Live Lille - Lyon, le match en direct

Bonne fin de soirée à vous. Rendez-vous sur le site pour plus d'articles dont un compte-rendu du match...

Fin du match ! 0-0 entre Lille et Lyon, avec une seconde mi-temps bien meilleure, mais pas de but. Malgré tout, Lyon et Lille ne perdent pas des points pour la course à l'Europe, mais ce match n'aura pas déterminé la suite...

93' : Hors-jeu de Rodelin qui marque, mais c'est d'un pied hors-jeu !

92' : Tolisso tout près de marquer, mais c'est contré ! Il y aurait eu une main de Souaré sur l'action juste avant ce tir !

92' : Sortie d'Enyaema sur un contre lyonnais.

91' : Origi sort pour l'entrée de Rodelin !

90' : 3 minutes de temps additionnel !

88' : Carton jaune pour Florent Balmont après une faute sur Gomis

84' : Frappe en demi-volée de Gomis, mais ça passe au-dessus des buts lillois.

83' : Gonalons après être revenu de son dur contact, finit de nouveau au sol. Fin du match pour l'international français, qui sort sur civière. Tolisso le remplace !

80' : Gros contact aérien entre Souaré et Gonalons. Les joueurs semblent bien souffrir !

79' : Perte de balle de Gonalons, qui loupe son contrôle, Gueye reprend d'une frappe au ras du sol, qui passe loin du cadre lyonnais !

78' : Origi fixe Miguel Lopes sur son côté gauche, mais son centre file en sortie ! Gros match du jeune prodige lillois !

77' : Le match est tout près de s'emballer !

76' : Kalou, sur le contre, manque le cadre et tire dans le petit-filet !

75' : Arrêt d'Enyeama !!! Lacazette seul face au gardien nigérien mais le portier lillois fait l'arrêt qu'il faut !

74' : Enorme frappe d'Origi, coup du pied, côté droit. Anthony Lopes dévie du bout des doigts sur la barre transversale !

71' : Cafouillage devant le but lillois. Corner lyonnais, Koné reprend mais Enyeama réussit l'arrêt

69' : Koné réussit un très bon tacle sur Mendes dans la surface. Mendès loupe un peu son contrôle !

68' : Nolan Roux qui cède sa place, Ryan Mendes entre côté lillois. Pas de but pour l'ex-Brestois, seul véritablement à avoir tiré plusieurs fois au cadre.

67' : Dégagement des deux poings de Lopes sur corner.

63' : Clément Grenier tout près d'ouvrir le score d'un petit lob sur le gardien lillois, mais Souaré sauve de la tête sur sa ligne !

60' : Une heure de jeu et une seconde période plus relevée que la première. C'est bon pour le spectacle et le suspense !

58' : Anthony Lopes qui dégage un centre de la gauche devant Nolan Roux ! Deux actions salvatrices pour le portier lyonnais !

57' : La grosse occasion pour Origi qui se retrouve face à Lopes, qui dégage le tir du pied !

53' : Bakary Koné enlève le ballon alors que Nolan Roux était devant Lopes. Retour gagnant pour le Lyonnais sur cette action !

51' : Coup-franc à 37 mètres de Grenier, mais le gardien lillois capte sans problème !

50' : Ca pousse côté lillois ! Tête lilloise de Rozehnal sur corner, Jordan Ferri sauve sur sa ligne !

48' : Coup-franc à plusieurs mètres au-dessus pour Souaré.

47' : Coup franc intéressant pour Florent Balmont, après une faute de Maxime Gonalons. Coup-franc à 25 mètres !

45' : Déjà Gomis qui reprend un centre côté droit, mais il est signalé hors-jeu.

C'est reparti pour 45 minutes !

Rio Mavuba au micro de Canal Plus : "Il faut faire les bons choix, on a fait une mi-temps intéressante".

Clément Grenier, au micro de Canal Plus : "Il faut qu'on remette notre jeu en place. Quand on récupère le ballon, faut aller très vite, on a du mal dans la conservation. Rien n'est perdu".

Pour nos twittos, la première mi-temps est de mauvaise facture :

Florent Balmont, au micro de Canal Plus : "C'est dommage de pas marquer ce but là, on a montré un beau visage".

Henri Bedimo au micro de Canal Plus : "On a un peu du mal au niveau de la maîtrise. On peut avoir un peu plus de situation, c'est très très moyen".

C'est la pause au stade Pierre Mauroy. Une première période peu glorieuse, avec trop de déchets techniques et peu d'occasions franches. On attend beaucoup mieux en seconde mi-temps.

45+2 : Dernière petite frappe de Kalou, contré par un défenseur lyonnais. Corner !

45+1 : Frappe de Balmont après la sortie d'un corner, mais ça passe à côté des buts de Lopes.

44' : Dernier corner de la première période. Centre côté gauche pour Lille, Umtiti qui dégage de la tête en corner !

42' : Salomon Kalou reprend un coup-franc, côté droit à 40 mètres,de la tête, mais Lopes capte sans problème. Un nouveau tir cadré, mais toujours stérile.

38' : Gomis s'écroule de nouveau dans la surface. Monsieur Millot avertit et donne un carton à l'attaquant lyonnais.

37' : Le lillois, Sidibé, prend le deuxième carton du match.

36' : Gomis s'écroule dans la surface, après un tacle de Kjaer. Rien du tout pour Monsieur l'arbitre.

35' : Bedimo-Origi Tome II : cette fois-ci le Lillois prend une béquille du défenseur lyonnais.

32' : Miguel Lopes reste sevré de ballon, malgré ses multiples appels sur son côté gauche.

29' : LITIGIEUX ! Umtiti touche le ballon de la main avec son duel aérien avec Nolan Roux. Nolan Roux s'est ensuite écroulé et a pris un carton jaune pour simulation !

28' : C'est le bon moment pour Lille pour ouvrir la mèche.

26' : Nouvelle incursion pour Nolan Roux, mais cette fois-ci, ça passe largement au-dessus !

25' : Perte de balle de Maxime Gonalons au milieu de terrain, Nolan Roux récupère le ballon et tente sa chance aux 20 mètres, ça passe pas loin du cadre de Lopes !

23' : Florent Balmont tente sa chance aux 30 mètres ; une frappe flottante, excentrée côté gauche, trouve les gants d'Anthony Lopes !

22' : Les corners non plus, ne donnent rien.

19' : Nolan Roux déborde côté gauche, mais Umtiti dégage le centre en retrait de l'ancien Breton !

18' : Peu d'occasions pour le moment. Les milieux sont bien en place, mais les attaquants ne sont pas tranchants !

16' : Les deux clubs perdent beaucoup de ballon : le match est emprunt de pas mal de déchets techniques.

15' : Salomon Kalou, côté droit, centre-tire, mais Lopes capte sans problème devant ses buts

12' : Grenier sur coup franc, excentré à droite, mais Enyeama est dessus. Sans problème !

11' : Henri Bedimo de nouveau souffrant après un tacle de Kalou. Il souffre en ce début de match, les interventions lilloises sont limites là !

8' : Premier corner à l'avantage de Lille : Lopes dégage sur Souaré qui a loupé sa reprise !

7' : Henri Bedimo a pris un coup de coude de son vis-à-vis avec Origi.

5' : Première position de hors-jeu de Bafé Gomis, après une passe de Fofana dans la profondeur.

2': Lille garde le ballon pour le moment, et Clément Grenier se met déjà à l'évidence avec une faute sur Balmont.

1' : Rémi Garde au micro de Canal Plus " On est pas sur-confiant. Ce sera un match de haut-niveau, je l'espère"

Les Lyonnais donnent le coup d'envoi ! C'est parti !!!

Les joueurs entrent sur le terrain !

20:50 L'ambiance est chaleureuse à Lille ce soir. Ca augure un bon match de football pour ce choc, important pour les deux équipes.

20:42 Michel Bastos, Jean II Makoun, Keita sont tous passés par Lille et Lyon. Cela doit être un match spécial pour eux devant leur télévision !

20:32 Les confrontations entre Lille et Lyon : 22 victoires de Lille, 10 nuls, 7 victoires de Lyon

20:31 Les joueurs sont sur la pelouse : début de l'échauffement !

20:30 On est à une demi-heure du coup d'envoi : où en sont les pronostics de nos fans de foot sur Twitter ?

20:26 Origi est l'homme en forme côté lillois : buteur lors des deux derniers matchs lillois, le tout jeune joueur de 18 ans sera particulièrement attendu ce soir !

20:22 Le duo Gomis-Lacazette sera particulièrement à surveiller pour les défenseurs lillois : 33 buts à eux tout seuls, cette saison. Les Lillois sont prévenus !

20:11 Le stade de Lille sera couvert et 45000 personnes sont attendues !

20:07 Celles de Lille sont tombées : Enyeama – Souaré, Rozenhal, Kjaer, Sidibé – Gueye, Mavuba, Balmont – Origi, Roux, Kalou. Seul Rozenhal remplacera Basa, blessé et très incertain sur ce match.

19:56 Les compositions sont tombées côté lyonnais : A.Lopes, M.Lopes, Koné, Umtiti, Bedimo, Gonalons, Fofana, Ferri, Grenier, Lacazette, Gomis. Bien évidemment, le 11 de départ a bien été modifié après le match à Odessa, puisque seul Bakary Koné est reconduit en défense lyonnaise. Le reste, c'est du sang-neuf pour Rémi Garde !

19:35 Le Grand Stade de Lille a organisé un très bel évènement puisque vous pouvez voir afficher vos messages sur les écrans géants du stade. Tout cela en tweetant #WeAreLosc

19h00 Le groupe lillois se fera sans Franck Béria et Marvin Martin, toujours blessés : Enyeama, Elana - Sidibé, Kjaer, Basa, Rozehnal, Souaré, Soumaoro - Mavuba, Balmont, Gueye, Delaplace, Meïté - Kalou, Rodelin, Roux, Origi, Ruiz, R.Mendes

18:53 Les Lyonnais devront de nouveau faire sans Yoann Gourcuff, encore souffrant aux adducteurs. A quelques mois de la Coupe du Monde, ces blessures à répétition semblent ne pas avoir été effacées pour l'ex-Bordelais. Le groupe lyonnais : A. Lopes, Vercoutre - M. Lopes, Bedimo, B. Koné, Sarr, Umtiti - Ferri, Fofana, Gonalons, Grenier, Malbranque, Mvuemba, Tolisso - Briand, Danic, Lacazette, Gomis.

18:43 Pour Lyon, le 0-0 à Odessa en Europa League a permis aux remplaçants de s'exprimer et de laisser au repos les cadres. 5 victoires en 6 matchs en Ligue 1 pour des Lyonnais qui vivent sur le rythme d'un véritable champion.

18:30 Le LOSC vit des derniers mois compliqués (une seule victoire en 6 matchs depuis 2014), et une victoire contre Sochaux (2-0) à la 24ème journée, mais le match nul contre Evian (2-2) lors de la journée précédente est venu inquiéter les supporters lillois.

18:16 : Henri Bedimo, auteur d'une très bonne saison avec l'OL s'est exprimé sur sa forme insolente avec les Gones : "Je suis animé par cette envie de progresser, de tout le temps aller chercher l'excellence. Après, je suis poussé par un groupe qui me permet de bien m'exprimer et je suis dans un grand club."

18:10 Côté lillois, Florent Balmont se sent pousser des ailes et ne pense pas à la retraite comme il l'a annoncé au Parisien : "J’ai toujours envie de jouer. Si ça n’était plus le cas, il faudrait que j’arrête. Je ressens toujours ce lien, cette envie de me défoncer sur un terrain, que je débute le match ou pas." Les Lyonnais sont prévenus !

18:05 En septembre, à l'aller (8ème journée), les deux équipes s'étaient neutralisées (0-0) à Gerland.

18h02 Les deux équipes ambitionnent à monter, au mieux sur le podium, derrière les Intouchables parisiens et monégasques, ou au pire à assurer une place en Europa League. A 14 journées de la fin, les places valent cher !

18h00 Bonjour à tous en ce dimanche pour le choc entre Lille (4ème) et Lyon (6ème) ! Pour réagir à notre rencontre : le hashtag #LOSCOL ou suivez nous sur Facebook (VAVEL France) et sur Twitter (@VAVEL_FRANCE).