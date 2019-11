Live OGC Nice - LOSC, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce match en direct sur Vavel entre l'OGC Nice et le LOSC !

93' : C'est fini ici à l'Allianz Riviera avec cette victoire Niçoise (1-0). Lille est passé complétement à côté de son match et ne s'est quasiement jamais montré en mesure de revenir au score. Une victoire méritée pour les niçois qui enchainent leur 4ème succès consécutifs à domicile.

93' : Sur une dernière combinaise magnifique effecuté par les Niçois, Maupay est tout proche de doubler la mise !

92' : Ultime occasion pour les Lillois. Sur un coup franc lointain botté par Enyeama, Rodelin dévie à l'entrée de la surface pour Basa, un peu court pour reprendre. La messe est dite

90' : L'arbitre annonce trois minutes de temps additionnels dans ce match. L'affaire semble pliée pour Nice

89' : Belle occasion pour le LOSC ! Bien servi en profondeur, Kalou centre en retrait et Bodmer sauve en catastrophe. Corner pour le LOSC qui ne donne rien derrière

87' : Parfaitement servi par Eysseric sur coup franc, Kolodziejczak est oublié par la défense et tente une volée qui passe quelques mètres au dessus du but d'Enyeama

84' : Pejcinovic réalise une belle interception sur une passe de Rozenhal en direction de Kalou. Pour un retour de blessure, la prestation est plus qu'encourageant pour lui, tout comme Bodmer, buteur ce soir

82' : Main de Salomon Kalou à l'entrée de la surface. L'Ivoirien n'a jamais été dans son match aujourd'hui et a réalisé une piêtre performance. A l'image de son équipe, pour être sincère

80' : Le niçois de sang, Bosetti laisse sa place à l'ancien Lyonnais, Jérémy Pied

79' : Dans la foulée Sidibé crochète bien Bodmer et rentre dans la surface. Malheureusement pour les Lillois, Ospina anticipe bien, aidé c'est vrai par la poussée un peu longue de Sidibé

78' : Super retour de Kjaer qui sauve le LOSC alors que Maupay allait se présenter seul face à Enyeama

76' : Bon mouvement Lillois. Origi bien décalé sur le côté centre devant le but mais Kalou est un peu court pour reprendre et se fait devancer par la sortie d'Ospina

74' : Les Niçois gèrent tranquillement cette fin de match. Le LOSC a beaucoup de mal à exister offensivement

71' : Sortie de Dario Cvitanich, auteur d'un match plein même si il n'a pas marqué. Il est remplacé par le jeune Maupay à la pointe de l'attaque

69' : Sur un corner botté par Balmont, Rozenhal cadre sa tête qu'Ospina repousse des deux poings avec assurance. Enfin une occasion pour le LOSC dans ce deuxième acte !

67' Prise de bec entre Kjaer et Cvitanich. Le défenseur lillois demande à l'Argentin d'arrêter de laisser trainer les coudes sur les duels aériens. La tension monte clairement d'un cran dans ce match

65' : Après 20 minutes en deuxième période, toujours rien à se mettre sous la dent niveau occasion. Les Lillois ont beaucoup de mal à se montrer dangereux et on ne voit pas comment ils pourraient revenir si ils ne haussent pas leur niveau de jeu

63' : Sur le coup franc Balmont trouve la tête de Kjaer, mais le ballon passe largement au dessus du but d'Ospina

62' : Le voilà le premier carton jaune du match, et il est pour Pejcinovic auteur d'une grosse semelle sur Nolan Roux

60' : Brüls, passeur décisif sur le premier but, laisse lui sa place à Eysseric pour un changement poste pour poste

59' : Dans la foulée, René Girard doit effectuer un deuxième changement. Mavuba, laisse sa place à David Rozenhal. Mavuba n'a pas l'air touché et semble très surpris de ce changement tactique

56' : Premer changement du match côté Lillois. Mendes, invisible dans ce match, laisse sa place au jeune Origi

55' : Grosse semelle de Cvitanich sur Sidibé au milieu de terrain. M. Bien ne sort pas de carton. Surement à tord

53' : Brüls se charge de le tirer : directement dans le mur

52' : Coup franc très dangereux pour les Niçois, concédé par Marco Basa, en retard sur Abriel

50' : Cvitanich est signalé hors-jeu très tardivement par l'arbitre de touche alors qu'il été parti dans le dos de la défense

49' : Pour le moment ce deuxième acte est la copie conforme de ce que l'on a pu voir en première mi-temps. Lille tient le ballon sans pour autant se montrer dangereux

46' : C'est reparti à l'Allianz Riviera pour cette deuxième mi-temps ! Lille va devoir réagir et vite !

45+2' : C'est la mi-temps à l'Allianz Riviera. Si Lille a contrôlé le ballon et a dominé dans le jeu, l'OGC Nice a poussé dans les dix dernières minutes en se créant trois grosses occasions. Les hommes de Claude Puel sont recompensés grâce à Bodmer, qui marque pour son retour de blessure

45+1' : A noter que ce but est entaché d'une position de hors jeu de Bodmer. Deuxième grosse erreur d'arbitrage de M. Bien cette après midi...

45' : BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OGC NICE ! Sur un corner repoussé par la défense, Brüls reprend directement de volée. Sa reprise est repris d'une "Madjer" par Mathieu Bodmer qui ouvre le score au meilleur des moments !

45' : Corner obtenu par Genevois juste avant la mi-temps

43' : Timide réaction Lilloise avec une frappe lointaine de Nolan Roux qui n'inquiête pas Ospina

41' : Les Niçois sont furieux ! Sur le corner qui suit, Bodmer dévie de la tête sur la main d'Idrissa Gueye. M. Bien ne bronche pas et siffle par la suite une faute de Pejcinovic. Grosse colère de Claude Puel !

40' : Sur le corner qui suit Cvitanich place une belle tête qui file vers la lucarne, mais Mavuba sauve sur sa ligne ! Deux grosses occasions coup sur coup pour l'OGC Nice juste avant la mi-temps !

39' : SUBLIME BOSETTI ! Festival sur le côté gauche de la surface du Niçois qui enroule ensuite un bijou de frappe que Enyeama claque magnifiquement en corner !

36' : Au niveau des statistiques, Nice a frappé 1 fois au but, Lille 4 fois. Cela confirme ce que l'on voit dans le jeu, même si plus le match avance, plus les occasions se font rare pour le moment

34' : Frappe de Mendes qui passe trois mètres à gauche des cages. Pourtant Ospina se déploie de tout son long pour la détourner... Corner

32' : Bodmer remet en retrait de la tête à Ospina un long ballon de Balmont : le plus beau geste technique des cinq dernières minutes à l'Allianz Riviera

28' : Sur Twitter on réagit sur l'ambiance à l'Allianz Riviera :

Hey les niçois, vous donnez de la voix, c'est bien, mais on comprend que dalle à vos chansons. #AllianzRiviera — Petit Pont Moulon (@PetitPontMoulon) 2 Février 2014

27' : On commence tout doucement à s'ennuyer. Et même pas un carton jaune à se mettre sous la dent ! M. Bien porte bien son nom pour le moment

24' : Festival de Kalou qui élimine deux joueurs à l'entrée de la surface. Nolan Roux hérite du ballon et frappe....en touche

23' : Nice a vraiment du mal à ressortir le ballon et à enchainer plus de cinq passes. A l'inverse Lille est plus tranchant dans son pressing et une fois en possession du cuir, s'en sert très bien

20' : Une première réaction pour l'OGC Nice ! Belle initiative d'Abriel bien servi par Digard, qui reprend de vollée à l'entrée de la surface. Eneyama capte sans trop de soucis

19' : Le match se tasse un peu. Les Lillois ont le contrôle du ballon et Nice cherche maintenant à bien défendre et a relâché un peu son pressing

14' : Soumaoro c'est le Brésil ! Pour sa première titularisation, le jeune Lillois dans sa surface se joue de Bosetti et de Mendy, et relance d'une belle talonnade. On apprécie

12' : Belle frappe de Balmont ! Aux 20 mètres l'ancien niçois envoie une belle frappe qui avec un rebond oblige Ospina à la parade !

10' : Afin de répondre à ce pressing, le LOSC a décidé de controler le ballon, quitte à reculer un peu. Le milieu fait bien tourner le ballon et essaye de fatiguer les Niçois qui courent beaucoup

8' : Pour l'insant le pressing Niçois est très haut et pose énormément de soucis à cette équipe Lilloise...

7' : Cvitanich est alerté dans la surface Lilloise mais est signalé hors-jeu par l'arbitre de touche

5' : Kalou répond en se frayant une brêche dans la défense Niçoise ! Malheureusement pour le LOSC, l'Ivoirien pousse trop son ballon et Ospina peut s'en saisir. En tout cas, le match est véritablement lancé !

3' : Première frayeur pour Eneyama sur le premier corner Niçois. Le ballon traine dans la surface, et le gardien lillois doit s'employer pour repousser le ballon du poing sur sa ligne

2' : En ce début de match les deux équipes cherchent à imposer leur domination au milieu. Les pressings des défenses sont hauts, et l'intensité est de la partie

14h00 : Coup d'envoi doné par les lillois et Salmon Kalou !

13h57 : Entrée des deux équipes sur le terrain dans une belle ambiance ici à l'Allianz Riviera

13h55 : Duel de buteur aujourd'hui entre Salomon Kalou (7 buts) et Dario Cvitanich (8 buts). En espérant suivre une affiche prolifique entre ces deux équipes aujourd'hui à l'Allianz Riviera

13h35 : Du côté du 11 du LOSC, retour de Kjaer et premier match pour Soumaoro à la place de Souaré, blessé à l'entrainement hier : Enyeama; D.Sidibé, Kjaer, Basa, Soumaoro; Balmont, Mavuba (cap), I.Gueye; Mendes, Roux, S.Kalou

13h34 : Voici le 11 aligné par Claude Puel : Ospina; Genevois, Pejcinovic, Bodmer, Kolodziejczak; N.Mendy, Digard (cap) ; Bosetti, Abriel, Brüls; Cvitanich. A noter les retours de Pejcinovic et de Bodmer en défense centrale

12h30 : Côté Niçois, l'heure n'est pas nons plus à la rigolade. 14ème de Ligue 1 ç seulement neuf points du premier relégable, l'OGC Nice veut continuer sur sa série de victoire à domicile (trois consécutives), et ainsi montrer que le revers à Montpellier la semaine passée (3/1) n'était qu'une mauvaise soirée.

12h30 : De plus la victoire est primordiale afin de relancer la machine pour les Lillois qui n'ont plus remporté le moindre match en championnat depuis la réception de Bastia le 15 décembre dernier (2-1). Depuis, le bilan est de 2 défaites et 2 matchs nuls

12h30 : Le LOSC, troisième, se doit de prendre des points à Nice afin de recoller sur l'AS Monaco qui a été accroché hier à Lorient (2-2). En cas de succès, les hommes de René Girard reviendraient à cinq petits points du club monégasque

12h30 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct live ce match entre le LOSC et l'OGC Nice comptant pour la 23ème journée de L1