Ligue 1 : Reims - PSG en ouverture

Une semaine après avoir remporté le Trophée des Champions face à Guingamp, le PSG entame sa saison de Ligue 1 ce vendredi soir face à Reims. Les joueurs de Laurent Blanc ont pour objectif le titre, et cela passe par une première victoire face à une équipe qui n'aura rien à perdre.

Paris en immense favori

Le Paris Saint-Germain va lancer sa saison de championnat une semaine après avoir gagné le Trophée des Champions à Pekin. Le club de la capitale peut débuter sa saison de belle manière ce vendredi en gagnant pour tout de suite montrer aux autres clubs qu'il sera une nouvelle fois les grand favori à leur succession. En attendant le titre, ils se doivent de prendre les trois points face à un adversaire à leur portée. La victoire face à Guingamp la semaine dernière a mis les coéquipiers d'Ibrahimovic dans une dynamique plutôt positive et de confiance avant ce premier rendez-vous de Ligue 1. Le recrutement de David Luiz et Serge Aurier vient compléter une équipe et une défense déjà complète sur le papier. Les armes offensives que sont Cavani, Ibrahimovic ou encore Lucas sont également en forme. Une victoire dès la première journée, éviterait de récidiver le mauvais début de la saison dernière où les joueurs de Laurent Blanc avaient concédé deux matchs nuls. Au contraire une défaite pourrait faire quelque peu douter l'effectif Parisien. En attendant les statistiques jouent en la faveur des champions de France en titre.

Reims, rien à perdre

À l'image de Guingamp la semaine dernière, les Rémois n'auront rien à perdre. La belle 9ème place du club l'an dernier avait été une belle surprise pour un club avec un effectif et un budget limité. Un match nul ou une victoire serait un résultat satisfaisant pour cette équipe qui devra jongler entre objectif de maintien et de Top 10. Le manque d'attaquant qui marque est un point noir pour cette équipe qui marque peu. Et contre le PSG, il faudra inscrire des buts pour espérer faire quelque chose. Cette équipe dotée d'un fort potentiel collectif et avec un mental d'acier aura contrairement aux Parisiens tout à gagner lors de ce match. Le défenseur central Grégory Bourillon a expliqué que son équipe avait des raisons d'y croire "Ce n’est pas la peine de jouer ce si on ne croit pas à l’exploit. Le PSG, qui a réalisé un match solide contre Guingamp, semble prêt. Maintenant, il va lui manquer des internationaux et c’est peut-être mieux de l’affronter maintenant. Avec Lorient, on l’a joué deux fois en ouverture au Parc des Princes, pour une victoire et un nul, tout est donc possible. Pendant toute la préparation, nous avons travaillé en pensant à ce match, et c’est le genre de défi qui booste les joueurs. Sur le papier, ils sont largement supérieurs, mais nous avons quelques arguments pour les contrer." Le défenseur rémois ira avec ambition défier le club de la capitale.

Confrontations

Il y a eu huit duels dans l'histoire de la Ligue 1 entre ces deux clubs. Cinq ont tourné en faveur du PSG dont les deux derniers qui ont lieu la saison dernière avec des victoires à chaque fois 3-0. Les Rémois l'ont emporté à deux reprises et il y a eu un match nul.