion pour le Real Madrid avec une frappe de Cristiano Ronaldo qui va passer au-dessus des buts de Sirigu. Après une petite domination du Real.

COUP D'ENVOI !

15:35 L'entrée des joueurs est imminente !

15:15 L'occasion égalemment pour Laurent Blanc et Carlo Ancelotti de se retrouver. Puisque les deux hommes se connaissent bient et qu'ils se sont succèdés sur le banc parisien.

15:10 Évidemment le duel à suivre sera entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Les deux joueurs se sont d'ailleurs déjà affrontés lors des barrages de Coupe de Monde.

14:50 Voici les compositions probables :

14:45 Quelques duels intéressants seront à relever, comme celui entre Thiago Silva et Cristiano Ronaldo ou entre Gareth Bale et Maxwell. Bref une promesse de beau jeu en perspective.

14:45 À noter que dans la dernière rencontre amicale entre le PSG et le Real Madrid, l'été dernier, il n'y a eu qu'un seul but marqué. En faveur du Real Madrid, but inscrit par Karim Benzema.

14:35 Voici les statistiques des dernières confrontations des deux équipes (2 matches en Coupe d'UEFA, 2 matches en Coupe des Coupes et 1 match amical) :

14:35 Bonjour et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre amicale entre le Paris Saint-Germain et Real Madrid dans le cadre de la préparation d'inter-saison du PSG.