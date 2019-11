Live Guingamp - Paris, le match en direct

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur Vavel !

Pas de changement au classement, Paris est toujours leader avec 51pts et Guingamp reste 14è avec 26pts désormais soit 9 de plus que le premier relégable Valenciennes.

Réaction de Sorbon: "On a été solide et généreux dans l'effort. On a bien travaillé depuis jeudi et on savait qu'il fallait éviter des fautes bêtes et des erreurs individuelles".

Réaction de Sirigu à l'issue du match: "C'était très difficile avec le terrain, ils ont joué avec le coeur et ils joué à fond. On le savait que ça pouvait venir sur coup de pied arrêté. Etre revenu au score c'est important car on repart quand même avec un point."

C'est fini ! L'En Avant de Guingamp et le Paris Saint-Germain se quitte sur un match nul 1-1 sur des réalisations de Yatabaré et Alex. C'était une rencontre avec peu d'occasions mais extrêmement tactique.

90+1' Corner pour le PSG.

90' 2 minutes de temps additionnel.

90' Tête de Zlatan au dessus de la transversale.

88' Entrée de Grégory Cerdan à la place de Rachid Alioui.

86' BUUT PARIS ! Alex égalise sur le corner de la même façon que l'ouverture du score guingampaise ! 1-1

86' Corner pour le PSG, l'une des dernières occasions.

85' Le score n'est pas illogique, le PSG s'est procuré peu d'occasions franches tandis que Guingamp a touché la transversale et n'a pas bénéficié d'un penalty.

84' Zlatan tente de répondre mais N'Dy Assembé bloque la frappe du Suédois.

83' C'est le 6è but du Malien en L1 cette saison. Il n'avait plus marqué depuis le 5 Octobre.

83' BUUT GUINGAMP ! Mustapha Yatabaré inscrit le but de la tête sur un corner d'Alioui ! 1-0

82' Corner pour Guingamp grâce à Yatabaré.

81' Sortie d'Atik et entrée de Claudio Beauvue.

80' Coup-franc très dangereux pour Paris dégagé au premier poteau et ensuite la frappe de Maxwell s'envole.

78' C'est très clairement un choix offensif puisqu'il y a désormais 3 attaquants sur le terrain.

77' Le nouveau-venu Mana Dembélé fait son entrée à la place de Thibault Giresse.

76' Jérémy Sorbon est extrêmement précieux dans cette rencontre où il n'a pas fait la moindre erreur.

75' Martins-Pereira concède cette fois un corner pour Paris.

74' Nouveau corner pour Guingamp qui est dans un moment fort. Sirigu s'employe une nouvelle fois en dégageant le ballon.

72' C'est boxé par Sirigu, 2è corner.

72' Centre de Dos Santos dégagé par Marquinhos en corner. Le Roudourou se fait entendre.

70' Lucas répond de suite avec un enchainement contrôle poitrine/frappe mais c'est également largement à côté.

70' A l'issue d'un centre dégagé par Alex, Thibault Giresse tente une reprise de volée mais ça s'envole.

69' Premier changement du match pour le PSG avec la sortie de Pastore et l'entrée de Lucas. L'Argentin n'a une nouvelle pas été convaincant.

66' Nouveau coup de coude de Thiago Motta qui a eu le même geste sur Mathis au cours de la partie.

62' Tête d'Alex qui se conclut par un arrêt de N'Dy Assembé après un coup-franc de Pastore.

60' Coup-franc d'Atik de 40m qui passe à travers les joueurs.

59' Lucas devrait rapidement faire son apparition sur la pelouse du Roudourou.

56' L'EAG continue à faire le dos rond et ça fonctionne toujours parfaitement.

55' Le duo en défense centrale Kerbrat-Sorbon démontre une nouvelle fois que c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1.

53' Giresse tente une reprise de volée mais c'est totalement manquée.

52' Frappe de Zlatan qui finit dans les gants du gardien camerounais.

51' But hors-jeu de Cavani sur un ballon par dessus de Thiago Motta.

47' Diallo obtient un carton jaune après une faute sur Ibrahimovic. Verratti tente le coup-franc à deux avec Pastore mais l'Argentin manque son contrôle.

46' Belle première occasion de Guingamp avec un centre lointain d'Alioui vers Yatabaré qui tente une tête qui frôle le poteau.

45' Il n'y a pas de changement à la mi-temps.

C'est la mi-temps sur ce score de 0-0. Peu d'occasions franches malgré une possession largement pour Paris et cette dernière occasion pourrait faire parler d'elle à l'issue de la rencontre.

45' Frappe d'Alioui et Sirigu détourne sur sa transversale ! Derrière Yatabaré se jette sur le ballon mais semble accroché par Marquinhos. Le penalty semblait inévitable.

44' Faute de Marquinhos et coup-franc intéressant pour l'EAG à 25m du but parisien.

42' Frappe de Zlatan de 30m boxé par N'Dy Assembé ! C'est la 1ère frappe cadrée du PSG de la rencontre.

41' Nouveau corner sans danger pour le PSG. Mauvaise nouvelle la pluie est de retour et va compliquer la tâche des 22 acteurs.

39' Le match commence à s'emballer et Marco Verratti obtient le premier carton jaune en fauchant Thibaut Giresse qui partait en contre-attaque. Auparavant le même Verratti a tenté sa chance mais a une nouvelle fois été contré dans la surface.

37' Centre de Yatabaré qui ne donne rien alors qu'il avait parvenu pour la première fois à se défaire du marquage d'Alex.

36' Pas de danger une nouvelle fois avec le vent qui se lève qui est un nouveau facteur important pour la suite de cette rencontre.

35' Centre manqué de Van Der Wiel mais qui obtient le corner.

32' La possession de balle est à 70/30 pour les Parisiens.

31' Pour le moment Yatabaré peine à conserver les ballons qu'il reçoit.

29' Monsieur Enjimi demande à Verratti de se calmer puisqu'il conteste trop souvent.

27' Tête d'Alioui qui passe à côté sur un centre d'Atik.

26' L'interrogation Dos Santos qui dispute pour la première fois un match au poste d'arrière droit est pour le moment une bonne surprise puisque Cavani est peu en vue.

23' Alioui parvient à chiper le ballon à Alex et Giresse centre mais Sirigu capte parfaitement.

21' Frappe dangereuse de Cavani contrée par Sorbon.

18' Bon centre d'Alioui que doit dégager Alex en corner. Le jeune joueur prend de la confiance petit à petit et amène du danger. Le corner ne donne rien.

17' Belle frappe d'Alioui et première grosse occasion du match ! Le franco-marocain reprend le ballon d'une demi-volée à plus de 20m et le ballon file à moins d'un mètre du poteau de Sirigu.

13' Le coup-franc de Zlatan finit dans le mur guingampais.

12' Paris confisque le ballon mais n'arrive pas encore à porter le danger sur les cages de N'Dy Assembé.

11' Frappe d'Ibrahimovic qui passe au dessus.

9' Première tentative de frappe de Yatabaré sans danger mais les guingampais sont plus efficaces dans la conservation du ballon.

8' Diallo a manqué sa tête alors qu'il était bien positionné sur ce corner de Giresse. Sirigu récupère le ballon sans difficulté.

7' Alioui obtient le premier corner pour l'EAG.

6' Le ballon circule bien entre les joueurs parisiens mais la défense guingampaise veille bien pour le moment.

3' Les hommes de Gourvennec ont fait le choix de subir et de laisser totalement la possession du ballon aux parisiens et de procéder en contres.

2' Les deux corners à la suite ne donnent rien.

1' Corner d'entrée pour le PSG même si le ballon était touché par Maxwell.

0' C'est parti pour le début de ce match !

17:00 Grosse ambiance au Roudourou en cette fin d'après-midi avec notamment un tifo géant dans le Kop Rouge.

17:00 Les deux formations font leur entrée sur la pelouse du Roudourou dans un stade totalement rempli.

16:55 Actuellement le PSG est leader avec 50pts tandis que Guingamp est 14è avec 25 unités soit huit de plus que Valenciennes le premier relégable.

16:55 Les deux équipes sont en train de sortir des vestiaires.

16:50 La rencontre va être arbitrée par Saïd Enjimi.

16:45 L'équipe de l'EAG devrait se positionner en 4-1-4-1 avec Mathis en sentinelle devant la défense et Yatabaré seul en pointe. Jocelyn Gourvennec veut certainement densifier son milieu pour limiter les portées de balle des milieux parisiens vers les joueurs offensifs.

16:40 Les remplaçants du jour Claudio Beauvue et Steeven Langil en compagnie de Pierre Ménès

Decouverte de la pelouse pic.twitter.com/8zklt2fSN9 — En Avant de Guingamp (@EAG_Officiel) 25 Janvier 2014

16:35 Avec l'absence de Thiago Silva, c'est Zlatan Ibrahimovic qui faire office de capitaine pour le PSG.

16:35 Pour rappel ce match va être disputé à guichets fermés et il y a eu de nombreuses demandes pour cette rencontre tant attendue, en témoigne la file d'attente au guichet lors de la mise en vente !

C'est la grosse foule à Guingamp pour les tickets #EAGPSG pic.twitter.com/7lVSIKm5K1 — Rodighiero (@Rodighiero_) 18 Janvier 2014

16:25 Au cours du match aller, le Paris Saint-Germain s’était imposé dans la douleur 2-0 au Parc des Princes avec deux réalisations dans le temps additionnel de Rabiot et Ibrahimovic. La défense centrale Sorbon-Kerbrat très en vue en ce moment avait notamment été très solide face à l’attaquant suédois.

16:20 Tandis que Laurent Blanc a décidé d'aligner son équipe type, Jocelyn Gourvennec a lui pris l'option d'aligner d'entrée Rachid Alioui. Le jeune franco-marocain de 21 ans n'a été titulaire qu'à une reprise en championnat depuis le début de la saison (Toulouse lors de la 19è journée 0-0) et tout semblait indiquer qu'il allait être prêter à un club de L2 pour la seconde partie de saison. Rentré au cours de la prolongation face à Concarneau, l'attaquant formé à Guingamp a été décisif en offrant deux passes décisives pour donner la victoire.

16:15 Le banc de Paris : Douchez, Camara, Digne, Lucas, Menez, Ongenda, Coman. A défaut de n'avoir qu'un joueur français sur la pelouse avec Matuidi, le PSG possède un banc pratiquement 100% français à l'exception du brésilien Lucas.

16:10 Le banc de Guingamp : Samassa, Sankoh, Cerdan, Beauvue, Langil, Fauré, Dembelé. La titularisation forcée de Dos Santos prive du coup une solution de rechange en cours de match pour Jocelyn Gourvennec qui n'a plus que des défenseurs ou des joueurs à vocation offensive sur le banc.

16:10 Côté parisien Thiago Silva n'a finalement pas pu tenir sa place et c'est finalement la charnière Marquinhos-Alex qui fera équipe face à la formation costarmoricaine.

16:05 Du côté guingampais on notera l'absence de Dorian Levêque ce qui replacerait Laurent Dos Santos à un poste de défenseur gauche qu'il ne connait puisqu'il est milieu défensif de formation mais qu'il a déjà disputé des rencontres de L1 en tant que défenseur droit.

16:00 La composition du PSG : Sirigu - Van Der Wiel, Marquinhos, Alex, Maxwell - Motta, Matuidi, Verratti - Pastore, Ibrahimovic, Cavani.

16:00 La composition de l'EAG : N'Dy Assembé - Martins Pereira, Sorbon, Kerbrat, Dos Santos - Mathis, Diallo, Giresse - Atik, Yatabaré, Alioui.

16:00 Les compositions viennent de tomber et il y a de nombreuses surprises pour les deux équipes.

16:00 L'écart entre les deux équipes peut sembler colossal puisque Paris est l'équipe qui possède (de loin) le plus gros budget du championnat français tandis que Guingamp qui n'est que promu cette saison ne possède que le 18è en ne devançant que les clubs corses d'Ajaccio et de Bastia avec ses 22 millions d'euros.

16:00 L'entraineur parisien Laurent Blanc doit toujours faire sans Ezequiel Lavezzi blessé mais en revanche il va pouvoir compter sur son capitaine brésilien Thiago Silva touché lors du match cette semaine face à Montpellier. Adrien Rabiot et Christophe Jallet sont eux aussi toujours à l'infirmerie.

15:55 Voici le groupe de Paris pour cette rencontre :

Gardiens : Nicolas DOUCHEZ, Salvatore SIRIGU

Défenseurs : ALEX, Zoumana CAMARA, Lucas DIGNE, MARQUINHOS, MAXWELL, THIAGO SILVA, Grégory VAN DER WIEL

Milieux : Kingsley COMAN, Blaise MATUIDI, Thiago MOTTA, Marco VERRATTI

Attaquants : Edinson CAVANI, Zlatan IBRAHIMOVIC, LUCAS, Jérémy MENEZ, Hervin ONGENDA, Javier PASTORE

15:50 On peut donc noter les absences pour blessures de Dorian Levêque au poste d’arrière gauche mais également en attaque de Christophe Mandanne et Ladislas Douniama. Autre pièce maîtresse du dispositif de Jocelyn Gourvennec, Younousse Sankharé est lui suspendu. La recrue en attaque en provenance de Clermont Mana Dembelé fait lui sa première apparition dans le groupe guingampais après avoir purgé une précédente suspension.

15:45 Voici le groupe de Guingamp pour cette rencontre :

Gardiens : Guy-Rolland N’DY ASSEMBE, Mamadou SAMASSA

Défenseurs : Jérémy SORBON, Christophe KERBRAT, Jonathan MARTINS PEREIRA, Baïssama SANKOH, Grégory CERDAN, Reynald LEMAITRE

Milieux : Thibault GIRESSE, Laurent DOS SANTOS, Lionel MATHIS, Moustapha DIALLO, Fatih ATIK

Attaquants : Steeven LANGIL, Claudio BEAUVUE, Rachid ALIOUI, Moustapha YATABARÉ, Cédric FAURÉ, Mana DEMBÉLÉ

15:35 D'après Pierre Ménès présent sur place, la pelouse risque de souffrir au cours de la rencontre

Coup d'envoi à 17h. Du soleil mais une pelouse totalement gorgée d'eau #GuingampCapitale pic.twitter.com/kmufnSqyFp — Pierre Ménès (@PierreMenes) 25 Janvier 2014

15:30 C’est l’inverse en revanche pour le Paris Saint-Germain qui est actuellement imbattable en championnat, en témoigne sa dernière victoire écrasante 5-0 face à Nantes, mais qui en revanche s’est fait éliminé par Montpellier 2-1 cette semaine en 1/16 de la Coupe de France.

15:20 L’équipe guingampaise qui reçoit le PSG est actuellement en difficulté en championnat puisqu’elle n’a pas remporté le moindre match depuis 6 rencontres avec un bilan de 3 nuls et de 3 défaites. En revanche ils peuvent se consoler avec un bon parcours en Coupe de France où ils sont qualifiés pour les 1/8. Ils ont ainsi pris le meilleur sur l’équipe de Concarneau (CFA 2) 3-2 à l’issue des prolongations grâce à deux réalisations notamment de Mustapha Yatabaré.

15:00 Bienvenue à tous pour suivre sur Vavel le live commenté du match Guingamp – Paris comptant pour la 22è journée du Championnat de Ligue 1. Guingamp va-t-il réussir l’exploit au Roudourou face à l’ogre parisien ? Le début de la rencontre est prévu à 17h.