Le Bayern commence très mal et se fait balayer !

Énorme surprise cette après-midi à la Red Bull Arena où les bavarois ont été balayés par des autrichiens qui ont déroulés leurs jeu pendant les 90 minutes.

Pep Guardiola avait osé dans la composition, sans Lahm, Ribéry, Robben ou encore Schweinsteiger sur la feuille de match, le catalan avait choisit de faire jouer les munichois avec trois défenseurs centraux : Boateng-Martinez-Dante, Alaba a évolué bien plus haut et en l'absence de Franck Ribéry l'autrichien n'a pas eu la percussion habituelle. De même pour Shaqiri et Götze qui n'ont pas réussi à faire exploser la défense du Red Bull Salzburg, tout seul en pointe, Thomas Müller a eu très peu d'occasions. Dès l'entame de match Mané a profité des erreurs d'un Javier Marinez totalement perdu à un poste très inhabituel pour lui pour aller tromper Neuer d'une frappe croisée. Puis c'est Dante qui à fait faute sur Mané dans la surface, et Jonathan Soriano n'a eu aucun mal à tromper Neuer.

Les bavarois n'ont jamais vu le jour :

Malgré la rentré de Mario Mandzukic à la place de Götze et celle de Rafinha à la place de Martinez, en seconde période les bavarois sont restés fantomatiques, dès l'entame de la seconde période les autrichiens ont accentués l'écart avec un 3e but de Robert Zulj reprenant d'une reprise limpide un centre de Mané. Les bavarois ont été sauvés par la barre et par Manuel Neuer qui a arrêté le penalty sifflé par l'arbitre alors que la faute était en dehors de la surface, Kevin Kample a échoué face à Neuer qui s' est parfaitement couché. C'est la première fois de la saison que le Bayern ne marque pas, mais aussi la première fois depuis 2012 que le Bayern encaisse une défaite avec 3 buts d'écart, la dernière fois c'était en final de la Pokal face au BVB Dortmund.

" Voila comment ont bat un triple champions" sur la page Twitter du Red Bull Salzburg

Il faut cependant relativiser cette défaite bavaroise en l'absence de ces cadres, il ne fait nul doute que cette échec inattendu va remotiver les bavarois pour la reprise de la Bundesliga et le déplacement face au Borussia Mönchengladbach. De plus Pep Guardiola et les dirigants bavarois savent comment remotiver leurs troupes qui seront déjà très remontés après cette défaites étonnantes face à une équipe encore plus étonnantes :

"Guardiola : "Je suis maintenant un grand fan du RB."

