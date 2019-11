Ronaldo, une surprise ?

Un deuxième couronnement mondial

Après 2008, époque ou CR7 évoluait à Manchester United, Cristiano Ronaldo a donc enfin remporté son deuxième Ballon d'Or. Depuis 5 ans qu'il l'attendait. Il faut dire que le Portugais avait prévu le coup : il était présent à la cérémonie pour la première fois depuis son dernier sacre, preuve de sa confiance absolue en sa victoire.

Bien que CR7 était favori ce soir, Lionel Messi et Franck Ribéry, ses concurrents du soir, avaient de sérieux arguments à faire valoir. Le lutin argentin a l'impact mental que l'on connait sur son club du Barca et son équipe nationale, l'Argentine et Ribéry, vainqueur de tous les trophées possibles et inimaginables cette année aurait pu concurrencer les Lusitanien.

Seulement, à la fin, il ne doit en rester qu'un et force est d'admettre qu'au niveau individuel, Ronaldo à porté le Real Madrid sur ses épaules cette saison. Autant voire moins que son équipe nationale, qu'il maintient à bout de bras depuis maintenant plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui a éliminé tout seul la Suède en barrages de la Coupe du Monde.

Chaque Ballon d'Or est controversé et cette année, il le sera encore. A Ronaldo de nous prouver sur le terrain lors de cette année 2014, qu'il mérite cette récompense pour, pourquoi pas, espèrer briguer son troisième Ballon d'Or début 2015. En attendant, Ronaldo doit faire rêver les fans merengue en permettant au Real de remporter un trophée cette saison, pourquoi pas la Decima et, surtout, réussir la Coupe du Monde cet été. Le programme est chargé, d'autant plus que Messi et Ribéry seront toujours là, en embuscade.

L'équipe type FIFA de l'année