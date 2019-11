Caen jouera deux matchs de Ligue 1... au Mans

La Basse-Normandie organisera un évènement de choix à la fin de l'été, en l'occurence les Jeux Équestres Mondiaux. Le gratin du milieu de l'équitation viendra se défier durant deux semaines sur différents sites dans la région, du Haras National du Pin (Orne) au Mont-Saint-Michel (Manche) en passant par Deauville (Calvados) ou Saint Lô (Manche) mais également... au Stade d'Ornano (Caen), enceinte habituelle du Stade Malherbe de Caen. Le stade de 21 500 places - qui appartient à la ville et non pas au club - accueillera les cérémonies d'ouverture et de clotûre mais également les plus grandes épreuves comme le saut d'obstacle, le dressage ou la dernière épreuve du concours complet. Le stade sera donc indisponible durant toute la durée de la compétition, du 23 août au 7 septembre mais également avant car pour accueillir cet évènement international, l'enceinte Calvadosienne a effectué sa mue (voir photos ci-dessous) pour s'adapter à la compétition depuis le dernier match à domicile, contre Nîmes en Ligue 2.

Au Mans plutôt qu'au Havre

Comme le SM Caen devra bien jouer quelque part ses matchs à domicile, le club a hésité entre le Stade Océanne au Havre et le MMArena au Mans. Le choix fut vite fait. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Stade Haut-Normand est occupé un vendredi sur deux par l'équipe du HAC, qui évolue en Ligue 2. Et le cas de figure aurait pû être que la pelouse, dégradée par le match du vendredi voit un nouveau match se jouer le samedi. Alors que, dans ce temps là, le MMArena est innocupé après la rétrogradation administrative du Mans en Division d'Honneur (6ème division). Ensuite, il existe une forte rivalité régionale entre les Bas-Normand et les Hauts-Normand et des débordements auraient pu avoir lieu si le SMC avait joué en Haute-Normandie ; les supporters Caennais nargant les Havrais de ne pas jouer en Ligue 1 et les Havrais leur répondant - même si les deux clubs ne sont pas connus pour les débordements musculés de leurs supporters.

La situation du MMArena a donc été choisi. Le stade Manceau acceuillera les matchs de Caen face à Rennes (2ème journée) et face à Lille (4ème journée), ce qui "minimisera les coûts" selon Xavier Gravelaine, nouveau manager général du club puisque le SM Caen n'aura pas "tout à déménager [en parlant du matériel] entre Rennes et Lille". Le département Sarthois accueillera donc un nouvel évènement dans son enciente ultramoderne après un match de l'équipe de France masculine (France-Estonie en juin 2012), plusieurs rencontres de l'équipe de France féminine et des Espoirs, la finale de la Coupe de France féminine et des matchs de Coupe d'Europe du Stade Français (rugby). Le premier match à d'Ornano du SM Caen sera celui face au Paris Saint-Germain, lors de la septième journée.