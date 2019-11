Live FC Nantes - OGC Nice, le match en direct (Coupe de la Ligue)

Merci à tous de nous avoir suivi pour un live très riche et complet. On espère que vous avez appéciez ce moment en notre compagnie sur VAVEL FRANCE ! Bonne soirée à tous ! Vive le foot !

Dans le dernier carré de la #CDL, @StadeFrance prépare toi, le mur jaune pourrait bien débarquer chez toi ! #FCNOGCN — Thomas (@thomas_prouteau) 15 Janvier 2014

90+3' : ET C'EST TERMINE ! LE FC NANTES SE QUALIFIE POUR LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DE LA LIGUE AU DEPEND DE L'OGC NICE (4-3) AU TERME D'UN MATCH RICHE EN REBONDISSEMENTS ! QUEL SCENARIO !

90+2' : Eric Bauthéac semble s'être blessé au genou gauche...

90+1' : Les Niçois sont installés dans le camp du FCN en cette fin de match !

90' : On est entré dans le temps additionnel

89' : LA CHAUDE ACTION encore une fois pour l'OGC Nice qui pousse en cette fin de match !

89' : 3 minutes de temps additionnel

86' : C'EST INCROYABLE ! LA FRAPPE DE SERGE GAKPE QUI FINIT AUX FONDS DES FILETS ! CA FAIT 4-3 ! QUEL SCENARIO ! LA BEAUJOIRE EXULTE !

85' : BUUUUUT DE DARIO CVITANICH POUR UN DE SES PREMIERS BALLONS ! COACHING GAGNANT POUR CLAUDE PUEL ! CA FAIT 3-3 ! ET IL RESTE 5 MINUTES DE JEU !

83' : Sortie du jeune prometteur Bruls, qui cède sa place à l'attaquant niçois Dario Cvitanich

81' : Et il reste désormais un peu moins de 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire de ce match.

78' : Sortie d'Alexy Bosetti pour une entrée de Neal Maupay !

76' : ET LE BUUUUUT DE VIZCARRONDO QUI REDONNE L'AVANTAGE A NANTES ! QUEL MATCH ! Trebel sert magnifiquement le vénézuelien qui marque d'une tête, seul face au but.

74' : QUELLE OCCASION avec le coup-franc niçois qui attérit sur la barre transversale du portier nantais !

71' : ET LE BUUUUUT DE KOLODZIEJCZAK QUI TROMPE REMY RIOU D'UNE BELLE TETE ! CA FAIT 2-2 !

70' : Lucas Deaux ne fait de ca-Deaux à Alexy Bosetty en lui rentrant fort dedans. Coup-franc à suivre.

69' : Fin d'une longue disette pour l'attaquant du FCN.

Djordjevic n'avait pas marqué depuis la victoire à Bordeaux, le 10 novembre... #FCNOGCN — Alex Hnk (@AlexHNK) 15 Janvier 2014

67' : Il reste 20 grosses minutes aux Aiglons pour tenter de revenir au score.

65' : Changement pour l'OGC nice avec la sortie de Fabrice Abriel qui cède sa place à Eric Bauthéac

64' : Choc impressionant à voir entre Palain et Audel. Ce dernier, touché au genou gauche, se relève en boitant.

61' : Adrien Trebel est tamponné sur le côté droit de l'attaque nantaise. Il se relève, coup-franc intéressant à suivre pour les Canaris.

59' : Alors que la pluie redouble d'intensité ici à la Beaujoire

57' : On dirait que les supporters Canaris sont aux anges !

"But Nantais" - Prenez un @SergeGKP - Laissez le provoquer comme il aime - Mettez #Djordjevic dans la surface Et voila! #FCNOGCN — Token (@Fayetoken) 15 Janvier 2014

55' : L'OGC Nice semble désemparé et les Nantais sont dans une totale confiance. Attention attention.

53' : Les Canaris ont renversé la situation en cinq minutes et ce sont bien eux qui sont provisoirement qualifiés pour les 1/2 finale de la CDL.

51' : ET LE BUUUUUUUT ! LE FC NANTES REPREND L'AVANTAGE ! ON REPREND LES MEMES ET ON REFAIT L'ACTION ! Serge Gakpé sert parfaitement Djordjevic qui, renard des surface qu'il est, arrive à lever son pied en l'air et à mettre le ballon dans les buts !

47' : ET LE BUUUUUUUT ! EGALISATION DU FC NANTES PAR SON ATTAQUANT FILIP DJORDJEVIC ! Beau mouvement entre Gakpé et Djordjevic dans la surface de réparation et c'est l'attaquant du FC Nantes qui parvient à faire rentrer le ballon aux fonds des filets. LE MATCH EST RELANCE !

45' : Et c'est reparti à la Beaujoire pour 45 minutes ..... ou plus !

Sortie à la mi-temps de Bessat qui cède sa place au natif niçois, Johan Audel.

Les deux formations font leur retour sur la pelouse. La seconde période va pouvoir débuter.

Le point sur les 1/4 de finale de la CDL :

Mercredi 15 janvier 2014

MT : La joie de Didier Digard après son ouverture du score en faveur du Gym.

C'est la pause a la Beaujoire, le Gym mène 1-0 grâce à Captain #Digard sur coup-franc #FCNOGCN #CDL pic.twitter.com/b1n4XiAIZ3 — OGC Nice (@ogcnice) 15 Janvier 2014

45' : C'EST LA MI-TEMPS A LA BEAUJOIRE ! L'OGC Nice a su faire la différence par l'intermédiaire de Didier Digard sur un coup-franc ultra puissant à la 17e minute de jeu. Cependant, les Nantais se sont procurés de réelles occasions en toute fin de première période. Tout reste à faire.

44' : ET nouvelle occasion pour Nantes avec la tête de Djordjevic sur corner, bien boxée par Veronese. C'était moins une !

43' : Contre-attaque des Canaris, Gakpé lance Dkordjevic mais ce dernier manque de quelques centimètres le ballon de ses pieds.

41' : Duel entre Djordjevic et Veronese mais c'est le portier niçois qui effectue une excellente sortie dans les pieds de l'attaquant nantais.

40' : Le FCN perd beaucoup de ballons en cette fin de première période. Attention à ne pas se faire surprendre.

38' : A moins de 10 minute de la mi-temps, c'est les Nantais qui ont repris la domination de ce match.

36' : Le latéral droit nantais Cissokho est un des seuls joueurs du FCN à se montrer dangereux, de par ses montées intéressantes et constructives sur son côté droit

31' : Cafouillage dans la surface de réparation niçoise avec un superbe centre de Cissokho mais deux joueurs nantais se sont gênés

29' : Le rythme de jeu du match est légèrement redescendu

27' : Défense très sereine de l'OGC Nice pour le moment

26' : Les supporters nantais visiblement agacés par l'arbitre du match, Tony Chapron

22' : Le FC Nantes a repris la domination du match depuis l'ouverture du score de Didier Digard.

21' : Tacle de Trebel sur le niçois Abriel, touché à la cheville gauche mais qui parvient à se relever

19' : Les Nantais tentent de réagir avec deux oup-francs consécutifs qui n'aboutissent pas.

17' : BUUUUUUUT DE DIDIER DIGARD SUR UN COUP-FRANC PUISSANT ! CA FAIT 1-0 POUR LE GYM ! Après avoir stoppé un coup-franc de Bruins, Rémy Riou ne peut rien faire face à la lourde frappe du capitaine azuréen Didier Digard.

15' : Et c'est très bien tiré par Bruins mais Riou est présent pour écarter le danger.

14' : Sévère tacle du défenseur droit nantais sur Bosetti, parti tout seul dans l'axe. Coup-franc intéressant à suivre, plein axe.

12' : Les Canaris ont la possession du ballon et cherchent à balancer le ballon vers l'avant

11' : La Beaujoire n'est vraisemblablement pas remplie ce soir, mais les ultras nantais donnent de la voix !

Banderole de la BL : Votre programmation vide le stade...les ultras l'animent...qui fait du mal au football ?" Dans ta face Thiriez #FCNOGCN — AnthoTheMafioso (@AnthonyCabanas) 15 Janvier 2014

8' : Première alerte pour le portier niçois sur une lourde frappe de Bessat, qui s'était retrouvé seul dans la surface de réparation

7' Pas mal d'intensité et d'envie après quelques minutes de jeu.

6' : Appel de Djordjevic dans la surface de réparation, finalement signalé en position de hors-jeu

5' : Très haut pressing de l'OGC Nice en ce début de match

C'est finalement Luca Vérenose qui débute la rencontre à la place de @D_Ospina1 — OGC Nice (@ogcnice) 15 Janvier 2014

3' : Premier corner à suivre pour le FCN suite à une belle percée de Cissokho

1' : Première frappe du match à mettre à l'actif de Mendy qui passe au-dessus de la transversale de Rémy Riou.

0' : Les Nantais donnent le coup d'envoi de ce quart de finale !

Avant-match : Quelques courageux supporters du Gym ont fait le déplacement à Nantes !

Les supporters du Gym sont a la beaujoire #IssaNissa pic.twitter.com/TfjUzZZlb0 — OGC Nice (@ogcnice) 15 Janvier 2014

Avant-match : Les deux formations pénètrent sur la pelouse de la Beaujoire !

Rémy Riou : "Il y a une place en demi-finale en jeu. Tout le monde en est conscient. On peut vivre une très belle saison. Il va falloir être très costaud. A nous de retrouver nos valeurs en solidaire pour passer. Nous avons à coeur de bien faire."

Avant-match : Les pronostics sont de sortie !

Ce soir Filip va planté un triplé ! #FCNOGCN #CDL — JordanG (@JordanGuerchet) 15 Janvier 2014

Avant-match : Le 5 janvier dernier, Nantais et Niçois s'affrontaient à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France, à la Beaujoire. Et c'est le club azuréen qui est parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Le match de ce soir, comptant, on le rappel, pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue, sonnera donc comme un air de revanche pour les Canaris.

Avant-match : A noter que Valentin Eysseric, Jérémy Pied, Mathieu Bodmer et Nemanja Pejcinovic remplissent l'infirmerie du Gym. Côté Nantais, c'est Papy Djilobodji qui n'est pas sur la feuille de match, suspendu.

Avant-match : Le banc niçois : Veronese, Albert, Gomis, G. Puel, Maupay, Cvitanich, Bauthéac

Avant-match : COMPO DE L'OGC NICE : Ospina- Palun, Genevois, Kolodziejczak, Amavi- Mendy, Digard- Bruins, Abriel, Brüls- Bosetti

Avant-match : Le banc nantais : Dupé, Djidji, B.Touré, Bedoya, Audel, Aristeguieta, Ban

Avant-match : COMPO du FC NANTES : Riou- Cissokho, Vizcarrondo, Cichero, Alhadur- Trébel, Deaux- Gakpé, Veretout, Bessat- Djordjevic.

Avant-match : Quand les supporters niçois simulent le match sur FIFA ! Coup d'envoi dans un peu plus d'une heure.

#FCNOGCN pic.twitter.com/NOrCXsDVNm — Forza Bosetti (@ForzaBosetti) 15 Janvier 2014

Avant-match : Les Aiglons ont quant à eux concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de Rennes et pointent à la 14e place du classement de Ligue 1, à huit points des places européennes.

Avant-match : Pour parler de l'état de forme des Canaris, ils ont remporté le premier match de la phase retour du championnat de Ligue 1, au dépend du FC Lorient grâce à un unique but de Bangoura en fin de match. Les hommes de Michel Der Zakarian recollent donc à la 6e place du classement de Ligue 1 avec un total de 32 points.

Avant-match : La Beaujoire ne devrait pas faire le plein ce soir, pour cause d'un horaire prématuré et d'un match joué en semaine

[#FCNOGCN]: La faible affluence prévue ce soir (entre 13 000 et 15 000 supporters attendus) s'explique par le jour et l'horaire du match. — #TeamFCN Officiel (@TeamFCN) 15 Janvier 2014

Avant-match : La première équipe a avoir décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue est le PSG, après avoir battu les Girondins de Bordeaux sur leur pelouse hier soir (1-3).

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour le live du match entre le FC Nantes et l'OGC Nice . Vous aurez l'occasion de suivre en notre compagnie l'avant-match, accompagné bien évidemment de l'intégralité de la rencontre, minute par minute. Coup d'envoi à 18h45.