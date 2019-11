Live Ligue 1 : le match Olympique de Marseille - En Avant de Guingamp en direct

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur VAVEL France.

Jocelyn Gourvennec : "On a montré qu'on a fait des progrès entre la 1ère et la 38è journée. Il faudra qu'on soit plus solide face à ses équipes l'an prochain. On fait une saison magnifique en gagnant un titre. Il faut que l'an prochain on conserve cet état d'esprit avec un groupe plus compétitif. Je m'inclus dans ce groupe pour la saison prochaine."

C'est fini ! L'Olympique de Marseille s'impose 1-0 grâce à un but d'André Ayew en début de seconde période. Malheureusement ça ne suffit pas pour prendre la 5è place puisque Lyon s'est imposé 1-0 à Nice. Marseille conclue ce championnat à la sixième place tandis que Guingamp finit 16è pour son retour en Ligue 1.

90+3' Dernier corner pour Guingamp.

90' Trois minutes de temps additionnel.

88' Sur une bonne percussion, Imbula tente sa chance de 30m mais c'est manqué.

86' Claquette de Samassa sur une tête d'Ayew qui manque le doublé de peu.

85' Sur un coup-franc de loin, Bègue reprend le ballon mais c'est contrôlé sans problème par Samba.

81' Tête de Yatabaré au-dessus de la transversale sur un corner de Giresse.

78' Dernier changement pour l'OM avec la rentrée de Imbula à la place de Valbuena. L'international français est sortie très ému.

77' Gignac trouve de nouveau un corner, le 12è de la rencontre !

75' Sortie de Langil pour le néophyte Bègue qui fait ses débuts en Ligue 1.

73' Entrée de Payet à la place de Thauvin.

68' Seul au second poteau sur un centre de Djadjedje, Valbuena se fait contrer in-extremis.

67' Sur un coup-franc bien placé, Thauvin tente la frappe directe mais ça passe largement au-dessus des buts de Samassa.

65' Entrée de Dembelé à la place de Mandanne.

65' Frappe de Thauvin totalement manqué.

64' Très sereine, l'équipe marseillaise fait circuler le ballon.

62' Lyon mène toujours 1-0 à Nice, ce qui signifie que c'est l'OL qui obtient pour le moment le dernier ticket européen.

59' Centre de Levêque repris de la tête par Beauvue qui est sauvé sur sa ligne par Morel.

57' Premier changement pour l'EAG avec la sortie de Sankharé à la place de Dos Santos qui va jouer l'un de ces premiers matchs cette année au poste de milieu défensif, lui qui a dépanné au poste de latéral gauche.

53' Carton jaune pour Sankharé sur une faute sur Valbuena.

50' BUT André Ayew ouvre le score de la tête dans les six mètres suite à un centre parfait de Valbuena.

48' Suite à un mauvais dégagement de Thauvin, Giresse tente sa chance mais c'est au-dessus.

46' Corner pour Marseille grâce à Valbuena. A trois reprises Thauvin tente le corner direct, en vain.

45' Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné !

Avec 13 frappes, l'Olympique de Marseille s'est montré offensif au cours de cette première période mais on décompte seulement 2 frappes cadrés plus les 2 poteaux. De plus ils ont obtenu un total de 7 cornes qu'ils n'ont pas forcément su concrétiser.

Marseille a été bien plus pressant avec notamment deux poteaux de Diawara et Cheyrou. Avec une possession de 60%, le milieu de terrain Giresse-Sankharé semble peiner après vingt premières minutes convaincantes.

45+4' C'est la mi-temps au Vélodrome où les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge de 0-0.

45+2' Frappe d'Ayew repoussé par Samassa qui revient sur Cheyrou qui frappe sur le poteau.

45+1' Bonne sortie de Samassa sur un coup-franc de Valbuena.

45' Avec notamment la sortie sur blessure de Mandanda, 4 minutes de temps additionnel.

44' Nouvelle occasion olympienne avec une frappe de Thauvin qui passe à côté. Il manque la finition à Marseille pour ouvrir le score.

42' Aux dernières nouvelles, Mandanda aurait pris la direction de l'hôpital pour réaliser des examens.

40' Sortie manquée de Samassa, Gignac reprend mais c'est contrée une nouvelle fois en corner.

39' Le bloc olympien est désormais placé plus haut et la récupération est plus rapide. Marseille se fait de plus en plus pressant devant la surface guingampaise.

35' Sur un très beau centre de Djadjedje, André Ayew place sa tête au-dessus de la transversale.

34' Jérémy Sorbon concède un 6è corner.

32' Annoncé comme match tout fait pour l'OM, Guingamp offre une belle résistance au cours de cette première demi-heure de jeu.

29' Lévêque parvient à contenir Thauvin mais il concède un nouveau corner.

28' La possession est pour le moment à l'avantage de Marseille : 57-43.

25' Frappe de Gignac trop peu puissante pour inquiéter Samassa.

23' Belle frappe de Jérémy Morel à l'entrée de la surface qui sort toutefois du cadre.

20' Le gardien olympien est évacué sur civière et va être remplacé par l'ancien havrais Brice Samba.

19' Lancé en profondeur Yatabaré percute du genou le visage de Mandanda qui reste sonné sur la pelouse.

16' Nouveau corner pour l'OM obtenu par Thauvin. Sur un second coner Diawara trouve le montant droit de Samassa.

14' Le corner est repris de volée par Yatabaré mais ça passe à côté.

13' Contre guingampais qui part très vite mais Diawara contre au dernier moment un centre de Beauvue. Corner à suivre.

12' Le match reste encore cadenacé au milieu de terrain pour le moment et aucun des deux équipes ne prend le dessus sur l'autre.

8' Les milieux marseillais ne parviennent pas pour le moment à trouver les attaquants olympiens.

6' Première frappe de la rencontre par Langil mais c'est totalement dévissé.

5' Coup dur pour l'OM avec l'ouverture du score de Lyon par Bako Koné. Même avec une victoire Marseille resterait derrière Lyon si le score à Nice n'évoluait pas.

3' Premières minutes d'observation entre les deux équipes qui essayent de partir de derrière pour mieux se projeter vers l'avant.

1' Premier corner pour les marseillais obtenu par Ayew. Ca ne donne rien.

0' Le coup d'envoi est donné !

21:00 Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Vélodrome.

20:55 A noter que c'est le 100è match de Kerbrat et le 200è match de Giresse sous les couleurs rouge et noir.

20:55 Avec l'absence du capitaine Lionel Mathis, c'est Thibaut Giresse qui bénéficie du brassard de capitaine de l'En Avant.

20:50 Il faut rappeler qu'au match aller, Marseille s'était imposé 3-1 avec notamment trois buts inscrits dans le premier quart d'heure par André-Pierre Gignac et Dimitri Payet à deux reprises. Mustapha Yatabaré avait réduit le score avant de manquer un pénalty en fin de rencontre.

20:50 Sur VAVEL France, vous pourrez suivre également la rencontre entre l'OGCN Nice et Lyon et le match pour le maintien entre Sochaux et Evian.

20:45 Cette rencontre va être arbitré par Amaury Delerue.

20:35 Le banc de Guingamp est composé de : N'Dy Assembé, Babiloni, Dos Santos, Alioui, Dembele, Begue. Le franco-turc Fatih Atik étant malade, Guingamp ne présente que six remplaçants.

20:30 On retrouve sur le banc de Marseille : Samba, Mendes, Mendy, Fanni, Lemina, Payet et Imbula.

20:20 Du côté de Guingamp, Jocelyn Gourvennec a décidé de titulariser Thibault Giresse au milieu de terrain en l'absence de Lionel Mathis et de Moustapha Diallo. Voici le XI de Guingamp : Samassa – Martins Pereira, Kerbrat, Sorbon, Levêque – Sankharé, Giresse – Beauvue, Langil – Yatabaré, Mandanne.

20:15 Pas de surprise pour la composition de Marseille : Mandanda - Djadjeje, Diawara, Nkoulou, Morel - Cheyrou, Romao – Thauvin, Valbuena, Ayew – Gignac.

19:50 Ce match pourrait être le dernier sous les couleurs costarmoricaines pour certains joueurs. En effet Jonathan Martins-Pereira, buteur en finale de la Coupe de France, ne devrait pas prolonger tandis que Mustapha Yatabaré pourrait rejoindre un club anglais lui qui a déjà inscrit un total de 11 buts en élite cette saison. Pour Marseille ce pourrait être le dernier match de certains cadres tels que Mathieu Valbuena qui ne semble pas être dans les plans de Bielsa alors que Steve Mandanda est dans le doute quant à son avenir dans le club marseillais.

19:45 La composition guingampaise devrait donc être Samassa – Martins Pereira, Kerbrat, Sorbon, Levêque – Sankharé, Dos Santos – Beauvue, Langil (ou Giresse) – Yatabaré, Mandanne.

19:40 Côté guingampais, on notera l’absence dans le groupe du capitaine Lionel Mathis, de l’attaquant Ladislas Douniama ainsi que du latéral gauche Reynald Lemaître. Pour pallier à ces absences, Jocelyn Gourvennec a fait appel aux jeunes Paul Babiloni et Julien Bègue. Ce dernier a d’ailleurs signé cette semaine son premier contrat pro, lui qui est auteur de 15 buts avec la CFA2 cette saison. Gourvennec pourrait ainsi faire confiance au milieu de terrain à Laurent Dos Santos qui a été prolongé également de trois ans cette semaine.

19:30 Pour son dernier match en tant qu’entraineur de l’OM, José Anigo devrait faire classique puisque l’on devrait retrouver l’équipe habituelle des dernières semaines : Mandanda - Djadjeje, Diawara, Nkoulou, Morel - Cheyrou, Romao – Thauvin, Valbuena, Ayew – Gignac.

19:20 Seulement 10è à domicile, Marseille a perdu à six reprises au Vélodrome avec un total de vingt buts encaissés. Du côté guingampais on compte trois victoires à l’extérieur et 13 buts inscrits.

19:00 Pour José Anigo ce dernier match présente une certaine importance puisqu'il sera remplacé la saison prochaine par Marcelo Bielsa : « Même cinquième, ce ne sera pas une bonne saison, mais on n’aura pas tout perdu. Je n’ai pas atteint l’objectif fixé du podium. On aura pourtant sauvé les meubles car le club sera en Coupe d'Europe. C'est bien pour Bielsa qui aura une compétition en plus.»

18:50 L'équipe guingampaise se trouve dans une série positive puisqu'ils sont invaincus lors des quatre dernières rencontres disputées avec des victoires en L1 face à Valenciennes (1-0) et Toulouse (2-0) et un nul à l'extérieur à Monaco (1-1). Entre-temps l'EAG a remporté la Coupe de France en prenant le meilleur sur Rennes (2-0). Marseille est également dans une bonne dynamique puisqu'ils sont invaincus lors des sept derniers matchs mais avec seulement trois victoires face à Ajaccio, Lyon et Montpellier pour quatre nuls concédés face à Nantes, Lille, Bordeaux et Sochaux.

18:40 Il n’est toutefois pas question de laisser filer ce match pour Guingamp qui est actuellement 15è et qui peut espérer remonter à la douzième place en cas de résultats positifs. Sauvé lors de la précédente journée grâce à une bonne victoire face à Toulouse, le coach du club costarmoricain Jocelyn Gourvennec l’a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match.

18:20 Pour cette rencontre l’objectif de l’Olympique de Marseille est d’accrocher la 5è place qui est qualificative pour l’Europa League. Avec 57 points et une différence de buts de +12, Marseille n’a pas son destin entre les mains. En effet l’Olympique Lyonnais qui dispute son dernier match à Nice possède un point d’avance sur l’OM mais a toutefois une différence de but inférieure (+11). Cela signifie donc que Marseille doit donc faire un meilleur résultat que Lyon durant cette dernière soirée pour espérer accrocher le dernier ticket européen.