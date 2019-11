Live AS Monaco - Olympique de Marseille en direct

Monaco décroche sa 5e victoire, en 5 matches, sans Falco

Dans 15 jours l'ASM reçoit le PSG

Marseille va devoir très vite se remette sur droit chemin et dés mercredi l'OM retourne au combat avec la réception de Valenciennes.

C'EST FINI. Grâce à sa victoire Monaco revient à 3 points du leader, le PSG.

90'+1 Khalifa ne cadre pas sa tête, après un centre depuis le côté gauche

90' temps additionnel : 3 minutes

89' A l'entrée de la surface Ocampos pénètre dans la surface et tente sa chance, sa frappe au premier poteau est captée par Mandanda

88' Diawara ne trouve pas le cadre sur sa tentative

85' Diawara devance Riviere sur un centre depuis la droite

80' Bonne sortie de Subasic devant Gignac, dans la foulée Valbuena ne réussi pas à reprendre le ballon.

78' Une nouvelle fois, sur une passe dans l'axe, Gignac est hors jeu

74' Dernier changement pour les deux équipes : Ocampos remplace Germain pour l'ASM, Khalifa remplace Payet pour l'OM

72' Gignac proteste, et il reçoit le un carton jaune

70' La reprise de Germain passe au-dessus du but Marseillais

69' Premiers changements pour Monaco : Obadi remplace Kondogbia, Fabinho remplace Kurzawa

67' Le coup franc est dégagé sur Gignac qui tente sa chance, mais son tir est contré

65' Eric Abidal reçoit un carton jaune pour une faute sur Lemina, qui reste au sol

62' Subasic capte sans problème le coup franc Marseillais

60' Payet remplace Thauvin pour le second changement de l'OM

58' Lemina reçoit le premier carton jaune du match

55' Subasic remporte son duel un contre un face à Gignac, et à son extérieur du pied

54' BUUUT ! 2-0 POUR MONACO Après un une-deux Kondogbia trouve Rivière au second poteau, ce dernier envoi le ballon au fond des filets ! Il restait muet depuis plus d'un mois et demi

54' James Rodriguez se retrouve seul devant le but, mais grâce à une bonne anticipation, Mandada fait échoué le Monégasque

53' Kondogbia décale Germain, sur le côté droit, son centre est contré

Depuis son lit d'hôpital, Falco regarde le match :

Desde Porto viendo al equipo, gracias por la fuerza que me dan, yo estoy acá a darles la mía!! pic.twitter.com/nrHCeHxAge — Radamel Falcao (@FALCAO) 26 Janvier 2014

46' Rodriguez obtient et tire le premier coup franc de cette seconde mi-temps, il ne le cadre pas.

45' C'est reparti au Stade Louis II. Les Monégasques, qui mènent 1-0, donnent le coup d'envoi du deuxième acte.

45' Imbula remplace Cheyrou pour l'OM avant le début de la seconde mi-temps

Les joueurs sont de retour

STATISTIQUE : Lorsque OM encaisse le 1er but, a l'extérieur : 1 Victoire, 3 Nuls, 2 Défaites

C'est la mi-temps Mr Turpin envoie tout le monde aux vestiaires. Monaco mène 1-0.

Temps additionnel : 1 minute

STATISTIQUE : Lorsque Monaco marque le 1er but (à Louis II): 7 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite

40' BUUUUT DE GERMAIN ! 1-0 POUR MONACO. Il récupère le ballon et file au but tout seul.

39' La tête de Thauvin termine dans les bras de Subasic

39' Absallah déborde sur le côté droit, mais il ne trouve personne au centre.

38' La possession est devenue égale (50% - 50%)

35' Thauvin est trop court sur le centre de Mendy depuis le côté gauche

32' Après 30 minutes de jeu, on comptabilise 1 tir côté marseillais contre 8 pour les locaux

31' Sur un centre de Rivière, Germain surgit devant Mandanda. Mais sur son Madjer, il ne trouve pas le cadre

29' Les Marseillais cherchent Gignac dans l'axe, mais l'attaquant est hors-jeu

27' Mendy décale Thauvin dans le couloir gauche, mais il ne parvient pas à trouver Gignac au centre.

25' Raggi récupère le ballon, et lance James Rodriguez mais il ne parvient pas à enchainer à cause du bon retour défensif des Marseillais.

24' La récupération, pour Monaco, se fait à pratiquement à 50m du but de Subasic (en moyenne)

22' Germain récupère le ballon, il enchaine avec un centre mais Lucas Mendes, le, dégage.

20' Abdallah dégage le centre de Raggi en corner. Un corner qui ne donne rien

19' Monaco récupère le ballon, Kurzawa centre mais la défense Marseillaise se dégage

17' Diawara bafouille un peu, Rivière surgit et récupère le ballon, mais sa frappe fuit le cadre

17' Deuxième intervention de Mandanda. Cette fois, il détourne la reprise de Raggi.

17' Sur le centre de Rivière, Germain ne peut pas reprendre le ballon, seul face à Mandanda. Kurzawa récupère le ballon, mais il rate sa volée

16' Rodriguez trouve Kurzawa au deuxième poteau sa reprise est contrée

15' Après un quart d'heure de jeu, les deux équipes jouent beaucoup dans l'axe, et perdent pas mal de ballon.

13' Mendy ne trouve aucun marseillais sur son centre.

12' L'OM a la pied sur le ballon, en ce début de match (58% de possesion). Mais, comme chez Monaco, les joueurs trouvent peu les attaquants.

12' Gignac est de retour sur la pelouse.

10' Gignac reste sol après un contact avec Abidal. Il semble souffrir de l'épaule.

6' Depuis le coup d'envoi, on entant les chants des supporters Marseillais.

4' La tête de Thauvin, sur le premier corner des visiteurs, ne trouve pas le cadre

3' Les Marseillais ont envie de mettre du rythme. Ils jouent rapidement les coups francs, et les touches.

2' Le premier corner du match ne donne rien.

1' Première parade de Mandanda ! Sur un centre de Raggi, Rivière tombe sur le portier français qui détourne le ballon en corner

0' Les Marseillais donnent le coup d'envoi

Les monégasques portent un T-Shirt de soutient à Falco, "Fuerta tigre"

On vient d'apercevoir Didier Deschamps dans les tribunes du Stade Louis II. Il connait biens les deux clubs puisqu'il a était entraineur des deux clubs.

L'absence de Falcao ne doit pas inquiéter les Monégasques. Monaco, sans Falcao, c'est : 4 victoires en 4 matches, et 8 buts marqués et 0 encaissé.

En cas de succès, Monaco reviendrait à 3 points du leader, et aurait 6 points d'avances sur Lille (3e).

Pour rester dans les chiffres, avant le match Monaco est 2e (avec 45 points) à 6 longueurs du PSG. De son côté, l'OM est neuvième, en cas de victoires les Marseillais reviendraient à 2 points de Saint-Etienne (4e).

Si on regarde les statistiques, L'OM est l'équipe qui est allée battre Monaco le plus de fois sur le Rocher en L1 (source : Opta).

Selon les visiteurs, les conditions sont optimales pour ce match :

#ASMOM Les conditions sont idéales, le terrain en parfait état, la température agréable... pic.twitter.com/8SlKUC9P09

— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 Janvier 2014

A moins d'une heure du coup d'envoi, un feu d'artifices à lieu à Louis II

les compositions d'équipes sont tombées :

Monaco : Subasic, Raggi, Kurzawa, Carvalho, Abidal (cap), Toulalan, Kondogbia, Moutinho, James, Rivière, Germain

Remplaçants : Romero, Fabinho, Isimat, Obbadi, Ferreira Carrasco, Ocampos, Martial

Marseille : Mandanda - Abdallah, Diawara, Mendes, Mendy - Lemina, Romao, Cheyrou - Thauvin, Gignac, Valbuena.

Remplaçants :Samba, Abergel, Fanni, Payet, Imbula, Tuiloma, Khalifa.

Lors du match aller, Monaco s'était imposer, au Velodrome, grâce à Falcao et Riviere. Lucas Mendes avait pourtant ouvert le score. (1-2)

L'élimination de toutes les coupes a fait réagir les supporters marseillais qui ont laissé un Tag, sur l'enceinte du centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, évoquant la mort du fils de José Anigo :"Pourquoi Adrien Anigo et pas son père José?"

De son côté, Marseille reste sur deux éliminations en coupe. Défaite à Lyon (1-2), en coupe de la Ligue et défaite contre Nice, en Coupe de France (4-5) Désormais, l'OM n'a plus qu'une seule compétition à disputer le championnat, pour sauver sa saion.

Mais c'est durant ce match, de Coupe, que Falcao s'est blessé. Le Colombien, qui devrait être absent pour environs 6 mois, a était opérer hier.

Sur le terrain, cette semaine, Monaco s'est qualifié en 8e de finale de la Coupe de France, en s'imposant face à Chasselay, club de CFA (0-3).

Cette semaine Ligue de Football Professionnel (LFP) et Monaco "ont signé ce jour un protocole d'accord qui met un terme définitif au litige qui les oppose depuis plus d'un an". Monaco va devoir débourser 50 millions d'euros pour jouer en Ligue 1, tout en conservant son siège de direction dans la Principauté de Monaco :

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur VAVEL France pour suivre avec nous, ce sommet de la 22ème journée entre Monaco (2e) et Marseille (9e)