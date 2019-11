Live Coupe Gambardella : la finale AJ Auxerre - Stade de Reims en direct

Voici qui clôt notre direct consacré à cette finale de la Coupe Gambardella. Merci à vous de nous avoir suivi. Vous pouvez suivre le live de la finale de la Coupe de France dès maintenant sur notre site. Le coup d'envoi est prévu à 21h00.

[PHOTO] Les Auxerrois reçoivent leur médaille. [Source : @footmercato sur Twitter]

Les Auxerrois soulèvent la Coupe Gambardella, ils viennent officiellement de remporter cette édition 2013-2014 !

Après les Rémois, c'est maintenant au tour des Auxerrois de recevoir leur médaille.

Le stade est maintenant rempli presqu'à la moitié alors qu'au début de la rencontre, l'on était plus proche d'un 5% de remplissage.

Ce sont tout d'abord les Rémois qui recevront une médaille pour les féliciter d'être arrivés jusqu'en finale.

Les Bourguignons se préparent à recevoir leur trophée. La cérémonie protocolaire se met en place.

Les Auxerrois laissent éclater leur joie, les Rémois ruminent leurs occasions manquées en première période.

Et c'est terminé au Stade de France ! L'AJ Auxerre remporte sa septième Coupe Gambardella en s'imposant 2-0 face au Stade de Reims grâce à des buts de Kilic et Fumu Tamuzo !

90+1ème : La durée du temps additionnel sera de trois minutes minimum.

90ème : Ce même Berthier sort et il est remplacé par Soupramanien.

89ème : Grégory Berthier se plaint de crampes, le ballon n'est plus en jeu. L'arbitre Romain Lissorgue indique d'un geste de son index sur sa montre décompter ce temps.

87ème : Les supporters Bourgignons présents en tribune donnent de la voix pour aider leur équipe.

86ème : L'AJ Auxerre est à une demi-douzaine de minutes du bonheur.

85ème : Jean-Alain Boumsong, Jean-Pierre Papin et Jean-Louis Gasset sont présents en tribune.

84ème : Beau corner Rémois qui file devant le but de Lenogue. Stubert ne peut reprendre le ballon. Une belle occasion de gâchée.

82ème : Celà devient de plus en plus complexe de croire à une séance de tirs aux buts. Il faudrait pour celà que les Champenois marquent par deux fois en dix minutes.

80ème : Les joueurs Guingampais sont positionnés à côté du banc Auxerrois pour suivre la fin de cette rencontre.

79ème : Romain Montiel se joue de ses défenseurs et frappe aux vingt mètres. Sa frappe est dévissée.

78ème : Côté Rémois, on multiplie les actions individuelles, sans succès.

76ème : Sortie de Clément Gonel remplacé par Mohamed Sow côté Rémois.

75ème : Coup-franc Rémois frappé aux quarantes mètres. Sans problèmes pour Lenogue.

74ème : Les supporters Guingampais se font entendre de plus en plus. Après des "En Avant", ils scandent maintenant "On est chez nous".

73ème : Malheureusement pour Reims, l'on est plus proche d'un 3-0 que d'une réduction du score.

70ème : Sur le contre, Berthier est tout proche d'inscrire le troisième but Auxerrois mais Gassama gicle dans ses pieds.

69ème : Coup-franc Rémois frappé sur la ligne médiane. Lenogue est attentif, capte facilement le ballon et relance.

[PHOTO] La joie des Auxerrois après le deuxième but. [Source : @damienNeuville sur Twitter]

67ème : C'est le coup de massue pour les Rémois qui doivent marquer par deux fois en moins d'une demi-heure. Mais le match est loin d'être fini, les Champenois repartent à l'attaque.

65ème : Le but de Fumu Tamuzo pour Auxerre qui fait le break en menant 2-0 ! Recevant un bon ballon donné par Berthier, il progresse sur le côté gauche le long de la ligne de touche repique dans l'axe et se joue facilement de Gassama. C'est mérité pour lui, très remuant depuis le début du match.

64ème : L'ambiance n'est plus la même depuis quelques minutes.

62ème : Carton jaune pour le Rémois Lobry.

61ème : La balle de break manquée par l'Auxerrois Montiel, seul face aux buts vides et dont la frappe heurte le poteau, malgré la très belle passe de Fumu Tamuzo.

59ème : Fumu Tamuzo se présente seul devant Gassama mais pousse trop son ballon. Sorti de sa surface, le gardien Rémois peut dégager.

56ème : L'entraîneur Rémois grogne contre ses joueurs. Selon lui, ils sont trop attentistes.

55ème : Nous allons maintenant assister à un match beaucoup plus ouvert entre une équipe Rémoise qui va tout donner pour égaliser et une équipe Auxerroise qui cherchera à faire le break.

53ème : L'ouverture du score Auxerroise par l'attaquant Kilic ! Le joueur Bourguignon reçoit le ballon aux six mètres excentré sur le côté gauche. Le joueur d'origine Turque baisse son centre de gravité, croise sa frappe et ajuste à bout portant Gassama. Auxerre mène 1-0.

51ème : Carton jaune pour le Rémois Krasniqi.

50ème : La grosse occasion auxeroise pour Diallo au second poteau. Gassama est vigilent.

[PHOTO] Le cercle des Rémois vu des tribunes. [Source : @SPORTIPLEX sur Twitter]

48ème : Ce sont les Rémois qui ont le pied sur le ballon en ce début de seconde période.

46ème : Les deux formations ont changé de côté. Les Rémois marquent dorénavant sur le côté droit si l'on regarde derrière les bancs de touche. C'est le contraire pour les Auxerrois.

C'est parti pour cette seconde période !

Les Rémois se sont réunis en cercle dans leur moitié de terrain, afin de s'encourager en vue de la seconde période.

Les joueurs refont leur apparition sur la pelouse du Stade de France.

Rappelons, comme nous le disions en avant-match qu'il n'y a pas de prolongations et que si le score est nul à l'issue des 90 minutes, une séance de tirs aux buts sera observée.

La seconde mi-temps est sur le point de débuter.

[PHOTO] Les supporters Rémois présents en tribune. [Source : @JulienMomont sur Twitter]

Vous pouvez dès à présent suivre le direct commenté de la finale de la Coupe de France sur notre site.

Et c'est la mi-temps au Stade de France ! Le score est nul et vierge à l'heure où les joueurs rentrent aux vestiaires, notamment à cause des gardiens Gassama et Lenogue.

[PHOTO] Le stade se remplit petit à petit. [Source : @JouVoss sur Twitter]

45ème : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

45ème : Reims est sur le point d'imploser. Les occasions d'Auxerre, qui évolue en blanc se succèdent à un rythme effrayant.

44ème : Fumu Tamuzo se joue de ses adversaires et frappe à l'entrée de la surface. Gassama relance sur Diallo tout proche de le tromper.

43ème : Le défenseur Rémois Bouvier tente sa chance aux 30 mètres. Le ballon s'envole.

41ème : Beau ballon en profondeur pour Kilic. Le gardien Rémois est vigilent.

40ème : Le joueur de Reims, Darmon sorti sur civière vient de voir sa blessure diagnostiquée. Il souffre d'une entorse.

39ème : Nouveau corner qui lobe Gassama. Fumu Tamuzo est tout proche de pousser le ballon au fond des filets.

38ème : Corner frappé par Berthier. Gassama dégage en corner.

37ème : Le joueur venant de Turquie avait pourtant effectué un tir à bout portant, à 3 mètres du portier Champenois.

36ème : Exceptionnel arrêt de Gassama après une frappe de Kilic qui se dirigeait vers le fond des filets.

35ème : Grosse occasion Rémoise avec la frappe de Gonel, seul au second poteau.

34ème : Ce sont principalement les supporters Bourgignons qui font du bruit.

33ème : L'ambiance dans l'enceinte ignaugurée en 1998 n'est plus du tout la même qu'il y a une demi-heure.

32ème : Les rôles se sont inversés. C'est maintenant le Stade de Reims qui évolue en contre.

30ème : Grosse occasion pour l'AJ Auxerre ! Sur un coup-franc frappé des 35 mètres et dévié par Lobry, présent dans le mur, Berthier dévie le ballon et est tout proche de donner l'avantage aux Bourguignons.

28ème : But Auxerrois refusé logiquement pour une position de hors-jeu.

26ème : Sortie de Cédric Darmon, le capitaine du Stade de Reims qui sort du terrain en pleurs. Il est remplacé par le numéro 12 Edwin Karshiz.

25ème : Belle action construite des Rémois. Diabate sur le côté gauche s'échappe dans la surface et centre en bout de course. Kyei est tout proche d'ouvrir le score.

24ème : Certains supporters Auxerrois ont fait le déplacement jusqu'à Saint-Denis pour encourager leur équipe.

23ème : Petit à petit, l'AJA multiplie les offensives.

22ème : Contre Auxerrois. Finalemant, Montiel ne peut pas concrétiser l'occasion.

[PHOTO] Les Auxerrois à l'échauffement. [Source : AJ Auxerre]

20ème : L'on assite au format suivant : le Stade de Reims a le ballon, se crée des occasions et Auxerre évolue en contre.

18ème : Coup franc aux quarentes mètres frappés par Darmon. Le ballon est facilement capté par Xavier Lenogue.

16ème : Belle sortie dans les airs du gardien Auxerrois Xavier Lenogue.

14ème : L'on entend de moins en moins les paroles échangées entre les joueurs sur le terrain, ainsi que les consignes des entraîneurs. Au fur et à mesure, une belle ambiance s'installe.

12ème : Voici la feuille de match avec notamment la composition Auxerroise, que nous ne vous avions pas donné. [Source : @espoirsdufoot sur Twitter]

10ème : Une nouvelle fois, le Rémois Kyei s'illustre avec une nouvelle frappe. Celle-ci est contrée. Le corner ne donne rien.

8ème : Pour l'instant, les deux formations sont assez stressées par l'enjeu. Nous voyons se produire un jeu constitué de passes simples, que ce soit d'un côté ou de l'autre.

5ème : Réponse des Auxerrois. Sur le côté gauche, un Auxerrois s'échappe et tente un centre. Le gardien Rémois Gassama capte le ballon.

3ème : Le Rémois Kyei, lancé dans la profondeur dans l'axe du but frappe à l'entrée de la surface. Le gardien Auxerrois est vigilent.

Et c'est parti au Stade de France pour cette finale de la Coupe Gambardella ! Les Rémois viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre.

Reims jouera en 4-4-2 : Gassama- Vincent,Fournier, Krasniqi, Descotes - Diabate, Lobry, Darmon, Gonel - Kyei, Siebatcheu.

Le Stade de France se remplit petit à petit. Les supporters Rennais et Guingampais entrent au fur et à mesure dans l'enceinte Dyonisienne.

Les joueurs entrent sur le terrain sous les notes d'"Intro" du groupe "The XX".

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17h15.

L'arbitre de cette rencontre est Romain Lissorgue. Il sera assisté de Julien Rouquette et d'Antoine Grare. Le quatrième arbitre est Antoine Chiaramonti.

La finale se disputera au Stade de France, en prélude de la finale de la Coupe de France. Et ceci depuis 1998.

Comme pour les pros, le match est constitué de deux mi-temps de quarente-cinq minutes, entrecoupées d'un quart d'heure de mi-temps. Si les deux équipes n'arrivent pas à se départager au terme des quatre-vingt dix minutes, une séance de tirs aux buts sera observée. Les prolongations n'entrent pas en vigueur en Coupe Gambardella, encore moins le but en or et le but en argent.

Par trois fois, des équipes ont réalisé le doublé Coupe Gambardella-Coupe de France : l'AS Saint-Étienne en 1969-1970, le FC Sochaux Montbéliard en 2006-2007 et les Girondins de Bordeaux en 2012-2013. Cette année, un pareil cas de figure ne sera pas possible, puisque les deux équipes en finale de la Coupe de France ne sont autre que l'EA Guingamp et le Stade Rennais FC. Le Stade Rennais FC a été éliminé par le Stade de Reims en quarts de finale (0-3) et l'EA Guingamp par... le Stade Rennais FC en soixante-quatrièmes de finale (3-0 aux tirs aux buts).

L'équipe la plus titrée dans cette compétition n'est autre que l'AJ Auxerre, qui a remporté pas moins de six éditions, la dernière victoire en finale datant de la saison 1999-2000. Le Stade de Reims a lui remporté une édition, en 1963-1964.

Après trois éditions (1936-1939) sous le nom de "Coupe nationale des Juniors", la compétition pris le nom de "Coupe Gambardella" à partir de l'édition 1954-1955, du nom d'Emmanuel Gambardella, président de la Fédération Française de Football de 1949 à 1953.

La Coupe Gambardella est une compétition ayant vue le jour en 1937. Elle oppose toutes les équipes inscrites ayant une équipe de joueurs de moins de 19 ans. Pour éviter les disparités de niveau, les centres de formations entrent en lice en 64èmes de finale. Auparavant, les équipes amateures ont disputés des tours départementaux puis régionaux.

Cependant, c'est bien le Stade de Reims qui a été le plus impressionnant lors des tours précédents. Remportant l'intégralité de ses matchs pendant le temps réglementaire, les Champenois ont en effet disposé de l'Amiens SC en soixante-quatrièmes de finale (1-0), de Bourg Peronnas FC en trente-deuxièmes de finale (3-1), du Montfermeil FC en seizièmes de finale (4-0), du FC Rouen en huitièmes de finale (2-1), du Stade Rennais FC en quarts de finale (3-0) et surtout de l'AS Monaco en demi-finale au terme d'un match héroïque, où ils ont disputé toute la seconde mi-temps à dix, après l'exclusion juste avant la pause de Sirat.

L'AJ Auxerre arrivera en position de force au Stade de France ce samedi. Vainqueur dès son entrée en lice de l'Olympique Lyonnais aux tirs aux buts (6-5), puis auteur d'un carton en trente-deuxièmes de finale contre le FC Geispolsheim (8-0), tombeur en seizièmes de finale du RC Strasbourg (1-0), victorieux aux tirs aux buts de l'Evian TG en huitièmes de finale (5-3), éliminant le Paris FC à l'extérieur en quarts de finale (1-0), les Bourguignons affrontaient Laval en demi-finale. Jouant de malchance (barre transversale de Berthier ; penalty repoussé de Montiel), ils se sont finalement imposés sur le score de 4-3 aux tirs aux buts.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre le live de la finale de la Coupe Gambardella opposant l'AJ Auxerre au Stade de Reims en direct et en intégralité.