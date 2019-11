France-Allemagne : Pour venger l'histoire

Comme l'a dit Deschamps, il faut gagner match après match. Et si la France espère devenir champion du Monde, il faudra tout d'abord se défaire de la redoutable Nationalmannschaft.

Les deux équipes en Coupe du Monde

Les Allemands arrivent à ce stade de la compétition pour la 13è fois dont 8 fois de suite depuis 1986 tandis que la France ne dispute "que" son 6ème quart en Coupe du Monde. Les deux équipes se sont rencontrées trois fois en phases finales de Mondiaux. En 1958, la France s'impose 6-3 et gravit ainsi la 3ème place. En 1986, ce sont les Allemands qui s'imposent 2 à 0 en demi-finale.

Et comment ne pas évoquer le match entre la France et la RFA de 1982 lorsque les Bleus et la Nationalmannschaft se retrouvent en phases finales de Coupe du Monde.

Séville 82

Tout le monde se souvient de ce match pendant lequel le gardien allemand Harad Schumacher sort devant Patrick Battiston, qui avait déjà effectué son tir. Un choc d'une violence spectaculaire dont le français ne se remettra que quelques instants plus tard, sorti inconscient du terrain tandis que l'arbitre ne sifflait pas de faute. Une agression et injustice immense pour les français qui perdent la rencontre aux tirs aux buts (3-3, t.a.b 5-4).



​Comment la France et l'Allemagne se sont-elles qualifiées pour les quarts de finale ?

La France a eu du mal face au Nigéria mais a su en fin de match trouver par deux fois le chemin des filets grâce à Paul Pogba et un but contre-son-camp de Yobo. Un match qui s'est décoincé à partir de l'entrée de Griezmann qui a apporté sa vitesse et son envie sur la côté gauche de l'attaque française. Lloris est pour le moment le gardien qui est resté le plus de matchs invaincu (3 matchs sans encaisser de but) montrant la bonne forme de l'équipe française.

De son côté, l'Allemagne a bataillé jusqu'aux prolongations face à l'Algérie. Les deux équipes ont proposé une belle partie, pleine d'envie et l'Algérie a montré les limites du système allemand inquiétant plusieurs fois la défense et le gardien Manuel Neuer. Les Bleus devront se méfier de la redoutable attaque allemande emmenée par Thomas Müller (4 buts en autant de match) et qui a déjà une moyenne de plus de 2 buts par match.

Se rapprocher petit à petit de la grande finale et du titre

Le Stade : Pour ce quart de finale explosif, les Bleus retrouvent le Maracana, où ils ont fait leur seul match nul de la compétition (0-0 face à l'Equateur). C'est le 6ème match qui aura lieu dans ce stade mythique et en cas de victoire, les Bleus ou la Nationalmannschaft pourraient y revenir pour disputer la grande finale.

L'arbitrage : L'arbitre de la rencontre sera Néstor Pitana, un argentin âgé de 39 ans et officiel depuis 2010. Il a notamment arbitré la finale aller de la Copa Libertadores 2013 et a déjà officié deux matchs dans ce Mondial, Honduras-Suisse (0-3) et Portugal-USA (2-2).

On s'attend ainsi à une rencontre pleine d'intensité et avec deux équipes qui se projettent rapidement vers l'avant ce qui nous promet un beau spectacle pour ce premier quart de finale. Oliver Kahn, ancien gardien allemand a déclaré que "La France n'est pas une grande équipe" ; aux joueurs désormais de prouver que la France a les moyens de battre la Nationalmannschaft et de prouver au monde qu'elle est une grande nation du football.

