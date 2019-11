Live Chasselay - AS Monaco, le match en direct (Coupe de France)

18h56 : Ainsi s'achève notre live commenté de ce Chasselay - Monaco ! Tout de suite sur VAVEL, un autre combat amateurs - pros : Yzeure - Lyon ! A très bientôt sur VAVEL France, bonne soirée !

18h55 : Belle standing-ovation du stade pour Chasselay, qui a réalisé une belle aventure.

18h54 : Chasselay aurait pu espèrer mais Romero s'est interposé à chaque fois devant les attaquants.

18h53 : C'EST TERMINE ! Victoire monégasque 3-0 face au MDA Chasselay ! Les amateurs n'ont pas démérités mais l'ASM était logiquement plus forte ce soir.

90+2 : L'ASM a le contrôle, Chasselay semble résigné.

90+1 : La main ferme de Jaccard bloque le coup-franc de YFC.

90' Le public donne toujours de la voix pour encourager les amateurs du MDA.

90' Trois minutes de temps additionnel.

88' Grosse frappe d'Echiejile ! Elle passe au-dessus.

87' Le rythme est retombé, Monaco n'est pas loin du quatrième mais ne se lance pas totalement, logiquement.

83' YFC rate l'immanquable ! Servi par Rivière, il a l'intégralité de la cage sans gardien devant lui, sa frappe passe au-dessus !

82' Reprise d'Ertek ! Elle passe loin de la cage.

80' Faute sur Giuly dans l'axe. Bon coup-franc pour Chasselay. Il passe tout proche de la lucarne !

80' Grosse frappe de YFC, bien captée par Jaccard.

79' Poulet rentre pour remplacer Mauvernay, très remuant cet après-midi.

77' Carvalho sort au profit de Raggi côté ASM.

76' Chasselay n'a rien à perdre, fonce vers le but et obtient corner ! Giuly reprend ! C'est hors-cadre.

74' Monaco fait tourner au milieu maintenant.

71' LE DOUBLEEEEEE DE RIVIERE ! Le centre d'Ocampos le trouve parfaitement, il n'a plus qu'à tirer dans le but, ça fait 0-3.

69' Deuxième changement à Chasselay, Carn remplace Moukkadam.

66' Bugnet est remplacé par Ancian côté MDA. Dirar remplace Germain à Monaco.

65' Centre de Mauvernay, directement sur Romero.

64' Enooooorme frappe de Giuly ! Romero se détend parfaitement.

63' Rivière seul face au but! Sa frappe passe à gauche... Occasion gâchée de tuer le match.

62' LE BREAAAAAAAK POUR RIVIERE ! Lancé derrière la défense, il accelère, Jaccard sort en dehors de sa surface et se fait piéger ! Quelle erreur.

61' La frappe de Moutinho passe au-dessus.

60' Ocampos obtient un excellent coup-franc à gauche de la surface.

59' Reprise de volée de Rivière ! Elle passe juste à gauche de la cage.

57' L'ASM veut enfoncer le clou et perce ! Germain à la balle juste devant la cage mais se fait chiper le ballon.

55' Le poteau pour Monaco ! Ocampos touche du bois et Germain est au sol.

53' Belle parade de Jaccard sur une tête monégasque.

51' Le retourné de Mauvernay!! Quelle parade de Romero!

51' Le MDA a la possession et récupère une touche

48' Frappe de Giuly ! C'est capté par Romero.

47' Bugnet fauche Moutinho. Coup-franc dans l'axe pour l'ASM. Joué court, il ne donne rien.

46' Mauvernay rate la balle d'égalisation ! Elle lui passe au-dessus !

46' C'EST REPARTI !

18h05 : Un changement à la pause, Rivière remplace Falcao.

18h03 : Germain (attaquant - Monaco) : "Il faut continuer à jouer et marquer le deuxième but. On est pas à l'abri. J'espère que la blessure de Radamel n'est pas grave."

18h01 : Les joueurs sortent du vestiaire. La deuxième période ne va pas tarder.

17h51 : On a vu un Claudio Ranieri furieux rentrer aux vestiaires. Le penalty injustement non-sifflé pour son équipe l'a mis en rogne. A moins que cela ne soit du à la probable grave blessure de sa superstar.

17h50 : Chasselay peut effectivement encore y croire, le MDA a eu des occasions et Giuly semble plus motivé que jamais ! Sans Falcao, l'ASM va devoir gérer.

17h49 : Ertek (défenseur - Chasselay) : "On a un coup à jouer, il n'y a que 1-0. On a trouvé quelques solutions. Il vous nous falloir de la folie et de la réussite."

17h48 : MI-TEMPS A GERLAND ! Monaco mène logiquement 1-0 face au MDA grâce à un Falcao, sorti blessé ensuite sur civière.

45+1 : Enorme arrêt de Jaccard face à Fabinho seul au but !

45' Deux minutes de temps additionnel.

43' Corner pour Chasselay qui profite de l'apathie monégasque.

43' Grosse colère du coach de l'ASM, Falcao sort sur civière.

40' Falcao reste au sol après ce contact.

39' Ertek fauche Falcao dans la surface ! Pas de pénalty, c'était juste.

38' Le centre de Mauvernay vers Bah! Trop haut, de peu !

36' Giuly manque de chiper le ballon à Fabinho!

34' Faute d'Alioui sur Falcao dans l'axe. Le coup franc ne donne rien.

32' L'ASM a toujours la possession, attention au break...

29' BUUUUUUUUT POUR L'ASM! Il est signé Falcao! Il a repris du plat du pied la remise de Germain sur le corner.

28' La frappe d'Ocampos ! Contrée par Soudain.

24' Coup franc de Falcao, bien capté par Jaccuard.

23' Petit numéro de Giuly dans la surface ! Pas aidé il passe à Mauvernay qui centre trop loin..

23' Mauvernay lance Simsek ! Trop long.. Chasselay sort peu à peu !

21' Le MDA lance Mauvernay qui tire de 30 mètres ! Ca passe juste à côté du but de Romero.

20' Le jeu reprend, Chasselay à la balle et lance Giuly! Il ne passe pas Carvalho.

18' Moukaddam est au sol, il semble vraiment souffrir.

17' L'ASM a toujours la balle mais peine dans le dernier geste.

14' Germain s'écroule dans la surface, pas de pénalty dit l'arbitre.

12' Faute de Soudain qui offre un beau coup-franc à Moutinho. La tête d'Isimat Mirin passe à côté.

11' Frappe de Moutinho ! Bien trop haute..

10' Falcao centre pour Germain ! Sa tête ne trouve pas le cadre.

9' YFC lancé vers le but ! Trop long et Jaccuard intercepte.

7' Ocampos seul rate sa passe ! Le MDA dégage en corner. Dégagé.

7' Percée de Falcao, la passe est trop longue.

5' Faute de Fabinho sur Soudain dans la surface. Chasselay se dégage.

4' Premier coup franc pour le MDA, capté par Romero.

2' A gauche, YFC prend de vitesse la défense et centre pour Falcao,c'est intercepté par Jaccuard.

1' Monaco fait tourner au milieu en attendant un première faille.

1' L'ASM donne le coup d'envoi !

17h00 : Santini (entraîneur - Chasselay) : "On affronte une pleïade de stars, pourquoi pas créer ce qui serait un énorme exploit?"

16h58 : Un maillot "Chasselay, c'est magique ! " orne les tribunes.

16h57 : Pas de soucis finalement, les équipes entrent sur la pelouse de Gerland, qui sonne un peu creux...

16h56 : Ludo Giuly (attaquant - Chasselay) : "Ca va être difficile, c'est une belle fête, un grand moment pour moi, on va essayer d'être à la hauteur et de ne pas prendre trop de buts."

16h54 : Le coup d'envoi du match aura peut-être un peu de retard, le MDA ayant oublié les maillots au siège du club ! Un délégué est parti les chercher.

16h53 : Hier soir, parmi les qualifications notables, voyons celle de Nice qui a éliminé l'OM au Vélodrome au terme d'un match fou (4-5)

16h50 : A 10 minutes du coup d'envoi, le Stade Gerland se remplit toujours. Les Lyonnais sont peut-être à Clermont ou l'OL joue ce soir contre Yzeure (19h00 - en direct commenté sur notre site)

16h42 : Lors des tours précédants, le MDA a sorti Istres (1-1 a.p. 3-2 t.a.b. en 1/32e), Saint Dizier (1-3 au 8e tour) et Macon (1-3 a.p. au 7e tour)

16h40 : Lors de son dernier match de coupe, l'ASM s'est vu éliminer Vannes 2-3 au terme d'un match très disputé !

16h38 : Comme bon nombre d'entraîneur auraient pu faire, Santini ne mise pas exclusivement sur la défense pour cette rencontre. 4 de ses joueurs ont en effet une vocation offensive.

16h36 : Monaco fait débuter sa nouvelle recrue,Echiejile ! Premier match donc pour l'ASM pour lui.

16h30 : Les compos officielles sont tombées ! Mis à part en défense, l'ASM aligne son équipe-type, avec notamment Falcao en pointe, preuve de la valonté monégasque d'aller au bout de la Coupe.

15h21 : Compo de Monaco : Romero - Fabinho, Isimat-Mirin, Carvalho, Echiejile - Ocampos, Moutinho, Toulalan (Cap.), Ferreira Carrasco - Germain, Falcao

15h20 : Compo de Chasselay : Jaccard - Bugnet, Ertek, Alioui, Soudain - Simsek, Moukaddam, Traoré, Mauvernay - Giuly (Cap.), Bah

15h09 : Monaco est 2e (sur 20) de Ligue 1 après 21 matchs (13 victoires, 6 nuls et 2 défaites) et est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue.

15h05 : Le MDA est classé 11e (sur 16) de sa poule en CFA après 14 matchs (5 victoires, 4 nuls et 5 défaites).

15h00 : Nous vous rappellons que le match débutera à 17h00 au Stade de Gerland (Lyon).

14h55 : Le gardien de Chasselay s'attend à un rude combat. Retrouvez son interview par nos confrères de Lyon Capitale :

14h50 : Ce match sera surtout l'occasion pour Ludovic Giuly (milieu - Chasselay) de retrouver son ancienne équipe dans laquelle il a évolué de 1998 à 2004 et de 2011 à 2012.

14h35 : 4 divisions séparent Chasselay (CFA) et l'ASM (L1) mais, plus qu'une affaire administrative, c'est un gouffre qui séparent les deux clubs. Monaco est en effet un des clubs les plus riches de France, renfloué il a un an par le pétrole russe.

14h30 : Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre avec nous un des matchs phares de ces 1/16 de finale de la Coupe de France entre Chasselay et Monaco !