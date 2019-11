Live : AS Monaco - Paris SG, le match en direct

23:05 : Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce DIRECT LIVE en notre compagnie ! Un compte-rendu débriefant ce match sera bientôt en ligne sur VAVEL France.

22:56 : C'est TERMINE au stade Louis II. Monaco et Paris se neutralisent sur le score de 1-1 au terme d'un match certes plaisant, mais avec à la clef une deuxième période plus tactique résultant d'un réel manque d'intensité.

89e : Replique immédiate du PSG. Ibrahimovic est seul aux 6 mètres et enchaîne une lourde frappe. Subasic encore une fois décisif pour Monaco.

87e : Oppotunité en or pour les monégasques, qui grâce à une fulgurence collective, se retrouvent dans la surface par l'intermédiaire encore une fois de Fabinho. Le brésilien tarde à prendre sa décision et frappe trop tard en taclant le cuir. Sirigu est de ce fait à la parade.

86e : Rendement actuel de 8 ballons touchés pour la première apparition de l''arrivant Bulgare dans la Principauté.

85e : Ferreira-Carasco prend la place de Rodriguez pour disputer ces 5 dernières minutes.

84e : Lancé en profondeur, Berbatov rate son contrôle et s'en sort miraculeusement en obtenant le corner qui ne donne rien.

83e : Actuellement, le rythme est retombé et il a du mal à se réintensifier.

80e : Troisième et dernier changement pour Paris. Lucas sort. Lavezzi rentre.

78e : Temps d'arrêt du jeu conséquent suite à une vilaine faute parisienne sur Moutinho.

73e : EGALISATION de l'AS Monaco ! Combinaison de passe spontanée signée Moutinho et Rodriguez. Ce dernier transmet à Fabinho qui centre de suite fort devant le but et Silva trompe malencontreusement son gardien !!! Monaco 1-1 Paris.

71e : La première de #Berbatov sous le maillot monégasque ! #ASMVSPSG pic.twitter.com/QxhsbkXRuD

— Jahed Makhlouf (@Jahed_Makhlouf) 9 Février 2014

68e : Moutinho et Berbatov combinent. Rodriguez conclue par un ballon piqué, au dessus de la charnière centrale parisienne, nettement.

64e : Double changements : Verratti est remplacé par Cabaye et Pastore est remplacé par Ménez.

63e : Entrée de la recrue, Berbatov, en lieu et place de Germain.

62e : Intervention défensive sublime de Motta sur Rodriguez qui partait en contre balle au pied.

58e : Centre magnifiquement travaillé puis excessivement dangereux. Sirigu anticipe bien, c'était chaud, un Monégasque était présent aux abords.

55e : Quelle occasion pour le club de la capitale ! Zlatan Ibrahimovic se charge directement du coup franc mais son tir est boxé par le gardien Croate qui sauve les siens.

55e : Lucas Moura s'infilte non loin de la surface de réparation et bénéficie d'une faute et un coup franc judicieux en sa faveur.

50e : Corner frappé de belle manière pour Ibrahimovic mais il ne réussit pas à redresser la course du ballon.

47e : Première alerte Monégasque avec ce centre fort à ras de terre de Kurzawa que la défense Parisienne repousse.

22:07 : Début de la seconde période lancé par Moutinho pour les Monégasques.

22:06 : Comme prévu, Kondogbia entre en jeu à la place d'Ocampos.

22:01 : Paradoxalement, le PSG a la possession du ballon tandis que l'ASM a un nombre de tir plus conséquent.

21:58 : Geoffrey Kondogbia est à l'échauffement.

21:55 : Pendant ce temps-là, l'ancien Marseillais parle de Pastore.

Pastore wouldn't get a beach ball off me if we where locked in a phone box. He's turd. Anyone who thinks he isn't is clueless. — Joseph Barton (@Joey7Barton) 9 Février 2014

21:49 : MI-TEMPS signalée par Mr Lanoy synonyme de rentrée au vestiaire. Paris mène 1-0 grâce à but rapide de Pastore, bénéficiant d'un corner.

43e : Dos au but, Rivière réussit difficilement à se retourner, et arrive néanmoins à tirer mais c'est contré par un Parisien.

40e : Rodriguezse retourne et accélère le jeu. Il adresse un ballon en profondeur pour Germain qui tente une remise en une touche. Cela n'aboutit à rien.

39e : L'impact physique est de mise. Verratti se joue de son corp pour stopper la tête de Rodriguez.. Carton jaune à destination de l'Italien.

38e : Rodriguez écope d'un carton jaune dû à une virulente intervention sur Ibrahimovic.

31e : Pastore élimine facilement la passivité de Abidal mais enchaîne une frappe trop croisée. Grosse occasion !

30e : Beaucoup de rythme accompagne ce choc. En terme d'intensité, certainement le match de Ligue 1 le plus abouti depuis le début de la saison.

29e : Visiblement le ton levé par l'entraîneur Monégasque succite des réactions.

J'avais pas vu Ranieri aussi énervé depuis Jumanji. — SomeVelvetFootball (@VelvetFootball) 9 Février 2014

23e : Coup franc tiré directement par Ibrahimovic dont le tir enveloppé côté opposé oblige l'arrêt de Subasic.

18e : L'argent ne fait pas le bonheur mais fait un bon match de foot #ASMPSG

— Tony Saint Laurent (@tony_st_laurent) 9 Février 2014

16e : Paris était tout proche de faire le break par l'intermédiaire de Ibrahimovic qui bénéficie d'un centre à ras de terre. Mais son plat du pied est complétement raté.

12e : Pressing payant de la part de Ocampos qui frappe instantanément et oblige Sirigu à s'interposer pas pour longtemps. Rivière est à l'affût et manque son tir à cause d'un mauvais placement.

7e : BUUUUUUUUT DE PASTORE ! Alex prend le dessus, dans un premier temps, de la tête et cela profite à l'Argentin pour conclure !!! Monaco 0-1 Paris.

6e : Premier corner obtenu par Maxwell pour le PSG.

3e : Pas énormément d'occasions en ce début de rencontre malgré certains éclairs de Lucas.

1e : A noter que le début du match a été lancé par George Weah.

21:00 : COUP D'ENVOI donné par les Parisiens.

20:58 : Les deux équipes entrent sur la pelouse où la pression monte particuliérement.

20:48 : J'aurai souhaité entrer sur le terrain et jouer ce match avec mes coéquipiers. Même si je suis loin, mon coeur est avec vous ! #AllezMonaco

— Radamel Falcao (@FALCAO) 9 Février 2014

20:35 : Pressenti également, côté monégasque, Dimitar Berbatov ne sera pas titulaire ce soir.

20:35 : Un temps pressenti, Ezequiel Lavezzi ne sera fiinalement pas titulaire ce soir. L'argentin avait pourtant une carte à jouer pour séduire de nouveau le public parisien et son coahc, Laurent Blanc.

20:35 : C'est donc Lucas et Pastore qui alimenteront le jeu offensif parisien sur les ailes.

20:35 : Le PSG devra faire avec un grand absent dans ses rangs puisqu'Edinson Cavani blessé lors du dernier match ne pourra disputer cette rencontre capitale.

20:35 : Voici les compostions des deux équipes pour ce match très important :

AS Monaco : Subasic, Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Abidal (c), Toulalan, Moutinho, Ocampos, James, Germain, Rivière

Paris Saint-Germain : Sirigu – Van der Wiel, Alex, Thiago Silva, Maxwell – Matuidi, Motta, Verratti – Pastore, Ibrahimovic, Lucas

20:30 : En revanche si ce sont les monégasques qui l'emporte, ceux-ci pourraient jouer leur va-tout dans la course au titre.

20:30 : Leader et favori de cette rencontre, le PSG devra assurer la victoire pour prendre de l'avance au championnat. Car si les Parisiens l'emporte ce soir ils se retrouveront avec 8 points d'avance sur leur adversaire du soir.

20:30 : Bonjour et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la rencontre entre l'AS Monaco (2e) et le Paris Saint-Germain (1er), dernier match de cette 24e journée de Ligue 1 et un énorme choc avec des enjeux directs dans la course au titre !