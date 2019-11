Live Ligue 1 : le match Sochaux - Evian en direct

Fin de match Merci à vous de nous avoir suivi pour cette dernière rencontre de la saison. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouveaux évènements sportifs en direct et en live sur VAVEL France ! Bonne fin de soirée à toutes et à tous.

Fin de match Scénario cruel pour Sochaux. Mais les hommes de Renard sortent avec les honneurs.

Fin de match Avec le drapeau Savoyard autour du coup, Pascal Dupraz fête la victoire. Son équipe va entamer dans quelques mois sa 4e saison de suite en Ligue 1 !

90+3 L'arbitre siffle la fin du match. Sochaux est donc rélégué en Ligue 2, après avoir cru en ses chances de maintien grâce à une seconde partie de saison héroïque. Mais c'est Evian qui aura été le plus solide et le plus fort au moment d'assurer sa place en Ligue 1.

90+2 Le banc d'Evian est déjà debout à fêter son maintien.

90e Il y aura 3 minutes de temps aditionnel. Les 3 dernières minutes de Sochaux en Ligue 1.

88e Conscient que son équipe aura lutté jusqu'au bout, Bonal continue de soutenir et d'aplaudir son équipe.

87e Accroché dans la surface, Bénézet réclame un penalty. Clément Turpin ne siffle rien.

84' Sur un bon centre au ras du sol pour Bénézet, Pelé capte bien le ballon.

83' Kevin Berigaud est remplacé par Marco Ruben. Son compteur but restera donc bloqué à 10 buts cette saison.

82' Sochaux a du mal à entamer une réaction. La fin de match va être pénible pour les supporters Sochaliens.

81' Sur un centre de Faussurier au second poteau, Abdallah repousse le ballon devant Mayuka.

79' L'homme de la soirée, Daniel Wass est remplacé par Boccara.

78' Petite tension entre Contout et Sougou suite à une faute de ce dernier sur Marange. Clément Turpin calme le jeu rapidement.

76' Avec ses deux buts ce soir, Wass compte désormais 9 buts cette saison. Il est à un but de Berigaud, meilleur buteur d'Evian avec 10 buts.

75' Le match semble fini. Sochaux est passé à côté de sa partie et a craqué au pire des moments possibles.

72' TROISIEME BUT D'EVIAN ! Sur une belle ouverture de Benezet, Sougou déborde sur le côté droit et centre fort devant le but. Au point de penalty, Wass reprend le ballon du droit et trompe Pelé. Sochaux est en Ligue 2 !

71' Evian procède à son premier changement avec l'entrée de Koné à la place de Tie Bi.

71' Entré à la mi-temps, Bakambu est remplacé par Mayuka.

69' Centre de Sougou de la droite. Celui-ci finit au dessus de la cage de Pelé.

67' Boukari rentre à la place de Corchia qui pourrait avoir vécu son dernier match avec Sochaux.

65' A noter que Tie Bi a occopé d'un carton jaune pour cette faute.

65' Suite à une faute de Tie Bi, Sochaux obtient un coup-franc à 25 mètres ! Frappé par Roudet, celui-ci est boxé des poings par Hansen. Sinkala à la récupération reprend directement. Sa tentative frôle le poteau.

64' Le match semble s'embaler. Tout peut arriver !

62' Frappe de loin de Bakambu, une nouvelle fois bien captée par Hansen, propre sur sa ligne ce soir.

59' Sochaux essaye de se projeter vers l'avant, en jouant haut et vite. Evian semble capable de contrer les Sochaliens.

58' Sur un corner de la droite, Angoula place sa tête au point de penalty ! Pelé avec l'aide de Faussurier, repousse le ballon d'une belle horizontale !

57' Sur un centre de Wass, Berigaud passe devant Pelé pour placer sa tête mais manque le cadre !

55' Le corner ne donne rien. Hansen peut dégager le ballon sur six mètres.

54' Corner pour Sochaux suite à un long ballon de Marange repoussé par Mensah.

52' Sur un bon ballon en profondeur, Pelé sort dans sa surface et intercepte le ballon devant Wass qui semblait en position de hors-jeu.

51' Sochaux tente le tout pour le tout et essaye de mettre du rythme. Les hommes d'Hervé Renard veulent encore y croire.

49' Suite à un centre dégagé par Evian, Roudet reprend des 30 mètres plein axe. Hansen sans soucis stoppe la balle.

48' Corner rentrant de Roudet repoussé en touche par la défense Savoyarde.

46' C'est reparti à Bonal. Le coup d'envoi de la seconde période a été donné par Evian.

46' Bakambu rentre à la place de Prcic. Sochaux va se jeter vers l'avant en seconde période !

Mi-temps En première période, la possession a été de 63% pour Sochaux, contre 37% pour Evian.

Mi-temps Les hommes d'Hervé Renard craquent au pire des moments possibles. Ils n'ont plus perdu à domicile depuis janvier !

Mi-temps Le scénario est parfait pour Evian qui a éteint Bonal et les supporters Sochaliens. Habitués de ce genre de rendez-vous, les hommes de Pascal Dupraz sont apparus sereins et solides tout au long de la première période.

45+3' Clément Turpin siffle la mi-temps. Evian propre en défense et efficace devant mène 2-0 et réalise un grand pas en avant dans la course au maintien. Sochaux à un pied et demi en Ligue 2...

45' 3 minutes de temps aditionnel. Sochaux a quelques minutes pour reduire l'écart.

44' Dans un angle trés fermé sur le côté droit de la surface, Ayew élimine Cambon sur un bon contrôle orienté avant de tenter sa chance. Le tir puissant du Ghanéen touche le poteau et sort.

42' Tentative lointaine de Roudet, sans soucis pour Hansen.

41' C'est le scénario catastrophe pour Sochaux. Incapable de se créer de vraies occasions et sanctionné sur les deux concrétes que s'est procuré Evian !

41' DEUXIEME BUT POUR EVIAN. Le corner, tiré par Wass est dévié au premier poteau par Roudet puis repris par Angoula au second. Evian enterre Sochaux !

40' Sur le contre, Benezet obtient un corner.

39' Le corner qui suit est repoussé par Evian. En second rideau, Sinkulu récupère et tente une frappe captée par Hansen.

39' Sur un coup-franc lointain de Roudet, Marange coupe le ballon de la tête. Kanté, en renard, coupe le ballon devant Hansen qui repousse avec difficulté en corner.

37' Centre rentrant de Contout de la gauche dans la surface Savoyarde. Ayew puis Corchia ratent le ballon. Six mètres.

35' Florian Marange qui se fait soigner sur la ligne de touche, Sochaux est à 10 contre 11. Evian tente de créer le décalage sur le côté gauche. Sougou, à excentré sur ce côté est cependant contré sur sa tentative de centre.

34' Suite à une faute de Sougou, Florian Marange reste au sol sur le côté gauche.

34' Les duels sont assez intenses. Les deux équipes ne veulent rien concéder et l'engagement est énorme dans cette partie.

33' Sur un long ballon dans la surface, Corchia, au duel avec Mensah s'écroule dans la surface de réparation. Clément Turpin ne se laisse pas prendre et ne siffle pas penalty.

29' Evian défend très bien. Le 442 compacte force Sochaux à délaisser l'axe et à s'enfermer sur les côtés. Le manque de présence au coeur du jeu et dans la surface empêche toute action Doubiste d'être réellement dangereuse.

27' Sunzu est sanctionné d'un carton jaune pour un tacle rugueux sur Berigaud.

26' Sur un centre d'Abdallah, Sougou tente de reprendre le ballon mais voit sa tentative écrasée être tranquillement captée par Pelé.

25' Le corner ne donne rien. Sochaux obtient tout de même une touche pour garder la pression sur la défense d'Evian.

24' Sur un centre de Roudet, Angoula dégage le ballon en corner.

21' Les Sochaliens sont plus hauts et essayent de contourner le bloc Savoyards, mais la densité de la défense menée par Cambon empêche Sochaux de se procurer de réelles occasions.

19' Sur un centre fort au premier poteau de Faussurier, Ayew au premier poteau n'arrive pas à reprendre le ballon. Angoula au pointe de penalty dégage en taclant !

17' Nouveau centre de Faussurier qui prend son aile droite. Hansen, sérieux capte le ballon dans les airs.

14' Sur un centre de Faussurier, Sébastien Roudet vient placer sa tête au premier poteau mais voit sa tentative passer largement au-dessus du but de Hansen.

12' Sochaux a du mal à réagir. Evian défend proprement et empêche les hommes de Renard de mettre du rythme.

9' BUT POUR EVIAN ! Sur un centre de la droite de Modou Sougou, Daniel Wass reprend le ballon accrobatiquement et place le ballon dans le petit filet opposé de Pelé !

7' Sochaux essaye de prendre le jeu à son compte, mais se montre très brouillon avec la balle.

5' Suite à un coup de coude sur Wass, Prcic est sanctionné d'un carton jaune.

5' Sur un bon centre de la gauche, la défense d'Evian est alertée mais repousse bien le ballon devant Ayew et Contout.

3' Première alerte pour Evian avec un but refusé à Jordan Ayew pour une position de hors-jeu. Bien servi par Contout plein axe, le jeune Ghanéen réalise le bon contrôle et le bon geste face à Hansen mais est sanctionné pour une position illicite.

1' C'est parti à Sochaux. Monsieur Clément Turpin vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre attendue !

20h59 Malgré des échanges houleux durant la semaine, Pascal Dupraz et Hervé Renard se sont serrés la main avant le match.

20h57 Les deux équipes pénétrent sur la pelouse, devant un stade Auguste-Bonal plein à craquer ! Pascal Dupraz apparaît très concentré, le visage fermé, presque inquiet.

20h56 Les 22 acteurs attendent dans le couloir des vestiaires pour entrer sur le terrain.

20h46 A moins de quinze minutes de l'entame de match, l'ambiance commence à monter. Les supporters Sochaliens chantes à la gloire du héros Hervé Renard et de ses hommes, en passe de réaliser un exploit monumental.

20h35 Les supporters d'Evian ont également fait le déplacement ! Ils remplissent de rose le parcage réservé aux visiteurs.

20h10 Alors que l'ambiance commence à monter à Bonal !

20h03 C'est au tour des Savoyards d'annoncer leur onze de départ. Pour ce match, Pascal Dupraz a aligné la composition suivante : Hansen - Abdallah, Angoula, Cambon, Mensah - Tie Bi, Sorlin - Sougou, Wass, Benezet - Berigaud.

20h00 La composition d'équipe Sochalienne vient de tomber. Les doubistes débuteront avec l'équipe suivante : Pelé - Faussurier, Sunzu, Kante, Marange - Sinkala, Prcic - Corchia, Roudet, Contout - Ayew.

19h56 Cela n'empêche pas Laurent Pernet, le Président du FC Sochaux, d'apparaître assez serein à une grosse heure du début de la partie.

19h54 Sur la pelouse de Bonal, les joueurs Sochaliens reconnaissent la pelouse. La pression commence à monter !

19h51 A un peu plus d'une heure du coup d'envoi, le Stade Bonal commence à se remplir petit à petit. On attend une énorme ambiance pour ce match crucial !

18h11 Au match aller, Evian et Sochaux s'étaient quittés sur un match nul, un but partout au Parc des Sports d'Annecy suite à des buts de Fabrice Ehret et de Roy Contout. A cette époque, Eric Hély était encore entraîneur des Doubistes.

18h03 La fin de saison est plus difficile pour les hommes de Pascal Dupraz qui avaient enchaîné trois défaites de suite avant la rencontre contre Nice. Evian avait, en effet, perdu contre Reims, Saint-Etienne et Paris.

17h59 A noter que les hommes d'Hervé Renard restent sur 7 matches consécutifs sans défaite. Leur dernière défaite date du 23 mars lors de la 30e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne (3-1). Les doubistes restent sur une série de trois nuls, contre Marseille, Bastia et Paris, et 4 victoires, contre Toulouse, Reims, Nice et donc Rennes.

17h55 Sochaux est dans l'obligation de gagner s'il veut se maintenir, Evian peut se contenter du point du match nul pour rester en Ligue 1.

17h54 De son côté, Sochaux était allé chercher la victoire au Stade de la Route de Lorient face à Rennes (2-1) grâce à des buts de Jordan Ayew et Emmanuel Mayuka contre une réalisation de Ntep côté Rennais.

17h49 Lors de la 37e journée, Evian s'est imposé 2-0 contre Nice avec des buts de Nicolas Benezet et Kevin Berigaud.

17h43 La partie que nous allons suivre est donc décisive dans la course au maintien. Aucune des deux équipes n'a le droit à l'erreur si elle veut être en Ligue 1 la saison prochaine !

17h40 A l'heure où nous parlons, Sochaux est premier rélégable avec 40 points alors qu'Evian est 17e avec 41 points.

17h36 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour suivre en direct et en intégralité l'affiche entre le FC Sochaux et Evian Thonon Gaillard comptant pour la 38e et dérnière journée de Ligue 1.