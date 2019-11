Live La Suze - Lyon (Coupe de France), le match en direct

On vous souhaite une très belle fin de journée et d'après-midi, car les LIVES ne sont pas finis !

FIN DU MATCH !!! LYON A LARGEMENT ETE SUPERIEUR FACE A CETTE EQUPE DE LA SUZE QUI PEUT NOURRIR QUELQUES REGRETS APRES LEUR EGALISATION. Pas de nouvel exploit, cet après-midi !

88' : On gère côté lyonnais.

81' : Nouvel arrêt de Martin, sûr face à Grenier

81' : Les Lyonnais ont été largement au-dessus sur cette deuxième mi-temps et sur l'ensemble du match !

80' : Benzia en contre perd son duel face à Martin !

79' : LACAZETTE !!! 6-1 !!! Il détourne une frappe de Lacazette ! Nouveau but lyonnais !

76' : Vincent Martin arrête un coup-franc a 35 mètres de Grenier !

68' : La Suze va vouloir marquer un deuxième but pour réduire l'écart.

66' : C'est extrêmement dur pour La Suze d'avoir pris autant de buts en 15 minutes !

65' : Steed Malbranque pour le 5-1 !!! Bedimo déborde côté gauche, Malbranque reprend le centre de Bedimo !

63' : Gueida Fofana sort pour l'entrée de Steed Malbranque ! Bafé Gomis sort pour l'entrée de Yacine Benzia ! Bon match et un doublé pour Gomis !

62' : Rémy Vercoutre se détend sur un coup-franc côté gauche de La Suze !

60' : La défense de La Suze a sauté en quelques minutes.

58' : 4-1 POUR LYON !! LACAZETTE !!! Gourcuff trouve Gomis, qui talonne Lacazette, qui n'a plus qu'à battre le gardien de La Suze !

56' : BUT !!! GOMIS !!! 3-1 ! Gomis tente sa chance à plus de 20 mètres, sur une frappe pure et lourde, qui a été contrée par un joueur de La Suze, avant de taper la barre et d'entrer au fond !

55' : La Suze tente de jouer en contre, par à coups.

53' : Remise de Bafé Gomis, sur Lacazette dans la surface, Vincent Martin fait le bon arrêt, face au Lyonnais !

49' : Nouvelle occasion pour Yoann Gourcuff, omniprésent : sa frappe enroulée en 20 mètres effleure le poteau gauche.

48' : Cette fois-ci, le gardien de La Suze ne se troue pas et dégage un coup-franc de Gourcuff, côté gauche.

Info : Amaury Leproux, le joueur sorti, tout à l'heure, de La Suze a été transporté à l'hôpital

C'EST REPARTI !

Sur Twitter, les utilisateurs s'en donnent à coeur joie pour contempler la boulette du gardien de La Suze :

La pauvre gardien de La Suze j'ai le seum pour lui — Quand Un Mou Rond (@IznoQuentin) 5 Janvier 2014

oh purée la boulette du gardien de la suze...#Solidarité — Elrohir Sîrfalas (@ElrohirS) 5 Janvier 2014

Ah le gardien de la Suze en a trop bu apparament. — Anfield J-13 (@guillaume_lvl) 5 Janvier 2014

Maxime Gonalons, au micro de France 3 Rhône-Alpes : "C'est toujours difficile ce genre de rencontre. On est jamais à l'abri d'un contre, on a su tout de suite réagir"

MI-TEMPS A LA MMARENA ! Lyon mène 2-1 contre La Suze, qui a été chanceux d'avoir marqué sur pénalty, alors qu'aucune occasion à leur compte. Les Lyonnais gèrent bien pour le moment, mais attention, la Suze voudra continuer à marquer en deuxième mi-temps.

42': BUT DE GRENIER ! 2-1 ! Grenier tire un coup-franc côté gauche, le gardien de La Suze se troue totalement !

40' : PENALTY POUR LA SUZE !!! TRANSFORME PAR PICHOT ! Bakary Kone a tenu le maillot d'un joueur de La Suze dans la surface

36' : Gueida Fofana se met en évidence sur une frappe excentrée, aux 25 mètres, mais ça passe largement au-dessus.

34' : Par contre, les relances sont très approximatives !

32' : Depuis quelques minutes, La Suze semble beaucoup plus agressif, et le public donne de la voix !

29' : Gomis se retourne et tente sa chance, ça passe au-dessus, c'était contré !

25' : Un joueur de La Suze semble s'être blessé à l'épaule. Leproux sort sur civière. Steven Perrot le remplace !

20' : Enorme loupé de Gourcuff. Il est à quelques mètres de but, et crochète un défenseur et le gardien de buts, et tire tranquillement à côté !

16' : Première frappe pour la Suze : Tony Daniel dévisse totalement sa frappe, qui passe dans les tribunes.

Sur le but de Gomis, l'attaquant lyonnais, en partance, est allé voir les supporters lyonnais, présents au Mans, et s'est fait hué par ses propres supporters.

10' : Les joueurs de la Suze sont hors-sujet depuis le début du match. Les Lyonnais sont largement dominateurs !

8' : Mauvais dégagement d'un défenseur de La Suze, Grenier récupère et tente sa chance, mais le gardien dégage en corner !

7' : Frappe de Lacazette ! Aux 20 mètres, l'attaquant lyonnais tente sa chance, mais ça passe un bon mètre à côté.

5' : BUT !!! OUVERTURE DU SCORE POUR LYON ! Gomis bat le gardien de La Suze, sur un ballon de Gourcuff !

3' : Les Lyonnais sont dangereux, Miguel Lopes ne trouve personne sur son centre côté droit

1' : Première occasion pour Yoann Gourcuff ! Reprise de volée hors-cadre !

C'est parti !!!!

13:48 Le stade de MMArena se remplit peu à peu. Belle ambiance en perspective

13:30 L'arbitre de la rencontre est Stéphane Jochem, arbitre de Ligue 1, Ligue 2 et National

13:25 La composition lyonnaise vient de nous parvenir : Vercoutre, comme annoncé, est titulaire pour les matchs de coupe, le reste, c'est du classique, comme quoi, Lyon a fait des coupes, un objectif important, en cas de non-qualification par voie du classement du championnat.

13:20 Image sympathique entre Jimmy Briand et les joueurs de La Suze, qui discutent ensemble.

13:20 Pendant que d'autres tiennent les paris

Clairement si la suze gagne contre Lyon, je cour a poil au milieu du terrain ! — Romane (@Romane_Lbr) 5 Janvier 2014

13:16 Du côté de Twitter, l'engouement de ce match semble être plutôt bon :

je vais voir la suze-lyon au mmarena, mdr — »» (@margotbtr) 5 Janvier 2014

Bon bah cette après-midi c'est la suze contre Lyon!!! #Mmarena — Sarah (@Sarahdvx) 5 Janvier 2014

Cette aprem' devant La Suze - Lyon et vu les surprises hier, on peut y croire. — KevinDvst (@KevDavoust) 5 Janvier 2014

13:10 Il y a un bon quart d'heure, les deux équipes étaient en repérage-terrain :

13:07 Du côté des organisateurs de la rencontre, le président de La Suze FC a appelé aux fans de football de la région d'acheter leurs places pour le billet, où on attend près de 20 000 spectateurs.

13:01 Lyon est tourmenté dans un mercato hivernal, qui reste d'être compliqué : Maxime Gonalons risque de quitter le club, alors que Bafé Gomis devrait, soit partir cet hiver, soit partir cet été.

12:57 Rémi Garde, en conférence de presse : « On dira bien sûr que c’est un match facile. Mais on peut aussi le considérer comme un match piège. Ce sera la fête. La Suze va être dans la peau du challenger et elle n’aura rien à perdre. On est très méfiant devant ce genre d’opposition et on va essayer de faire les choses sérieusement. Gérald Baticle est allé la superviser et je veux qu’on s’appuie sur nos points forts et qu’on soit extrêmement vigilant sur ses actions offensives. »

12:53 La Suze FC est un club de DH, 7ème de la Division d'Honneur du Maine. L'exploit va-t-il se faire contre les 10ème de Ligue 1?

12:40 Le match aura lieu dans l'ancien stade du FC Mans, MMArena, actuellement rétrogradé, en Division d'Honneur, suite à des difficultés financières.

12:35 Bonjour à tous et à toutes pour ce LIVE de Coupe de France, entre La Suze FC, club de Division d'honneur, et l'Olympique Lyonnais (L1), qui part, archi-favori de cette confrontation. Mais attention, la Coupe de France est un coupe à exploit !