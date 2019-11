Live Coupe du Monde 2014 : Cameroun - Brésil en direct

Sentiment du devoir accompli pour Neymar, assurément...

Le Brésil a terminé premier de son groupe lors d'un Mondial pour la neuvième fois d'affilée. Constance impressionnante depuis des années pour le pays sud-américain phare...

Mr Eriksson siffle la fin de la rencontre qui marque l'éclatante victioire du Brésil quatre buts à un !

93e : Course et percée magnifique de Salli qui est rattrapé au dernier moment par Luiz.

91e : Wilian est lancé par Marcelo, intenable sur tous les plans ce soir. Le joker de la Seleçao réalise une jolie frappe que le gardien des Lions se saisie sans problèmes, faute d'une puissance redoutable.

90e : Quatre minutes de temps supplémentaires accordées aux deux équipes.

86e : Le public redonne de la voix et semble, pour la première fois depuis le début de la compétition, satisfait de ses joueurs.

83e : Quatrième but brésilien après une perte de balle anodine punie par un une deux génial entre Fred et Oscar ! Au final, c'est Fernandinho qui était à l'origine et à la fin de l'action, récompensé de sa très bonne rentréee ! Cameroun 1-4 Brésil !!!

81e : Jean II Makoun effectue son entrée en lieu et place de Choupo Moting.

80e : Le jeu se muscle et Stephane Mbia coupe nette une action de contre attaque. Carton jaune incontestable.

78e : Transversale majesteuse de l'entrant Wilian pour Marcelo. Le centre du latéral du Real Madrid est repoussé par Matip.

76e : Ce pied haut du Monégasque est donc sanctionné d'un avertissement.

74e : Dani Alves est touché à cause d'un excès d'engagement de Salli. Le jeu est arrêté.

72e : La pépite brésilienne sort définitivement du terrain sans même saluer son coéquipier Wilian. Attitude étonnante puisque le sélectionneur du Brésil l'a sorti pour vraisemblablement le préserver.

70e : Neymar est lancé astucieusement dans la profondeur mais Mbia et Matip veillaient. L'ancien de Santos reste au sol.

68e : D'autant que la Seleçao semble vouloir gérer son avance.

66e : Le Cameroun manque de précision technique et perd constamment le ballon.

63e : Sous les sifflets de son public, Hulk, peu en réussite, cède sa place à Ramires.

61e : Le match a perdu en intensité suite à ce but tuant quasiment tout suspens.

58e : Entrée d'Edgar Salli à la place du remuant Moukandjo en attaque.

54e : Victime de critiques similaires lors de la Coupe des Conférations, Fred avait finalement terminait meilleur buteur, rappelez vous.

50e : Après visionnage du ralenti, on se rend réellement compte que Fred était largement en position de hors-jeu, le but aurait dû être refusé...

Fred laisse éclater formellement sa joie. Le but du déclic ?

49e : Le Brésil se facilite la tâche en inscrivant le but rapide du break ! Fred marque ainsi son premier but de la compétition ! David Luiz profite d'une percée de Fernandinho pour adresser une véritable offrande à l'ancien lyonnais !!! Cameroun 1-3 Brésil.

48e : Ce diable de Neymar obtient un coup franc malin. Lui-même s'en charge et partait dans la lucarne mais c'était sans compter sur une claquette d'Itandje.

47e : Retour héroïque de Bedimo dans les pieds de Hulk qui partait seul au but...

47e : Coup de canon du gauche signé Fred que le gardien du Cameroun ne peut qu'effleurer en corner... !

46e : Huld déborde sur le côté droit à coup de passements de jambe mais finit par s'emmeler les pinceaux.

46e : Scolari décide de lancer le joueur de Manchester City, Fernandinho, à la place de Paulinho, transparent au cours de 45 premières minutes.

C'est reparti à l'instant entre les deux équipes !

La fin de la première période est signalée sur score de deux buts à un en faveur du Brésil qui s'est rassuré sur le plan offensif mais s'est cependant montré friable défensivement à l'image du but égalisateur des Lions Indomptables, laissant impuissant la charnière Luiz-Silva. A l'heure où on se parle, les Brésiliens accèdent aux huitièmes de finale...

45e : Une minute de temps additionnel avant la fin du premier acte.

36e : Sur le coup d'envoi, Hulk prend directement la posession du cuir et en guise de fin d'action, tire d'une lourdeur déconcertante, ce qui oblige l'ancien portier du RC Lens à mettre le ballon en corner. Celui-ci ne donnera en revanche rien.

34e : La Seleçao reprend l'avantage ! L'inévitable Neymar remet les pendules à l'heure ! Servie par Marcelo, l'attaquant de Barcelone fixe Nkoulou puis repique dans l'axe pour enfin réaliser un tir croisé. Charles Itdandje est surpris par la course du ballon, à cause du contre-pied... Cameroun 1-2 Brésil !

26e : Nyom fait la différence sur Alves et après un premier centre contré, il tente un tir qui revient avec un peu de chance sur Matip qui se donne tout le loisir de remettre les deux sélections à hauteur. La défense du Brésil était complétement désorganisé ! Cameroun 1-1 Brésil !!!

19e : Le peuple brésilien chante comme un seul homme. Le stade est en ébulition après l'ouverture du score de son artiste.

Neymar après avoir inscrit désormais le 100e but de cette Coupe du Monde.

16e : L'OUVERTURE DU SCORE ! Neymar encore et toujours !!! Travail parfait sur la gauche de Luiz Gustavo et la star brésilienne fait trembler les filets adversaires sans le moindre souci. Cameroun 0-1 Brésil !

12e : Le Cameroun construit bien et se fofile dans les petits espaces. Cela porte ses fruits comme en témoigne le dernier centre d'Aboubakar à destination de Choupo Monting.

10e : Premier carton jaune du match avec un grossière faute d'Enoh sur Marcelo. Gros duel à suivre.

8e : Les Lions Indomptables réagissent sur le champs par l'intermédiaire d'Aboubakar suite à une remontée de balle fantastique d'Enoh. Le Lorientais frappe mais est contré de justesse par Marcelo alors que le gardien brésilien semblait battu !

6e : Intensité incroyable adopté par la Seleçao, ça joue asbolument dans tous les endroits.

4e : Le match a débuté sur les chapeaux de roue, emmené par un Neymar à bloc !

2e : Quelle occasion ! Neymar part à la limite du hors-jeu et sert Hulk qui remise intelligemment pour Paulinho en retrait mais le milieu des Spurs ne peut reprendre le ballon, pourtant servi sur un plateau...

1er : Les Brésiliens ont entamé la rencontre sur un rythme de folie. Premier coup franc à négocier non loin de la surface de réparation excentré côté droit.

COUP D'ENVOI donné par le Brésil sous une chaleur haltante et une ambiance magnifique dominé forcément par le jaune !

Les vingt-deux acteurs font leur entrée sur la pelouse.

Composition Cameroun : Itandje - Nyom, Nkoulou (c), Matip, Bedimo - Nguemo, Mbia, Enoh - Moukandjo, Aboubakar, Choupo Moting.

Composition Brésil : Julio Cesar - Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva (c), Marcelo - Hulk, Paulinho, Luiz Gustavo , Oscar - Fred, Neymar.

Le match va se dérouler au stade Mané-Garrincha situé à Brasilia dont la capacité est estimée à 72 788 places.

Le Cameroun est actuellement sur une série de six défaites consécutives en Coupe du Monde. Aucun pays africain n'ayant connu une si mauvaise série dans une telle compétition.

Au regard du bilan entre les deux nations, le Brésil mène nettement les débats avec trois victoires et une défaite. Ce qui constitue la cinquième confrontation ce soir. A noter que la dernière affiche en date remonte à la Coupe des Conférations en 2003 qui avait vu la formation camerounaise s'imposer grâce à une réalisation de Samuel Eto'o (1-0).

Le Seleçao risque l'élimination si et seulement si elle perd et que, dans le même temps, le Mexique et la Croatie partagent les points. Mais même en cas de défaite, ponctuée à un succès des Mexicains sur les Croates, le pays hôte passerait cependant.

Auteur d'un coup de coude virulent à destination du dos de Mandzukic, Alexandre Song a écopé officiellement de trois matchs de suspension pour son geste face aux Croates, et est ainsi suspendu à l'occasion de son dernier match au Mondial 2014.

Mr Jonas Eriksson sera au sifflet de cet alléchant Cameroun vs Brésil. L'arbitre le plus riche de la vingtième édition de la Coupe du Monde a officié trente-trois rencontres cette saison, dont la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Chelsea.

En cas de défaite, les Camerounais enchaîneraient pour la deuxième fois d'affilée un zéro pointé en phase de groupe, après celui réalisé en 2010.

Deux grandes désillusions infligées par la Croatie (4-0) puis le Mexique (1-0) et voilà désormais des Lions Indomptables qui n'ont plus rien à jouer mis à part l'honneur de leur nation ce soir.

Outre d'ores et déjà éliminé, le Cameroun vit ce Mondial également dans une ambiance particulièrement pesante avec tous les soucis rencontrés par la sélection à commencer par l'échauffourée entre Moukandjo et Assou-Ekoto lors du match précédent.

Les hommes de Luiz Felipe Scolari n'ont en effet toujours pas convaincu leur peuple et seraient bien inspirés de signer une tant attendue prestation aboutie, d'autant que l'adversaire semble idéal à affronter à ce moment même de la compétition.

Après un succès bien payé contre la Croatie (3-1) et un match nul et vierge sans relief face au Mexique (0-0), l'objectif des Brésiliens est relativement simple, fournir enfin une performance honorable.

Le Brésil n'a pas grand chose à craindre pour sa qualification en huitième de finale dans la mesure où le moindre point suffira.

