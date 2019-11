Live Paris Saint-Germain - Nantes, le match en direct

MERCI A TOUS ET A TOUTES D'AVOIR SUIVI CE MATCH ENTRE LE PARIS SAINT GERMAIN ET NANTES ! Rendez-vous pour plus d'actualités sur Vavel.com, bien sûr !

C'EST FINI AU PARC ! LE PSG N'AURA FAIT QU'UNE BOUCHEE DE NANTES. 5 à 0 ! Nantes n'aura jamais pu rivaliser face au PSG, qui est monté en puissance au fil des minutes. Le PSG reprend 5 points d'avance sur le second Monaco, alors que Nantes reste à la 6ème place et devra vite oublier cette lourde défaite !

88' : Pancrate tout près de reprendre un ballon dans la surface, mais Maxwell dégage au dernier moment en corner !

87' : Nouveau centre côté droit, Cavani au point de pénalty dévie de la tête, mais c'est hors-cadre !

85' : Bangoura s'infiltre dans la surface, mais Sirigu ferme bien son angle de but !

85' : Pointu d'Edison Cavani qui trouve les gants de Riou.

81' : Depuis plusieurs minutes, plus vraiment d'occasions des deux côtés, le Paris SG gère, Nantes attend la fin du match.

75' : Fabrice Pancrate entre à la place de Touré. Il retrouve son ancien club, et est applaudi par ses anciens supporters.

72' : Cavani loupe totalement son duel face à Riou. Le 6-0 était finalement loin !

Sur Twitter, c'est plutôt à la rigolade que l'on prend la déroute de Nantes :

Cuits Cuits les Canaris...... #PSGFCN — Slud Hefner (@sludhefner) 19 Janvier 2014

Paris ils jouent a 50 sur le terrain, avec les ramasseurs de balle et les remplaçants !#PSGFCN — Jocelyn (@JocelynBouchet) 19 Janvier 2014

69' : Marquinhos remplace Thiago Motta, buteur ce soir !

66' : Encore 25 minutes à jouer pour les Nantais. Collectivement, les Nantais n'ont jamais réussi à mettre en danger cette équipe parisienne, beaucoup trop forte !

65' : BUT D'IBRAHIMOVIC !!! Belle action collective, Matuidi transmet pour Pastore, qui voit sa frappe contrée, mais Ibrahimovic avait suivi et catapulte le ballon à fond !

63' : Veratti transmet à Thiago Motta qui tente sa chance de 25 mètres, mais ça passe pas loin du cadre. C'était le dernier ballon pour Veratti qui sort sous l'ovation du Parc, entrée de Pastore !

62' : Nouvelle occasion parisienne : Lucas Moura centre pour Ibrahimovic qui effleure le ballon mais Riou fait un bel arrêt !

60' : Les Nantais n'ont jamais été à la hauteur, et finalement, le 4-0 est sévère, mais face au PSG, les erreurs se payent très vite !

58' : BUT !!! 4-0 !!! L'ADDITION EST SALEE !!! CAVANI !!! Ibrahimovic s'infiltre et remet en retrait à Cavani, Riou était sorti ! 4-0 !

54' : Les Parisiens sont en train d'exploser des Nantais, toujours aussi limités !

52' : Ismael Bangoura entre, alors que Trebel sort

50' : BUT POUR LE PSG !!! 3-0 ! Thiago Motta ! Van der Wiel tente un long centre pour Matuidi qui dévie, très haut de la tête, vers Thiago Motta, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond !

49' : Ibrahimovic se met en situation ! Lucas centre pour le géant suédois, mais de la tête, il n'arrive pas à tromper Riou, qui capte en deux temps !

47' : Le Paris Saint-Germain repart sur les mêmes bases en confisquant le ballon.

C'EST REPARTI !

Lucas Moura entre à la place de Lavezzi !

A la mi-temps, c'est 508 ballons joués par le Paris Saint-Germain. Un chiffre tonitruant, preuve que le Paris Saint-Germain domine le match !

Du côté de nos twittos, on recueille plusieurs avis sur ce #PSGFCN :

On s'ennuie mais Paris déroule et on voit des gestes de grande classe ! #PSGFCN #L1 — Kévin Caçao (@KevinCacao) 19 Janvier 2014

#PSGFCN Le PSG maîtrise son sujet . Nantes est bien en place mais manque de talent — Paul Simon (@cicipablo) 19 Janvier 2014

Pour le moment, le PSG reprend 5 points d'avance sur l'ASM, victorieux cet après-midi.

MI-TEMPS AU PARC DES PRINCES. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, qui ne pousse pas réellement mais qui mène tout de même. Les Nantais ont du mal à avancer dans le sens de la marche, et les occasions se font rares. Des deux côtés, techniquement le match est plutôt moyen. On espère que les deux équipes vont se donner pour la seconde mi-temps !

45' : Lavezzi tout près du break : Veratti délivre un beau centre à l'opposé, Ibrahimovic préfère ne pas toucher le ballon de la tête, Lavezzi était à l'affût pour une frappe qui passe dans le petit filet !

44' : Ezquiel Lavezzi centre fort devant le but, Cavani peut reprendre au second poteau, mais son tir revient sur Lavezzi, hors-jeu.

41' : Coup franc excentré pour Djiloboji, mais Sirigu capte sans problème. Encore trop timide pour les Nantais pour le moment.

39' : Lucas Deaux se crée la première occasion pour les Nantais, mais son infiltration dans la surface et son tir ne trouvent que le petit filet de Sirigu.

37' : Veratti prend le premier carton jaune du match après une faute sur Gakpé.

35' : BUT POUR PARIS ! Zlatan Ibrahimovic transforme à contre-pied le pénalty ! Le Paris Saint-Germain, sans forcer, arrive déjà à faire le break !

34' : PENALTY pour le Paris SG ! Veratti est fauché dans la surface !

29' : Veretout sort, blessé, et entrée de Bedoya, côté nantais.

20' : Les Nantais n'offrent pas grand-chose pour le moment. Techniquement, ils sont trop limités.

16' : Les Parisiens ne semblent pas forcer dans ce premier quart d'heure. Attention à Nantes de ne pas se faire avoir par ce faux-rythme !

Statistique intéressante : Le Paris Saint-Germain est le premier club à avoir marqué un but à Nantes dans le premier quart d'heure. Première !

10' : La première erreur nantaise s'est payée cash côté nantais. A eux de ne pas prendre l'eau et à revenir dans le match !

8' : BUT DE THIAGO SILVA !!! 1-0 POUR LE PSG !!! Sur un corner côté gauche, Cavani dévie de la tête, Riou, le gardien nantais ne se dégage pas bien, Thiago Silva à l'affût n'a plus qu'à pousser le ballon au fond !!!

5' : Les Nantais arrivent tout de même à contenir les Parisiens

2' : Les Parisiens commencent, comme d'habitude, à garder le ballon.

C'EST PARTI !!! LES NANTAIS DONNENT LE COUP D'ENVOI !

21:00 Les joueurs rentrent sur le terrain dans une belle ambiance !

20:44 Djordjevic sera très attendu, côté nantais. Avec 7 buts au compteur, et sur le départ, il essayera de faire trembler les filets de Sirigu ce soir.

20:42 A 15 minutes du coup d'envoi, le stade affiche finalement complet.

20:16 A 45 minutes du coup d'envoi, les supporters veulent venir un peu plus tard, aux vues de la faible affluence au stade pour le moment.

19:57 Les compositions viennent de tomber : du côté du PSG, c'est du classique, seul Rabiot est remplacé par Verratti, par rapport au dernier match de L1 contre Ajaccio. Du côté nantais, pas de Audel, mais Veretout, titulaire. Le reste, c'est du classique. Les deux équipes alignent leur équipe-type ce soir !

19:55 Il y a plusieurs heures, on a pu voir les Nantais à Paris pour leur promenade d'avant-match.

19:50 On attend d'une minute à l'autre les compositions des deux équipes qui sont d'ores et déjà arrivés au stade

19:20 Au match aller, Nantes avait perdu 2-1 contre le Paris Saint-Germain, un match qui était serré, puisque Lavezzi avait libéré les Parisiens à 15 minutes de la fin.

18:50 Monaco vient de battre Toulouse FC (2-0) et revient à 2 points du leader parisien. Une victoire des Parisiens et l'écart continuera à être confortable pour les hommes de Laurent Blanc.

18:45 La donne est différente pour les Nantais ; sixièmes actuellement, le début de saison a été bon, mais une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain risque de n'en faire qu'une bouchée d'un nouveau promu. A Nantes de faire mentir les pronostics.

18:42 Ce match est le premier match à domicile pour le Paris Saint-Germain, c'est pour cela que les supporters franciliens attendent le club avec impatience pour cette nouvelle année 2014, où le club parisien est toujours présent dans toutes les compétitions.

18:42 Pour réagir au match de ce soir, mentionnez nous sur Twitter @VAVEL_FRANCE ou avec le hashtag #PSGFCN

18:40 Bonjour à tous et à toutes pour cette rencontre qui conclut la 21ème journée de Ligue 1, PSG-Nantes. Un match entre le leader du championnat, le Paris SG et le 6ème "surprise" du championnat, Nantes. Les Nantais réalisent un début de saison plus que convaincant et devrait, ne pas avoir de soucis pour se maintenir à l'issue de la saison.