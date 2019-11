Live Match Amical : Lyon - Shakhtar Donetsk en direct

Bonne fin de soirée à tous et à toutes ! A bientôt pour le compte-rendu du match sur VAVEL France !

C'EST FINI ! Victoire convaincante de Lyon (4-1) ! Rendez-vous mercredi pour ses Lyonnais contre Séville !

91' Luis Adriano, pourtant sur un coup-franc à 20 mètres, loupe son coup-franc.

89' Réplique ukrainienne, mais Luis Adriano loupe totalement sa frappe !

4-1 !!! DANIC ! Cadeau du gardien ukrainien qui loupe son ballon, Gäel Danic n'a plus qu'à piquer son ballon ! (88')

84' Le match se finit sur un faux rythme.

DENTINHO POUR LE 3-1 ! Centre récupéré par Dentinho pour le Shakhtar, Lopes est battu ! (83ème)

79' Le Shakthar pousse un petit peu, mais c'est toujours aussi brouillon dedans.

73' Gaël Danic tente la volée, qui passe à un mètre des buts ukrainiens. Dommage !

70' Réprise de Danic qui est capté par Khudzhamov !

69' Nouvel arrêt de Lopes, qui gagne son duel face à Douglas, après que le joueur du Shakhtar réussit son drible !

63' Voilà une occasion du Shakhtar, mais Anthony Lopes fait l'arrêt devant l'Ukrainien !

58' Les Ukrainiens perdent les ballons sur les centres, qui ne trouvent jamais preneurs!

3-0 ! Yacine Benzia qui marque le troisième but ! Zeffane qui offre un long dégagement pour Plea, qui entre dans la surface, après des multiples erreurs ukrainiennes, pour transmettre à Benzia, seul dans la surface, qui bat le gardien ukrainien ! (55')

53' Bon retour d'Umtiti dans la surface pour contrer Luis Adriano !

51' Petite friction entre Lyonnais et Ukrainiens.

45' Zeffane, Bahlouli, Ghezzal, Benzia, Plea sont entrés en jeu

C'EST REPARTI !

Jean-Michel Aulas, concernant Jallet : "On espère, mais c'est au Paris Saint-Germain de décider".

FIN DE LA PREMIERE MI-TEMPS ! Lyon mène 2-0 contre le Shakhtar Donetsk qui réalise une bonne première mi-temps. Rendez-vous dans 15 minutes pour la seconde !

LE BREAK POUR LYON ! Lacazette met le ballon sur ce pénalty à contre-pied ! Premier but pour Lacazette de la saison ! (43')

PENALTY POUR LYON ! Yattara se fait faucher par Khudzhamov !

Les Lyonnais sont récompensés d'une première partie du match plutôt tranchantes.

Ouverture du score pour Lyon ! Nabil Fekir ! Bon ballon de Mvuemba, qui enchaîne avec une frappe puissante à ras-du-sol qui trompe Khudzhamov ! (36')

35' Srna est tout près de surprendre Lopes sur un centre-tir qui heurte le poteau !

34' Mamadou Dabo sort pour l'entrée de Samuel Umtiti. Peut-être un petit problème physique?

33' Deuxième carton du match pour Fred.

31' Premier carton jaune pour l'Ukrainien Kucher, qui tacle largement en retard sur Dabo.

30' Ouh l'action ukrainienne ! Centre de la droite du Shakhtar, qui trouve Teixeira qui remise de la tête pour Taison, qui loupe sa reprise de volée. Le danger était présent !

28' Depuis 10 minutes, les Lyonnais montent en puissance, et les Ukrainiens deviennent de plus en plus éteint.

23' Lyon pousse et Mvuemba se montre, après une tête en appui de Yattara qui remet vers Ferri, qui dévie, aussi de la tête pour Mvuemba, qui tente sa chance à 20 mètres. Mais, le tir passe un bon mètre au-dessus des buts du Shakhtar.

21' Hubert Fournier donne de la voix sur son banc de touche.

18' Petit filet pour Yattara ! Pour la première fois, Yattara réussit à reprendre sur un appel en profondeur une reprise de volée que Khudzhamov dégage !

17' Les ballons en profondeur ne sont pas assez précis pour les attaquants lyonnais.

12' Milan Bisevac, le défenseur lyonnais contre le ballon du ventre, il reste au sol.

10' Fekir ! Tout près d'ouvrir le score, avec une frappe enroulée, à l'entrée de la surface de réparation, mais sa frappe passe juste à côté des buts ukrainiens.

9' Gonalons, pour la première frappe de l'OL, mais sa frappe à 25 mètres passe largement à côté !

7' Les deux équipes usent d'un pressing au milieu plutôt intéressant. Du coup, les relances sont très approximatives.

5' La première frappe est ukrainienne : Costa se retrouve devant la surface, mais sa frappe, trop écrasée, passe à côté.

4' Le milieu de Donetsk devrait poser des problèmes à Lyon, aux vues de leur bon niveau technique.

3' Fekir et Yattara se redonnent le ballon dans la surface, mais Yattara ne peut pas tirer au but !

2' Yattara presse très fort le gardien ukrainien qui a loupé son dégagement du pied !

1' Premier bon pressing des Lyonnais sur les porteurs ukrainiens

C'est parti !

Les joueurs entrent sur le terrain

A noter que de nombreux clubs de Ligue 1 jouent, en ce moment même leur match, à l'image de l'OM qui devrait gagné leur match contre Leverkusen, tandis que Lille joue contre le Zenit.

- 15 minutes : Les Lyonnais sont à l'échauffement.

- 20 minutes : En début d'année 2014, le club ukrainien avait vécu un terrible drame, avec la mort accidentelle de Maicon, son attaquant brésilien.

- 25 minutes : Les tribunes du Parc des Sports d'Annecy sont encore bien vides.

Celle des Ukrainiens vient de tomber : Khudzhamov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk, Fred, Fernando, Costa, Taison, Teixeira, Ferreyra

Seuls Fekir et Koné sont les joueurs sur le retour dans le onze de départ. Samuel Umtiti et Gaël Danic en font les frais.

Nous avons la composition de l'Olympique Lyonnais : Lopes, Tolisso, Bisevac, Koné, Dabo, Gonalons, Ferri, Mvuemba, Fekir, Lacazette, Yattara

Le Shakhtar arborera son maillot orange/noir, alors que Lyon jouera en maillot blanc, celui pour les matchs à domicile.

La fameuse reconnaissance de la pelouse pour les joueurs des deux équipes, dans le Parc des Sports d'Annecy.

Gueida Fofana sera indisponible pour six mois et devrait louper toute cette saison 2014-2015 avec l'OL. L'an passé, il avait disputé 25 matchs en Ligue 1 et était monté en puissance.

Si l'OL ne devrait pas faire de vagues pendant ce mercato estival, Alexandre Lacazette devrait bien prolonger son contrat, comme le veut Jean-Michel Aulas. On parle d'un contrat le liant jusqu'en 2019.

L'Olympique Lyonnais a été élu meilleur centre de formation pour la deuxième année consécutive.

L'été 2011 avait offert la dernière confrontation entre les deux équipes de ce soir, sur un score final de 1-1. A l'époque, Michel Bastos a été le buteur lyonnais.

Le club de Jean-Michel Aulas a appris hier son prochaine adversaire lors du tour préliminaire de l'Europa League : FK Mladá Boleslav (Republique Tchèque) ou NK Široki Brijeg (Bosnie). Sur le papier, Lyon partira, quoiqu'il en soit, largement favori.

La Ligue 1 reprend ses droits, dès le 9 août pour les Gones, avec la réception du Stade Rennais.

Gonalons et les siens devront suivre de près le virevoltant ailier, Bernard, qui a participé à la Coupe du Monde avec le Brésil.

Récemment, Christophe Jallet semblait prêt à arriver à l'Olympique Lyonnais, mais la piste semble, de jour en jour, se refroidir.

A cause des conflits touchant l'Ukraine, le championnat ukrainien n'a plus que 14 équipes dans leur championnat de Premier League.

Comme les Lyonnais, les Ukrainiens attendent le début de leur championnat. Donestk remet son titre de champion en jeu, l'an prochain. La Premier League ukrainienne débutera le 26 juin.

Il y a trois jours, le Shakhtar avait disposé d'Evian Thonon-Gaillard sur le score de 3 buts à 2.

Lyon arrivera contre le Shakhtar plutôt diminué : toujours pas de Gourcuff en vue, ni même de Grenier, ainsi que Bedimo et Malbranque. La récente recrue lyonnaise, Lindsay Rose ne sera pas, non plus, présent sur la feuille de match.

Revivez les deux buts de Lyon contre le FC Copenhague.

Les joueurs ukrainiens ont d'ailleurs réalisé un stage de pré-saison du côté de la Suisse à Genève.

Les hommes d'Hubert Fournier affronteront une équipe de Donetsk, beaucoup plus compliquée à gérer que ses précédents adversaires.

L'Olympique Lyonnais jouera son troisième match de préparation. Le bilan, pour le moment est d'une victoire et d'une défaite, dont la victoire contre le FC Copenhague (2-0).

Bonsoir à tous et à toutes pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Shakhtar Donetsk. Ce match aura lieu au stade d'Annecy. Coup d'envoi à 21 heures !

Crédit-photos : Florian Rakotonarivo/VAVEL France