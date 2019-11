Trophée des Champions : Paris en favori

Le vainqueur de la Ligue 1 contre celui de la Coupe de France, Paris contre Guingamp. Voilà l'affiche de ce Trophée des Champions 2014. Pékin et son stade des Ouvriers seront le théâtre de cette finale.

Paris se doit de gagner

Le Paris Saint-Germain va lancer sa saison officielle, samedi à Pekin dans le cadre de cette finale du Trophée des Champions dans la peau du favori face à Guingamp. Le club de la capitale peut débuter sa saison de belle manière ou bien se mettre à douter avant le lancement de la Ligue 1. En effet, il aborde ce match en ayant tout à perdre, dans la peau du favori légitime. Une préparation soldée par trois victoires et une défaite a mis l'équipe de Laurent Blanc dans une dynamique plutôt positive et de confiance avant d'aborder ce match plus que crucial pour une équipe programmée pour gagner. Le recrutement de David Luiz et Serge Aurier vient compléter une équipe et une défense déjà complète sur le papier. Les armes offensives avec Cavani, Ibrahimovic ou Lucas ont beaucoup marqué lors des premiers matchs et sont donc également en confiance. La soif de titre est telle, qu'un premier triomphe si tôt dans une saison longue débloquerait une machine qui a pour objectif de tout gagner cette saison.

Guingamp et ses atouts

Le PSG n'aura pas partie facile face à une belle équipe bretonne qui a donc pu s'offrir de match de rêve en gagnant la Coupe de France, l'an dernier. Cette équipe dotée d'un fort potentiel collectif et avec un mental d'acier aura contrairement aux Parisiens tout à gagner lors de cette finale. Tout d'abord, car leur objectif cette saison, c'est le maintien, alors qu'un trophée leur donnerait une confiance non-négligable avant le coup d'envoi de la Ligue 1. Ensuite, car ils sont là (un peu) par surprise, car l'an dernier, comme cette année, leur but était le maintien et cette victoire inattendue en Coupe de France leur a permis d'atteindre leur objectif premier. Un attaquant qui marque des buts est également primordial avec Mustapha Yatabaré, auteur de 20 buts, l'an passé. Cette vaillante équipe de Guingamp a donc les armes pour battre le grand Paris.

Les confrontations

Depuis 2000, 12 confrontations ont eu lieu entre les deux clubs. Six d'entre elles ont tourné à l'avantage des Parisiens, il y a eu trois matchs nuls et trois victoires Bretonnes. Le dernier duel remonte au 25 janvier dernier lors de la 22ème journée de Ligue 1, les deux équipes s'étaient quittées sur un résultat nul 1-1.

Le duel : Ibrahimovic - Yatabaré

Ce duel entre le dernier meilleur buteur du championnat et le meilleur marqueur de l'En Avant sera un match dans le match. Dans une rencontre où il faudra forcément marquer, les attaquants joueront un rôle plus qu'important voire même clé. Quand un buteur est en réussite, c'est toute l'équipe qui l'est et donc celui qui réussira à marquer et prendre l'ascendant sur l'autre aura un vrai impact sur ce match et cette finale du trophée des Champions.