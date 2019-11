Live : Olympique Lyonnais-Troyes en direct (Coupe de la Ligue)

22:47 : La finale de la Coupe de la Ligue opposera donc le Paris Saint Germain à l'Olympique Lyonnais. Ça sera le 19 avril au Stade de France Victoire 2 buts à 1 face à Troyes !! #OLESTAC #TeamOL Direction STADE DE FRANCE !!!! C'est bon ça !! pic.twitter.com/L649DtvQ3X — Olympique Lyonnais (@OL) 5 Février 2014

22:45 : C'EST FINI À GERLAND! Les lyonnais s'imposent sur le score de 2 buts à 1 face à des troyens très dangereux qui n'ont rien à regretter!

90 + 2' : Les lyonnais résistent, et restent solides en défense

90 + 1' : Dernières offensives troyennes, fin de match très tendue

90' : Les lyonnais ont du mal en cette fin de rencontre

89' : Le temps additionel sera de 3minutes

88' : Deuxième changement lyonnais : Lacazette laisse sa place à Bahlouli

87' : Et nouvelle occasion pour Gope-Fenepej, mais Lopes capte le ballon en deux temps. Les lyonnais ont chaud

86' : Super déboulé de Gope-Fenepej, mais Bakary Koné le stoppe au moment d'arriver devant Lopes

84' : Frappe puissante de Lacazette à l'entrée de la surface! Dreyer se détend parfaitement pour détourner le ballon en corner

82' : Les écrans du stade de Gerland indiquent 20.000 spectateurs pour cette demie-finale de Coupe de la Ligue

81' : Troisième et dernier changement troyen : Gimbert laisse sa place à Gope-Fenepej

80' : Frappe lointaine de Lacazette contrée

77' : Nouveau but lyonnais annulé sur l'action qui suit! Koné dévie un ballon dans les buts troyens, mais l'arbitre siffle une nouvelle fois hors jeu!

76' : N'Diaye, blessé, se fait remplacé par Rincon

76' : Le défenseur central ne continuera pas la rencontre

75' : N'Diaye se blesse à la cuisse en stoppant Gomis retrouvé aux abords de la surface troyenne

74' : Sortie hasardeuse d'Anthony Lopes, sans conséquences

73' : Fofana qui manque complètement son tir, et qui envoie le ballon dans les tribunes de Gerland

72' : Henri Bédimo qui passe 2 défenseurs, mais qui se fait stopper au moment de centrer

71' : La possession de balle est de 56% pour Lyon, et de 44% pour Troyes

70' : Changement pour Troyes : Darbion sort pour laisser sa place à Corentin Jean

68' : Bon travail de Gomis qui élimine trois défenseurs adverses, mais ne parvient pas à passer à l'entrée de la surface

67' : Bataille en milieu de terrain, moins d'occasions pour les deux équipes

65' : Gimbert signalé hors-jeu alors qu'il s'était retrouvé seul devant Lopes

63' : Carton jaune pour Thiago sur une faute en retard!

60' : Dans la foulée, but de Jimmy Briand de la tête qui lob le gardien troyen! Mais l'arbitre siffle hors-jeu!

59' : Coup franc lyonnais bien placé suite à une faute troyenne sur Briand. Les troyens repoussent

58' : Les lyonnais repoussent le danger

57' : Le ballon trouve finalement Ben Khalfallah, qui tire sur un défenseur lyonnais. Nouveau corner

57' : Centre de Carole contré par Zeffane. Corner

54' : Frappe enchainée de Briand aux abords de la surface, mais ça passe au dessus

53' : Coup franc de Ben Khalfallah qui ne trouve personne si ce n'est le gardien lyonnais

52' : Carton jaune pour Mehdi Zeffane suite à une faute en retard sur Benjamin Nivet

51' : Cafouillage dans la défense troyenne qui mène à un corner lyonnais

50' : Les lyonnais repoussent sans difficulté, et repartent en contre-attaque

50' : Corner condédé par Milan Bisevac

48' : Briand tente une frappe, mais ça passe au dessus du but de Dreyer

47' : Jimmy Briand reste au sol dans la surface troyenne suite à un choc à la tête avec un défenseur troyen

46' : C'est reparti à Gerland! Les troyens donnent le coup d'envoi

46' : Jordan Ferri remplace Maxime Gonalons

MT : Les joueurs regagnent la pelouse

MT : L'arbitre siffle la mi-temps! Avantage minimum des lyonnais qui ont eu tendance à se relacher en cette fin de première période! 2-1!

45' : Superbe coup-franc direct de Mvuemba qui trouve le cadre sur son tir! Mais Dreyer repousse des deux poings 44' : Il n'y'aura pas de temps additionnel pour cette première mi-temps

43' : Jimmy Briand trouve Gomis sur une ouverture, mais l'arbitre assistant lève son drapeau. Hors jeu!

42' : Centre de Ben Khalfallah dans la surface qui ne trouve personne

41' : Corner mal tiré qui file en 6m pour Anthony Lopes

41' : Nouveau corner troyen, les lyonnais se font peur

38' : Les troyens ont pris confiance à leur tour, et se montrent de plus en plus pressant

36' : ... ET LE BUT DE THIAGO QUI RÉDUIT LE SCORE! Tir sous la barre du milieu brésilien qui se retrouve avec le ballon seul devant le but!

35' : Nouveau corner troyen...

35' : Sur le corner, Bedimo repousse le ballon de la tête sur sa ligne

34' : Belle frappe lobée de Benjamin Nivet détournée en corner par Anthony Lopes

33' : Grosse occasion lyonnaise! Belle remise de Mvuemba pour Gomis qui croise trop son tir et rase le but de Dreyer!

31' : Deux buts inscrits sur deux erreurs défensives troyennes! Coup dur pour les joueurs de Jean Marc Furlan

30' : Nouveau corner lyonnais! Repoussé par N'Diaye

27' : Centre de Briand pour Gomis qui inscrit ainsi contre son ancien club

27' : ET LE 2ÈME BUT LYONNAIS! Belle combinaison entre Lacazette, Briand, et Gomis qui devance le gardien troyen!

25' : Centre rentrant de Ben Khalfallah intercepté par Anthony Lopes

24' : Occasion chaude pour les troyens suite à une grossière erreur de relance de Maxime Gonalons. Mais le ballon file en corner

23' : Long ballon devant pour Jimmy Briand, mais Dreyer s'interpose

20' : Les lyonnais ont pris confiance et se montrent beaucoup plus déterminés

18' : Erreur défensive des troyens impardonnable sur le but lyonnais

17' : ET LE BUT DE LACAZETTE! Centre en retrait de Zeffane qui trouve Lacazette démarqué!

16' : Après un quart d'heure de jeu, la possession de balle est de 54% pour les lyonnais et de 46% pour les troyens

16' : Beaucoup d'engagement chez les deux équipes

15' : Coup franc de Darbion repoussé par le mur lyonnais

14' : Tacle limite de Saunier sur Gomis dans la surface! L'arbitre ne bronche pas

13' : Centre dangereux de Gimbert qui trouve Nivet démarqué, mais le milieu troyen ne parvient pas à controler le ballon

12' : Lyon se montre de plus en plus incisif

11' : Gomis reste au sol après un contact avec Thiago, qui fait faute

10' : Passe en retrait de Saunier pour le gardien très approximative. Captée difficilement par Dreyer

8' : Dans la foulée, nouveau corner obtenu suite à une frappe détournée de la cuisse par un défenseur troyen

8' : Premier corner du match obtenu par Gomis côté lyonnais. Repoussé de la tête par Nivet

7' : Superbe intervention de Bakary Koné qui stoppe Benjamin Nivet sur le côté droit

5' : Bon pressing troyen qui mène à une contre attaque et un tir de Darbion qui ne trouve pas le cadre. Première occasion du match!

4' : Intervention très propre de Bisevac qui stoppe Ben Khalfallah

3' : Entame de match très poussive des troyens!

1' : C'est parti à Gerland! Coup d'envoi donné par les Lyonnais!

LIVE : Olympique Lyonnais - ESTAC Troyes

20h53 : Grosse ambiance à Gerland, le stade est presque complet

20h51 : Les joueurs s'apprettent à entrer sur la pelouse

20h50 : L'Olympique Lyonnais est le seul club français à être encore en lisse dans les 4compétitions disputées

20h45 : Le coup d'envoi va être donné dans une disaine de minutes

20h31 : Les remplaçants lyonnais seront : Vercoutre, Tolisso, Ferri, Malbranque, Danic, Bahlouli et Fekir

20h31 : Les remplaçants troyens seront : Petric, Rincon, Jarjat, Gope-Fenepej, Othon, Marcos et Jean

20h28 : Les lyonnais, eux, souhaitent remporter à nouveau ce titre, 13 ans après leur dernière victoire. C'était en 2001

20h27 : Il s'agit de la première fois que les troyens atteignent les demies-finales de cette compétition

20h25 : Le joueur a surveiller côté lyonnais sera très certainement Gomis, auteur de 2 buts en Coupe de la Ligue cette année, sur 174 minutes disputées.

20h19 : Bakary Koné, quant à lui, profite de la suspension d'Umtiti suite à son carton rouge en championnat, face à Rennes, le weekend dernier

20h18 : À noter la titularisation de Mvuemba à la place de Steed Malbranque

20h15 : Les demies-finales de Coupe de la Ligue ont souvent eu tendance à offrir beaucoup de buts, avec une moyenne de 3,15 buts par match

20h12 : L'historique des 15 confrontations lyonnaises face à Troyes : 11 victoires, 3 nuls, 1 défaite

20h05 : Le 11 de Troyes : Dreyer - Saunier, Colin, N'Diaye, Carole - Darbion, Nivet (C), Thiago, Ben Khalfallah, Court - Gimbert

19h58 : Le 11 de l'Olympique Lyonnais : Lopes - Zeffane, Bisevac, Koné, Bedimo - Gonalons (C), Fofana, Mvuemba, Lacazette - Briand, Gomis

19h49 : Le weekend dernier, en championnat, Lyon s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (2-0), tandis que Troyes est allé chercher le nul à Caen (1-1)

19h46 : Jean Marc Furlan, de son côté, devra faire sans Benjamin Psaume, en rééducation, et Guillaume Lacour, blessé à la cheville

19h43 : D'après Radio Scoop, Yoann Gourcuff serait forfait pour la rencontre, bien qu'ayant été appellé dans le groupe lyonnais par Rémi Garde

19h40 : Hier soir, le PSG s'est qualifié à la Beaujoire, éliminant le FC Nantes sur le score de 2 buts à 1, grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic.

19h37 : La rencontre sera retransmise sur les antennes de France 3, à partir de 20h45

19h35 : Clément Grenier sera suspendu pour cette rencontre

19h32 : Autre statistique intéressante que nous apporte le compte Twitter d'Opta :

3,75 – 3,75 buts par match ont été inscrits en moyenne lors des 16 matches de @estac_officiel à l’extérieur en Coupe de la Ligue. Spectacle. — OptaJean (@OptaJean) 5 Février 2014

19h30 : Les Champenois comptent également dans leurs rangs le meilleur buteur de cette Coupe de la Ligue, Jimmy Cabot, qui a déjà fait trembler les filets à 3 reprises.

19h28 : À ce stade de la compétition, Troyes est la meilleure attaque de cette édition de Coupe de la Ligue, ayant inscrit 13 buts au total, pour 7 encaissés.

19h27 : D'après les statistiques d'Opta, Benjamin Nivet retrouve son équipe favorite de Ligue 1, Lyon, contre laquelle il a déjà inscrit 4 buts.

4 - Benjamin Nivet a marqué 4 buts contre Lyon en Ligue 1, sa proie favorite avec Toulouse. Retrouvailles. — OptaJean (@OptaJean) 5 Février 2014

19h26 : La dernière confrontation à Gerland entre les deux équipes remonte au 18 août 2012, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1, où Troyes s'était largement incliné sur le score de 4 buts à 1.

19h25 : Lyon en est à son 37ème match cette saison, plus que n'importe quelle équipe de Ligue 1.

19h15 : Troyes de son côté, a du bataillé contre plusieurs équipes, en éliminant le GFC Ajaccio (2-2, 3-5 après T.A.B), Nîmes (1-2), Valenciennes (1-3), Tours (3-2) et Evian (3-1).

19h11 : Pour se hisser jusqu'aux demies-finales, Lyon a succesivement éliminé à domicile le Stade de Reims (3-2), puis l'Olympique de Marseille (2-1).

19h10 : L'arbitre de la rencontre ce soir sera Lionnel Jaffredo, accompagné par Pierre Chevreux et Frédéric Cano.

19h03 : Dans leur antre de Gerland, les lyonnais partent clairement favoris ce soir, et vont tenter de retrouver la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France, deux ans après l'avoir perdu.

19h00 : Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en live la deuxième demie-finale de Coupe de la Ligue opposant l'Olympique Lyonnais (Ligue 1) à l'ESTAC Troyes (Ligue 2). Coup d'envoi à 20h55.