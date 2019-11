Monaco-Paris : L'affiche du week-end

Monaco : Revenir à 2 points

Monaco reçoit son principal rival pour un choc qui n'avait pas eu lieu depuis mai 2011 à Louis II. Si les hommes de Ranieri ont échoué à Lorient avec un match nul (2-2), le club monégasque a pris 12 points sur 12 possibles lors de ses 4 rencontres précédentes en Ligue 1. Sans son attaquant Radamel Falcao (9 buts), ils pourront compter sur le petit nouveau mais expérimenté bulgare Dimitar Berbatov. L'ancien pensionnaire de la Premier League qui a disputé 228 matchs dans le championnat anglais jouera son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Statistiquement, Monaco est solide à la maison. Seulement 6 buts pris pour 19 inscrits avec comme seule défaite, Valenciennes en décembre dernier. Troisième équipe dans le classement à domicile, l'ASM a pris 26 points en 11 matchs.

Défensivement, Monaco a fini 11 matchs dont 6 à domile sans prendre de but avec un chiffre de 0,55 but concédé par match. L'attaque se porte bien aussi. 1,65 but inscrit par match (1,73/match à domicile), le club n'a pas réussi à trouver le chemin des filets dans seulement deux des 23 rencontres. 28,9%, c'est le pourcentage des buts inscrits dans le dernier quart d'heure par Emmanuel Rivière et ses coéquipiers. Soit la période dans le match où ils marquent le plus.

Le coach italien devra faire sans Radamel Falcao et la nouvelle signature Aymen Abdennour. Il pourra malgré tout compter sur le retour du portugais Ricardo Carvalho et la fin de suspension de Jérémy Toulalan.

Compo probable : Subasic - Raggi, Carvalho, Abidal (cap), Kurzawa - Moutinho, Toulalan, Kondogbia - James - Rivière, Germain.