Live match amical : Leverkusen - Marseille en direct

Fin de match Merci à vous de nous avoir suivi pour ce premier match de préparation de l'OM ! On se retrouve dès mercredi sur VAVEL France pour la partie entre Marseille et Benfica ! Vous pouvez suivre dès maintenant le Live du match Lyon - Shaktar Donetsk. Bonne fin de soirée !

Fin de match Dans l'ensemble, les Marseillais ont répondu présents et ont montré de belles choses, laissant imaginer de belles perspectives !

Fin de match Première réussie pour Bielsa à la tête de l'OM. Ce match constitue déjà une bonne base de travail pour l'Argentin qui a vu son équipe réalisé de belles choses, même si certains aspects sont encore à revoir.

Fin de match Le match se conlue sur cette fin de match loin du match plaisant et intéressant que nous avons suivi.

90' Carton jaune pour Cheyrou, Batshuayi, Son et Reinartz.

89' Tout part d'une mauvaise réaction de Cheyrou sur un tacle allemand. Boenisch est alors venu reprendre le capitaine olympien, lançant les échauffourrées.

88' La fin de match est un peu gâché par cette nervosité et ces tensions en fin de match.

87' Ca s'échauffe sur la pelouse après un accrochage entre Son et Cheyrou !

87' La repositionnement de Romao en défense s'est révélé judicieux lors de cette rencontre. Plutôt positif pour Bielsa.

85' Marseille semble solide et au point physiquement à l'image de Romao qui réalise un très belle intervention en défense !

83' Amalfitano marque des points avec ce but et cette passe décisive en cours de seconde période après être entré en seconde période.

81' Fin de match folle avec un but de Dimitri Payet pour l'OM ! Sur un service d'Amalfitano vers la droite, Payet fixe les défenseurs et place le ballon dans le but vide !

79' Réduction de l'écart avec un but de Yurchenko. Après une frappe contrée, le milieu récupère le ballon et trompe Samba couvert par ses défenseurs !

78' Troisième but pour l'Olympique de Marseille. Amalfitano anticipe une intervention râtée dans la surface allemande pour reprendre le ballon d'un lob astucieux et ainsi mettre le but du K.O !

76' Imbula fait son retour sur la pelouse à la place de Florian Thauvin. Bielsa renforce son milieu de terrain avec ce repositionnement en 4-3-3.

75' Seul sur la droite, Hilbert peut centrer dans la surface. Au second poteau, Son reprend le ballon de la tête mais ne cadre pas ! Quelle occasion !

73' Bien servi à droite de la surface, Brasnic efface Mendes d'un beau crochet et enchaîne avec une frappe du gauche qui frole la lucarne opposée de Brice Samba.

71' Belle ouverture de Morgan Amalfitano pour Dimitri Payet mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu. Agaçé, l'ancien Lillois dégage le ballon en touche. L'arbitre le sanctionne d'un carton jaune.

70' Lucas Mendes est sanctionné pour un trop-plein d'engagement dans un duel qui offre un bon coup-franc à Yurchenko. Celui-ci ne donne rien grâce à une bonne intervention de Samba.

69' Sur un corner tiré de la droite par Yurchenko, Jedjav coupe la trajectoire du ballon de la tête mais ne trouve une nouvelle fois pas le cadre.

67' Tiré par Hilbert, le penalty file à côté du poteau droit de Samba qui était parti du bon côté !

66' A la lutte avec Son, Dja Djédjé commet la faute dans la surface et est sanctionné d'un penalty !

64' Sur une longue ouverture de Morel, Boenisch rate son contrôle et redonne le ballon à Payet. Après un bon contrôle, l'ancien Lillois tente sa chance mais sa frappe enroulée échoue à quelques centrimètres du cadre !

62' Avec les entrées et la domination du Bayer, l'OM est repassé à une défense à 4 avec Cheyrou et Lemina en milieux défensifs.

61' Combinaison à trois dans la surface Marseillaise du côté du Bayer. Devant le but de Samba, le ballon est contré et dégagé.

60' Au second poteau, Jedvaj est trouvé mais ne cadre pas sa tête.

59' Sur la gauche, Jérémy Morel commet la faute et offre un bon coup-franc au Bayer Leverkusen.

57' Pour sa première apparition sous le maillot Marseillais, Michy Batshuayi se montre à son avantage et permet à l'OM de prendre deux buts d'avance à l'Olympique de Marseille ! Son centre sur la gauche est dévié par Reinartz qui bat son propre gardien.

56' L'ancien Bastiais se relève et récupère sur le bord de la pelouse.

55' Suite à un mauvais appuit, Thauvin se tient la cheville et reste au sol sur la gauche du terrain.

54' L'OM a du mal à retrouver son second souffle. Les hommes de Bielsa doivent faire le dos rond.

53' Egalisation refusée à Leverkusen. Sur la droite, le ballon est sorti avant un centre face auquel la défense Marseillaise n'avait pas pu intervenir.

51' C'est en effet le Bayer qui a le ballon tandis que l'OM attend et joue plus bas.

49' Avec les changements, l'OM semble un peu moins constitant et incisif qu'en première période. Les joueurs vont devoir s'adapter.

47' Sur un ballon en profondeur, Brice Samba sort au devant d'un attaquant du Bayer.

46' A noter que plusieurs changements ont eu lieu. Michy est entré en jeu, tout comme Amalfitano, Cheyrou et Morel côté Marseillais. Ce sont Gignac, Alessandrini, Imbula et Mendy qui sont sortis. Hormis Castro, tous les joueurs du Bayer ont été remplacés à la mi-temps.

46' Le coup d'envoi de la seconde vient d'être donné par les joueurs du Bayer !

Mi-temps La défense devra faire plus attention à la relance et face au pressing des Allemands. Le 352 demande une énorme rigueur pour combler les espaces laissés sur les ailes mais aussi au milieu. Attention à ne pas étirer les lignes en seconde période avec la fatigue.

Mi-temps Imbula au milieu a été séduisant en venant jouer de derrière pour créer le surnomble. Sa capacité à perforer dans l'entrejeu a dû plaire à Marcelo Bielsa.

Mi-temps Alors que les joueurs du Bayer Leverkusen sont rentrés dans leur vestiaires, ceux de l'OM sont restés sur la pelouse et se regroupent autour de Marcelo Bielsa.

Mi-temps Le point positif pour l'Olympique de Marseille c'est la forme de Payet qui a rayonné dans cette position de meneur pour orienter le jeu et l'organiser autour de Thauvin, Alessandrini et Gignac plutôt généreux. L'animation offensive olympienne a plutôt été plaisante à observer.

45' Il n'y aura pas de temps aditionnel. Monsieur l'arbitre siffle donc la mi-temps sur ce score de 1-0 pour Marseille après une première période assez ouverte et intéressante à suivre.

45' Sur la gauche, Thauvin tente de déborder mais est repris.

44' Sur la droite, Calhanoglu cherche la faute mais c'est lui qui est sanctionné. L'OM va pouvoir se dégager.

42' Nouvelle ouverture parfaite de Payet qui décalle Alessandrini sur la gauche. Celui-ci rentre dans la surface et centre. Le ballon, contré, finit sa course en cornr. Celui-ci ne donne rien.

41' Après une belle remontée d'Imbula, Alessandrini est trouvé sur la gauche. Celui-ci donne la balle à Gignac qui tente de fixer les défenseurs adverses mais vient buter sur Donati.

40' Sur un long ballon vers la droite, Gignac commet une petite faute sur Wendell qui souffre énormément dans son couloir.

38' Après ce but, le match prend une autre tournure. Leverkusen tente de sortir. L'OM va essayer de profiter des espaces laissés par les défenseurs des Allemands dans leurs dos.

37' Magnifique intervention de Samba face à Brandt venu tenter sa chance plein axe à 20 mètres !

36' Sur une de ses première montées, Donati envoie un bon centre que la défense Marseille arrive à repousser.

35' L'OM trouve régulièrement de l'espace sur les côtés avec une grosse fixation axiale pour ensuite écarter sur les ailes. L'attaque Marseillaise se montre incisive.

34' L'Olympique de Marseille ouvre le score ! Sur une magnifique ouverture par-dessus de Payet, Thauvin est trouvé côté droite. L'ancien Bastiais se présente face à Leno, avec Gignac à ses côtés et place le ballon dans le petit filet ! L'OM fait la différence !

32' Envoyé dans le couloir gauche, Alessandrini centre en pleine course. Le ballon est récupéré par Leno au premier poteau.

32' Grosse occasion pour l'Olympique de Marseille qui face à Leno tente de trouver Gignac, mieux placé. Le ballon est perdu !

31' Suite à un contact et une semelle marseillais, Stefan Kieslling reste au sol.

30' C'est frappé fort par Calhanoglu qui force Samba à intervenir d'une petite claquette. Le ballon prenait la direction du but !

29' Le jeu reprend et la défense marseillaise commet une faute sur la droite de la surface de réparation. Ca va être un excellent coup-franc pour le Bayer Leverkusen.

27' Monsieur l'arbitre accorde une pause fraîcheur aux 22 acteurs qui vont pouvoir s'hydrater et se régénérer.

26' Sans réelles solutions, Calhanoglu tente sa chance mais le ballon se dérobe et fuit le cadre.

25' Suite à une faute d'Alessandrini, le Bayer obtient un coup-franc. Celui-ci est capté par une belle sortie aérienne de Brice Samba, rassurant dans ce début de match.

24' L'OM reprend le dessus. Leverkusen souffre face au pressing des coéquipiers de Gignac et ont peu de réponses dans le jeu.

22' Belle fixation dans l'axe de Payet qui ouvre ensuite à droite sur Thauvin. Se présentant face à Leno, l'international espoir est repris par Wendell qui réalise un bon tacle.

21' Sur l'action qui suit, Dja Djédjé est décallé sur la droite et tente un centre fort. Le ballon est dégagé non-sans difficulté par les défenseurs du Bayer.

20' Thauvin part de la droite et cherche à envoyer Gignac dans l'espace. Le ballon est intercepté mais le ballon revient dans les pieds phocéens.

19' Décallé sur la gauche, Romain Alessandrini tente de centrer mais le ballon passe derrière le but. La chaleur semble faire souffrir les 22 acteurs.

17' Le soucis pour l'OM reste les pertes de balle au milieu de terrain. Imbula se projete très haut et laisse ses défenseurs se charger seuls de la relance, sans réelles solutions au sol.

16' Sur une passe ratée de Mendy, Leverkusen se projete vite dans le camp olympien. Les Marseillais se dégagent tant bien que mal.

15' Leverkusen semble prendre le dessus depuis quelques minutes. Sur un centre dans la surface, Brice Samba est obligé de sortir dans les airs pour capter le ballon.

14' Après un beau mouvement du Bayer et une percée de balle de Rolfes plein axe, Bellarabi est décallé par Kieslling mais ne trouve pas le cadre sur sa tentative de frappe.

13' Lemina sort un peu haut et est en retard, il commet un faute au milieu du terrain

12' Les Marseillais se doivent d'être rigoureux tout de même en phase défensive et à la relance. En 4-2-3-1, le Bayer occupe toute la largeur du terrain sur son pressing et vient gêner les rampes de lancement phocéennes.

10' Sur une ouverture par-dessus d'Imbula, Leno est obligé de sortir au pied face à Florian Thauvin sur la droite de l'attaque olympienne.

9' Le match est plutôt plaisant entre deux équipes qui cherchent à jouer. C'est l'OM qui fait le jeu dans cette entame de rencontre.

8' Tiré par Thauvin, le coup-franc file dans les bras de Bernd Leno.

7' Suite à ce contact, les esprits s'échauffent un peu. L'arbitre reprend le main et calme les tensions et sanctionne Wendell d'un carton jaune.

6' Nouveau centre de la gauche de Mendy après un décallage d'Imbula. Dégagé au point de penalty, le ballon revient sur les Marseillais qui enchaînent. A 30 mètres, Payet est fauché par Wendell.

5' Première frappe Allemande après une perte de balle des Marseillais au milieu. Bellarabi vient fixer la défense et tente sa chance mais voit son ballon contré par Romao. Le corner qui suit ne donne rien.

4' Les Marseillais mettent du rythme et pressent leur adversaire. Suite à une récupération au milieu de terrain, Alessandrini est trouvé sur le côté gauche et centre au premier poteau. Le ballon est dévié par Gignac mais ne trompe pas Leno, tranquille.

3' Suite à une faute sur la droite de Wollscheid, Thauvin a la possibilité d'envoyer le ballon dans la surface adverse. Son coup-franc s'envole malheureusement au-dessus du but.

2' Première accélération pour les Marseillais qui mettent en difficulté la défense de Leverkusen. Décallé à droite après un bon travail dos au jeu de Gignac, Thauvin s'en va centrer au second poteau. Mais l'ancien Bastiais était en position de hors-jeu.

1' C'est parti pour ce Leverkusen - Marseille. L'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi !

19h04 Le protocole se met en place. Le match va bientôt débuter.

19h02 Les 22 acteurs entrent sur la pelouse. Le match va bientôt débuter. A noter que côté Marseillais, le brassard et sur le bras gauche d'André-Pierre Gignac.

19h00 A noter qu'il faut très chaud en cette fin d'après-midi. Il sera intéressant de voir comme Mendy et Romao, qui sont en plein ramadan, vont évolué et comment Bielsa va les gérer.

18h59 Barré par la concurrence sous les ères Anigo et Baup, Lemina et Imbula ont aujourd'hui l'occasion de se montrer pour enfin obtenir une place de titulaire.

18h58 La tribune du stade du Sportzentrum de Seekrichen est remplie. On compte quelques supporters de l'Olympique de Marseille pour ce Lerverkusen - Marseille.

18h55 Le match s'annonce dispute passionnant et intense. Les deux équipes veulent débuter leur préparation de la meilleure des façons et se mettre en confiance d'entrée !

18h50 Roger Schmidt a opté pour un mélange entre équipe-type et équipe bis. L'adversaire de l'Olympique de Marseille reste cependant consistant et très intéressant sur le papier.

18h47 Du côté du Bayer Leverkusen, c'est un 4-2-3-1 plus classique qui a été aligné. Les allemands débuteront avec la composition classique :

Leno - Donati, Jedvaj, Wollscheid, Wendell - Castro, Rolfes - Bellarabi, Calhanoglu, Brandt - Kieslling.

18h43 L'équipe alignée par Marcelo Bielsa est résolument offensive et aura à coeur de faire le jeu. La couverture sera certainement assuré par les trois joueurs alignés dans l'axe de l'équipe. Cependant, les joueurs à vocation offensives auront un travail de pressing à faire dès la perte du ballon lors de ce Leverkusen - Marseille.

18h40 Dja Djédjé et Mendy auront beaucoup de liberté sur les côtés, tandis que Romao ou Lemina pourront monter d'un cran afin de s'insérer dans le milieu de terrain et permettre à Imbula de se projeter haut dans le camp adverse. Sur les côtés, Alessandrini et Thauvin seront amenés à rentrer dans l'axe pour ouvrir les ailes aux latéraux Marseillais mais aussi pour permuter avec Dimitri Payet.

18h35 Il s'agit donc d'un 3-5-2 aligné par El Loco pour son premier match à la tête de l'OM.

18h30 Le 11 de départ de l'Olympique de Marseille vient d'être annoncé. Marcelo Bielsa a aligné l'équipe suivante :

Samba - Dja Djédjé, Romao, Lemina, Lucas Mendes, Mendy - Imbula - Thauvin, Payet, Alessandrini - Gignac

18h25 En l'absence de réels défenseurs centraux de formation de le groupe phocéen hormis Lucas Mendes, c'est Alaixys Romao qui pourrait évoluer dans l'axe de la défense aux côtés du Brésilien. Le Togolais aurait été testé à l'entraînement dans cette position pour Marcelo Bielsa.

18h20 Plus à l'aise quand ils laissent le jeu et défendent bas, les hommes de Roger Schmidt attendront certainement les Marseillais et vont tenter de se projeter vite vers l'avant. L'OM devrait faire le jeu et aura le ballon lors de ce Lerverkusen - Marseille.

18h10 Face à une redoutable équipe de contre, l'OM aura fort à faire. Porté par des joueurs comme Bernd Leno, Simon Rolfes, Gonzalo Castro, Lars Bender ou Stefan Kießling, le Bayer Leverkusen sera à redouter.

18h05 Récent vainqueur de l'Europa League avec le FC Séville, le latéral droit espagnol Coke est annoncé du côté de la Canebière pour signé à l'Olympique de Marseille. Les deux clubs sont d'accord pour un transert à hauteur de 3,5 millions d'euro mais le joueur souhaiterait prolonger à Séville

18h00 Ce match constitue un premier test pour Bielsa qui va pouvoir observer face à une belle adversité si les profils marseillais sont capables ou non de répondre à la rigueur que demande sa philosophie de jeu mais s'ils ont les capacités pour s'adapter au système qu'il va mettre en place.

17h55 Même s'il manque encore les internationaux qui ont joué la Coupe du Monde et que certaines recrues devraient arriver dans les prochaines semaines, l'équipe phocéenne est déjà intéressante sur le papier et gage de spectacle. Sur les côtés, Thauvin et Alessandrini pourraient nous offrir de beaux gestes tandis qu'au milieu des joueurs comme Payet, Imbula et Amalfitano ont une carte à jouer pour se mettre en évidence dans ce qui pourrait être un 4-3-3 pour ce Leverkusen - Marseille.

17h50 Avec le ramadan, certains joueurs comme Romao et Mendy devraient certainement être préservés par Marcelo Bielsa. Rappelons que les deux hommes se sont entraînés à minuit au cours de la semaine pour ne prendre aucun risque.

17h45 Ce match de préparation marquera donc les premiers pas de Romain Alessandrini et Michy Batshuayi avec l'Olympique de Marseille mais également le retour de Morgan Amalfitano, revenu après un prêt réussi à West Bromwich Albion.

17h40 L'ancien sélectionneur de l'Argentine a communiqué une liste de 16 joueurs qui sont convoqués pour Leverkusen - Marseille. En effet, le groupe phocéen est composé de Julien Fabri et Brice Samba pour ce qui est des gardiens de but, Lucas Mendes, Brice Dja Djédjé, Jérémy Morel et Benjamin Mendy pour les défenseurs, Morgan Amalfitano, Gianelli Imbula, Benoît Cheyrou, Alaixys Romao, Mario Lemina et Florian Thauvin pour les milieux et enfin André-Pierre Gignac, Romain Alessandrini, Dimitri Payet et Michy Batshuayi pour les attaquants.

17h35 Vous pouvez retrouver sur VAVEL France un article qui revient sur le visage que devrait donner El Loco à l'équipe phocéenne et la façon dont celle-ci pourrait jouer cette saison.

17h30 Ce premier match amical sera intéressant afin d'observer les premiers choix de Marcelo Bielsa. Quel système va-t-il mettre en place ? Comment va évoluer son équipe ? A quelle poste va-t-il utiliser certains hommes ? Autant de questions qui pourraient obtenir de premières réponses ce soir.

17h20 Le match aura lieu à Seekrichen dans le stade au nom charmant du Sportzentrum en Autriche. Le coup d'envoi de Leverkusen - Marseille est prévu à 19h00.

17h10 Le match qui s'annonce est une affiche alléchante entre une équipe phocéenne que l'on attend de voir avec les premiers changements opérés par Bielsa et une équipe du Bayer Leverkusen quatrième de Bundesliga la saison dernière et qui représente toujours un adversaire de taille.

17h00 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en intégralité le match amical Leverkusen - Marseille qui marque les grands débuts du nouvel homme providentiel à l'OM, Marcelo Bielsa.