Les Français et le football, les chiffres de la saison 2013-2014

Le football, toujours, le sport n°1 des Français

Sans surprise le football reste le sport qui intéresse le plus les Français, 34% des personnes interrogées, sur un échantillon de 2015 personnes, se disent intéresser par ce sport qui devance le tennis (22%) et le rugby (20%). Parmi eux, pour 19% c'est le sport n°1. Pourtant seulement 28% disent suivre « régulièrement », c'est-à-dire systématiquement ou presque et assez souvent, les compétitions de celui-ci.

14% de Français « passionnés » de football



Dans son rapport, l'Ipsos relève qu'il y a plus de 6,5 millions de « passionnés » de football en France, soit 14%. Ils suivent « systématiquement ou presque » les compétitions dans les médias. Le portrait-robot du « passionné » par le football serait : un homme, de moins de 30 ans, ouvrier et dont le revenu du foyer varie entre 1250 à 2000 €.

Répartition des 14% de français « passionnés » par le football par critères :

La ligue 1, la compétition la plus suivie

La Ligue 1 est la compétition la plus suivie en France, devant la Ligue des Champions, et la Coupe de Franc. Elle a été citée par 81% des interrogés contre 64% pour la Ligue des Champions. 68% des Français, intéressés par le football, disent suivre « systématiquement ou presque » la Ligue 1.

La Série A (Italie), et la Bundesliga (Allemagne) sont les championnats les moins suivis, ce sont également les championnats qui sont les moins mis en valeur, diffusés en France. A l'inverse, seulement, 30% disent suivre régulièrement, « systématiquement ou presque », la Premier League (Angleterre), et 30% la Liga (Espagne), pourtant ces deux championnats sont dans l'esprit des français qualifiés de « meilleurs » que le championnat français et assez bien couverts par les médias français.

Majoritairement, les Français ont une bonne image de la Ligue 1 et Ligue 2

Une grande partie des Français (78%) disent avoir une bonne image, parmi eux 10% disent avoir une très bonne image de ce championnat. 22% des Français ont une mauvaise image de ce championnat, 2% ont même une très mauvaise image. C'est quasiment la même tendance pour la Ligue 2, même si ce championnat a une meilleur image. 81% des personnes interrogée disent avoir une bonne image de ce championnat (dont 7% une très bonne), 19% disent avoir une mauvaise image (dont 2% une très mauvaise image).

Zlatan Ibrahimovic joueur le plus emblématique de la Ligue 1

Sans surprise Zlatan Ibrahimovic est le nom qui arrive en tête au classement des joueurs emblématiques. Pour 69% des personnes interrogées (5000 répondants), le suédois, est le joueur le plus emblématique du championnat de France, 62% le classe même premier. Il devance Falcao (27%) et son partenaire au PSG, Edisson Cavani (20%). Mathieu Valbuena, 4e, est le premier français (19%).

On peut également dire que le suédois est le joueur le plus emblématique de Ligue 1, pour les médias français. Il n'y a pas une semaine où les médias français ne parlent pas de Zlatan Ibrahimovic. Par exemple, lors du but de Matudi, avec l'équipe de France contre les Pays-Bas, le nom du suédois a était rapidement évoqué. Il attire même les marques, Xbox l'utilise dans ses publicités, en France, pour sa nouvelle console, La Xbox One, dont il est ambassadeur.

En résumé, le football en France, c'est :

Note : les chiffres complets, ainsi que la méthodologie de l'enquête sont disponible ici

Crédit photos : Ipsos pour la LFP et l'UCPF – Support du Communiqué de Presse – Février 2014, Twitter officiel de Zlatan Ibrahimovic