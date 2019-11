Live Ligue 2 : le match Lens - Angers en direct

15h55 : Ainsi se termine notre live de Lens - Angers. A suivre sur VAVEL en ce moment : le live du FC Barcelone, la finale de la Coupe Gambardella et de la Coupe de France ! Le sport ne s'arrête jamais ! A très bientôt, bonne soirée.

15h54 : C'est donc Caen et Nancy qui font les bonnes opérations de ce week-end.

15h53 ! C'est fini ! Les deux équipes manquent le coche pour la L1. Le résultat est bien évidemment décevant.

90+7 : Coulibaly manque le cadre ! C'est chaud !

90+5 : Les deux équipes balbutient leur football.

90+3 : Angers à l'attaque, l'occasion est manquée.

90+1 : Touzghar face à Malicki ! Il tergiverse trop.

89' Six minutes d'arrêts de jeu ! Bollaert est en fusion.

88' BUUUUUUUUT! refusé. Le RCL pensait ouvrir le score par l'intermédiaire de Touzghar mais l'attaquant était hors-jeu.

87' Eudeline gache une grosse opportunité de contre pour Angers. La défense lensoise n'y était pas !

85' Nomenjanahary frappe à l'entrée de la surface, c'est largement au dessus.

85' Au cours de son dernier match, Angers à concédé le but de la défaite à la dernière minute. Un motif d'espoir pour les Sang et Or ?

83' Auteur d'une sortie audacieuse, Aréola se fait sérieusement faucher par Yattara, qui prend le jaune.

82' Aussitôt entré, Bourigeaud écope d'un jaune.

81' Kantari semble toucher le ballon de la main dans la surface... L'arbitre n'a rien vu..

80' Bourigeaud remplace Chavarria pour le RCL.

80' Seulement deux frappes cadrées de chaque côté.

77' Eudeline seul face à Aréola ! Ce n'est pas cadré..

76' Changement angevin : Gamboa remplace Diers.

76' Touzghar dos au but se retourne et frappe ! C'est dévié par un défenseur.

74' Deuxième changement à Lens, option offensive car Valdivia est remplacé par Couibaly.

73' Frappe lourde de Frikeche, ce n'est pas cadré.

71' Les imprécisions sur les balles en l'air se multiplient.. Ca ne plait pas aux supporters.

70' Encore vingt grosses minutes pour les deux équipes..

67' Ljuboja obtient un corner et exhorte Bollaert à faire du bruit ! Le corner est manqué.

65' Premier changement pour le SCO : sortie de Blayac, entrée de Socrier.

64' Yattara qui combine et décide de frapper ! Au-dessus..

62' Bon centre de Ljuboja, Malicki capte sans souci.

61' Baal joue les pompiers de service à Lens. Il est le seul défenseur à surnager cet après-midi.

60' Premier changement : sortie de El Jadeyaoui, remplacé par Ljuboja.

59' Sur une balle en l'air, Chavarria se jette face à Malicki mais manque la balle.

58' Stéphane Moulin demande à ses joueurs de se calmer.

57' Justement, trois joueurs sont à terre en trois minutes. Les cartons ne devraient pas tarder..

55' Un peu de tension sur la pelouse, les contacts sont costauds depuis quelques minutes.

50' Sur le coup-franc qui a suivi, la frappe surpuissante de Landre a été parfaitement boxée par Malicki.

49' Carton jaune pour Thomas. Deuxième avertissement pour le SCO.

48' La frappe de Manceau ! Non cadrée ! Sur un dégagement d'Aréola, aucun Lensois ne récupère la balle et l'Angevin était tout seul.

46' Quelle occasion pour Lens ! Le centre est manqué par Chavarria et Touzghar ! Angers a eu très chaud !

46' C'est parti pour la deuxième période ! Pas de changements.

Le traditionnel chant des Corons résonne à Bollaert. L'ambiance monte d'un cran dans les tribunes.

Sur les réseaux sociaux, les Lensois sont très critiques envers leur équipe. Ils attendent bien mieux durant la deuxième période.

Lens a battu tous les cadors qui se sont présentés à Bollaert cette saison (mis à part Nancy). Tout reste à faire cet après-midi.

14h48 : Nomenjanahary est clairement le joueur le plus actif de cette première période. Il lui reste à lui et à son équipe de concrétiser. Angers est également très dangereux.

Le tifo des North Devils à l'entrée des équipes :

14h45 : Fin de la première période à Bollaert ! Les deux équipes rentrent au vestiaire sous la bronca du stade !

44' Centre puissant venu de la gauche côté lensois, Touzghar se jette mais ne parvient pas à redresser ce ballon.

43' Le rythme est retombé, la bataille du milieu fait rage.

40' Touré realise une belle roulette mais percute Diers. Faute.

38' Lens doit s'appliquer sur les centres. Aucun ne passe pour le moment.

35' Quelle frappe de Manceau ! Piégeuse, elle retombait pile dans le but d'Aréola qui realise une claquette magistrale !

34' Touzghar en contre ! Son centre est complètement manqué alors que Nomenjanahary avait suivi.

33' Et la tête de Yattara ! Elle n'est pas cadrée.

32' Manceau obtient un bon coup-franc à droite du but lensois.

31' Lens manque d'agressivité au milieu. Bien souvent, le RCL se fait prendre par la vitesse angevine.

29' Nomenjanahary, seul face à Malicki, envoie sa frappe dans les nuages.

28' Sur un corner angevin, Aréola manque sa sortie. Il obtient néanmoins un coup-franc pour une main du SCO.

26' Après un bon travail de Baal, Nomenjanahary rate son centre à ras de terre.

24' Yattara en un contre un, décale bien Eudeline, qui ne suit pas.

23' Carton jaune pour Blayac pour une semelle sur Valdivia.

21' Le centre de Diers ne trouve pas preneur.

20' Valdivia reste au sol après un contact avec Frikeche. Il se relève finalement.

18' Excellent tacle de Boyer sur Chavarria qui s'échappait à droite.

17' Le une-deux à l'entrée de la surface entre Touzghar et El Jadeyaoui ne fonctionne pas.

16' Touzghar à son tour ! Malicki sort une belle parade. La match s'enflamme !

15' Le festival de Diers ! Il passe toute la défense lensoise et lobe Aréola, le gardien espoir français se couche bien au dernier moment !

15' 59% de possession de Lens.

14' Un bon coup-franc à gauche pour Lens est bien frappé mais Le Moigne ne parvient à cadrer sa tête.

13' Diers se présente devant la défense lensoise mais est rattrapé par Kantari.

11' Oh quelle frappe de Nomenjanahary ! Une tir puissant qui frappe la trasversale ! Bollaert y a cru !

11' Chavarria dans l'axe pourrait tenter mais décale Touzghar ! C'est trop long.

9' Les deux équipes se jaugent au milieu de terrain pour l'instant. Il y a des espaces en contre.

8' Les relances lensoises sont peu précises. Angers se voit parfois offrir des ballons interessants.

5' Blayac face à Aréola tente une lourde frappe, trop croisée. Yattara semblait disponible à sa droite.

2' Première occasion pour Chavarria, à l'entrée de la surface. Il se retourne mais bute sur la défense angevine.

1' Lens donne le coup d'envoi ! Angers pose le pied sur le ballon.

Les deux équipes rentrent sur la pelouse d'un Bollaert plein comme un oeuf ! L'ambiance est bouillante.

A dix minutes du coup d'envoi, Ahmed Kantari semble très motivé : "S'il faut bouffer l'herbe, on va la manger. On est chez nous."

Composition d'Angers : Malicki, Boyer, Angoula, Konaté, Thomas, Frikeche, Diers, Eudeline, Manceau, Yattara, Blayac

Composition de Lens : Areola - Touré, Kantari, andre, Baal - Chavarria, Landre, Le Moigne, Valdivia, Nomenjanahary - El Jadeyaoui, Touzghar

Le RCL vous propose de réécouter les temps forts de la conférence de presse d'avant-match, à laquelle Antoine Kombouaré et Ludovic Baal étaient présents :

Sacré duels en perspective : Si l'on en croit la liste des nominés de l'UNFP, deux des quatre meilleurs gardiens de L2 seront sur la pelouse : Alphonse Aréola (Lens) et Grégory Malicki (Angers). De même, deux des quatre meilleurs entraîneurs s'asseyeront sur le banc : Antoine Kombouaré (Lens) et Stéphane Moulin (Angers).

Les deux équipes seront à bloc cet après-midi. Les deux jouent une grosse carte pour la montée de L1. Notre spécialiste du RCL, Thibaud Delabre nous signale que les Sang et Or "tirent la langue" dans ce sprint final. Face à un SCO qui joue sa "dernière carte pour la montée", il y aura du sport !

Le stade Bollaert, qui sera le théâtre de cette rencontre, s'éveille doucement sous un grand ciel bleu. Le public devrait être chaud si l'on en croit les supporters. Le RCL a l'habitude d'avoir de nombreux supporters : Bollaert a la meilleure affluence de L2, avec 30 000 spectateurs de moyenne. De plus, le public semble se mobiliser avec l'approche des grandes échéances : sur leurs trois prochains matchs à domicile, Lens accueillera 120 000 spectateurs ! (photo @guilaumevdb)

De son côté, le SCO enregistre les retours de Yohan Eudeline, Ludovic Gamboa et de Grégory Malicky pour ce déplacement à Bollaert. Il reste néanmoins de nombreux absents : Bouka Moutou, out jusqu'à la fin de saison, Auriac, Diallo, Gomez, Ayari, Othman, Keita et Sarr sont également sur le flanc. Enfin, Sofiane Boufal est suspendu.

Lens sera privé pour ce match d'Alaeddine Yahia, touché aux ligaments croisés et de Marcel Tisserand, en phase de reprise.

A Lens, on attend avec impatience ce match, qui pourrait propulser les Sang et Or sur la bonne voie pour la L1 : "Je ne veux pas mettre la pression à la #TeamLens, mais le match le plus important de la saison, c'est celui de cet après-midi. #RCLSCO" (Tweet de @MoustacheFC)

Ce match sera l'occasion pour les North Devils, un groupe de supporters lensois, de fêter leur cinq ans. Pour marquer le coup, le RCL annonce un tifo des supporters avant et à la mi-temps de la rencontre.

Au match aller, le RCL s'était imposé 1-2 au Stade Jean Bouin grace notamment à un belle prestation du gardien lensois.

Lors de la dernière journée, Lens avait concédé le nul lors d'un match important face à Nancy (1-1) tandis qu'Angers avait été battu par Caen à domicile (1-2). Les deux équipes seront revanchardes.

Deux tickets d'accesion à la L1 sur trois restent à distribuer. Metz (69 points) à composté le premier. Caen est deuxième (59 points) suivi par Lens (58). Mais derrière, ça pousse ! Nancy (57) et Niort (56) sont en embuscade.

Les neuf autres matchs de cette journée se sont joués hier. Parmi les résultats notables, le nul de Metz à Tours (1-1), le carton de Caen au CABastia (6-1) et la victoire de Nancy sur Istres (3-1).

Ce sont deux équipes du haut de tableau qui s'affrontent ce samedi. Lens, troisième, est en course pour la montée en Ligue 1, tandis que le SCO est sixième, à sept points des Nordistes.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie le match de la 36e journée de Ligue 2 opposant Lens à Angers.