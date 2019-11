Le PSG s'impose dans le money-time !

Javier Pastore n'avait plus marqué depuis près d'un an...

Première période assez molle avec une domination stérile des hommes de Laurent Blanc, 69% de possession de balle pour le PSG contre 31% seulement pour Bordeaux, beaucoup d'imprécisions de part et d'autres, comme en témoigne le contrôle manqué d'Ibrahimovic à la 24e minute de jeu. De l'autre côté, les Bordelais n'ont pas démérité une seule seconde et ont su mettre à mal Salvatore Sirigu, alerté notamment à la 21e minute suite à un coup-franc bien frappé de Diego Rolan. Mais c'est bien Javier Pastore qui est parvenu à ouvrir le score juste avant la mi-temps. En effet, suite à un beau service de Lucas dans la surface de réparation, Javier Pastore a su armer sa frappe et tromper Carasso. L'argentin n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 avril 2013 avec le Paris Saint-Germain ..