Monaco et Paris se neutralisent

Premier but de la saison pour Pastore

Dans une première mi-temps équilibrée, la différence se fait dans l'efficacité devant le but. Après avoir mit le pied sur le ballon, le leader, du championnat, ouvre le score. Sur un corner, Alex s'envole plus haut que tout le monde et envoie sa tête, avec l'aide d'un Monégasque, au second poteau. Au second poteau, se trouve Pastore, qui, lui, envoie sa tête au fond des filets de Subasic. (0-1, 7e). Après 1 207 minutes de disette, l'Argentin inscrit son premier but de la saison.

1207 - Javier Pastore n’avait plus marqué en L1 depuis 1207 minutes (soit plus de 20 heures). Hourrah.

— OptaJean (@OptaJean) 9 Février 2014

Les réactions de l'ASM ne se font pas attendre, mais la défense Parisienne résiste aux offensives des Monégasques. La frappe de Moutinho est contrée (8e). Ocampos récupère un ballon et tente sa chance à l'entrée de la surface. Sirigu repousse la tentative de l'Argentin, mais le ballon arrive sur Rivière qui reprend le ballon de la tête, mais il manque le cadre (15e). Les parisiens, solides en défense, ont l'occasion d'alourdie le score, mais eux aussi manque d'efficacité dans le dernier geste. Sur un centre de Maxwell, Ibrahimovic, seul devant le but, ne parvient pas à reprendre le ballon (16e). Pastore, qui se défait d'Abidal, ne cadre pas sa frappe (32e).

Ibrahimovic en échec face à Subasic

Deux fois, le suédois, aurait pu mettre son équipe à l'abri, mais à chaque fois, il a échoue face à Subasic. La première fois, sur un coup franc que le croate détourne en corner (55e). La deuxième fois, le suédois est seul à 6m, mais une nouvelle fois le portier monégasque est décisif (89e) . Grace à son gardien, Monaco conserve son invinsibilité dans le dernier quart d'heure, Monaco n'a pas encaissé de but dans le dernier quart d'heure cette saison.

En seconde période, les parisiens se relâchent, manque le coche et laissent filer les trois points de la victoire. Finalement, les efforts offensifs des Monégasques payent, Thiago Silva détourne le centre de Fabinho dans son propre but (1-1, 73e). Et les Monegasques auraient même plus s'offrir les 3 points de la victoire, mais Fabinho échoue face à Sirigu (78e). Au final rien ne change au classement, avec ce match nul, le PSG conserve 5 points d'avance sur l'ASM. Lille (3e) à 6 points de retard sur Monaco.

La première de Berbatov

Le bulgare a foulé pour la première fois une pelouse de Ligue 1. Pas grand chose à dire pour sa première dans le championnat français.

La première de #Berbatov sous le maillot monégasque ! #ASMVSPSG pic.twitter.com/QxhsbkXRuD

— Jahed Makhlouf (@Jahed_Makhlouf) 9 Février 2014