Live Ligue 1 : le match Valenciennes - Sochaux en direct

21h59 : Le classement actuel. Valenciennes est à deux points du maintien, Sochaux cinq.

21h54 : Que cette seconde mi-temps fut agréable à voir ! Surtout quand on sait comment la première a été une purge ! Des buts, du suspens... Et deux équipes qui se battront jusqu'au bout pour le maintien.

90+3ème : Nous sommes dans le temps additionnel.

90ème : Analyse des sorties aériennes de Penneteau, à l'origine de la seconde égalisation Sochalienne.

89ème : Cette deuxième égalisation est surement le signe d'une abnégation sans faille des joueurs d'Hervé Renard.

88ème : Corner pour Sochaux. Penneteau s'est détendu sur un nouveau coup-franc cadré de Corchia.

85ème : But à Bordeaux. Les Girondins mènent 2-1 contre Evian. En cas de victoire de Valenciennes, les Rouges ne seraient plus reléguables.

84ème : Deuxième changement pour Valenciennes. Sortie de Medjani, entrée de Ciss. Du côté de Sochaux, sortie d'Ayew, entrée de Butin.

82ème : Sortie de Ducourtioux, entrée de Melikson.

80ème : Cartons jaune pour Ducourtioux et Enza-Yamissi.

79ème : Espérons pour Sochaux que le score n'en reste pas là... Sinon un sentiment d'injustice ressortira par rapport au penalty injustifié.

77ème : But de Kévin Bérigaud à Evian. Du coup, même en cas de victoire, Valenciennes restera reléguable.

76ème : Nous sommes maintenant dans le dernier quart d'heure.

74ème : En revanche, Sochaux peut revenir à hauteur de Valenciennes en cas de victoire.

73ème : Si Valenciennes marque, les Nordistes sont de la zone rouge.

72ème : On sent que le KO va arriver d'un côté ou de l'autre dans quelques minutes.

71ème : Occasion pour Valenciennes ! Pelé se détend et sauve son équipe !

70ème : Occasion pour Sochaux ! Carl Medjani anéanti l'occasion de but de Cédric Bakambu.

68ème : En ce moment, on joue surtout dans la moitié de terrain Valenciennoise. Le match n'est plus le même depuis le but de Corchia.

67ème : Changement côté Sochalien. Sortie de Roy Contout, entrée de Cédric Bakambu.

64ème : Occasion pour Valenciennes ! Mais Pelé est serein, à l'image de ses précédents matchs depuis son retour de blessure.

62ème : Cette seconde période est incroyablement relevé. Quel contraste avec la première mi-temps !

61ème : Un compte parodique parodie le but de Sébastien Corchia.

59ème : En l'espace de trente secondes, Valenciennes n'était plus reléguable. En effet, Evian est mené 1-0 par Bordeaux. Et au moment du but, Valenciennes menait 1-0. Mais Corchia a égalisé et Valenciennes est maintenant à deux points du maintien.

57ème : Autant la première mi-temps était une purge, autant cette seconde mi-temps promet. Sochaux veut faire le jeu, avec la rage, la volonté de se maintenir.

54ème : Les Nordistes vont mainteant chercher à conserver ce résultat.

52ème : Waris est tombé tout seul. C'est peut-être la polémique qui va emmener Sochaux en Ligue 2.

51ème : Penalty pour Valenciennes ! Faute inexistante de Lionel Zouma sur Waris. Ce dernier prend un carton jaune.

50ème : Le coup-franc est repoussé par la défense Valenciennoise mais récupéré par Julien Faussurier. Ce dernier frappe mais Penneteau est vigilant.

49ème : Faute sur Sébastien Corchia sur le côté droit, à l'entrée de la surface.

48ème : Aucun changement à signaler à la mi-temps.

46ème : Quelle maladresse technique générale en première mi-temps ! Jordan Ayew ne comptabilise que 45% de passe réussies. C'est pire pour Roy Contout (36%) et Sébastien Roudet (27%).

21h00 : Rassurez-vous, il n'y a pas qu'au stade du Hainaut que le score est vierge : un seul but sur les cinq matchs de ce samedi soir. Incroyable.

20h59 : Jordan Ayew délcarait vendredi : "Hervé Renard est comme un père. Son discours m'a plus et ça se passe bien ici. C'est une bonne expérience."

20h56 : Pour sa part, Sochaux n'a cadré aucune tentative.

20h55 : Valenciennes a globalement dominé cette première période, avec 59% de possession.

20h52 : Supporter Sochalien, Sébastien prend cette partie avec humour.

20h48 : Que cette première mi-temps fut affligeante...

Et c'est la mi-temps au stade du Hainaut. Vu la qualité de la prestation des 22 acteurs, la seconde période ne peut-être que meilleure.

46ème : Premier carton jaune de la partie. Il est donné au Sochalien Malsa qui a retenu Dossevi qui partait dans un contre avec le ballon.

45ème : Il n'y a que très peu d'ambiance au Stade du Hainaut. Les supporters sont crispés.

43ème : Valenciennes mène 5 tirs à 2. Mais le score est toujours nul et vierge.

42ème : Les supporters présents attendent la mi-temps en espérant que la seconde période sera meilleure.

40ème : Julien, supporter Valenciennois s'insurge contre la mauvaise qualité technique de son équipe.

38ème : Occasion pour Valenciennes ! Centre-tir de Rudi Mater. Mais Yoann Pelé, qui sort de trois ans et demi de blessures est vigilent.

38ème : Aucun avertissement distribué par Freddy Fautrel depuis le début de la rencontre.

37ème : Aucune des deux équipes ne veut perdre. Comme si ce nul arrangeait les deux formations alors que les deux équipes visent la victoire...

34ème : Occasion pour Valenciennes ! Rudi Mater s'ouvre un boulvard mais le Zambien Sinkala, recruté cet hiver est vigilent.

31ème : Ce match est une sorte de dramaturgie. La technique n'est pas là, les joueurs sont stressés par l'enjeu et cette rencontre est une purge. Le score est toujours nul et vierge.

30ème : Depuis quelques minutes, on joue principalement dans la partie de terrain Sochalienne.

29ème : Corner mal joué pour Valencienens.

28ème : Au niveau technique, ce début de match ne restera pas dans les mémoires.

27ème : Plus particulièrement, Valenciennes n'arrive pas à produire de jeu.

25ème : Reprenons le live dans sa continuité. Aucune équipe n'a vraiment réussie à prendre le jeu à son compte depuis le début de la partie.

24ème : Pendant notre interruption, aucun but à signaler.

23ème : De retour sur le live. Merci à vous de nous avoir patiemment attendus. Nous avions un problème technique dorénavant résolu.

10ème : Tout sera joué après l'ouverture du score si l'on en croit les statistiques. En effet, Valenciennes n'a jamais perdu en ayant ouvert le score mais en revanche n'a jamais gagné en ayant concédé l'ouverture du score à domicile. Mais ce ne sont que des statistiques.

7ème : Réponse immédiate de Sochaux ! Sébastien Corchia frappe du pied gauche mais son tir n'est pas cadré.

5ème : Occasion pour Valenciennes ! Rudi Mater centre pour Grégory Pujol qui ne peut que toucher le ballon. Pelé se saisit du ballon sans problèmes.

3ème : Sochaux joue dans son historique couleur jaune et Valenciennes dans son habituelle couleur rouge.

1ère minute : C'est une rencontre incroyablement importante pour le maintien en Ligue 1 pour les deux équipes qui vient de débuter.

C'est parti entre Valenciennes et Sochaux au stade du Hainaut !

Les 22 acteurs sont sur la pelouse, le match va débuter sous peu.

Nous avons maintenant les compositions officielles.

La compo du #VAFC : Penneteau (Cap.) - Mater, Medjani, Kagelmacher, Masuaku - Enza-Yamissi, Ducourtioux, Doumbia - Dossevi, Waris, Pujol — Valenciennes FC (@VAFCofficiel) February 22, 2014

Le onze sochalien pour #VAFCFCSM : Pelé - Corchia, Faussurier, Marange, Zouma, Carlão (c), Sinkala, Malsa, Contout, Roudet, Ayew. — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) February 22, 2014

Live Ligue 1 : Valenciennes contre Sochaux, le match en direct

Vous pouvez réagir sur le réseau social à l'oiseau bleu grâce au hashtag #VAFCFCSM. Vous aurez peut-être la chance d'être cité dans notre LIVE.

Ce match sera arbitré par Fredy Fautrel assisté de Djemel Zitouni et de Nicolas Henninot.

Pour remplir le stade, Valenciennes a mis en place une opération ayant comme principale offre la place à 5€ par enfant, quelque soit son placement dans le stade.

Toujours d'après ces compositions probables, Valenciennes devrait jouer en 4-3-3 et Sochaux en 4-4-2.

A noter que ce sera le premier match de Sébastien Corchia sous les couleurs de Sochaux depuis son transfert avorté à Lille. Toujours côté Sochaliens, les deux Zambiens (Sunzu et Sinkala) recrutés par Hervé Renard cet hiver devraient être alignés.

Et le onze probable de Sochaux devrait être celui-ci : Pelé – Marange, Carlao (cap.), L. Zouma ou Sunzu, Faussurier – Roudet, Ilamaharitra, Sinkala, Corchia – Contout ou J. Ayew, Bakambu.

La composition probable de Valenciennes est la suivante : Penneteau (cap.) – Masuaku, Kagelmacher, Mediani, Mater – Doumbia, Enza Yassimi, Ducourtioux – Waris, Pujol, Dossevi.

La seule victoire de Sochaux lors de la phase aller était contre… Valenciennes. Ce soir-là, les joueurs alors coachés par Eric Hély l'avaient emportés 2-0. C'était Cédric Bakambu et Carlao qui avaient inscrits les deux buts. Voici d'ailleurs le résumé de ce match :

De son côté, Valenciennes n'est pas une équipe très sereine à domicile, n'ayant décrochée que 13 points au stade du Hainaut depuis le début de la saison. A titre indicatif, Sochaux a gagné 16 points au stade Bonal.

Sochaux est la pire équipe à l'extérieur, n'ayant ramenée que deux points de ses déplacements depuis le début de la saison.

De leur côté, les Valenciennois essayeront de se relancer car en cas de victoire contre les Lioncaux et de défaite d'Evian en parallèle, les Nordistes sortiraient de la zone rouge et se placeraient premiers non-reléguables.

En effet, Sochaux a remporté ses deux derniers matchs à domicile, et s'est du coup replacé dans la lutte pour le maintien. Ce match à l'extérieur à Valenciennes est plus que capital pour cette équipe Sochalienne.

C'est un match à six points que s'apprêtent à disputer Sochaux et Valenciennes. En effet, les deux équipes luttent pour le maintien. Valenciennes est 18ème avec 21 points et Sochaux est 19ème avec 18 points. En cas de victoire, Sochaux reviendrait 18ème ex-aequo et pourrait prétendre à un maintien impensable il y a encore trois matchs. Ce match est donc celui de la survie pour ces deux équipes.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre ce nouveau live de Ligue 1 pour le compte de la 26ème journée de championnat. Vivez sur notre site en direct commenté et en intégralité la rencontre opposant Valenciennes à Sochaux.

