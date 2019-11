Terminé : Multiplex Ligue 1, revivez le multiplex de la 21ème journée

CE LIVE EST MAINTENANT TERMINE ! Merci à vous de l'avoir suivi, nous espérons que vous avez pris plaisir à le suivre. Rendez-vous très bientôt sur VAVEL France pour vivre de nouvelles émotions. Très bonne soirée à vous.

21h57 : Enfin, Rennes et Evian se sont quittés sur un match nul et vierge sans grand relief.

21h56 : Surprise à Armand Cesari où Bastia bat Bordeaux 1-0, dans un match au léger avantage des Girondins. Hoarau a joué toute la seconde période.

21h55 : Nice s'impose avec réalisme contre Ajaccio 2-0, le score ne reflète pas la physionomie du match vu que Ajaccio s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu.

21h54 : Sochaux s'approche de la Ligue 2 en s'inclinant 0-2 contre Montpellier. Ayant joué à 10 contre 11 pendant presque une heure, les joueurs d'Hervé Renard se sont une nouvelle fois inclinés et se voient à 10 points de Montpellier qui réalise une bonne opération ce samedi.

21h53 : Lorient se relance et réalise une bonne opération en battant 2-0 Guingamp au terme d'un match maîtrisé. Jouffre et Aliadière en début de match ont permis aux Merlus de s'assurer les trois points.

21h52 : Analysons dorénavant rapidement les différents résultats match par match.

21h51 : Les cinq matchs étant terminés, voici les scores :

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-2 Montpellier

Nice 2-0 Ajaccio

Bastia 1-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

C'EST FINI SUR TOUS LES STADES !

21h49 : LE BUT DE DARIO CVITANICH POUR NICE ! L'attaquant Aiglon confirme la victoire de son équipe en lui permettant de mener 2-0. C'est dommage pour Ajaccio, toujours dernier qui voit s'envoler l'espoir d'un match nul. La Ligue 2 s'approche de plus en plus...

21h48 : Sur les différentes pelouses, nous sommes dorénavant dans le temps additionnel.

21h47 : FRAPPE DE ROMAIN ALESSANDRINI ! Sur coup-franc, le ballon est contré.

21h46 : A Sochaux, les supporters font grise mine. La perspective de la Ligue 2 plonge dans la tristesse tout le bassin Sochalien.

21h44 : Pour Guingamp et Sochaux, la défaite est inéductable. Ajaccio et Bordeaux peuvent arracher le nul. Rennes et Evian peuvent eux décrocher la victoire. Voici les enjeux à l'aube du temps additionnel.

21h42 : Bordeaux est mené par Bastia, la semaine catastrophe continue après l'élimination cette semaine en Coupe de la Ligue face à Paris (1-3).

21h40 : OCCASION POUR L'ACA ! Eduardo, l'attaquant Ajaccien loupe une nouvelle occasion de but. Ce n'est pas son soir.

21h39 : Si le score en restait là, Sochaux accuserait dorénavant 10 points de retard sur Montpellier, la première équipe non reléguable avant cette rencontre. Les espoirs de maintien s'anéantissent de matchs en matchs, un électrochoc est urgent.

21h38 : Moins de dix minutes dans le temps réglementaire sur les différents stades. Les équipes menées vont tout donner pour l'emporter.

21h37 : A la veille du choc contre Nantes, Paris "fête" aujourd'hui le premier anniversaire de la mort de l'adjoint de Carlo Ancelotti. Alphonse Aréola, prêté à Lens, ne l'oublie pas.

1 an déjà que Nick Broad nous a quitté. Une pensée à lui et toutes sa famille. pic.twitter.com/cm9z9wxczZ — Alphonse Areola 16 (@AreolaOfficiel) January 18, 2014

21h35 : L'ERREUR DE MENDY ! Dario Cvitanich frappe pour Nice, obligeant Ochoa à se détendre. Nampalys Mendy arrive et se loupe devant le but vide. Toujours 1-0 pour les Aiglons.

21h34 : A un peu moins d'un quart d'heure de la fin des matchs, voici un score flash avec seul six buts et seulement un lors des deuxièmes périodes.

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-2 Montpellier

Nice 1-0 Ajaccio

Bastia 1-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

21h32 : LE POTEAU D'EVIAN TG ! Benoît Costil est sauvé par son montant.

21h31 : LE BUT CRUEL DE MONTPELLIER ! SIAKA TIENE FAIT S'ENVOLER LES DERNIERS ESPOIRS SOCHALIENS, QUI SONT REDUITS A 10 ! MONTPELLIER MENE DONC 2-0 A BONAL.

21h30 : Sur les dix derniers matchs, Guingamp n'a marqué que trois fois. Et dire que les joueurs de Jocelyn Gourvenec étaient cinquième il n'y a pas si longtemps...

21h29 : Dans le derby breton, Guingamp a la possession mais Lorient défend calmement et tactiquement. Les occasions sont rares.

21h28 : A part à Rennes, le rythme des matchs de calme.

21h28 : Le but de Christian Brülls devrait être accordé à Memo Ochoa si l'on en suit les images.

21h27 : Il ne reste plus que 20 minutes sur les terrains.

21h26 : La domination rennaise se confirme...

70' : Ça chauffe devant les buts de #Laquait ! Les Roses n'arrivent plus à se dégager de vagues bretonnes qui reviennent sans cesse #SRFCETG — ETG FC (@etgfc) January 18, 2014

21h25 : La première date avancée pour rejouer le match Marseille-Valenciennes serait le mercredi 29 janvier. Mais ce ne sont que des suppositions.

21h24 : QUELLE OCCASION POUR BASTIA ! Raspentino puis Boudebouz ont obligés Carasso à prouver son talent. Toujours 1-0 pour les Bleus.

21h23 : Rennes pousse de plus en plus face à l'Evian TG.

21h22 : Kazri sauve finalement son camp et dégage.

21h21 : QUEL ARRET DE JEAN-LOUIS LECA ! Hoarau avait réalisé une énorme frappe ! Corner pour Bordeaux.

21h20 : Toujours aucun but en presque vingt minutes de jeu dans la seconde période.

21h18 : Ryan Boudebouz est sorti pour Bastia.

21h17 : Après un quart d'heure dans la seconde période, place au tour des stades :

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-1 Montpellier

Nice 1-0 Ajaccio

Bastia 1-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

21h15 : LA PARADE DE DAVID OSPINA ! Le gardien Colombien anéantit les espoirs de but d'Edouardo.

@MontpellierHSC se dirige vers sa première victoire à l'extérieur. Enfin.#ligue1#foot — sterne jean-bernard (@jb_sterne) January 18, 2014

21h14 : Des problèmes de percussion à Sochaux se font ressentir. Les Lionceaux ont du mal à percer les différentes "lignes" Montpelliéraines. Et, jouants à 10, sont toujours menés 0-1.

21h13 : Hoarau rappelle à ses bonnes heures qu'il est un bon joueur de tête. Mais Bastia mène toujours 1-0 contre Bordeaux.

21h12 : Deux joueurs de l'OM s'affrontent ce soir à Rennes. Foued Kadir (Rennes) reçoit Pape Sougou (Evian TG). Les deux joueurs sont prêtés par le club Phocéen.

21h09 : Dans le derby breton, Lorient conserve son avantage 2-0 en gérant et laissant le ballon aux Guingampais.

21h08 : Ajaccio s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu.

Nouveau but refusé pour l'ACA, nouveau hors-jeu d'Eduardo #OGCNACA — AC Ajaccio (@ACAofficiel) January 18, 2014

21h06 : FRAPPE DE DARIO CVITANICH POUR NICE ! Mais elle n'est pas cadrée.

21h05 : Sochaux s'enfonce en Ligue 2 sauf si Hervé Renard arrive à trouver la formule magique d'ici à fin mai. Mais il ne faut pas trop tarder...

21h03 : Sortie sur blessure de Chaigneau remplacé par Baptiste Reynet, ancien gardien de Dijon.

21h03 : Francis Gillot est vexé du score de 0-1, qui ne reflète pas la première période, à l'avantage des Bordelais.

21h02 : A Bastia, Poko est remplace par Hoarau pour Bordeaux.

21h02 : Romain Alessandrini est rentré pour Rennes.

21h01 : Deux petites statistiques : Evian n'a jamais gagné un match de Ligue 1 en janvier et Rennes a toujours pris un but à domicile contre Evian.

C'EST REPARTI AU MOUSTOIR (LORIENT), A BONAL (SOCHAUX), A L'ALLIANZ RIVIERA (NICE), A ARMAND CESARI (BASTIA) ET AU STADE DE LA ROUTE DE LORIENT (RENNES).

21h00 : Les cinq matchs vont recommencer dans quelques secondes.

20h59 : Lorient tentera de garder son avantage contre Guingamp ; Sochaux esseyera le tout pour le tout à 10 contre 11 face à Montpellier pour accrocher le point du match nul et pourquoi pas une victoire ; Nice aura pour objectif de poursuivre son réalisme ; Bordeaux tentera de sortir du traquenard corse et enfin Rennes et Evian TG tenteront de se départager.

20h57 : De retour pour vous proposer cette seconde période aux multiples enjeux.

20h51 : Nous vous laissons souffler un petit peu lors de ces mi-temps.

20h48 : Profitons de cette pause pour faire un tour des stades. Cinq buts pour cinq matchs en 45 minutes, un chiffre habituel en Ligue 1. Voici les scores provisoires :

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-1 Montpellier

Nice 1-0 Ajaccio

Bastia 1-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

C'est la pause a l'Allianz Riviera, le Gym mène 1-0 grâce à Christian #Bruls à la 5e #OGCNACA pic.twitter.com/WyYEOehfmt — OGC Nice (@ogcnice) January 18, 2014

MI-TEMPS SUR TOUS LES STADES !

20h46 : FRAPPE DE MONTPELLIER ! La nouvelle recrue M'Baye Niang, arrivé en provenance de l'AC Milan tente sa chance. Cros détourne en corner.

20h44 : Le gardien n°3 Lorientais, qui remplace ses supérieurs hiérarchiques indisponible est assez serein. C'est une bonne chose pour lui.

20h43 : Même sans Cissé et Landreau, Bastia peut donc remporter un match contre une grosse écurie.

20h42 : BUT POUR BASTIA ! Adama Ba permet aux locaux de mener 1-0 contre Bordeaux et de gagner une place au classement provisoire !

20h41 : Certes, celà n'a rien à voir avec le multiplex Ligue 1 mais nous vous laissons profiter de cette belle image de football en Afghanistan.

#Instantané - Match de foot dans les environs de Herat, #Afghanistan pic.twitter.com/mZperD7nAN #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2014

20h40 : Il tiendra sa place et finira le match. C'est en tout cas ce que laisse présager ses derniers mouvements.

20h39 : DAVID OSPINA AU SOL A NICE ! Dans un choc aérien, le gardien Colombien a pris un coup à la hanche. Lui qui boitait cette semaine a du mal à se relever.

20h38 : L'ancien arbitre international Joël Quiniou estime que le rouge direct est mérité.

20h36 : CARTON ROUGE POUR SOCHAUX ! Le Zambien Sinkala, qui disputait son premier match à Bonal a effectué un violent tacle en avant sur un joueur Montpellierain. Jeu dangereux, rouge direct. C'est dur pour Sochaux qui joue face à un concurrent pour le maintien, vu que Montpellier est la première équipe non-reléguable, qui perd 0-1 et qui finira donc à 10.

20h35 : Petite information transfert qui n'a rien à voir avec ce multiplex mais qui concerne un ancien pensionnaire de la Ligue 1, l'ancien Lillois puis Lyonnais Michel Bastos s'est engagé à l'AS Roma, après avoir quitté le club Qatari de Al-Ahly.

20h34 : GROSSE OCCASION POUR EVIAN ! Heureusement pour Rennes, Berigaud manque son lob.

20h33 : Le match entre Rennes et Evian TG est assez terne, le score est lui toujours nul et vierge.

20h31 : Chaque joueur a sa façon pour se remettre en forme après en choc. Certaines sont surprenantes, en témoigne cette capture d'écran.

pic.twitter.com/6TZFyPN9ON — Philippe (@saintmtex) January 18, 2014

20h30 : Deuxième rappel des scores après trente minutes de jeu. Quatre buts pour l'instant.

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-1 Montpellier

Nice 1-0 Ajaccio

Bastia 0-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

20h28 : Signalons si vous l'avez oublié la titularisation de Jordan Ayew avec Sochaux. Mais il perd comme les Lionceaux 0-1 contre Montpellier.

20h26 : CONTRE ATTAQUE DE BASTIA ! Mais le porteur du ballon est accroché. Ce sera donc un coup-franc, les Bordelais pourront se replacer.

20h25 : ENORME OCCASION POUR JEREMY ALIARDIERE ! Mais il loupe son duel avec Samassa. Le score est toujours de 2-0 pour les Merlus face à Guingamp.

20h24 : Petite statistique dans le derby breton.

2 - Lorient a marqué au moins 2 buts lors de 7 de ses 8 derniers matches en L1. Tarif. — OptaJean (@OptaJean) January 18, 2014

20h23 : Cabella cherche des solutions dans une action offensive pour Montpellier mais ne concrétise par son action par un tir ou un centre.

20h22 : Corner repoussé par la défense Haut-Savoyarde, toujours 0-0 entre les deux équipes.

20h21 : REPRISE DE LA TETE DE BAKAYOKO ! Corner pour Rennes.

20h21 : Ce qui nous fait quatres buts en vingts minutes, soit en théorie si l'on continuait sur ce rythme une soirée à 18 buts, soit 3,4 par match.

20h19 : BUT POUR MONTPELLIER ! Anthony Mounier trompe Pierrick Cros ! C'est son deuxième but de la saison. Sochaux est mené 1-0.

20h19 : Le jeu se libère à Furiani.

20h18 : OCCASION POUR BORDEAUX ! Leca est obligé de sortir dans les pieds de l'attaquant Bordelais, sinon la punition aurait été immédiate.

20h17 : Rappelons le report de Marseille-Valenciennes cet après-midi.

20h15 : Un quart d'heure de jeu, le moment de faire un rappel des scores. Trois buts pour l'instant.

Lorient 2-0 Guingamp

Sochaux 0-0 Montpellier

Nice 1-0 Ajaccio

Bastia 0-0 Bordeaux

Rennes 0-0 Evian TG

20h14 : Ce n'est pas faute d'avoir des supporters avec eux que Guingamp perd.

Parcage guingampais à bloc au Moustoir #FCLEAG pic.twitter.com/1tzlZEBp1r — Laurent Aquilo (@LaurentAquilo) January 18, 2014

20h12 : LE DEUXIEME BUT POUR LORIENT ! Kévin Monnet-Paquet concrétise la soif de victoire des Merlus ! 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu dans le derby breton contre Guingamp.

Frappe de Sertic, 12 morts. #SCBFCGB — Claude Pèze (@claudepeze) January 18, 2014

20h11 : FRAPPE DE GREGORY SERTIC POUR BORDEAUX ! Mais elle s'envole bien au dessus des cages de Leca.

20h10 : Le community manager d'Ajaccio résume le début de match face à Nice du point de vue corse.

10 minutes de jeu, l'ACA est mené au score sur la seule occasion niçoise, un coup de pied arrêté. Quel dommage après une entame ambitieuse — AC Ajaccio (@ACAofficiel) January 18, 2014

20h07 : BUT POUR LORIENT ! Frappe croisée de Yann Jouffre ! C'est mérité au vue du début de match des Merlus. Celà fait donc 1-0 pour les joueurs de Chrisitian Gourcuff !

20h07 : Il y a quelques secondes, Claudie Beauvue a manqué une tête qui aurait pû terminer dans les filets Lorientais. C'était dû à une mauvaise entente avec son coéquipier Mustapha Yatabaré.

20h06 : Ce soir, les matchs sont partis sur un bon rythme, c'est assez agréable mais espérons que celà continue.

20h05 : BUT POUR NICE ! Christian Brülls permet aux Aiglons de mener 1-0 sur un coup-franc !

20h05 : COUP FRANC POUR NICE ! Il est excentré à l'angle de la surface.

20h04 : Lorient enchaîne les passes devant la surface Guingampaise. Difficile début de match pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec qui ne voient pas le ballon.

20h03 : LE MANQUE INCROYABLE D'EDOUARDO POUR AJACCIO ! Ospina peut souffler !

20h02 : FRAPPE D'ALAIN TRAORE POUR LORIENT ! Mais elle s'envole.

20h02 : OCCASION POUR NICE ! Une faute est sifflée et un coup-franc sera tiré pour les Aiglons.

20h01 : Jérôme Rothen, qui a décidé d'arrêter sa carrière s'est fait applaudir longuement par le public d'Armand Césari lorsqu'il a donné le coup d'envoi fictif.

20h00 : Un rappel des scores est prévu tous les quarts d'heures.

C'EST PARTI SUR TOUTES LES RENCONTRES !

Avant-matchs : Nous vous rappelons notre dispositif : vous pouvez réagir avec nous sur Twitter aux matchs en utilisant les mots-dièses #EAGFCL (pour le match Guingamp-Lorient), #SRFCETG (Rennes-Evian TG), #OGCNACA (Nice-Ajaccio), #FCSMMHSC (Sochaux-Montpellier) et #FCBSCB (Bordeaux-Bastia). Nous publierons quelques tweets durant ce direct.

Avant-matchs : Toutes les équipes sont sur les pelouses, prêtes à débuter les matchs !

Avant-matchs : Et pour conclure, la dixième et dernière composition, voici celle de Bastia. A noter les absences de Landreau et de Cissé.

#SCBFCGB La compo bastiaise : Leca - Diakité - Squillaci - Romaric - Harek - Yatabaré - Cahuzac - Ba - Krasic - Ilan - Raspentino — SC Bastia (@s_c_bastia) January 18, 2014

Avant-matchs : Enfin, cinquième et dernier des matchs du multiplex, qui nous servira également de fil rouge, la rencontre Bordeaux-Bastia. Voici le onze des Aquitains :

Les 11 face à @s_c_bastia : Carrasso - Mariano, Henrique, Sané, Orban - Obraniak, Sertic, Poko, NMB - Rolan, Saivet #SCBFCGB — FCGirondins Bordeaux (@girondins) January 18, 2014

Avant-matchs : Et voici celle des visiteurs :

Composition de l'En Avant : Ndy Assembé, M.Pereira, Kerbrat, Sorbon, Lévêque, Mathis, Sankharé, Giresse, Langil, Beauvue, Yatabaré #FCLEAG — En Avant de Guingamp (@EAG_Officiel) January 18, 2014

Avant-matchs : Un des deux matchs qui nous servira de fil rouge, le derby breton Lorient-Guingamp. Voici la composition des locaux :

Le 11 du #FCL: Chaigneau, Gassama, Ecuele Manga, Lautoa, Guerreiro, Jouffre, Bourillon, Traoré, Monnet-Paquet, Aliadière, Aboubakar. #FCLEAG — FC LORIENT Officiel (@FCLorientOff) January 18, 2014

Avant-matchs : Troisième match, Sochaux-Montpellier. Voici les deux compositions :

#FCSMMHSC la feuille de match est sortie ! pic.twitter.com/WVltGiwzJ8 — MHSC (@MontpellierHSC) 18 Janvier 2014

Avant-matchs : Et voici celle de leurs adversaires corses :

#OGCNACA La compo: Ochoa, Hengbart, Tonucci, Zubar, Dielna, Faty, André, Mostefa, Cavalli, Lasne, Eduardo — AC Ajaccio (@ACAofficiel) January 18, 2014

Avant-matchs : Dans le match qui oppose Nice à Ajaccio, voici la composition des Aiglons :

Le 11 du Gym : Ospina - Puel, Genevois, Gomis, Kolo - Digard, Mendy, Abriel - Bruls, Maupay, Cvitanich #OGCNACA — OGC Nice (@ogcnice) January 18, 2014

Avant-matchs : Voici celle de leurs adversaires Haut-Savoyards.

#SRFCETG La compo haut-savoyarde ! #ETGFC pic.twitter.com/qpbmwy9sxQ — ETG FC (@etgfc) January 18, 2014

Avant-matchs : Place maintenant aux compositions ! Voici celle de Rennes qui affrontera Evian.

Le 11 rennais face à Évian TG. #SRFCETG pic.twitter.com/tt0dbo8wBO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 18, 2014

Avant-matchs : Dernier des cinq matchs que nous vous commenterons, la rencontre Rennes-Evian TG avec une équipe d'Evian qui est passée à côté de la trappe mercredi en Coupe de la Ligue avec une défaite 3-1 face à l'équipe de Troyes.

Avant-matchs : Nous suivrons également le match de la peur entre Sochaux, 19ème et Montpellier,17ème. Montpellier essayera de s'éloigner de la zone rouge et Sochaux tentera de remporter son troisième match de la saison. Nous suivrons aussi Nice-Ajaccio avec une équipe de Nice revancharde après sa défaite en Coupe de la Ligue 3-4 contre Nantes.

Avant-matchs : Hoarau a d'ailleurs joué cette semaine en Coupe de la Ligue, un match que Bordeaux a perdu 1-2 contre Paris.

Avant-matchs : L'autre match que nous suivrons en fil rouge sera la confrontation Bordeaux-Bastia. Les deux clubs ont engagés deux nouvelles recrues, tous deux ex-attaquants de l'équipe de France, Guillaume Hoarau (Bordeaux) et Djibril Cissé (Bastia). Le premier devrait jouer alors que le second est blessé. Voici une petite infographie sur les motivations des deux hommes :

Avant-matchs : Le match aller entre ces deux équipes s'était soldé par une victoire 2-0 des locaux. Voici le résumé de ce match en vidéo :

Avant-matchs : Passons maintenant aux matchs. Deux des cinq qui se disputeront ce soir nous servirons de fil rouge. Tout d'abord, le derby breton entre Lorient et Guingamp. La première équipe est 11ème, la seconde 12ème. Voici quelques statistiques sur les confrontations entre ces deux équipes :

Avant-matchs : Voici d'ailleurs le classement actuel. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver ce classement à tout moment sur notre site.

Avant-matchs : Cet après-midi d'ailleurs, l'Olympique de Marseille devait recevoir Valenciennes et avoir une bonne occasion de revenir à 5 points de la Ligue des Champions et à deux points de la quatrième place. Celà n'a pas été le cas car le match a été reporté.

Avant-matchs : Avant de commencer de présenter les matchs, rappelons la victoire de Saint-Etienne sur Lille vendredi soir 2-0.

Avant-matchs : Si c'est le premier direct que vous suivez sur VAVEL France, sachez que la page internet de ce live se réactualise automatiquement chaque minute mais que vous pouvez également le réactualiser au moment où vous le souhaitez.

Avant-matchs : Il va de soit que vous pourrez également commenter ce match via le module Facebook ci-contre comme c'est le cas pour chacun de nos articles.

Avant-matchs : Vous pouvez réagir sur Twitter aux matchs en utilisant les mots-dièses #EAGFCL (pour le match Guingamp-Lorient), #SRFCETG (Rennes-Evian TG), #OGCNACA (Nice-Ajaccio), #FCSMMHSC (Sochaux-Montpellier) et #FCBSCB (Bordeaux-Bastia). Nous publierons quelques tweets durant ce direct. Mais pour avoir plus de chances d'être insérés dans notre live, identifiez @VAVEL_France sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Avant-matchs : Tous les matchs débutent à 20 heures comme c'est désormais le cas depuis maintenant deux saisons pour un souci de diffusion télévisée. Auparavant, Orange Sports diffusait un match le samedi soir à 21h et pour ne pas lui faire d'opposition, les autres matchs étaient à 19h. Dorénavant, avec l'arrivée de beIN Sports, Canal+ diffuse un match à 17h et le multiplex est à 20h.

Bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce nouveau multiplex de Ligue 1 sur VAVEL France que nous espérons plein d'émotions. Ce soir, cinq matchs se jouent pour le compte de la 21ème journée. Lorient reçoit Guingamp, Sochaux accueille Montpellier, Ajaccio se déplace à Nice, Bastia sera au stade Chaban Delmas pour affronter Bordeaux et enfin, l'Evian TG est dans la préfecture bretonne, Rennes. Vivez ces cinq matchs en direct et en intégralité sur VAVEL France.

