Live Ligue 1 : Marseille - Lyon, le match en direct

C'EST FINI ! 4-2 pour l'OM qui a mérité sa victoire. Lyon est passé totalement à côté. Lyon voit son adversaire du soir revenir à 2 points.

93' Dernière occasion pour l'OM, Romao se fait arrêter par Mvuemba.

92' Plus que quelques secondes avant que l'OM revienne officiellement à deux points de Lyon.

85' Marseille recule petit à petit. Un retour semble presque impossible. Mais qui sait ?

Bafé Gomis, auteur d'un match poussif peut souffler un ouf de soulagement. Malgré le score.

4-2 ! Gomis !!! Briand transmet à Gomis qui frappe du coup du pied ! Lyon rêve encore un peu à un retour miracle !

78' : Frappe bien enroulée de Lacazette, mais qui passe un bon mètre à côté des buts de Mandanda !

75' : Soirée catastrophique de Lacazette, à l'image d'une frappe lointaine qui s'envole dans les gradins.

72' : Frappe de Jordan Ferri, totalement loupée.

71' : Avec deux buts, le duel entre Lacazette et Gignac tourne à l'avantage du phocéen, à la course à la Coupe du Monde.

69' : Marseille n'a jamais été véritablement inquiétée par cet OL très décevant.

68' : Clément Grenier revient sur le terrain, plusieurs semaines après sa blessure.

65' : On assiste à un contexte totalement contraire : l'OM ne pousse plus, alors que l'OL ne pousse pas non plus. Le 4-1 semble bien lourd pour les joueurs de Remi Garde.

60' : L'Olympique Lyonnais paye un match qui est en train d'être totalement loupé. Si la cinquième place est toujours là, la pression sera sur Lyon, avec deux journées qui vont être décisives.

58' : Arnold Mvuemba trouve les tribunes en tirant un coup-franc !

QUATRIEME BUT DE MARSEILLE ! Gignac pour son doublé ! André Ayew qui bute sur Lopes, Bisevac dégage sur Payet qui tombe encore sur Lopes, mais Gignac à la limite du hors-jeu met le quatrième but marseillais ! Lyon coule !

54' : André-Pierre Gignac, tout près de son deuxième but, après un duel face à Lopes, mais Gonalons réussit un retour miracle sur l'attaquant français !

53' Dimitri Payet loupe totalement son coup-franc aux 25 mètres.

15ème but pour André-Pierre Gignac. Il revient à hauteur de son adversaire, Alexandre Lacazette

49' Lyon commence très mal cette deuxième période !

3-1 !!! GIGNAC REUSSIT UN MAGNIFIQUE BUT !!! Après une feinte, et un crochet, l'attaquant phocéen frappe sur Lopes avant de reprendre et de le placer au fond !

C'est parti pour la seconde période !

Cette affiche respecte toutes les promesses, malgré des erreurs techniques chez les deux équipes. La deuxième mi-temps restera, quoiqu'il en soit spectaculaire, à n'en pas douter !

Florian Thauvin : "On a tous bien travaillé, on mène au score, on a trop reculé. On doit remonter le bloc équipe"

Arnold Mvuemba : "C'est la bataille du milieu, on va espérer faire une bonne deuxième mi-temps"

MI-TEMPS ENTRE L'OM ET LYON ! 2-1 pour le club phocéen. Diawara et Thauvin permettent aux Marseillais d'être devant, mais Mvuemba a contrarié l'avance marseillaise !

43' Lopes réussit l'arrêt face à Dimitri Payet encore présent sur un centre de Morel

41' : Lyon peut un peu respirer, mais la seconde mi-temps s'annonce déjà bien équilibrée !

39' : MVUEMBA !!! ARNOLD MVUEMBA REDUIT L'ECART SUR UNE LOURDE FRAPPE A 25 METRES QUI PASSE DANS LA LUCARNE DE MANDANDA !

37' Romao fait une belle première mi-temps à éviter les ballons vers les attaquants lyonnais, totalement absents.

33' Le milieu lyonnais est totalement absent. Maxime Gonalons, Mvuemba, et Ferri mordent la poussière

31' Frappe de Gignac, facilement capté par Lopes

28' A l'OL de se remobiliser. Les Marseillais sont actuellement en feu !

26' : THAUVIN POUR LE DEUXIEME BUT ! BUT DE LA TETE A L'ISSUE D'UN CENTRE COTE GAUCHE ! 2-0 POUR MARSEILLE

21' Lyon est sonné par ce but ! Les déchets techniques s'accumulent

18' Payet est au sol après un contact dans la surface lyonnaise !

15' Ironie du sort, Souleymane Diawara, qui quittera son club en fin de saison, marque le but, important pour le club ce soir !

13' : OUVERTURE DU SCORE ! DIAWARA OUVRE LE SCORE POUR L'OM ! Seul à l'affut d'un coup franc de Payet, côté gauche, le Sénégalais place sa tête et crucifie Lopes !

12' : Lyon bouge beaucoup, mais les passes dans la surface s'avèrent encore trop mal jouées.

9' Tentative de frappe du gauche de Nabil Fékir. Malheureusement pour le jeune lyonnais, son ballon passe loin du cadre.

7' L'OM a bien du mal à exister pour le moment.

5' Long ballon de Jordan Ferri pour Nabil Fekir qui ne peut contrôler. Droit dans les gants de Mandanda !

3' Gomis dévie, en profondeur pour Lacazette, seul face à Mandanda, mais l'attaquant français se retrouve sur le côté fermé du but marseillais et centre dans la surface, mais aucun joueur lyonnais pour reprendre. Première grosse frayeur !

2' Premières minutes résolument marseillaises.

C'est parti ! Les Marseillais donnent le coup d'envoi !

21:02 Les deux équipes pénètrent sur le terrain !

20:52 Dans quelques minutes, Marseille et Lyon vont se battre pour le 5ème place, qualificative pour la phase préliminaire d'Europa League !

20:32 Clément Grenier est revenu sur son retour dans l'équipe et pense déjà à la Coupe du Monde. Possible pour lui selon vous ?

20:25 Les deux équipes entrent sur la pelouse, pour l'échauffement.

20:14 Souleymane Diawara pourrait bien jouer son dernier match avec l'OM au Vélodrome. Son contrat avec l'OM touchera à sa fin à la fin de la saison.

20:10 Mathieu Valbuena est donc sur le banc, pour démarrer cette rencontre.

20:08 Les compositions sont tombées : A.Lopes, Tolisso, Bisevac, Umtiti, Bedimo, Gonalons, Ferri, Mvuemba, Fekir, Lacazette, Gomis pour Lyon. Pour l'OM : Mandanda, Dja Djedje, Nkoulou, Diawara, Morel, Romao, Cheyrou, Payet, Thauvin, Ayew, Gignac

19:46 Il faudra particulièrement surveiller les performances de Lacazette et Gignac, tous deux auteurs de 15 et 16 buts cette saison !

19:40 Pas grand-monde pour le moment au stade. Bienvenue aux arrivants !

19:36 L'OM est obligé de se qualifier pour une coupe européenne, si Marcelo Bielsa, futur entraîneur du club veut déjà marquer les esprits à l'OM. Une non-qualification en coupe européenne pourrait défavoriser les arrivées attendues à Marseille.

19:34 L'AS Saint-Etienne est assuré de se qualifier pour l'Europa League après sa victoire (2-0) contre Montpellier. Plus qu'une place, pour l'une des deux équipes. Une défaite marseillaise assurerait le Graal au club de J-M Aulas.

19:32 Les Lyonnais partent favoris dans cette rencontre après des bons résultats précédents dont un 4-1 contre Bastia. Attention pour Lyon, l'OM peut rougir à tout moment.

19:30 Il s'agit d'un choc entre deux poursuivants de l'AS Saint-Etienne afin de pouvoir se qualifier pour l'Europa League.

19:24 Bonjour à tous et à toutes sur Vavel pour le match, le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.