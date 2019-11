L'équipe-type Ligue 1 2013 : les résultats

L'équipe type :

Cette équipe, organisée en 4-3-3 présente des incontournables. J'ai nommé : Vincent Enyeama et Zlatan Ibrahimovic. Le premier et le dernier rempart de cette équipe. Inutile d'expliquer leur présence. Le Suèdois est entouré de son compère parisien Cavani, très précieux dans le repli défensif et les caviars à répétition et du lyonnais Alexandre Lacazette, capable de se sortir des situations grâce à ses dribbles. Pour alimenter ce trio, Rodriguez. Le Colombien ravageur de l'AS Monaco. Sa qualité sur coup-franc peut également faire des miracles. Première ligne de défense constituée d'un duo qui se connait bien : Matuidi et Motta. Permettant à une équipe de jouer avec 6 défenseurs mais également deux attaquant en soutien, ils sont indispensables. En défense, trois parisiens. Logique pour la meilleure défense du pays. Maxwell, indétrônable, Silva, le brésilien irremplaçable et... Van Der Wiel! Malgré un début d'année raté, le Néerlandais s'installe désormais comme titulaire en puissance. A leurs côtés : Djilobodji : le véloce nantais qui s'impose comme une valeur sûre en L1.

Le coach :

Laurent BLANC

Le combat fut serré pour Laurent Blanc. Il décroche la timbale avec seulement 3 votes d'avance sur Michel Der Zakarian, le manager nantais. Une récompense obtenue sur la deuxième partie de saison. Laurent Blanc a en effet pris Paris cet été et en a fait une machine à gagner. Il a reussi à gérer les égos et a associer Zlatan et Edinson. Une première place à mi-saison... What else ?

L'équipe bis :

Le gardien du temple parisien passe devant Guillermo Ochoa, fantastique avec Ajaccio. Il est protégé par Cissokho le nantais, une charnière composée de N'Koulou et de Kjaer, gage de solidité et Lucas Digne, dont la place dans le XI paraît contestable. Devant eux, un axe nord-sud : Lille et Monaco. Mavuba et Moutinho font la paire en doivent épauler Valbuena, le lutin marseillais. Hamouma et A.Awey alimentent en ballon Djordjevic, autre surprise. Falcao ne vous convainct décidément pas.

Le flop de l'année :

Jean FERNANDEZ

Mais alors ? Au milieu de tous ces grands du foot français, qui fait tâche? Qui sera vilipendé par les supporters? Jean Fernandez ! Non content d'avoir envoyé Nancy en L2 après l'avoir séparé de son meilleur joueur (Mollo), Fernandez est venu à Montpellier, histoire d'essayer de reléguer le club. Alors qu'il était en bonne voie de réussir ce tour de force, son président à dit stop.

