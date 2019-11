Lyon veut imiter Lille

Sans nul doute que la victoire de Lille sur Zürich (0-2) hier soir à donné quelques idées aux Lyonnais. Eux aussi en déplacement pour y disputer un match aller de troisième tour préliminaire, l'OL va devoir s'imposer pour ne pas revenir de République Tchèque avec des regrets.

Attention au piège

Evidemment, Lyon part favori face au Mlada Boleslav, évidemment il est probable que nombre de supporters français n'ait jamais entendu parler de cette équipe (quoique, demandez aux Marseillais..), évidemment cette équipe n'a pratiquement aucune expérience au plus haut niveau européen mais, justement, c'est typiquement le genre de match piège dans lequel l'OL était déjà tombé une fois (remember Maribor). L'entraîneur tchèque Karel Jarolim est un grand suiveur de la Ligue 1 et connaît donc assez bien l'équipe lyonnaise alors que, les Gones l'ont eux-mêmes avoués, il ne savaient rien de cette équipe au tirage.. De plus, le NK possède dans ses rangs un ancien Stéphanois, en la personne de Florian Milla. La motivation ne sera pas à chercher pour lui, quand on connaît l'historique rivalité entre les deux équipes régionales.

Un OL plutôt convaincant en préparation

Lors de ses matchs de préparation, Lyon a globalement rassuré ses supporters. Malgré les départs de Gomis, Briand et, dans une moindre mesure, de Vercoutre et Sarr, avec, qui plus est, un nouvel entraîneur novice du très haut niveau, les matchs amicaux de pré-saison avaient une place importante dans l'esprit des supporters. Après une défaite inaugurale face à Debrecen (4-2), l'OL s'est rassuré en dominant Copenhague (0-2) puis le Shaktar Donetsk (4-2) avant de faire match nul contre le dernier vainqueur de la C3, Seville (0-0). Les arrivées de Rose et Jallet ont également donné le sourire aux supporters même si une recrue offensive de serait pas de trop.

Les compositions probables :